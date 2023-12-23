Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁
Анастасия Мишина и Александр Галлямов второй раз в карьере выиграли чемпионат России – через два года после предыдущего титула.
Особой интриги не получилось: после короткой у Мишиной и Галлямова был комфортный запас перед главными конкурентами – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, так что места в тройке не поменялись.
Но эмоций на льду и за бортиком все равно много.
● Третьими после короткой шли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Для них этот ЧР стал третьим в карьере, причем с каждым разом они поднимались – 8-е, потом 5-е, а теперь взяли бронзу.
Только посмотрите, как внимательно следили за их прокатом тренеры Павел Слюсаренко и Егор Закроев:
А когда стало понятно, что бронза от них уже точно не уйдет, Закроев даже прослезился:
● У Бойковой и Козловского шансы на золото оставались разве что при идеальном прокате, но Саша ошиблась на тройном тулупе в самом начале.
Все остальное получилось четко, баллы – в нескольких сотых от мирового рекорда.
Вот их прокат из эфира Первого канала:
После проката диктор поздравил Козловского с днем рождения – фигуристу сегодня исполнилось 24 года. Весь штаб Тутберидзе и сама Этери присоединились к поздравлениям.
А в это время в комнате, где сидели промежуточные лидеры, плакал Илья Княжук – его успокаивала Наталья Хабибуллина.
До выхода Бойковой и Козловского они держались на втором месте, а после проката конкурентов поняли, что шансов на медали уже нет.
● Александр Галлямов, как день назад во время короткой программы, постил гифки в телеграм-канале, даже когда катались Бойкова и Козловский. А после того, как показали баллы конкурентов, выложил вот это:
Вообще, Галлямов давил на соперников весь чемпионат: выкладывал гифки, неловко читал по бумажке рэп на пресс-конференции со словами «прикиньте, на чью пару ставить фишки». И даже когда поздравлял Козловского с днем рождения, все равно не удержался: «Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать».
Мишина и Галлямов откатали без ошибок – уже было понятно, что лидерство они удержат:
82-летняя Тамара Москвина прыгала от радости за бортиком:
А Бойкова и Козловский все равно переживали в комнате ожидания – закрыли уши руками и не смотрели на экран. Скорее всего, прокат Мишиной и Галлямова они не видели.
Татьяна Тарасова такого поведения не поняла:
Гришин: Обратите внимание, сейчас Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не хотят слышать, что происходит в зале.
Тарасова: Почему, они же уже откатались? Ну как они, сделав такие ошибки, могут думать, что будут первыми?
Гришин: Так они же не видели!
Тарасова: Это не важно! Я бы на их месте смотрела, потому что нужно видеть соперника после своих соревнований. Нужно видеть, знать и понимать.
Ну а когда появились оценки Мишиной и Галлямова (161,84 – выше мирового рекорда), Козловский расстроенно ушел из комнаты.
Но чуть позже на интервью и пресс-конференции уже вроде бы было все в порядке.
Галлямов опять выразительно зачитал рэп по бумажке:
А на интервью Козловский и Галлямов даже признались, что у них есть мысль на Кубке Первого канала стать капитанами команд, чтобы их соперничество продолжилось и там.
Как вам идея?
Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Пары
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 244,85
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 236,32
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 227,97
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 215,09
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 212,23
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 205,87
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 161,84
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 157,37
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 151,55
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 141,87
5. Алена Косторная – Георгий Куница – 136,41
6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 136,38
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Я вот не понимаю, это издевательство такое. Должен был с благоговением не отрывать глаз от выступления соперников? Даже в академической среде таких демонстраций вершин духа от людей не требуют.