Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁

Анастасия Мишина и Александр Галлямов второй раз в карьере выиграли чемпионат России – через два года после предыдущего титула.

Особой интриги не получилось: после короткой у Мишиной и Галлямова был комфортный запас перед главными конкурентами – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, так что места в тройке не поменялись.

Но эмоций на льду и за бортиком все равно много.

● Третьими после короткой шли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Для них этот ЧР стал третьим в карьере, причем с каждым разом они поднимались – 8-е, потом 5-е, а теперь взяли бронзу.

Только посмотрите, как внимательно следили за их прокатом тренеры Павел Слюсаренко и Егор Закроев:

А когда стало понятно, что бронза от них уже точно не уйдет, Закроев даже прослезился:

● У Бойковой и Козловского шансы на золото оставались разве что при идеальном прокате, но Саша ошиблась на тройном тулупе в самом начале.

Все остальное получилось четко, баллы – в нескольких сотых от мирового рекорда.

Вот их прокат из эфира Первого канала:

После проката диктор поздравил Козловского с днем рождения – фигуристу сегодня исполнилось 24 года. Весь штаб Тутберидзе и сама Этери присоединились к поздравлениям.

А в это время в комнате, где сидели промежуточные лидеры, плакал Илья Княжук – его успокаивала Наталья Хабибуллина.

До выхода Бойковой и Козловского они держались на втором месте, а после проката конкурентов поняли, что шансов на медали уже нет.

● Александр Галлямов, как день назад во время короткой программы, постил гифки в телеграм-канале, даже когда катались Бойкова и Козловский. А после того, как показали баллы конкурентов, выложил вот это:

Вообще, Галлямов давил на соперников весь чемпионат: выкладывал гифки, неловко читал по бумажке рэп на пресс-конференции со словами «прикиньте, на чью пару ставить фишки». И даже когда поздравлял Козловского с днем рождения, все равно не удержался: «Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать».

Мишина и Галлямов откатали без ошибок – уже было понятно, что лидерство они удержат:

82-летняя Тамара Москвина прыгала от радости за бортиком:

А Бойкова и Козловский все равно переживали в комнате ожидания – закрыли уши руками и не смотрели на экран. Скорее всего, прокат Мишиной и Галлямова они не видели.

Татьяна Тарасова такого поведения не поняла:

Гришин: Обратите внимание, сейчас Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не хотят слышать, что происходит в зале.

Тарасова: Почему, они же уже откатались? Ну как они, сделав такие ошибки, могут думать, что будут первыми?

Гришин: Так они же не видели!

Тарасова: Это не важно! Я бы на их месте смотрела, потому что нужно видеть соперника после своих соревнований. Нужно видеть, знать и понимать.

Ну а когда появились оценки Мишиной и Галлямова (161,84 – выше мирового рекорда), Козловский расстроенно ушел из комнаты.

Но чуть позже на интервью и пресс-конференции уже вроде бы было все в порядке.

Галлямов опять выразительно зачитал рэп по бумажке:

А на интервью Козловский и Галлямов даже признались, что у них есть мысль на Кубке Первого канала стать капитанами команд, чтобы их соперничество продолжилось и там.

Как вам идея?

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 244,85

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 236,32

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 227,97

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 215,09

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 212,23

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 205,87

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 161,84

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 157,37

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 151,55

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 141,87

5. Алена Косторная – Георгий Куница – 136,41

6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 136,38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф