Шахматист Ниманн так хорош, что про его читерство язвят и соперники, и организаторы! Ханс издевается в ответ

Вокруг одиозного шахматиста Ханс Ниманн снова слухи – соперники предполагают его читерство, причем не в онлайне.

К американцу давно липнут такие подозрения: чуть больше года назад в жульничестве его обвинял сам Магнус Карлсен, потом Ханса банили на Chess.com (заблокирован в России), а в сентябре в нечестной игре американца заподозрил Владимир Крамник.

Был еще и суд с Карлсеном, но дело завершилось миром. И вроде бы ситуация успокоилась, на Ниманна перестали коситься, но случился турнир а Загребе.

1) На прошлой неделе Ниманн играл на The Tournament of Peace в Хорватии. Состав собрался не особо звездный, но все более-менее на одном уровне. Ниманн среди всех 10 участников был вторым по личному рейтингу (2659), уступая несколько пунктов украинцу Антону Коробову.

А дальше случилось нечто необъяснимое – Ханс уничтожил соперников: набрал 8 очков из 9 возможных, выиграл 7 партий и только две закончил вничью. Результат феноменальный – тот же Коробов, к примеру, смог взять только две партии из 9.

Рейтинг выступления Ниманна на этом турнире и вовсе космический – 2946 пунктов, лучший результат в мире за этот год! Еще раз – Ханс встречался с соперниками своего уровня, но играл так, будто он минимум игрок из топ-3.

Этот результат близок к лучшим показателям в истории: Фабиано Каруана играл на 3098 в 2014-м, Магнус Карлсен – на 3002 в 2009-м, Анатолий Карпов – на 2985 в 1994-м. Но это одни из лучших шахматистов всех времен, причем на момент, когда они набирали так много очков за турнир, у них уже был высокий личный рейтинг. А Ниманн идет на 68-м месте в мире!

Но может, Ханс и правда гений? Хм, тут не все так просто.

2) Уже после седьмого тура организатор The Tournament of Peace Кресимир Подравец дал понять, что подозревает Ниманна в обмане: «Выступление Ханса – это что-то запредельное. Но у нас нет четких доказательств того, что он читерит. Есть некоторые признаки, подтверждающие это, но мы не знаем, захочет ли кто-то из игроков сообщить об этом».

Также Подравец рассказал, что из-за Ниманна задержку в трансляциях игр увеличили сначала с 15 минут до 30, а к концу турнира и вовсе до часа. Это мера борьбы с читерством – чтобы некто, следящий за игрой онлайн, не смог каким-либо образом подсказывать участнику.

Но Ниманна это явно не остановило – он побеждал и побеждал.

Соперники молчать не стали. Александр Мотылев, который в июне перешел из России в Румынию, хоть и не обвинял Ханса лично, намекнул, что в Загребе было не все в порядке: «Похоже, для ФИДЕ настало время подумать, чтобы не начислять рейтинг за турниры, на которых нет адекватных мер против читерства. Пусть будут как бы дружескими турнирами».

3) Самой мощной победой Ниманна стал разгром болгарина Ивана Чепаринова – американцу хватило 25 ходов. Чепаринов после турнира язвил в соцсетях:

«Наконец-то я закончил худший турнир в моей жизни. Иногда некоторые события происходят по определенным причинам, и нам нужно учиться на этом.

Так же я хочу поздравить победителя турнира – Ханса Ниманна. Он набрал 8 очков из 9! Он восходящая звезда, и я думаю, что скоро он наберет рейтинг 2800. Я никогда еще не видел такой мощной игры. Я встречался с многими топ-игроками, недавно я играл с одним из лучших шахматистов в мире Хикару Накамурой. И он даже не близок к уровню Ниманна. Я правда думаю, что он очень много работает, я теперь его самый большой фанат!»

Сарказм Чепаринова распознали не все, так что на следующий день ему пришлось пояснить: «Я хочу сказать, что как шахматист я очень расстроен организацией турнира. В наше время на таком уровне неприемлемо не иметь нормальных мер по противодействию читерам. Вообще никаких! Единственной мерой была задержка на 15 минут.

Еще очень расстраивает, что все организаторы в личных беседах говорили, что, по их мнению, один из игроков мошенничает, но все равно ничего не сделали. Это неуважительно по отношению к остальным шахматистам.

Опять же, я не утверждаю, что кто-то мошенничал. Единственное, что я говорю, так это то, что в наше время меры по противодействию читерам обязательны, особенно на таких турнирах. Организаторы предоставили нам такие прекрасные условия для игры, но не позаботились о мерах против мошенничества. Я такого поведения не понимаю.

И еще – я не думаю, что кто-то читерил на этом турнире. Я видел только восход нового Фишера. Желаю Ниманну всего лучшего в его путешествии на шахматную вершину».

4) Терренс Овед, адвокат Ханса, винит во всем хейтеров: «Несмотря на ошеломляющие доказательства нереальных талантов Ханса, все равно всегда найдутся хейтеры. У меня для них простой совет: привыкайте, он только начал».

А вот сам Ниманн, похоже, кайфует от результатов.

После победы на турнире он выкатил пафосный пост в соцсетях, сравнивая себя с великим Бобби Фишером:

«Два одиноких американца противостоят всему миру, столкнувшись с неизмеримыми трудностями. Победа с разницей в 53 года на легендарном турнире. 8/9: рейтинг игры 2946. Я не знаю лучшей цели в жизни, чем погибнуть в попытке совершить великое и невозможное».

К тексту он, разумеется, прикрепил фото Фишера и себя с выигранным в Загребе Кубком.

При чем тут Фишер? О, Бобби выиграл The Tournament of Peace в 1970-м. Похоже, Ниманн по-настоящему считает себя его преемником.

А позже, когда Ханса опять заподозрили в читерстве, он выдал свою знаменитую фразу-мем: «Беззаботный, невозмутимый, неустрашимый. Шахматы говорят и всегда будут говорить сами за себя».

Да-да, именно так Ниманн прокомментировал ту самую победную партию против Карлсена, когда Магнус обвинил его в мошенничестве.

И только посмотрите, каким фото он снабдил это сообщение! Мы не можем показать его в тексте, чтобы не нарушить законы РФ, но его можно увидеть здесь.

Уверенность Ханса впечатляет.

Фото: East News/TIM VIZER/AFP; twitter.com/HansMokeNiemann