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Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

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16-летняя Аделия Петросян – новая чемпионка России в женском катании.

Причем она шестая чемпионка России, которая тренируется в группе Тутберидзе, а для Этери это уже девятая победа на чемпионате подряд.

Пора узнать лучшую на данный момент российскую фигуристку поближе.

● Аделия начинала в «Москвиче» у Ирины Страховой, но с 12 лет тренируется в группе Этери Тутберидзе. Поначалу опасалась тренера, а равнялась на Евгению Медведеву, хотя та тогда уже перешла к Брайану Орсеру.

Во второй сезон у нового тренера взяла серебро на первенстве России – проиграла только Софье Акатьевой.

Петросян успела выступить и на международных турнирах – в сезоне-2021/22 съездила на два этапа юниорского Гран-при. Один выиграла, на другом стала третьей. Тогда в ее арсенале был один четверной тулуп в произвольной, который получался не всегда.

Но дальше с международными турнирами не задалось – сначала весь спорт подкосил коронавирус, а затем Россию отстранили от соревнований.

В том же 2021-м Петросян вошла в историю – на этапе Кубка России прыгнула четверной риттбергер, причем как сольно, так и в каскаде. До нее в женском катании чисто этот прыжок никто не исполнял, даже Александра Трусова.

Хотя формально рекорд не засчитали, потому что удачные риттбергеры случились на национальных соревнованиях, а на них достижения ISU не признает. Кстати, квад-риттбергер на мировой арене так никто и не сделал, так что рекорд пока вакантный.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

И все равно: в тот год Аделия выступила на взрослом чемпионате России – чисто сделала два четверных риттбергера, но до медали не дотянулась, стала только четвертой. Победила тогда Камила Валиева – позже ее результат аннулировали из-за допинга, так что к Аделии перешла бронза. А вот останется она у нее или нет – это уже решит Спортивный арбитражный суд (CAS).

● В прошлом сезоне Петросян полноценно дебютировала по взрослым – выиграла этап Гран-при России с тройным акселем и четверным тулупом, но со второго снялась из-за травмы.

На ЧР-2023 обе программы не задались – хоть получились триксель и два четверных тулупа, но из-за падений на других прыжках Аделия заняла лишь пятое место.

Зато в конце сезона наконец-то пришла первая серьезная победа по взрослым – в финале Гран-при Петросян опередила даже чемпионку России Софью Акатьеву, которой до этого все время уступала. А еще впервые чисто приземлила четверной флип. На тренировках у нее и четверной сальхов получался, но до турниров он пока не дошел.

Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо

Аделия готовится не только к прокатам, но и к интервью – заранее продумывает, какие вопросы могут ей задать журналисты. Еще интересный факт – в прошлом году ее рост был всего 140 см, сейчас, возможно, чуть больше, но рядом с остальными фигуристами она все равно кажется маленькой.

● В этом сезоне Петросян до самого чемпионата России была единственной российской фигуристкой, которой удавались чистые ультра-си прыжки. На риттбергер она давно не заходит, но триксель, тулуп и флип получались, правда – в разных программах. Иногда Аделия чисто приземляла тулуп, но падала с флипа, в другой раз – наоборот. Но два этапа Гран-при России все же выиграла и перед ЧР-2024, пожалуй, была главным фаворитом.

В короткой программе не рискнула заходить на тройной аксель (хотя в заявке он был), хотя с чистым прокатом уступила только Валиевой.

Произвольная началась с падения с четверного флипа, но дальше Петросян собралась – сделала два четверных тулупа (один в каскаде с двойным), тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Вот ее прокат из эфира Первого канала:

167,47 с запасом хватило для победы, хотя до мирового рекорда Валиевой далековато (185,29).

«Потрясающее выступление, просто потрясающее. Она первым делом зашла на флип четверной – я бы за это падение плюс поставила, потому что никто даже и не пробует это делать. А она делает. И не снимают ей тренеры этот необыкновенный прыжок тяжелейший, потому что готовятся вперед, в будущее. И с ней это будущее видно, она имеет очень многое.

Она немножко выросла, стала такой маленькой хрупкой девушкой с красивыми, прекрасными руками. Четверные тулупы делала как нечего делать здесь. Вот как будто это вообще двойной прыжок», – восхищалась Татьяна Тарасова в прямом эфире.

Петросян выступала до Валиевой, так что интрига держалась до последнего. Вот она вместе с Софьей Муравьевой и Ксенией Синициной напряженно всматривается в экран, где должны появиться оценки Камилы:

А вот уже поняла, что стала чемпионкой:

Да, на этом чемпионате России, по сравнению с прошлым, не хватало многих – Софья Акатьева пропускает все старты из-за травмы, Елизавета Туктамышева взяла паузу, Софья Самоделкина собирается катать за Казахстан. Но по этому сезону победа выглядит справедливо – по контенту уж точно.

После проката Аделия призналась, что немного расстроена: «Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? У меня была цель собрать флип и тулуп, но получилось два тулупа только».

А на интервью поздравляла с медалями Софью Муравьеву и Камилу Валиеву.

Теперь ждем возвращение Акатьевой и продолжение дуэли.

Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?  

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 246,53

2. Софья Муравьева – 239,40

3. Камила Валиева – 237,99

4. Ксения Синицына – 223,81

5. Анна Фролова – 219,47

6. Вероника Яметова – 216,01

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 167,47

2. Софья Муравьева – 161,07

3. Камила Валиева – 156,14

4. Дарья Садкова – 150,43

5. Ксения Синицына – 148,60

6. Анна Фролова – 145,95

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

10 комментариев
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молодцы тшт
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Ответ Маргарита Михайловна
Ни Трусова ни Валиева не смогли выиграть даже чемпионат страны. А Петросян смогла!
так так,уж кто то из них по вашей логике выиграл если что Саша ЧР 2022(но там были дела с Камиллой,так то она ЧР поэтому....не знаете не пишите
+3
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+2
Напряжение и шквал эмоций были такими, что непроизвольно слезы выступили в момент, когда Аделия в безудержном порыве, прогнувшись назад и подняв лицо к "небу" стремительно скользила по льду, словно наперекор ветру, с той энергией, которая раскаляет драматизм до кульминации. Хрупкость, за завесой которой обитает харизма, плавящая лёд!
Рада, что теперь у нас есть ещё одна блистательная "Мисс Россия" ))
Отрадно и то, что Соне покорился вновь триксель, а прокат смотрелся гармоничным целым, и она стала великолепной "Вице-мисс Россия"! Улыбаюсь вместе со всеми прекрасными нашими девочками, которые умеют вызывать сильные эмоции))
+3
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Аделия - умничка! Её произвольная программа "Февраль" - прекрасна, откатала она её, несмотря на падение, вдохновенно и эмоционально.
Всем желаю такого чудесного февраля, как в программе Петросян.
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Заслуженная победа! Очень рада за Аделию. Потрясающая малышка!
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Аделия, поздравляю! Ты была неотразима! Победила сильных соперниц, сделала ультра-си, отстояла честь своей школы, и ты стала лучшей в мире!
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Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Согласна, преждевременно сравниватьТрусову и Петросян по квадам, года через 2 посмотрим. Трусова однозначно пока лидер.
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