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У Загитовой «Большой шлем» в фигурке? Что означает этот титул и есть ли что-то важнее

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Вы наверняка не раз слышали о том, что Алина Загитова выиграла «Большой шлем» – завоевала все главные титулы в женском катании (ЧМ, ЧЕ, финал Гран-при и Олимпиада).

А откуда появился этот «Большой шлем»? Вспоминал ли кто-нибудь о нем до Загитовой? И, что тоже важно, признает ли его ISU?

Термин взяли из карточной игры – в большой спорт он пришел через гольф

«Большой шлем» – распространенный термин в спорте. Взять хотя бы теннис – главные ивенты года там называются турнирами «Большого шлема», а победитель всех четырех турниров за карьеру считается обладателем «Большого шлема».

Название появилось из карточной игры бридж – там «Большим шлемом» (или Grand Slam) называется ситуация, когда игрок получает максимальные 13 взяток.

Причем в спорт этот термин проник случайно, когда в 1930 году американский игрок в гольф Бобби Джонс завоевал все четыре главных турнира в мире. В то время журналист издания The Atlanta Journal О. Б. Килер назвал достижение Джонса «Большим шлемом», сравнив его победы с ситуацией из бриджа – с тех пор название прижилось сначала в гольфе, потом перешло в теннис, а дальше и в другие виды спорта.

А когда термин появился в фигурном катании?

Отследить уже непросто, но, скорее всего, не раньше 2010-го, когда кореянка Ю-На Ким выиграла Олимпиаду в Ванкувере, первой в истории женского катания завоевав все главные титулы. После ее победы издание The Korea Times написало, что Ю-На собрала «Большой шлем» – до этого термин нигде не встречался.

Ю-На Ким – легенда фигурного катания: море рекордов, золото Игр-2010 и спорное поражение от Сотниковой в Сочи

В России про «Большой шлем» наверняка услышали только после победы Загитовой на чемпионате мира-2019 в Сайтаме – впервые термин упоминается в статье на Eurosport, посвященной победе Алины, но сейчас эта статья удалена.

Интересно, что в русскоязычном профиле Загитовой на сайте МОК написано, что Алина «первая россиянка, которая собрала полный «Большой шлем» фигурного катания».

Но вот в англоязычном профиле упоминания «Шлема» уже нет – только указано, что Загитова стала первой россиянкой, которая выиграла четыре главных турнира.

А ISU его признает?

Термин «Большой шлем» в фигурном катании – неофициальный (например, в лыжных гонках есть официальный статус Короля лыж – победителя гонок на 30 и 50 км на одном турнире).

Международный союз конькобежцев (ISU) впервые употребил что-то похожее только в 2020-м, когда японец Юдзуру Ханю победил на чемпионате четырех континентов – в статье на официальном сайте союза написали, что фигурист собрал «Золотой шлем».

В тот же день МОК в подобной статье назвал Ханю обладателем «Супершлема» – так как же на самом деле называется это достижение?

На самом деле – их несколько. Все они неофициальные и не дают ничего, кроме красивой статистики. Причем есть титул, который не удалось завоевать даже Алине.

Важно – взять любой из «Шлемов» мог только фигурист (или пара) начиная с сезона-1995/96, когда впервые в истории состоялся финал Гран-при.

Итак, «Большим шлемом» в фигурном катании называют ситуацию, когда фигурист выигрывает все главные ежегодные турниры за один сезон – финал Гран-при, чемпионат мира и континентальный чемпионат (чемпионат Европы либо чемпионат четырех континентов).

Таких случаев немало. Например, это удавалось Алексею Ягудину и Евгению Плющенко (обоим – дважды), Евгении Медведевой (тоже дважды), Ирине Слуцкой и Елизавете Туктамышевой. Самые свежие обладатели «Большого шлема» – японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, которые взяли титул в сезоне-2022/23.

У Загитовой в этот клуб попасть не вышло – в олимпийский сезон она выиграла все, кроме чемпионата мира.

Есть еще карьерный «Большой шлем» – это когда получилось выиграть ЧМ, ЧЕ и Гран-при не за год, а за карьеру. Таких спортсменов, конечно, куда больше. В том числе и Загитова.

У Загитовой – карьерный «Золотой шлем», но есть кое-что покруче

Карьерный «Золотой шлем» аналогичен карьерному «Большому шлему», но включает и победу на Олимпиаде. В мужском катании лауреатов пятеро – Ягудин, Плющенко, Эван Лайсачек, Юдзуру Ханю и Нэтан Чен. Патрик Чан не считается, потому что взял золото Олимпиады только в командном турнире.

В женском катании, как уже понятно, обладательниц карьерного «Золотого шлема» только двое: Ю-На Ким и Загитова.

Медведевой не хватило победы на Олимпиаде. Анне Щербаковой – побед на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Впрочем, победа на ЧЕ может к ней прийти – в 2022-м она осталась второй за Валиевой, а золото Камилы до сих пор под вопросом из-за ее положительной допинг-пробы. Но вот с финалом Гран-при уже вряд ли получится.

В парах карьерный «Золотой шлем» брали Елена Бережная – Антон Сихарулидзе, Жами Сале – Давид Пеллетье, Шэнь Сюэ – Чжао Хунбо, Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алена Савченко с разными партнерами, Суй Вэньцзин – Хань Цун.

В танцах: Оксана Грищук – Евгений Платов, Марина Анисина – Гвендаль Пейзера, Татьяна Навка – Роман Костомаров, Мэрил Девис – Чарли Уайт, Тесса Виртью – Скотт Моир, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

Кстати, первыми в истории обладателями такого «Шлема» стали Грищук и Платов в 1996 году.

Но и это не все – есть еще и «Супершлем»! Это когда фигурист за карьеру выигрывает не только четыре главных турнира, но еще и два главных по юниорам – юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.

У мужчин такое получалось только у Юдзуру Ханю. Скорее всего, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко тоже вошли бы в клуб, но в их времена юниорского Гран-при просто не существовало, а ЮЧМ оба выигрывали.

У женщин победительницы те же – Ю-На Ким и Алина Загитова. В парах «Супершлем» брали Максим Траньков, Алена Савченко и Суй Вэньцзин – Хань Цун. В танцах – Тесса Виртью и Скотт Моир.

Осталось только самое мощное и поэтому же самое редкое достижение – не карьерный, а обычный «Золотой шлем», то есть фигурист должен выиграть четыре главных турнира всего за сезон!

В истории фигурного катания «Золотой шлем» собрал только один человек – Алексей Ягудин в сезоне-2001/02.

Загитовой до этого достижения не хватило победы на чемпионате мира-2018.

Фигуристка, которая первой победила Загитову и последней отняла у России золото ЧМ. Не забыли Кейтлин Осмонд?

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Takashi Aoyama

61 комментарий

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Raya
Загитова закончила спортивную карьеру 4 года назад, а Sports и ко все еще мусолят ее достижения. Попытки «разоблачить» Алину, видимо, будут бесконечны. Право, то, насколько она кость в горле журналистам, фигурнокатательной тусовке и поклонникам другим фигуристок (не всем и не всех), смешно. Хороша ложка к обеду. Эта статья запоздала надолго, да, тут найдутся в комментариях люди, которые поглумятся, но это же будет слабое утешение и для них тоже. Можно высмеивать проявления Алины в роли ведущей и др.,но ее спортивные успехи не обесценить, они вписаны в историю.
+44
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ЛисаАлиса78
Всегда слышала о "шлемах" только то, что считаются победы на всех крупных турнирах в юниорах и взрослых.
То бишь человек выиграл всё, что только можно. И таких действительно единицы
+28
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Лека-Лека
Бедняги журналисты!
Писать им совсем не о ком и не о чем, а руководство требует аншлагов.

Но на такой случай у них в кармане всегда лежит тема АЛИНЫ - беспроигрышный вариант.
Тут вам и комменты, тут и пряник от начальства.
Спасибо Алине за то, что она у нас была и есть. Иначе половину журналистов со спортса давно бы уже уволили.
+33
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Ольга Ив
Ответ Kristine Kristine
Ну сейчас автора разберут на сувениры! Антон намекает, что шлем это не шлем????
Все норумуль, не переживайте :
"В женском катании, как уже понятно, обладательниц карьерного «Золотого шлема» только двое: Ю-На Ким и Загитова."
"Но и это не все – есть еще и «Супершлем»! Это когда фигурист за карьеру выигрывает не только четыре главных турнира, но еще и два главных по юниорам – юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.
У женщин победительницы те же – Ю-На Ким и Алина Загитова."
+25
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+22
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Туц
Алинка добилась в спорте того о чем многие спортсмены могут только мечтать - оказалась компании лучших из лучших. Самые сильные парники, танцоры, одиночники и одиночницы. И как приятно что обладательницей Супершлема на ровне с Юной Ким оказалась наша Алина!
+27
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Любитель_ФК
Сейчас хейтеры начнут выискивать изъяны в этом достижении Алины, да собственно уже некий aion , уже написал, что это допубертатный шлем , с минимальной конкуренцией и это еще не все подключились. Причем тут допубертатный, если это так просто выиграть шлем в допубертатном возрасте, так что мешает остальным повторить это достижение, наоборот Алина будучи совсем молодой и выиграла этот титул самой молодой и это как раз уникальное достижение. Никому больше в истории ФК не удастся выиграть этот "шлем" в таком раннем возрасте. Во- вторых ,этот специалист, оценщик, говорит , при минимальной конкуренции. Так Алина, своими высочайшими в то время результатами, оторвалась на столько от остальных соперников, что создалась картина якобы малой конкуренции, а на самом деле конкуренция была и не малая , только на более низком уровне для всего остального мира фигуристок. Вот такие сейчас будут вылезать эксперты со своими отдельными смехотворными претензиями.
+23
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ВИван
Статью о таких великих и титулованных спортсменах можно было по другому озаглавить, но автор считает, что без такого заголовка мало кто читал бы эту статью) Это еще раз подтверждает, что Алина Загитова непревзойденная королева фигурного катания!
+22
-9
+13
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spboksana
то есть, никому из российской женской одиночки пока не удалось сравняться с Загитовой по титулам, поэтому спустя 4 года напишем, что это не так и важно? )))
+14
-2
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Ольга Ив
А чего опять Алину вспомнили на главной перед очередным этапом? От кого внимание отвлекаем😊
+26
-15
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RMandYNWA
Ответ KMR
Короче и не шлем,и не первая
Шлем. Первая в России. И это навсегда )
+14
-3
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Туц
Ответ aion
допубертатный шлем с минимальной конкуренцией, у той же Трусовой ни одной победы на международке во взрослых, а как фигуристка в разы сильнее
Тем обиднее для Саши. С ее то данными и умениями но одного титула, и даже тот единственный титул ЧР что есть омрачен тем что достался из-за допинга Валиевой, присвоен с опозданием, и даже перевручения медалей все еще не устроили (Хотя может после оглашения решения суда все таки проведут). Ни одного. Саша это боль. Она мне кажется была бы рада уже хотя бы одной из золотых медалей которые есть у Алины, ведь говорила "у всех ест медаль а у нее нет". Мы ее все равно конечно очень любим и ценим, но она не дотянулась до Олимпа, не встала в ряд с великими хотя и была достойна этого.
+11
-2
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Sebilya Fezaziyeva
Напомнило статью вышедшую сразу после того, как Алина взяла ЧМ - мол, Ягудин все же лучше=)) Странно, что журналисты спортс вечно пытаются принизить спортивные заслуги Алины. Почему, интересно?))
+11
-3
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
У Загитовой нет никакого шлема, конечно. У нее нет командных ЧМ и ОИ, нет Скейт Америка и Скейт Канада. И вообще, для шлема нужно выиграть все соревнования сезона, а Загитова после ОИ проиграла на ЧМ-18, а в постолимпийском сезоне до самого ЧМ-19 не выиграла никаких соревнований.. Подытоживая, выходит: шлем Загитовой это миф
Не разорвитесь от негодования, Халва. У Алины есть шлем. И это признано во всем мире.
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fillette
Ответ spboksana
то есть, никому из российской женской одиночки пока не удалось сравняться с Загитовой по титулам, поэтому спустя 4 года напишем, что это не так и важно? )))
Поэтому будем объявлять у Навки, что и остальные собрали )).
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Марк Терентьев
Шестой этап гран-при на носу,пять позади. Может быть стоило озаботиться освещением результатов,анализом перспектив на финал,на ЧР? Написать аналитическую статью по уровню наших этапов? Что с баллами,что с элементами ультра-си? Где прибавили,где просели. Статью про интересные программы в сезоне. Может расклад по танцевальным дуэтам? Они у нас почти все новоделы в этом сезоне? Это всё не интересно журналистам разделе "фигурное катание" на спортсе. Весьма прискорбно.
А у Загитовой всего достаточно. Все титулы и по юниорам,и по взрослым. 31 международный старт. 29 медалей. 21 золото. 6 серебро.3 бронзы. И она,по-прежнему,единственная такая фигуристка-одиночница у нас в стране. С чем ее и поздравляю в очередной раз!
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Ivan4111
Анне Щербаковой не хватает не только титулов Европы и ФГП, но и титулов по юнирам.
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K. Eropegov
Ответ Kristine Kristine
Ну сейчас автора разберут на сувениры! Антон намекает, что шлем это не шлем????
этот шлем кого надо шлем
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Ольга Ив
Ответ Александр
откуда цитата??? ну и командник ои всё равно остаётся...
Историю командник ЧМ почитайте.
Алина-это одиночном фигурное катание. При чем тут командные медали. Все медали в индивидуальных выступлениях главных стартов у неё есть.
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Iti_na_taiti
Ответ nikolett
Опять пиар Загитовой перед этапом гран-при. Наряды(луки, чесноки), макияж, эпатаж, вложики странные на Первом, заказные статьи о себе любимой. Как хорошо пиариться на действующих спустя 6 лет. Ничего не делая и не развиваясь никак. Может, ей нужно просто начать учиться говорить хотя бы? Тогда уже и пиар будет более обоснованным.
заказные статьи о себе любимой.
- -
Умора. Заказная статья о себе любимой на спортсе. Проплатила лично Антону Пилясову.
К следующему этапу в Иконе закажет.
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RMandYNWA
Можно снять фильм “Этери носит Луи Виттон”
Или отстать уже от Загитовой и начать придумывать нормальные аналогии, а то вас от хэйтерства не в ту степь несёт )
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vm68
У Загитовой - шлем, у Валиевой - все рекорды по баллам, у Трусовой - все рекорды по квадам. Остальные все в пролете.
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victoire
Ответ Железная Леди
Для фигурки термин выдумали фанаты Загитовой. пусть тешатся.
Единственное достоинство статьи - это то, что объяснили, откуда понятие Большой шлем в фигурном катании появился. Но для этого статью прочитать нужно.
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victoire
У Загитовой "Большой шлем", и прекрасно и справедливо.
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Марк Терентьев
Ответ Iti_na_taiti
заказные статьи о себе любимой. - - Умора. Заказная статья о себе любимой на спортсе. Проплатила лично Антону Пилясову. К следующему этапу в Иконе закажет.
Ага,причем статья явно "в пользу" себя любимой)) Ну это анекдот,конечно.
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Ольга Ив
Ответ Александр
а как же ещё с командниками чм и ои??? вроде они тоже как-то должны входить в статистику...
Командный чемпионат мира.
"Несмотря на то, что в российских СМИ популярное название у турнира имеет слово «чемпионат», на самом деле это коммерческий турнир и к международным чемпионатам, подобно чемпионату мира или Европы, не относится"
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Галина Михайлова
Ответ Anton_Right
Великих фигуристок за всю историю ФК было на самом деле "раз-два и обчёлся". Ну, возможно, что их всё-таки чуть больше, чем пальцев на руках. И Алина Загитова в этот ряд может входить только и исключительно в головах и фантазиях её персональных фанатов. Хоть какой там шлем, Наличие шлема для признания величия здесь вообще не первостепенный критерий. Величие - это серьезная длительная карьера, жизнь в своем виде спорта, это многократные титулы и многократное подтверждение на соревновательном уровне того, что ты действительно лучший; величие - это всеобщее мировое признание, это какой-то желательно личный вклад в развитие своего вида спорта. Наконец, это всегда - личность, характер, пример для подражания. Наконец, мифология вокруг твоего имени, в самом лучшем значении этого слова. Великие фигуристки без деления на виды - это Соня Хени и Катарина Витт, это Ирина Роднина и Пегги Флеминг, Людмила Белоусова и Шаукье Дейкстра, Кэрол Хейсс и Мишель Кван, Мао Асада и Ирина Слуцкая, Ён А Ким. Алина Загитова - это фигуристка, которой повезло с возрастом, со временем и с тренером. Фигуристка, которая в нужное время и в нужном месте, за довольно короткий период времени (два сезона) выдала несколько отличных прокатов, на которых чисто отпрыгала всё, что ей полагалось и что учила на тренировках. А как только появились первые серьезные трудности с "физикой" тела и конкурентки - она окончательно сдалась и сдулась. И "улетев", еще и наврала всем по главному каналу, что вернётся. Таких фигуристок за историю было десятки и десятки. И называть их великими никому в здравом уме в голову не придёт.
Бред какой-то..
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елена евгеньевна
Ответ ishmael
"большой шлем" Загитовой придумали те же бабки, что визжали о том что Медведевой федра каждый месяц якобы перечисляет 6 миллионов в канаду. Это все что нужно знать о "большом шлеме" АЗ.
За 6 миллионов бабки на лавке говорили, а за шлем в новостях по зомбоящику передавали.
+4
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Лека-Лека
Ответ aion
допубертатный шлем с минимальной конкуренцией, у той же Трусовой ни одной победы на международке во взрослых, а как фигуристка в разы сильнее
А что мешало всем остальным допубертатницам показать такие же результаты и выиграть все мировые титулы?
+7
-3
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Анастасия Голубева
Кому этот бессмысленный разбор уже интересен? Алина свою лепту в спорт внесла, достижения серьёзные, есть за что уважать и брать пример. Давайте поговорим про новых лидеров и их достижения.
+3
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Ольга Ив
Ответ Александр
откуда цитата??? ну и командник ои всё равно остаётся...
Вот ещё по поводу командного ЧМ, чтобы уже у все поняли :
Горшков А. :
"– У нас каждый год повторяется некая путаница. Вы его так громко назвали. Это никакой не командный чемпионат мира. Он называется командный кубок мира, это коммерческий турнир, который проводится японской федерацией фигурного катания вместе с одной из телекомпаний под эгидой ISU. "

https://m.sports.ru/figure-skating/1096033706-glava-ffkr-ya-uzhe-neodnokratno-povtoryal-chto-komandnyj-chempionat-mi.html
+2
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Марк Терентьев
Ответ Gemma157
У Загитовой нет никакого шлема, конечно. У нее нет командных ЧМ и ОИ, нет Скейт Америка и Скейт Канада. И вообще, для шлема нужно выиграть все соревнования сезона, а Загитова после ОИ проиграла на ЧМ-18, а в постолимпийском сезоне до самого ЧМ-19 не выиграла никаких соревнований.. Подытоживая, выходит: шлем Загитовой это миф
Где-то вздохнула Юна,которой удалось его собрать сезонов за 6? Или за сколько там?))
+3
-1
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vm68
Интересно, прыгнет когда-нибудь у женщин кто-нибудь в ПП все квады, включая кваксель. Хотя что это я говорю такое. Спорт - это же про долгую карьеру, а не про рекорды. Такая здесь официальная точка зрения.
+2
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spboksana
Ответ fillette
Поэтому будем объявлять у Навки, что и остальные собрали )).
у нас уже все стали олимпийскими чемпионами)
+2
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Как дела на заводе
слово фигурка - это миниатюра уровня современной спортивной журналистки )))
И да, Может все таки в фигурном катание?))
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victoire
Ответ nikolett
Опять пиар Загитовой перед этапом гран-при. Наряды(луки, чесноки), макияж, эпатаж, вложики странные на Первом, заказные статьи о себе любимой. Как хорошо пиариться на действующих спустя 6 лет. Ничего не делая и не развиваясь никак. Может, ей нужно просто начать учиться говорить хотя бы? Тогда уже и пиар будет более обоснованным.
Заказывают положительные статьи, а не вот этот вот "Апрельский марш"
+3
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Туц
Ответ Александр
ну как не дотянулась??? в рейтинге Форбс, как самый дорогой личный бренд, она выше всех остальных фигуристок...
Я про спорт. А постспортивную жизнь не стоит сравнивать, это не соревнования.
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Alla Belova
Есть ли что важнее?
Сложный вопрос...
Если у кого - то большой шлем,можно сказать, что не было по - настоящему долгой фигурной карьеры, если была карьера, можно сказать,что шлема так и не добилась)))
Всё зависит от личного отношения)
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Kristine Kristine
Ну сейчас автора разберут на сувениры! Антон намекает, что шлем это не шлем????
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Марк Терентьев
Ответ aion
допубертатный шлем с минимальной конкуренцией, у той же Трусовой ни одной победы на международке во взрослых, а как фигуристка в разы сильнее
Это Вы так завуалированно двукратную всего опустили? Минимальная конкуренция?))
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Лека-Лека
Ответ aion
допубертатный шлем с минимальной конкуренцией, у той же Трусовой ни одной победы на международке во взрослых, а как фигуристка в разы сильнее
Трусова сильнее только как прыгальщицам - и то с грязными квадами. А как фигуристка - нет.
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Raduga
К чему это сейчас?
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Туц
Ответ Ivan4111
Анне Щербаковой не хватает не только титулов Европы и ФГП, но и титулов по юнирам.
Титулов по юниорам не хватает уже для Супер шлема. А ЧЕ и ФГП для просто шлема не хватает. Если ЧЕ прилетит от Ками будет близко к обычному шлему, но все равно чуть чуть не хватит без ФГП.
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Kovka Gnutik
При монетизации титулов ФК на это никто внимание не обращает.
Здесь, безусловно, первый приоритет - золото ОИ.
А в теннисе наоборот.
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