Малинин запутал судей прыжком-фантомом: сначала его обнулили, потом засчитали. Почему?

Илья Малинин творит историю – сделал чистый четверной аксель в короткой программе в финале Гран-при.

Но рекорд оказался под угрозой – в трансляции его аксель пометили как неправильный прыжок с нулем баллов за исполнение.

Что смутило судей?

1) Малинин не прыгал четверной аксель с прошлого сезона – он разочаровался в правилах, из-за которых нет особого смысла рисковать.

«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Я думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут еще выше.

Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя.

Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», – говорил Малинин в середине ноября.

Илья отобрался в финал Гран-при с победой и вторым местом на этапах. А в финале в Пекине все-таки решил удивить и зашел на квадаксель уже в короткой программе, хотя заявлял только тройной – хотел сюрприз.

Правда, сюрприз читался заранее – Малинин усердно отрабатывал четверные аксели на тренировках в Пекине. Кстати, у его тренировочного костюма особенный дизайн:

Четыре золотые полоски на правой ноге символизируют прыжок в четыре оборота и по две полоски на рукавах – когда Илья группируется во время прыжка, то их тоже получается четыре.

2) Аксель в короткой удался идеально – кстати, впервые в истории, потому что сам Малинин раньше исполнял его только в произвольной.

Но с этим и возникли трудности. В графике в прямой трансляции Илье не засчитали прыжок, как будто он сделал недопустимый элемент.

Помимо четверного акселя Малинин чисто прыгнул каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный тройной аксель.

После проката Илья явно был доволен – приветствовал публику и показывал сердечки.

Похоже, ни его, ни тренера ничего не смущало, хотя без прыжка он вполне мог оказаться на последнем месте после короткой – катастрофа.

Но баллы удивили – 106,90, мировой рекорд по базовой стоимости элементов (раньше лучшим был Нэтан Чен) и первое место в программе.

Так в чем была загвоздка?

3) Вот что говорится в правилах ISU: «Короткая программа должна включать два прыжка: двойной или тройной аксель и прыжок – любой тройной или четверной».

Когда Малинин сделал четверной аксель первым прыжком, то судьи посчитали, что он прыгнул его вместо обязательного двойного/тройного и обнулили элемент. Но позже Илья сделал и необходимый тройной аксель, так что квадаксель все же засчитали как любой другой сольный четверной.

Илья был спокоен после проката, потому что заранее знал – никаких проблем не возникнет. Еще перед турниром он вместе с тренерами консультировался с судьями – ему объяснили, что такой контент полностью легален.

«Честно говоря, я удивлен, что судей что-то смутило. В правилах ведь нигде не сказано, что нельзя прыгать четверной аксель в короткой программе. Там сказано «тройной или четверной прыжок».

Конечно, мы советовались с некоторыми судьями – нам сказали, что прыжок должны засчитать. Я не хотел много об этом говорить, хотелось сделать сюрприз – и кажется он получился.

Конечно, я нервничал – быть первым, кто прыгнет четверной аксель в короткой программе – это определение давление. Но я знаю, что прыжок хорошо получается на тренировках, так что я был уверен, что могу его сделать и на соревнованиях.

Буду ли прыгать квад в произвольной? Зависит от самочувствия, конечно, но план такой. Теперь главное сохранить боевое настроение перед произвольной», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Хотя один из судей, видимо, до конца не разобрался – Франсуа де Раппад из Бельгии влепил Малинину -5 по GOE за четверной аксель (на фоне остальных плюсовых надбавок).

С прыжком в волчок тоже странно – разброс оценок от -1 до +3. Но выиграть короткую Илье это все равно не помешало.

А теперь ждем шквал четверных (и аксель тоже) в произвольной.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 106,90

2. Шома Уно (Япония) – 106,02

3. Юма Кагияма (Япония) – 103,72

4. Као Миура (Япония) – 94,86

5. Кевин Аймо (Франция) – 93,20

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,36

Фото: Absoluteskating.com/@yanablumka.