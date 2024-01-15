Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

Участник Олимпиады-2022 в Пекине Андрей Мозалев решился на смену тренера – карьера забуксовала, и теперь интересный ход по спасению: группа Этери Тутберидзе.

● Мозалев много лет тренировался у Кирилла Давыденко в Санкт-Петербурге.

По юниорам дебютировал в 2017-м, причем начинал очень ярко – были победы на этапах Гран-при, а потом и золото юниорского чемпионата мира-2020. Тогда Андрей обыграл Юму Кагияму – японец уже двукратный призер взрослого ЧМ и Олимпиады в Пекине, а в этом году стал третьим в финале Гран-при.

Во взрослые Мозалев вышел в предолимпийском сезоне – сразу залетел на 4-е место на чемпионате России. А на следующий год добрался до бронзы – уступил только Марку Кондратюку и Михаилу Коляде.

С отбором на Олимпиаду в Пекине случилась драма: Мозалев опередил Евгения Семененко на ЧР, но контрольным стартом назначили чемпионат Европы. Там Андрей не попал в призы, но опять обошел Семененко – решением тренерского совета его все-таки включили в состав сборной на ОИ.

Но противостояние оказалось бессмысленным: Коляда заболел коронавирусом и не поехал в Пекин, так что на Игры в итоге взяли и Мозалева, и Семененко.

В личном турнире Олимпиады у наших парней не получилось ничего – Мозалев тоже развалился в программах и стал только 19-м. А Кагияма, которого Андрей обыгрывал по юниорам, взял серебро.

Прошлый сезон у Мозалева не особенно получился – 6-е место на ЧР и один подиум на Гран-при России. Зато было серебро ЧР по прыжкам – кстати, в команде Этери Тутберидзе.

● В этом сезоне Мозалев решился на необычную задумку – сделать из короткой и произвольной цельную историю.

«Мы несколько лет вынашивали эту идею, но реализовать ее решились только в этом сезоне, именно сейчас совпали все кусочки пазла – моя моральная готовность, выбор музыки, задуманная хореография, глубокий смысл. Словом, так сложились звезды. И это будет история падшего Ангела, его Книга Жизни», – рассказывал Мозалев.

Даже костюмы к программам похожи: сначала на Мозалеве закрытая книга, а в произвольной она уже открыта.

Хореограф Денис Лунин, поставивший обе программы, считает, что главная тема истории – поиски себя: «Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Это первая часть. А вторая – на земле он учится жить среди людей и через любовь, сострадание, надежду и веру пытается найти свое место. Общая тема обеих программ – это поиски себя, путь к самому себе».

Похоже, что Мозалев всю первую половину сезона пытался найти путь.

● Первый этап Гран-при России у Андрея не особо получился – несколько падений и много ошибок. Этого все равно хватило до третьего места, но Мозалев расстроился: «Третьим местом не удовлетворен. Мой прокат от этого лучше не стал. Ощущение, что что-то надо менять в жизни, есть. Я осознаю, что прошлый сезон не получился, и это меня раздражает.

Поэтому я работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По психологии в том числе, фантастике – Стивена Кинга».

А еще – на этапе вместо Давыденко с ним был хореограф Лунин, причем это было именно желание спортсмена. Почему так – Андрей и сам толком объяснить не смог: «Почему нет Кирилла Анатольевича? Он меня спрашивал, как мне лучше, с кем. Я ответил, что с Денисом Луниным. Просто... для разнообразия. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем».

На этапе в Самаре получилось еще хуже – опять падения и четвертое место, разве что в произвольной он собрался и откатал хорошо.

Андрей опять горевал: «На каждом старте разные ощущения, перелет, каток, зрители. Нужно было чуть иначе готовиться. Я устал расстраиваться. Я хочу счастливую радостную жизнь, а не это все.

В принципе вообще. Можно сказать, сейчас я катаюсь ради своих фанатов и зрителей, это моя единственная мотивация сейчас».

А потом раскрыл, чего ему не хватает в жизни: «Наверное, чтобы в личной жизни все наладилось. Когда девушка появится, тогда конкретно в жизни пойдет белая полоса».

● Перед чемпионатом России Мозалев поменял музыку и костюм короткой, хотя содержание оставил почти полностью прежним.

«Музыку решили поменять, так как прошлая мне очень нравилась, но она достаточно тяжелая для восприятия, и ты чувствуешь себя тяжело. Поменяли на более легкое, чтобы легко катилось и всем было легко воспринимать».

Но не помогло – на ЧР Андрей упал с четверного тулупа и не сделал каскад, так что откатился на 12-е место. В произвольной вышло не сильно лучше – Мозалев закончил чемпионат на 11-м месте. Это его худший результат в карьере на ЧР.

Оправданий нашел много: подхватил вирус перед турниром, набрал вес, после короткой заболел копчик.

А к результату отнесся философски: «Сложилось все не так, как задумывал. Жизнь дает испытания, я считаю, что справился и довольно-таки неплохо, поэтому доволен. Да, 11-е место – это не очень, прокаты тоже, но все бывает. Главное – пройти через это».

● Переход в другой тренерский штаб для Мозалева кажется закономерным – спад идет уже второй сезон, а потенциал он до конца точно не раскрыл.

По информации источника ТАСС, одной из причин перехода стал конфликт с прежним тренером: «В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду».

Мозалев уже провел первую тренировку у Тутберидзе – сейчас он будет готовиться к Спартакиаде. В другую сборную переходить пока не собирается (хотя есть и другая информация).

Смена тренера точно поможет перезагрузить карьеру, вопрос только в том, почему именно Тутберидзе?

У Этери не такая богатая история работы со взрослыми одиночниками – сейчас у нее тренируются Даниил Самсонов (был 5-м на ЧР-2024) и грузинский фигурист Ника Эгадзе, которого тренер сопровождала на недавнем чемпионате Европы (7-е место).

Было еще вполне успешное сотрудничество с Морисом Квителашвили, но он перед прошлым сезоном ушел тренироваться в Италию, а потом и вовсе завершил карьеру.

Как будет у Мозалева?

В тексте использованы цитаты Sport24, Матч ТВ, Р-Спорт, Чемпионат, Спорт день за днем, ТАСС

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Владимир Песня