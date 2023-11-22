У Загитовой «Большой шлем» в фигурке? Что означает этот титул и есть ли что-то важнее
Вы наверняка не раз слышали о том, что Алина Загитова выиграла «Большой шлем» – завоевала все главные титулы в женском катании (ЧМ, ЧЕ, финал Гран-при и Олимпиада).
А откуда появился этот «Большой шлем»? Вспоминал ли кто-нибудь о нем до Загитовой? И, что тоже важно, признает ли его ISU?
Термин взяли из карточной игры – в большой спорт он пришел через гольф
«Большой шлем» – распространенный термин в спорте. Взять хотя бы теннис – главные ивенты года там называются турнирами «Большого шлема», а победитель всех четырех турниров за карьеру считается обладателем «Большого шлема».
Название появилось из карточной игры бридж – там «Большим шлемом» (или Grand Slam) называется ситуация, когда игрок получает максимальные 13 взяток.
Причем в спорт этот термин проник случайно, когда в 1930 году американский игрок в гольф Бобби Джонс завоевал все четыре главных турнира в мире. В то время журналист издания The Atlanta Journal О. Б. Килер назвал достижение Джонса «Большим шлемом», сравнив его победы с ситуацией из бриджа – с тех пор название прижилось сначала в гольфе, потом перешло в теннис, а дальше и в другие виды спорта.
А когда термин появился в фигурном катании?
Отследить уже непросто, но, скорее всего, не раньше 2010-го, когда кореянка Ю-На Ким выиграла Олимпиаду в Ванкувере, первой в истории женского катания завоевав все главные титулы. После ее победы издание The Korea Times написало, что Ю-На собрала «Большой шлем» – до этого термин нигде не встречался.
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В России про «Большой шлем» наверняка услышали только после победы Загитовой на чемпионате мира-2019 в Сайтаме – впервые термин упоминается в статье на Eurosport, посвященной победе Алины, но сейчас эта статья удалена.
Интересно, что в русскоязычном профиле Загитовой на сайте МОК написано, что Алина «первая россиянка, которая собрала полный «Большой шлем» фигурного катания».
Но вот в англоязычном профиле упоминания «Шлема» уже нет – только указано, что Загитова стала первой россиянкой, которая выиграла четыре главных турнира.
А ISU его признает?
Термин «Большой шлем» в фигурном катании – неофициальный (например, в лыжных гонках есть официальный статус Короля лыж – победителя гонок на 30 и 50 км на одном турнире).
Международный союз конькобежцев (ISU) впервые употребил что-то похожее только в 2020-м, когда японец Юдзуру Ханю победил на чемпионате четырех континентов – в статье на официальном сайте союза написали, что фигурист собрал «Золотой шлем».
В тот же день МОК в подобной статье назвал Ханю обладателем «Супершлема» – так как же на самом деле называется это достижение?
На самом деле – их несколько. Все они неофициальные и не дают ничего, кроме красивой статистики. Причем есть титул, который не удалось завоевать даже Алине.
Важно – взять любой из «Шлемов» мог только фигурист (или пара) начиная с сезона-1995/96, когда впервые в истории состоялся финал Гран-при.
Итак, «Большим шлемом» в фигурном катании называют ситуацию, когда фигурист выигрывает все главные ежегодные турниры за один сезон – финал Гран-при, чемпионат мира и континентальный чемпионат (чемпионат Европы либо чемпионат четырех континентов).
Таких случаев немало. Например, это удавалось Алексею Ягудину и Евгению Плющенко (обоим – дважды), Евгении Медведевой (тоже дважды), Ирине Слуцкой и Елизавете Туктамышевой. Самые свежие обладатели «Большого шлема» – японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, которые взяли титул в сезоне-2022/23.
У Загитовой в этот клуб попасть не вышло – в олимпийский сезон она выиграла все, кроме чемпионата мира.
Есть еще карьерный «Большой шлем» – это когда получилось выиграть ЧМ, ЧЕ и Гран-при не за год, а за карьеру. Таких спортсменов, конечно, куда больше. В том числе и Загитова.
У Загитовой – карьерный «Золотой шлем», но есть кое-что покруче
Карьерный «Золотой шлем» аналогичен карьерному «Большому шлему», но включает и победу на Олимпиаде. В мужском катании лауреатов пятеро – Ягудин, Плющенко, Эван Лайсачек, Юдзуру Ханю и Нэтан Чен. Патрик Чан не считается, потому что взял золото Олимпиады только в командном турнире.
В женском катании, как уже понятно, обладательниц карьерного «Золотого шлема» только двое: Ю-На Ким и Загитова.
Медведевой не хватило победы на Олимпиаде. Анне Щербаковой – побед на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Впрочем, победа на ЧЕ может к ней прийти – в 2022-м она осталась второй за Валиевой, а золото Камилы до сих пор под вопросом из-за ее положительной допинг-пробы. Но вот с финалом Гран-при уже вряд ли получится.
В парах карьерный «Золотой шлем» брали Елена Бережная – Антон Сихарулидзе, Жами Сале – Давид Пеллетье, Шэнь Сюэ – Чжао Хунбо, Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алена Савченко с разными партнерами, Суй Вэньцзин – Хань Цун.
В танцах: Оксана Грищук – Евгений Платов, Марина Анисина – Гвендаль Пейзера, Татьяна Навка – Роман Костомаров, Мэрил Девис – Чарли Уайт, Тесса Виртью – Скотт Моир, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.
Кстати, первыми в истории обладателями такого «Шлема» стали Грищук и Платов в 1996 году.
Но и это не все – есть еще и «Супершлем»! Это когда фигурист за карьеру выигрывает не только четыре главных турнира, но еще и два главных по юниорам – юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.
У мужчин такое получалось только у Юдзуру Ханю. Скорее всего, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко тоже вошли бы в клуб, но в их времена юниорского Гран-при просто не существовало, а ЮЧМ оба выигрывали.
У женщин победительницы те же – Ю-На Ким и Алина Загитова. В парах «Супершлем» брали Максим Траньков, Алена Савченко и Суй Вэньцзин – Хань Цун. В танцах – Тесса Виртью и Скотт Моир.
Осталось только самое мощное и поэтому же самое редкое достижение – не карьерный, а обычный «Золотой шлем», то есть фигурист должен выиграть четыре главных турнира всего за сезон!
В истории фигурного катания «Золотой шлем» собрал только один человек – Алексей Ягудин в сезоне-2001/02.
Загитовой до этого достижения не хватило победы на чемпионате мира-2018.
Фигуристка, которая первой победила Загитову и последней отняла у России золото ЧМ. Не забыли Кейтлин Осмонд?
Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Takashi Aoyama
То бишь человек выиграл всё, что только можно. И таких действительно единицы
Писать им совсем не о ком и не о чем, а руководство требует аншлагов.
Но на такой случай у них в кармане всегда лежит тема АЛИНЫ - беспроигрышный вариант.
Тут вам и комменты, тут и пряник от начальства.
Спасибо Алине за то, что она у нас была и есть. Иначе половину журналистов со спортса давно бы уже уволили.
"В женском катании, как уже понятно, обладательниц карьерного «Золотого шлема» только двое: Ю-На Ким и Загитова."
"Но и это не все – есть еще и «Супершлем»! Это когда фигурист за карьеру выигрывает не только четыре главных турнира, но еще и два главных по юниорам – юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.
У женщин победительницы те же – Ю-На Ким и Алина Загитова."
А у Загитовой всего достаточно. Все титулы и по юниорам,и по взрослым. 31 международный старт. 29 медалей. 21 золото. 6 серебро.3 бронзы. И она,по-прежнему,единственная такая фигуристка-одиночница у нас в стране. С чем ее и поздравляю в очередной раз!
Алина-это одиночном фигурное катание. При чем тут командные медали. Все медали в индивидуальных выступлениях главных стартов у неё есть.
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Умора. Заказная статья о себе любимой на спортсе. Проплатила лично Антону Пилясову.
К следующему этапу в Иконе закажет.
Или отстать уже от Загитовой и начать придумывать нормальные аналогии, а то вас от хэйтерства не в ту степь несёт )
"Несмотря на то, что в российских СМИ популярное название у турнира имеет слово «чемпионат», на самом деле это коммерческий турнир и к международным чемпионатам, подобно чемпионату мира или Европы, не относится"
Горшков А. :
"– У нас каждый год повторяется некая путаница. Вы его так громко назвали. Это никакой не командный чемпионат мира. Он называется командный кубок мира, это коммерческий турнир, который проводится японской федерацией фигурного катания вместе с одной из телекомпаний под эгидой ISU. "
https://m.sports.ru/figure-skating/1096033706-glava-ffkr-ya-uzhe-neodnokratno-povtoryal-chto-komandnyj-chempionat-mi.html
И да, Может все таки в фигурном катание?))
Сложный вопрос...
Если у кого - то большой шлем,можно сказать, что не было по - настоящему долгой фигурной карьеры, если была карьера, можно сказать,что шлема так и не добилась)))
Всё зависит от личного отношения)
Здесь, безусловно, первый приоритет - золото ОИ.
А в теннисе наоборот.