Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России – как и год назад.

На ЧР они впервые в сезоне встретились с главными конкурентами – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые в межсезонье ушли из этой группы, от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

И те, и другие осенью выиграли по два этапа Гран-при, но в общем зачете выше именно Мишина и Галлямов – все решила сумма баллов за программы.

● Бойкова и Козловский выступали в первой разминке и сразу захватили лидерство, хоть и откатали не идеально – у партнерши ошибка на риттбергере.

Вот их прокат из эфира Первого канала:

78,95 баллов – это порядком меньше, чем на прошлом ЧР (тогда 84,32), да и по сезону у них получалось лучше.

Максим Траньков на этот раз не комментировал соревнования пар, а выводил учеников на лед и сидел с ними в КиКе, как и Тутберидзе.

«Хорошая очень программа», – вот так он встретил их у бортика после проката.

Но после объявления оценок недовольно покачал головой – фигуристов баллы, похоже, тоже не устроили.

«Они хотели больше? Будет и больше, когда прокатаются», – справедливо заметила Татьяна Тарасова в эфире.

● А Галлямов сразу после проката конкурентов запостил вот такую гифку-мем у себя в телеграме:

Потом и такую:

Козловский и Бойкова шутки не поняли.

«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», – сказал Козловский.

«Честно говоря, нам это неинтересно», – добавила Бойкова.

● Сами же Мишина и Галлямов выступали в последней разминке – чисто откатали «Оду к радости», а Александр победно махнул рукой в конце.

И все это под восторг Татьяны Тарасовой в прямом эфире: «Вот это да! Вот это короткая программа! Сразу понятно, что это программа, потому что она захватывает тебя от начала и до конца. Все элементы сделаны, показаны: въезды, выезды, позиции вверху.

Грандиозно прыгнули параллельный тройной сальхов – просто как один человек! Каждый элемент – супер. Ну, пожалуй, кроме дорожки. Я как бы не могу этого не сказать – дорожка была слабее, они там потеряли скорость. Им еще есть над чем работать, чтобы встать на первое место чемпионов мира и Олимпийских игр.

Ну какая красота, ну какая прелесть! Но он в конце сел прилично, хорошо, потому что тодес оставлял желать лучшего. Сейчас смотрится хорошо, но не великолепно. А мы хотим, чтобы было великолепно.

Вот эта поддержка даже всколыхнула зал. Так они катались здорово, так они катались чисто! А эта поддержка такая необычная – вход в нее не делает никто! И прямо зал взорвался».

Речь о необычной поддержке, где Галлямов как бы перекидывает Мишину назад через голову:

За прокат фигуристы получили 83,01 балла – Мишина радовалась, а Галлямов будто ожидал большего.

Это их лучший результат в сезоне, но на прошлом ЧР баллы задрали выше мирового рекорда – 85,37.

Но в борьбе с Бойковой и Козловским ситуация пока удачнее, чем год назад. Тогда пара Москвиной обыграла будущую пару Тутберидзе всего на балл, а потом ошиблась в произвольной и получила только серебро. Теперь перевес куда комфортнее – сразу на 4 балла.

А на пресс-конференции после соревнований Галлямов неожиданно зачитал рэп по бумажке:

«Пять минут назад я откатал КП. Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один – со мной Настя. Ваши Мишки».

Ну что, кого поставите в произвольной?

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru