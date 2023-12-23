Stream of Consciousness
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Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁

Александр Галлямов Александр Галлямов
Наталья Хабибуллина Наталья Хабибуллина
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
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Егор Закроев
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
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Екатерина Чикмарева
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Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Александра Бойкова Александра Бойкова
Илья Княжук Илья Княжук
Матвей Янченков
Тамара Москвина Тамара Москвина
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Павел Слюсаренко
Фигурное катание Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов второй раз в карьере выиграли чемпионат России – через два года после предыдущего титула.

Особой интриги не получилось: после короткой у Мишиной и Галлямова был комфортный запас перед главными конкурентами – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, так что места в тройке не поменялись.

Но эмоций на льду и за бортиком все равно много.

● Третьими после короткой шли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Для них этот ЧР стал третьим в карьере, причем с каждым разом они поднимались – 8-е, потом 5-е, а теперь взяли бронзу.

Только посмотрите, как внимательно следили за их прокатом тренеры Павел Слюсаренко и Егор Закроев:

А когда стало понятно, что бронза от них уже точно не уйдет, Закроев даже прослезился:

● У Бойковой и Козловского шансы на золото оставались разве что при идеальном прокате, но Саша ошиблась на тройном тулупе в самом начале.

Все остальное получилось четко, баллы – в нескольких сотых от мирового рекорда.

Вот их прокат из эфира Первого канала:

После проката диктор поздравил Козловского с днем рождения – фигуристу сегодня исполнилось 24 года. Весь штаб Тутберидзе и сама Этери присоединились к поздравлениям.

А в это время в комнате, где сидели промежуточные лидеры, плакал Илья Княжук – его успокаивала Наталья Хабибуллина.

До выхода Бойковой и Козловского они держались на втором месте, а после проката конкурентов поняли, что шансов на медали уже нет.

● Александр Галлямов, как день назад во время короткой программы, постил гифки в телеграм-канале, даже когда катались Бойкова и Козловский. А после того, как показали баллы конкурентов, выложил вот это:

Вообще, Галлямов давил на соперников весь чемпионат: выкладывал гифки, неловко читал по бумажке рэп на пресс-конференции со словами «прикиньте, на чью пару ставить фишки». И даже когда поздравлял Козловского с днем рождения, все равно не удержался: «Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать».

Мишина и Галлямов откатали без ошибок – уже было понятно, что лидерство они удержат:

82-летняя Тамара Москвина прыгала от радости за бортиком:

А Бойкова и Козловский все равно переживали в комнате ожидания – закрыли уши руками и не смотрели на экран. Скорее всего, прокат Мишиной и Галлямова они не видели.

Татьяна Тарасова такого поведения не поняла:

Гришин: Обратите внимание, сейчас Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не хотят слышать, что происходит в зале.

Тарасова: Почему, они же уже откатались? Ну как они, сделав такие ошибки, могут думать, что будут первыми?

Гришин: Так они же не видели!

Тарасова: Это не важно! Я бы на их месте смотрела, потому что нужно видеть соперника после своих соревнований. Нужно видеть, знать и понимать.

Ну а когда появились оценки Мишиной и Галлямова (161,84 – выше мирового рекорда), Козловский расстроенно ушел из комнаты.

Но чуть позже на интервью и пресс-конференции уже вроде бы было все в порядке.

Галлямов опять выразительно зачитал рэп по бумажке:

А на интервью Козловский и Галлямов даже признались, что у них есть мысль на Кубке Первого канала стать капитанами команд, чтобы их соперничество продолжилось и там.

Как вам идея?

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение 

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 244,85

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 236,32

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 227,97

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 215,09

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 212,23

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 205,87

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 161,84

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 157,37

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 151,55

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 141,87

5. Алена Косторная – Георгий Куница – 136,41

6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 136,38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

16 комментариев
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МГ сегодня были недосягаемо хороши. Красиво, сильно, технично катались.
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Из Галлямова сделали настоящего демона! Гифки постил, поздравил с подколом, рэп читал, да еще, скотина, и ЧР выиграл😱 ужас, ни стыда ни совести. Больше, больше эмоций, больше драмы
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Ну всё-таки Козловский не просто ушёл из комнаты, а вышел и поздравил победителей и их тренеров, отдадим ему должное. Жаль, что у него день рождения именно сегодня, будь он немного позже это помогло бы переключиться на позитивный лад.
+6
-2
+4
Саша очень ловко читал рэпчик. Капитаны получились бы классные из них!
+4
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+1
Есть соперничество, а есть умышленное сталкивание лбами. Зачем это? Чтобы нервяка нагнать?
+1
0
+1
"постил гифки в телеграм-канале, даже когда катались Бойкова и Козловским"

Я вот не понимаю, это издевательство такое. Должен был с благоговением не отрывать глаз от выступления соперников? Даже в академической среде таких демонстраций вершин духа от людей не требуют.
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Во всех видах было так, что дух захватывало! Пары добавили огня. У женщин уже раскаляется лёд.
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Кто-то один придумал эту глупость - искать скрытый смысл в обычный шуточных картинках, которые друг другу пересылают почти все пользователи интернета, а теперь другие этот бред репостят. Вы реально считаете, что два взрослых мужика будут соперничать путем отправки своим поклонникам смешных картинок с котами и т. д.?
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Выступление МиГ оставило противоречивое впечатление - прокат понравился, а музыка нет. Даже пересмотрел без музыки - понравилось гораздо больше, чем с музыкой.
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Ответ Ресницы Габи
Из Галлямова сделали настоящего демона! Гифки постил, поздравил с подколом, рэп читал, да еще, скотина, и ЧР выиграл😱 ужас, ни стыда ни совести. Больше, больше эмоций, больше драмы
Это да, особенно поклонники ТШТ выплеснут весь негатив. Но возразить не чем первые МГ по-честному.
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Ответ Kareglazaya
Кто-то один придумал эту глупость - искать скрытый смысл в обычный шуточных картинках, которые друг другу пересылают почти все пользователи интернета, а теперь другие этот бред репостят. Вы реально считаете, что два взрослых мужика будут соперничать путем отправки своим поклонникам смешных картинок с котами и т. д.?
диджей мяу-мяу и мартышка с окворд-луком это последние достижения в области psychological warfare, неужто не слышали ))
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