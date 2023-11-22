У Загитовой «Большой шлем» в фигурке? Что означает этот титул и есть ли что-то важнее

Вы наверняка не раз слышали о том, что Алина Загитова выиграла «Большой шлем» – завоевала все главные титулы в женском катании (ЧМ, ЧЕ, финал Гран-при и Олимпиада).

А откуда появился этот «Большой шлем»? Вспоминал ли кто-нибудь о нем до Загитовой? И, что тоже важно, признает ли его ISU?

Термин взяли из карточной игры – в большой спорт он пришел через гольф

«Большой шлем» – распространенный термин в спорте. Взять хотя бы теннис – главные ивенты года там называются турнирами «Большого шлема», а победитель всех четырех турниров за карьеру считается обладателем «Большого шлема».

Название появилось из карточной игры бридж – там «Большим шлемом» (или Grand Slam) называется ситуация, когда игрок получает максимальные 13 взяток.

Причем в спорт этот термин проник случайно, когда в 1930 году американский игрок в гольф Бобби Джонс завоевал все четыре главных турнира в мире. В то время журналист издания The Atlanta Journal О. Б. Килер назвал достижение Джонса «Большим шлемом», сравнив его победы с ситуацией из бриджа – с тех пор название прижилось сначала в гольфе, потом перешло в теннис, а дальше и в другие виды спорта.

А когда термин появился в фигурном катании?

Отследить уже непросто, но, скорее всего, не раньше 2010-го, когда кореянка Ю-На Ким выиграла Олимпиаду в Ванкувере, первой в истории женского катания завоевав все главные титулы. После ее победы издание The Korea Times написало, что Ю-На собрала «Большой шлем» – до этого термин нигде не встречался.

В России про «Большой шлем» наверняка услышали только после победы Загитовой на чемпионате мира-2019 в Сайтаме – впервые термин упоминается в статье на Eurosport, посвященной победе Алины, но сейчас эта статья удалена.

Интересно, что в русскоязычном профиле Загитовой на сайте МОК написано, что Алина «первая россиянка, которая собрала полный «Большой шлем» фигурного катания».

Но вот в англоязычном профиле упоминания «Шлема» уже нет – только указано, что Загитова стала первой россиянкой, которая выиграла четыре главных турнира.

А ISU его признает?

Термин «Большой шлем» в фигурном катании – неофициальный (например, в лыжных гонках есть официальный статус Короля лыж – победителя гонок на 30 и 50 км на одном турнире).

Международный союз конькобежцев (ISU) впервые употребил что-то похожее только в 2020-м, когда японец Юдзуру Ханю победил на чемпионате четырех континентов – в статье на официальном сайте союза написали, что фигурист собрал «Золотой шлем».

В тот же день МОК в подобной статье назвал Ханю обладателем «Супершлема» – так как же на самом деле называется это достижение?

На самом деле – их несколько. Все они неофициальные и не дают ничего, кроме красивой статистики. Причем есть титул, который не удалось завоевать даже Алине.

Важно – взять любой из «Шлемов» мог только фигурист (или пара) начиная с сезона-1995/96, когда впервые в истории состоялся финал Гран-при.

Итак, «Большим шлемом» в фигурном катании называют ситуацию, когда фигурист выигрывает все главные ежегодные турниры за один сезон – финал Гран-при, чемпионат мира и континентальный чемпионат (чемпионат Европы либо чемпионат четырех континентов).

Таких случаев немало. Например, это удавалось Алексею Ягудину и Евгению Плющенко (обоим – дважды), Евгении Медведевой (тоже дважды), Ирине Слуцкой и Елизавете Туктамышевой. Самые свежие обладатели «Большого шлема» – японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, которые взяли титул в сезоне-2022/23.

У Загитовой в этот клуб попасть не вышло – в олимпийский сезон она выиграла все, кроме чемпионата мира.

Есть еще карьерный «Большой шлем» – это когда получилось выиграть ЧМ, ЧЕ и Гран-при не за год, а за карьеру. Таких спортсменов, конечно, куда больше. В том числе и Загитова.

У Загитовой – карьерный «Золотой шлем», но есть кое-что покруче

Карьерный «Золотой шлем» аналогичен карьерному «Большому шлему», но включает и победу на Олимпиаде. В мужском катании лауреатов пятеро – Ягудин, Плющенко, Эван Лайсачек, Юдзуру Ханю и Нэтан Чен. Патрик Чан не считается, потому что взял золото Олимпиады только в командном турнире.

В женском катании, как уже понятно, обладательниц карьерного «Золотого шлема» только двое: Ю-На Ким и Загитова.

Медведевой не хватило победы на Олимпиаде. Анне Щербаковой – побед на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Впрочем, победа на ЧЕ может к ней прийти – в 2022-м она осталась второй за Валиевой, а золото Камилы до сих пор под вопросом из-за ее положительной допинг-пробы. Но вот с финалом Гран-при уже вряд ли получится.

В парах карьерный «Золотой шлем» брали Елена Бережная – Антон Сихарулидзе, Жами Сале – Давид Пеллетье, Шэнь Сюэ – Чжао Хунбо, Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алена Савченко с разными партнерами, Суй Вэньцзин – Хань Цун.

В танцах: Оксана Грищук – Евгений Платов, Марина Анисина – Гвендаль Пейзера, Татьяна Навка – Роман Костомаров, Мэрил Девис – Чарли Уайт, Тесса Виртью – Скотт Моир, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

Кстати, первыми в истории обладателями такого «Шлема» стали Грищук и Платов в 1996 году.

Но и это не все – есть еще и «Супершлем»! Это когда фигурист за карьеру выигрывает не только четыре главных турнира, но еще и два главных по юниорам – юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.

У мужчин такое получалось только у Юдзуру Ханю. Скорее всего, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко тоже вошли бы в клуб, но в их времена юниорского Гран-при просто не существовало, а ЮЧМ оба выигрывали.

У женщин победительницы те же – Ю-На Ким и Алина Загитова. В парах «Супершлем» брали Максим Траньков, Алена Савченко и Суй Вэньцзин – Хань Цун. В танцах – Тесса Виртью и Скотт Моир.

Осталось только самое мощное и поэтому же самое редкое достижение – не карьерный, а обычный «Золотой шлем», то есть фигурист должен выиграть четыре главных турнира всего за сезон!

В истории фигурного катания «Золотой шлем» собрал только один человек – Алексей Ягудин в сезоне-2001/02.

Загитовой до этого достижения не хватило победы на чемпионате мира-2018.

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Takashi Aoyama