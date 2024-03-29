Белорусы чувствуют себя лишними на биатлонном ЧР: медали не дают, гимн на телефоне включал Губерниев

На чемпионате России по биатлону странность: белорусские спортсмены выиграли уже две гонки из пяти, но, похоже, чувствуют себя посторонными на этом турнире.

1. Сборная Беларуси выступает на чемпионате России вне конкурса – точно так же, как на февральской Спартакиаде. То есть медалями их не награждают и призовые не дают (во всяком случае – с российской стороны, свой Минспорт им, конечно, платит).

Со Спартакиадой вообще было сложно: изначально белорусов туда не хотели пускать, но за две недели до старта все-таки включили в состав участников. Но вне конкурса.

Дмитрий Губерниев , который активно продвигал идею участия белорусов в Спартакиаде, негодовал : «Мы ведем себя очень некрасиво. Бьем своих, видимо, чтобы чужие боялись. Считаю, что это абсолютно дурацкий регламент, который нужно менять. И мы на правах старшего брата для нашего союзника, который с нами терпит невзгоды и лишения, вместо того, чтобы показать по-настоящему широкую душу, показываем им фигу.

Люди уже не с тем настроением, логистика не выстроена, нет билетов на самолет. Но тем не менее хорошо, что приедут. Такой еще «замечательный» задел, что мы не будем делиться призовыми, медали не будем им вручать. Еще, наверное, будем проводить две церемонии награждения. Я считаю, что это позор.

В Кубке России белорусы тоже не получают деньги. С моей точки зрения, мы могли бы быть более щедрыми. Мы показываем такую фигу, и это очень сильно не красит нас. Не знаю, стыдно ли господам чиновникам, мне – стыдно».

На Спартакиаде эта проблема в глаза не бросалась: белорусы (может, как раз потому, что уже не надеялись на допуск) выступили блекло, на пьедестал попали только в финальных эстафетных гонках.

После мужской эстафеты случилась красивая история – сборная Башкортостана, финишировавшая четвертой, отдала бронзовые награды белорусам, которые приехали третьими, но официально медалей не получили.

Эдуарду Латыпову и компании, правда, потом все равно вручили дополнительный комплект наград.

А Наталья Гербулова отдала белорускам сувениры с награждения – в женской эстафете сборная Беларуси тоже осталась третьей.

«Не хочу никого обвинять, но белорусы старались. У Динары (Смольской) сын, у Ани (Сола) дочка, у Ирины (Лещенко) дочка. Они все мечтали об этих талисманах со Спартакиады. Конечно, не очень приятно, что они их не получили. Отдала свои талисманы. У меня детей пока нет, ха-ха», – говорила Гербулова.

2. И вот на чемпионате России история продолжилась, разве что без неясности с допуском. Теперь проблема проявилась ярче, потому что белорусы берут золото.

Сначала Анна Сола победила в гонке преследования – к такому организаторы не были готовы. Сола зашла на верхнюю ступеньку пьедестала на награждении, но даже гимн Беларуси не включили.

Глава СБР Виктор Майгуров вручил спортсменке цветы и сувенир, но на этом – все.

А сразу после церемонии награждения провели… другую. Уже без Солы и с Полиной Шевниной в качестве чемпионки, хотя в гонке она финишировала после Анны.

Сола расстроилась: «Очень обидно, иногда до слез. Наверное, мы должны объединяться, когда нас туда не допускают, здесь не допускают. Хотим, медали дадим, а не хотим – не дадим. Это очень обидно и, мне кажется, такого не должно быть».

3. Ситуацию спасал Губерниев: лично для Солы уже после награждения включил гимн Беларуси на телефоне.

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Анна явно растрогалась:

Шевнина, хоть и получила золото, тоже раскритиковала систему: «Только что обсуждали, что чувства двоякие. Нет до конца удовлетворения, что я стала победительницей. Если говорить про зачет чемпионата России – да, тут бесспорно, у нас же не Кубок Содружества. В целом, Аня – большая молодец. Аня – чемпионка гонки, а я чемпионка России.

Можно как‑то выкрутиться из этой ситуации, в Златоусте получилось же. Хотя бы гимн включить. Раз вы зовете белорусов, вы знаете, что они могут заезжать в призы, то, считаю, должен быть сделан двойной комплект медалей. Я уважаю белорусов, но и у нас не должны отбирать медали. И они молодцы, и мы молодцы – надо всем».

А Губерниев добавил: «Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны… Я всех лично просил и Майгурова тоже… Но нет… Типа регламент….

Мне лично стыдно и неловко… Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем… Эту ситуацию надо менять!»

4. Сегодня сборная Беларуси выиграла вторую гонку – Динара Смольская, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский победили в смешанной эстафете.

Губерниев не стал ждать награждения и включил гимн Беларуси в эфире сразу после финиша.

А Анна Сола понадеялась, что победы помогут изменить ситуацию: «Конечно, это здорово, что у нас все получилось. Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси, потому что действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах. А две страны – это уже международные старты».

Систему пока не сломали, но продавили: гимн Беларуси все-таки зазвучал на награждении после согласования с Минспортом. Вся команда подпевала:

Непонятно, была ли потом вторая церемония награждения – в эфир она не попала. Но медали белорусам, конечно, не вручали и официально чемпионами они не станут.

Будут ли ломать систему дальше?

Фото: кадры трансляции; Instagram/guberniev_dmitry