«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере

Лидеру мировых лыж Йоханнесу Клэбо трудно на старте сезона – сначала проиграл коронный спринт в финской Руке, а сегодня и вовсе вывалился за топ-10 в разделке.

Что случилось?

1) То, что сезон для Клэбо окажется непростым, было понятно давно: Йоханнес почти все межсезонье воевал со сборной и Федерацией лыжных гонок Норвегии из-за спонсоров, на что тратил много нервной энергии (хоть не всегда занимался переговорами сам).

Летом он ушел на самоподготовку, из-за чего ему запретили пользоваться ресурсами Olympiatoppen – тренажерными залами, медподдержкой, тем же тредбаном и многим другим. Тредбан Йоханнес установил дома, но все равно признавал – без привилегий члена сборной Норвегии приходится сложно.

Спор с федерацией закончился только со стартом сезона: Клэбо выиграл и наконец-то подписал соглашение.

2) А в начале ноября Йоханнеса подкосил коронавирус – пришлось досрочно завершить высотный сбор в Ливиньо и пропустить турнир в Бейтостолене.

Но в Руке Клэбо все же решился выступить, хоть и не восстановился до конца. Возможно, рановато – в норвежской сборной ковид подхватили еще Шюр Рете и обладательница Кубка мира прошлого сезона Тириль Венг, но вот они старт сезона пропускают.

Похоже, болезнь и правда сказалась: первыми двумя гонками в Руке Йоханнес вряд ли доволен.

В фирменном классическом спринте Йоханнес прозевал рывок соперников на последнем подъеме, не смог вовремя включиться и на спуск вышел только четвертым – сил хватило, чтобы вырвать бронзу, но Эрика Валнеса и Ришара Жува было уже не достать.

Картина очень непривычная: от Клэбо привыкли видеть нереальную частоту движений в подъем и комфортный отрыв перед финишем, но борьба за третье место с Федерико Пеллегрино явно не то, на что рассчитывал сам норвежец.

Впрочем, Йоханнес не унывал: «В финале я сам напортачил. Сделал неправильный выбор перед последним подъемом. Я сам себе поставил мат.

Но это первая гонка сезона, так что я не расстроен. Если это худшая для меня гонка с 2018-го, и при этом я приехал третьим, то все явно не так плохо».

Возможно, вы где-то читали, как Клэбо оценил свое выступление словами «я заржавел» – это не так, в оригинале Йоханнес признался, что ему «было трудно» («jeg sliter» на норвежском).

3) Сегодня в классической разделке – гонке, где Клэбо в последние годы хорош – вышло совсем бледно. Йоханнес боролся с собой со старта и финишировал лишь 14-м – в 43 секундах от победителя Мартина Ниенге. Хуже Клэбо в сборной Норвегии пробежали только Дидрик Тенсет (18-й) и Эмиль Иверсен (24-й) – тоже непривычно для пятикратного олимпийского чемпиона.

На этот раз Йоханнес не так оптимистичен: «Я бы предпочел, чтобы сезон начался недели через две. Мне нужно больше времени на подготовку. 40 секунд отставания – это много, но я надеюсь, что через две или три недели все будет лучше, когда мы приблизимся к «Тур де Ски».

Вообще не весело, когда ты в плохой форме. Потому что тяжело с первых же шагов».

Старт сезона в финской Руке – исторически несчастливый этап для Клэбо. Из восьми проигранных спринтов за карьеру на топ-уровне четыре пришлись именно на Руку: дважды Йоханнес уступал здесь Валнесу (а теперь еще и Жуву, который финишировал вторым в гонке), по разу Александру Большунову и Александру Терентьеву.

Но обычно норвежец реабилитировался уже в следующих гонках – сейчас такого не случилось. Похожая ситуация была в 2018 и 2021-м: тогда Йоханнес был вторым в спринте и 9-м в разделке, но в то время выступали российские лыжники и результат все же смотрелся получше.

Выходит, сейчас у Клэбо – худший старт сезона в карьере.

На этапе в Руке остался еще масс-старт свободным стилем на 30 км – пожалуй, там Йоханнесу придется еще труднее.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 23.31,7

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2,9

3. Эрик Валнес (Норвегия) – 9,7

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 10,8

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 16,5

6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 29,0

7. Уго Лапалю (Франция) – 34,6

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 34,8

9. Вильям Поромаа (Швеция) – 38,6

10. Калле Халварссон (Швеция) – 40,3...

14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 42,8

Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press