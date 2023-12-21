Stream of Consciousness
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Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Максим Траньков Максим Траньков
Александра Бойкова Александра Бойкова
Александр Галлямов Александр Галлямов
Тамара Москвина Тамара Москвина
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
пары пары
Фигурное катание Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России – как и год назад.

На ЧР они впервые в сезоне встретились с главными конкурентами – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые в межсезонье ушли из этой группы, от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

И те, и другие осенью выиграли по два этапа Гран-при, но в общем зачете выше именно Мишина и Галлямов – все решила сумма баллов за программы.

● Бойкова и Козловский выступали в первой разминке и сразу захватили лидерство, хоть и откатали не идеально – у партнерши ошибка на риттбергере.

Вот их прокат из эфира Первого канала:

78,95 баллов – это порядком меньше, чем на прошлом ЧР (тогда 84,32), да и по сезону у них получалось лучше.

Максим Траньков на этот раз не комментировал соревнования пар, а выводил учеников на лед и сидел с ними в КиКе, как и Тутберидзе.

«Хорошая очень программа», – вот так он встретил их у бортика после проката.

Но после объявления оценок недовольно покачал головой – фигуристов баллы, похоже, тоже не устроили.

«Они хотели больше? Будет и больше, когда прокатаются», – справедливо заметила Татьяна Тарасова в эфире.

●  А Галлямов сразу после проката конкурентов запостил вот такую гифку-мем у себя в телеграме:

Потом и такую:

Козловский и Бойкова шутки не поняли.

«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», – сказал Козловский.

«Честно говоря, нам это неинтересно», – добавила Бойкова.

● Сами же Мишина и Галлямов выступали в последней разминке – чисто откатали «Оду к радости», а Александр победно махнул рукой в конце.

И все это под восторг Татьяны Тарасовой в прямом эфире: «Вот это да! Вот это короткая программа! Сразу понятно, что это программа, потому что она захватывает тебя от начала и до конца. Все элементы сделаны, показаны: въезды, выезды, позиции вверху.

Грандиозно прыгнули параллельный тройной сальхов – просто как один человек! Каждый элемент – супер. Ну, пожалуй, кроме дорожки. Я как бы не могу этого не сказать – дорожка была слабее, они там потеряли скорость. Им еще есть над чем работать, чтобы встать на первое место чемпионов мира и Олимпийских игр.

Ну какая красота, ну какая прелесть! Но он в конце сел прилично, хорошо, потому что тодес оставлял желать лучшего. Сейчас смотрится хорошо, но не великолепно. А мы хотим, чтобы было великолепно.

Вот эта поддержка даже всколыхнула зал. Так они катались здорово, так они катались чисто! А эта поддержка такая необычная – вход в нее не делает никто! И прямо зал взорвался».

Речь о необычной поддержке, где Галлямов как бы перекидывает Мишину назад через голову:

За прокат фигуристы получили 83,01 балла – Мишина радовалась, а Галлямов будто ожидал большего.

Это их лучший результат в сезоне, но на прошлом ЧР баллы задрали выше мирового рекорда – 85,37.

Но в борьбе с Бойковой и Козловским ситуация пока удачнее, чем год назад. Тогда пара Москвиной обыграла будущую пару Тутберидзе всего на балл, а потом ошиблась в произвольной и получила только серебро. Теперь перевес куда комфортнее – сразу на 4 балла.

А на пресс-конференции после соревнований Галлямов неожиданно зачитал рэп по бумажке:

«Пять минут назад я откатал КП. Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один – со мной Настя. Ваши Мишки».

Ну что, кого поставите в произвольной?

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru

21 комментарий
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как всегда, нафталиновое монументальное вздыманте..
+14
-4
+10
Желаю победы БК. Не только из-за гифок, а потому что нравятся мне как пара гораздо больше: стильные и никакого колхоза.
+11
-1
+10
Поставлю на БК - даже если они будут вторыми.
+14
-5
+9
Теперь у нас есть не только Ягущенко, но и Козлямов.
+9
0
+9
Я как-то за БК. Мне их проги и костюмы всегда больше нравились. Нет, я понимаю, что МГ чистый спорт и стабильнее, но этот пафос в прогах и музыке.
А еще Галлямов каким-то тихушником кажется, то из-за плеча Плющенко орет, то вот это.
БК, в открытую негативные эмоции выплескивали и как будто с годами учатся на своих ошибках. У них были некрасивые этические моменты, но они стараются их избегать и приняли взрослое решение уйти из некомфортной для себя обстановки. А Галлямов с каждым сезоном после перехода к Москвиной все больше и больше распаляется и наглеет.

Сугубо ИМХО.
+12
-3
+9
Ответ Слончик
Молодцы Мишины. А Галлямов действует с позиции силы, демонстрирует уверенность. Токсичные Бойково-Козловские с их заскоками заслужили, чтобы их поставили на место.
Единственный, кого нужно поставить на его место - это токсичные галльямовы.
+10
-2
+8
Ответ Anna Morgan
Аленушка как там себя чувствует после 9 места?
Вам к Кузнецову,вместе с ним позлорадствуете.
+5
0
+5
Ответ Kareglazaya
Козловского прям раздражает одно только упоминание о конкурентах. Зря он так реагирует: это только добавляет нервозности перед выступлениями. Нужно отпустить уже всё это, ведь даже к другому тренеру ушли. А Галлямов, скорее всего, даже не видел проката Бойковой и Козловского, а просто так картинки кидал, а не в связи с выступлением других пар. Он в одном интервью говорил, что никогда не смотрит чужие прокаты и оценки перед своим выступлением - так спокойнее.
Да. Да. Галлямов хорош и пушистый. Он никогда не делает ничего плохого (смеется). Вы говорите, что Дмитрий раздражен, но на самом деле он очень спокоен. Раздраженным всегда был галлямов. Особенно в прошлом году.
+5
0
+5
Ответ Ostinato
Я как-то за БК. Мне их проги и костюмы всегда больше нравились. Нет, я понимаю, что МГ чистый спорт и стабильнее, но этот пафос в прогах и музыке. А еще Галлямов каким-то тихушником кажется, то из-за плеча Плющенко орет, то вот это. БК, в открытую негативные эмоции выплескивали и как будто с годами учатся на своих ошибках. У них были некрасивые этические моменты, но они стараются их избегать и приняли взрослое решение уйти из некомфортной для себя обстановки. А Галлямов с каждым сезоном после перехода к Москвиной все больше и больше распаляется и наглеет. Сугубо ИМХО.
Именно. Лучше и не скажешь 👏🏻
+5
0
+5
Очень нравятся Мишина/Галлямов, желаю им победы, но Сашу что-то сегодня занесло. Портить впечатление от проката и лидерства было вовсе ни к чему.
+4
0
+4
Вполне половозрелый дяденька постит зайчиков-котиков и называет себя Мишками) Детсадик в действии.На уровне ГномГномыча,но и того уже переименовали )
+4
-2
+2
Ответ Авика
Мишина и Галлямов, конечно же, лучшие. Очевидный факт. Что тут можно обсуждать? Они увереннее, смелее, ярче. Про обаяние и красоту даже и не говорю, чудесная наша пара, удачи в произвольной программе!
Просто, чтобы Вы знали. Минусуют Вас не за любовь к МГ, а за безапелляционный тон.
+2
0
+2
я поставлю в этом сезоне на МиГ у БиК в этом сезоне больше мелких сбоев, меньше уверенности и программы следовало сменить обе, хотя соперники примерно равны
+4
-4
0
Козловского прям раздражает одно только упоминание о конкурентах. Зря он так реагирует: это только добавляет нервозности перед выступлениями. Нужно отпустить уже всё это, ведь даже к другому тренеру ушли.
А Галлямов, скорее всего, даже не видел проката Бойковой и Козловского, а просто так картинки кидал, а не в связи с выступлением других пар. Он в одном интервью говорил, что никогда не смотрит чужие прокаты и оценки перед своим выступлением - так спокойнее.
+6
-6
0
Две такие шикарные пары у нас есть, ну хоть с уважением что ли друг к другу относитесь, негоже все это - очереди, гифки, вы же на льду как аристократы - прекрасны, будьте такими и в жизни.
+1
-1
0
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