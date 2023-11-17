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«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается

Мартин Бреславский
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Фигурное катание Фигурное катание

В нашем фигурном катании как всегда неспокойно: спортсмены жалуются на тараканов и страшный ремонт в гостинице на этапе Гран-при России в Самаре.

Там правда все так плохо? И кто выбирал эту гостиницу?

● Все началось с видео парницы Марии Симоновой, которая катается вместе с Мартином Бреславским.

В ролике Мария показывает номер в гостинице «Волга» – на записи видны обшарпанные паркетные полы.

Но проблемы возникли не только с полами – позже фигуристы засняли тараканов и дохлых насекомых в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.

Причем страдают только юниоры – основной состав Гран-при в Самаре остановился в пятизвездочном отеле «7 авеню».

● В ФФКР сразу заверили, что включатся, но вообще-то фигуристы виноваты сами.

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счет командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», – рассказал Александр Коган.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская как обычно считает, что ситуацию раздули журналисты: «Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого.

Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые».

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● А когда Чайковская могла жить в этой гостинице? Ну, например, в 1967 году, когда в Самаре (тогда еще Куйбышеве) проходил чемпионат СССР по фигурному катанию. Там выступали ученики Чайковской – Людмила Пахомова и Александр Горшков – тогда они взяли серебро.

Вообще, гостиницу «Волга» ввели в эксплуатацию в 1963-м. Это была первая советская гостиница первой категории в стиле «сталинский ампир», рассчитанная на 400 номеров. На тот момент самая комфортабельная гостиница в городе.

Связана с «Волгой» и одна забавная история: в 1969-м в отель хотели заселиться Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, но администрация отказалась селить их в один номер, потому что в браке они не состояли. После этого Кобзон и Гурченко спешно расписались в ЗАГСе Самарского района.

В 2018-м «Волгу» хотели перестроить в пятизвездочный отель, но планы так и остались планами – гостиница до сих пор остается трехвездочной.

● Оценки у «Волги» не впечатляют – 3,7 на Яндексе и всего 2,5 на Tripadvisor. В отзывах встречается и такое: «Старая советская гостиница: скрипящий лакированный паркет, высокие потолки, прекрасный вид на Волгу и портрет Сталина в столовой. В общем все как в советских фильмах 40-х – 50-х».

Или такое: «Ванну не мыли со времен СССР, в холодильнике плесень, а в номерах не пылесосят и не убирают. Из раковины льется ржавая вода, и не умыться, не помыться. А про грибы в ванной я молчу. Холодильник и телефон с 70-х.

Постельное белье как будто не меняют, пятна на простыне и наволочке. Света почти нет, не работали почти все лампочки, в номере работала только одна из всех остальных. У кровати все время ломаются доски. Плохая шумоизоляция. Пахнет канализацией в любой комнате. Ковры как у цыган украли».

А вот что сейчас говорится в описании гостиницы (орфография и пунктуация сохранены): «Руководство отеля Волга традиционно держит на высоте уровень подготовки персонала, ведь добросовестной и слаженной работы всех служб зависит очень многое. В Волге хотят, и умею работать в команде, и подходят к делу с душой, зачастую зная вкусы и предпочтения гостей.

Среди постоянных посетителей отеля, неизменно отдающих ему предпочтение, участники международных и российских конгрессов, конференций, выставок, театральные и музыкальные коллективы, спортивные федерации и клубы. Все они являются очевидцами того, как гостиница развивается и меняется, обновляется и улучшается сервис.

Среди самарских гостиниц среднего сегмента отель «Волга» – один из сильнейших конкурентов. Гибкая ценовая политика, высокая степень комфорта, радушие и гостеприимство, основные составляющие его развития и совершенствования».

● Генеральный директор «Волги» Владилен Зотов проблем не видит – по его мнению, фигуристы просто избалованы.

«Слышал только, что одна из девушек пожаловалась, что в гостинице везде паркетные полы и в том номере, где она жила, есть какие‑то потертости на полах. У нас действительно одна из немногих гостиниц, где полы паркетные. Здание в свое время строилось как министерское. Поэтому полы именно такие.

И по качеству паркетные полы намного выше уровнем, чем другие. В мире ничего лучше еще не придумано. Потертости и правда бывают. Поэтому периодически в течение года мы покрываем их лаком. Но если внимательно посмотреть, потертости бывают там, где, например, стоит стол. А сказать, что весь пол потертый, нельзя.

Мы в свое время даже постелили ковролин в некоторых номерах, но через три месяца его выкинули. Все‑таки у нас гостиница не пяти, а трех звезд. Публика здесь разная. Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал — ничем не вычистишь потом! Так что с точки зрения практичности и эстетики паркетный пол хорош.

Чувствуется, девочки избалованные. Они у нас жили по цене со скидкой в 1200 рублей. У нас есть в городе другая гостиница, пятизвездочная. Номера по 20 тыс. Можете жить там, пожалуйста! Возможно, там чаще меняют все.

Про тараканов слышали. Можем предъявить документы. Периодически проходим проверку. У нас и договор заключен. И буквально перед их заездом в пределах 10–15 дней мы проводили очередное морение тараканов. Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга!

Но у нас есть акт, где указано, что мы процедуры все провели. Ну да, двух‑трех тараканов где‑то там нашли. Но мы провели дезинсекцию с фирмой, с которой мы это делаем уже много лет. Гостиница самая большая в городе, вот в одном номере и нашли двух дохлых тараканов!

Вот после того, как эти девочки нам сказали, мы показали фирме, которая проводила морение, фотографии тараканов. И потребовали, чтобы они еще дополнительно провели. Но сейчас к нам заехала большая группа людей. Как только они уедут, планируем повторную дезинсекцию. Сейчас гостиница вся забита».

● Но проблема с гостиницей в Самаре – не единичная. Неделю назад фигуристы-юниоры точно так же жаловались на гостиницу в Казани во время четвертого этапа Гран-при.

Претензии схожие, разве что тараканов не было: малогабаритные номера, отсутствие фенов и предметов гигиены, неподходящие под размеры одежды шкафы, также во многих комнатах давно не делали ремонт.

В Министерстве спорта Татарстана перенаправили в ФФКР: «Федерация фигурного катания на коньках России сама рекомендовала юниорам проживать в гостинице, которая находится ближе всего к Дворцу спорта. Это гостиница «Волга». Там же живут мастера спорта, которым федерация полностью оплачивает проживание. Это выбор и рекомендации федерации. При этом за свой счет спортсмены могут жить в любой гостинице».

Кстати, гостиница эта называется тоже «Волга», а открылась она всего на год позже самарской – в 1964-м.

Кажется, уже заметна система, по которой в федерации рекомендуют места для проживания фигуристов.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Игорь Агеенко; volgasamara.ru

39 комментариев

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vika
Ну, действительно, избалованные, не хотят жить в номерах с тараканами, видите ли. Видимо, отзывы не от спортсменов на других площадках тоже оставили исключительно избалованные люди.

Лучше ответа от директора, чтобы убить репутацию отеля, и не придумаешь.
+52
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Галина Салманова
"Про тараканов слышали. Тут же рядом Волга" - сижу рыдаю))))) в Волге оказывается не рыба водится, а вот это вот... рыжее с усами.... На зимовку к ним в гостиницу приходят, а в мае назад))))
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REA-13
При таких рейтингах (3,7 на Яндексе и всего 2,5 на Tripadvisor) какие тут могут быть аргументы. Тут как бы понятно, что дело не в избалованных девочках.
+28
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alexandrinech
Я работаю в 5-звездочном отеле, и ответ директора меня умилил 😄 Пособие о том, как не надо. Какие избалованные гости, не хотят жить в номерах с тараканами.
Побуду кэпом, но неважно, сколько у гостиницы звезд. Тараканов и мышей там быть не должно!
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Katerina Sunny
Со сборниками создают красивую картинку, а с остальными, как получится.
+18
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noisyfilter
"Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга!" - оправдан!
+18
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farmer_f
От "Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал" просто ржал в голос. Огонь гостиница, нечего сказать )
+13
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Агент Картер
И этот ужас ещё и 1200 рублей стоит?😬
Директора гостиницы нужно уволить за проф непригодность. Мало того что отвратительные условия в отеле, так ещё и оправдываться стал, вместо того что бы пообещать все исправить
+12
-1
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aleksandkise
Ответ Oleg152762
Вот подлецы!) Я, конечно, понимаю, что так своё отношение авторы выказывают к ФФКР и спортивным функционерам нашим в этом виде. Но неужели нельзя было удачную фотографию Чайковской подобрать? Елена Анатольевна - самая настоящая аристократка. Зачем неудачное фото выставлять?
Елена Анатольевна уже из ума выжила, похоже. Такую чушь несет.
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siralexf
Радуйтесь что туалет не на улице
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Мерседес-Бендзь
Директор, конечно, типичное хамло. Вместо того, чтобы извиниться, пообещать всё исправить начал наезжать, мол, идите, живите за дорого и рот не раскрывайте. Прикрылся бумажками... Ни стыда, ни совести.
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Заборостроитель
Ишь ты какие деловые нашлись?
Тут так было и будет всегда!
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pas33pas
Проблема не в том, что Коган кому-то недофинансировал, а в том что он зачем-то обещает это контролировать, когда это вообще не его сфера полномочий. Если не ФФКР, а местные федры платят за юниоров, то и не ему решать как, в каком объёме и на что местные федерации тратят свои деньги. Было бы уместно послушать комментарии глав региональных федераций.
+6
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kost68
а нам рассказывают, что в рф организуют самые лучшие в мире соревнования )))
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Semen6009
«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Я думаю нужно выделить 100 триллионов мегатон долларов, и тараканов поморят мелками
+5
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Любитель_ФК
О чем разговор? Мы живем в 21 веке и никаких тараканов в номерах любой гостиницы не должно быть. А то что мы когда-то жили и было еще хуже и труднее, это не аргумент и нет оправдания бесхозяйственности и равнодушию, да и так сойдет, нет не сойдет. Елена Чайковская не права, это стариковское брюзжание, мы вот прожили без айфонов, а еще скажи плохо было с продуктами. Надо стремиться к лучшему и стремиться делать это лучшее, а не заглядывать в прошлое и оправдывать нерадивость отдельных чиновников и руководителей, тем что сейчас молодежь слишком избалована и может потерпеть, мы же мол терпели. Вот такие речи и приводят к тараканам в гостиницах и жилых домах, а еще к обрушению этих домов.
+7
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tvo
А где комментарий Ропотреба, мне лично их интересно послушать. Без плитки и с скрипящими полами жить можно, но тараканы, плесень и отсутстствие уборки в номерах не от звездности зависит. В некоторых хостелах чище чем в трех зведах. Это зависит от персонала.
+4
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Железная Леди
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Неужели спортсменов БРИКС буду поселять в эти гостиницы? тогда прославимся на весь мир.
5☆ чернокожим, индусам не осилить. Придется срочно делать капремонт.
+6
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Anita Levchenko
Ответ noisyfilter
"Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга!" - оправдан!
Тараканы смотрят на часы и с чемоданами бегут к ним с Волги🤣🤣🤣
+4
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BillShen
В автобиографии Робби Фаулера страница была посвящена тараканам в отеле во Владикавказе. А тут молодые девочки-школьницы - понятно что они от тараканов в шоке)
+3
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Железная Леди
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Гостиница была министерская и там жила наша уважаемая Чайковская. вот так раньше ценили спортсменов. ( по словам Чайковской)
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Revery
На месте редакторов спортса я бы связалась с местной санэпидемстанцией и роспотребнадзором, поинтересоваться их мнением о допустимости наличия насекомых в гостиницах и зависит ли эта допустимость от их звёздности (в нас пытается уверить руководство гостиницы). Является ли акт о потравке насекомых индульгенцией на их присутствие в номерах?
Получился бы любопытный материал с хорошим потенциалом на комментарии)
+4
-1
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Бычков Антон
Ответ Anita Levchenko
Тараканы смотрят на часы и с чемоданами бегут к ним с Волги🤣🤣🤣
А весной возвращаются обратно в Волгу. Как раз на нерест
+3
0
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Георгий Михеев
Ну так у нас по России кроме Москвы уровень сервиса колхозный. А тараканы ну здание 60-х годов там еще можно мышей и кротов поискать.
+3
0
+3
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A K
"Тараканы - тут же рядом Волга" - можно подумать, ему на лягушек пожаловались.
И опять завели свою шарманку про клопов во Франции - пусть ими французы занимаются, тем более, что вас туда никто не зовет. Отечественную плесень можно соскрести?
+3
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Железная Леди
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Ответ Агент Картер
И этот ужас ещё и 1200 рублей стоит?😬 Директора гостиницы нужно уволить за проф непригодность. Мало того что отвратительные условия в отеле, так ещё и оправдываться стал, вместо того что бы пообещать все исправить
номер стоит дороже. Это скидка для детей.
+3
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Anita Levchenko
Ответ Георгий Михеев
Ну так у нас по России кроме Москвы уровень сервиса колхозный. А тараканы ну здание 60-х годов там еще можно мышей и кротов поискать.
Да, из этих старых зданий их не вытравить ничем, они там везде - в перекрытиях, в канализации, в вентиляции. Легче снести и новое построить.
+2
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arost
Ой, я как начал читать, вспомнил эту гостиницу! Лет 16 назад я ездил на детский турнир в Самаре (то ли ЧР, то ли ITF), со мной ездил дед, чья мама родом из Самары. Мы остановились как раз в этой гостинице.
Пришли, бросили вещи, пошли гулять по городу. Вечером вернулись, заходим в номер, а там на шторах огромный такой таракан. Мы пошли администратору жаловаться, нас выслушали, посочувствовали и сказали, что это прям совсем единичный случай, потому что они регулярно травят тараканов и обычно такого нет.
С одной стороны - ностальгия, с другой - даже шутка про стабильность какая-то грустная получается... =(
+2
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Kermit
Спортсру - ревизорро по гостиницам. :)
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vm68
Вообще спортсмены сами должны платить за проживание. Времена Советского Союза давно прошли. Спорт - дело дорогое. В современном мире заниматься профессиональным спортом - роскошь, не каждому доступная. Не можешь платить (в том числе за переезды и проживание), займись чем-нибудь другим.
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And-Rover
Тут надо не только роспотребнадзору подключаться, но и строителям. Там менять надо всё внутри. Нафига этот колхоз внутри здания сохранять. Хотите сохранить атмосферу этого отеля Волги 20 века периода СССР, но с более современным качеством - меняйте все материалы на новые.

С аварийными хрущёвками, бараками деревянными не могут никак решать вопросы по всей стране, зато гордятся построенными муравейниками и тем что ипотеку можно повесить на любого гражданина чтоб он до конца своих дней погашал её.

Откуда туризм будет в России если даже города миллионники застряли в постсоветском времени?
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IntoTheRainBow
Ответ REA-13
При таких рейтингах (3,7 на Яндексе и всего 2,5 на Tripadvisor) какие тут могут быть аргументы. Тут как бы понятно, что дело не в избалованных девочках.
я даже решил пойти почитать отзывы

есишо там 7 отзывов на "5" и только один из них свежее 2016-го, есть странные пятерки с "цена-качество единица, расположение пять, итого пять"

на Букинге оценка 6.9, в принципе кто пользовался букингом знает что если оценка ниже 7 то лучше не рисковать
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REA-13
Ответ IntoTheRainBow
я даже решил пойти почитать отзывы есишо там 7 отзывов на "5" и только один из них свежее 2016-го, есть странные пятерки с "цена-качество единица, расположение пять, итого пять" на Букинге оценка 6.9, в принципе кто пользовался букингом знает что если оценка ниже 7 то лучше не рисковать
Я тоже про Букинг вспомнила, но поленилась искать рейтинги, тем более Букинг сейчас не работает. А так-то вы правы - я даже в заведения с рейтингом менее 7.5 -7.8 старалась не заселяться.) Особенно в России. Так как у нас народ в большинстве своем довольно лояльный и неприхотливый. Собственно, я сама тому пример - главное чтобы чисто было. Но тараканы... Слов нет. Им и единицы много.
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Черный Дворник
Разворовали все.....
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Ярик01
Ответ Агент Картер
И этот ужас ещё и 1200 рублей стоит?😬 Директора гостиницы нужно уволить за проф непригодность. Мало того что отвратительные условия в отеле, так ещё и оправдываться стал, вместо того что бы пообещать все исправить
3100 вроде этот номер стоит)
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papadok
Такие вещи надо озвучивать, а с другой стороны - живут по цене хостела практически. Не нравится - плиз - за свой счет.
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