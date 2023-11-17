«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается

В нашем фигурном катании как всегда неспокойно: спортсмены жалуются на тараканов и страшный ремонт в гостинице на этапе Гран-при России в Самаре.

Там правда все так плохо? И кто выбирал эту гостиницу?

● Все началось с видео парницы Марии Симоновой, которая катается вместе с Мартином Бреславским.

В ролике Мария показывает номер в гостинице «Волга» – на записи видны обшарпанные паркетные полы.

Но проблемы возникли не только с полами – позже фигуристы засняли тараканов и дохлых насекомых в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.

Причем страдают только юниоры – основной состав Гран-при в Самаре остановился в пятизвездочном отеле «7 авеню».

● В ФФКР сразу заверили, что включатся, но вообще-то фигуристы виноваты сами.

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счет командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», – рассказал Александр Коган.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская как обычно считает, что ситуацию раздули журналисты: «Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого.

Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые».

● А когда Чайковская могла жить в этой гостинице? Ну, например, в 1967 году, когда в Самаре (тогда еще Куйбышеве) проходил чемпионат СССР по фигурному катанию. Там выступали ученики Чайковской – Людмила Пахомова и Александр Горшков – тогда они взяли серебро.

Вообще, гостиницу «Волга» ввели в эксплуатацию в 1963-м. Это была первая советская гостиница первой категории в стиле «сталинский ампир», рассчитанная на 400 номеров. На тот момент самая комфортабельная гостиница в городе.

Связана с «Волгой» и одна забавная история: в 1969-м в отель хотели заселиться Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, но администрация отказалась селить их в один номер, потому что в браке они не состояли. После этого Кобзон и Гурченко спешно расписались в ЗАГСе Самарского района.

В 2018-м «Волгу» хотели перестроить в пятизвездочный отель, но планы так и остались планами – гостиница до сих пор остается трехвездочной.

● Оценки у «Волги» не впечатляют – 3,7 на Яндексе и всего 2,5 на Tripadvisor. В отзывах встречается и такое: «Старая советская гостиница: скрипящий лакированный паркет, высокие потолки, прекрасный вид на Волгу и портрет Сталина в столовой. В общем все как в советских фильмах 40-х – 50-х».

Или такое: «Ванну не мыли со времен СССР, в холодильнике плесень, а в номерах не пылесосят и не убирают. Из раковины льется ржавая вода, и не умыться, не помыться. А про грибы в ванной я молчу. Холодильник и телефон с 70-х.

Постельное белье как будто не меняют, пятна на простыне и наволочке. Света почти нет, не работали почти все лампочки, в номере работала только одна из всех остальных. У кровати все время ломаются доски. Плохая шумоизоляция. Пахнет канализацией в любой комнате. Ковры как у цыган украли».

А вот что сейчас говорится в описании гостиницы (орфография и пунктуация сохранены): «Руководство отеля Волга традиционно держит на высоте уровень подготовки персонала, ведь добросовестной и слаженной работы всех служб зависит очень многое. В Волге хотят, и умею работать в команде, и подходят к делу с душой, зачастую зная вкусы и предпочтения гостей.

Среди постоянных посетителей отеля, неизменно отдающих ему предпочтение, участники международных и российских конгрессов, конференций, выставок, театральные и музыкальные коллективы, спортивные федерации и клубы. Все они являются очевидцами того, как гостиница развивается и меняется, обновляется и улучшается сервис.

Среди самарских гостиниц среднего сегмента отель «Волга» – один из сильнейших конкурентов. Гибкая ценовая политика, высокая степень комфорта, радушие и гостеприимство, основные составляющие его развития и совершенствования».

● Генеральный директор «Волги» Владилен Зотов проблем не видит – по его мнению, фигуристы просто избалованы.

«Слышал только, что одна из девушек пожаловалась, что в гостинице везде паркетные полы и в том номере, где она жила, есть какие‑то потертости на полах. У нас действительно одна из немногих гостиниц, где полы паркетные. Здание в свое время строилось как министерское. Поэтому полы именно такие.

И по качеству паркетные полы намного выше уровнем, чем другие. В мире ничего лучше еще не придумано. Потертости и правда бывают. Поэтому периодически в течение года мы покрываем их лаком. Но если внимательно посмотреть, потертости бывают там, где, например, стоит стол. А сказать, что весь пол потертый, нельзя.

Мы в свое время даже постелили ковролин в некоторых номерах, но через три месяца его выкинули. Все‑таки у нас гостиница не пяти, а трех звезд. Публика здесь разная. Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал — ничем не вычистишь потом! Так что с точки зрения практичности и эстетики паркетный пол хорош.

Чувствуется, девочки избалованные. Они у нас жили по цене со скидкой в 1200 рублей. У нас есть в городе другая гостиница, пятизвездочная. Номера по 20 тыс. Можете жить там, пожалуйста! Возможно, там чаще меняют все.

Про тараканов слышали. Можем предъявить документы. Периодически проходим проверку. У нас и договор заключен. И буквально перед их заездом в пределах 10–15 дней мы проводили очередное морение тараканов. Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга!

Но у нас есть акт, где указано, что мы процедуры все провели. Ну да, двух‑трех тараканов где‑то там нашли. Но мы провели дезинсекцию с фирмой, с которой мы это делаем уже много лет. Гостиница самая большая в городе, вот в одном номере и нашли двух дохлых тараканов!

Вот после того, как эти девочки нам сказали, мы показали фирме, которая проводила морение, фотографии тараканов. И потребовали, чтобы они еще дополнительно провели. Но сейчас к нам заехала большая группа людей. Как только они уедут, планируем повторную дезинсекцию. Сейчас гостиница вся забита».

● Но проблема с гостиницей в Самаре – не единичная. Неделю назад фигуристы-юниоры точно так же жаловались на гостиницу в Казани во время четвертого этапа Гран-при.

Претензии схожие, разве что тараканов не было: малогабаритные номера, отсутствие фенов и предметов гигиены, неподходящие под размеры одежды шкафы, также во многих комнатах давно не делали ремонт.

В Министерстве спорта Татарстана перенаправили в ФФКР: «Федерация фигурного катания на коньках России сама рекомендовала юниорам проживать в гостинице, которая находится ближе всего к Дворцу спорта. Это гостиница «Волга». Там же живут мастера спорта, которым федерация полностью оплачивает проживание. Это выбор и рекомендации федерации. При этом за свой счет спортсмены могут жить в любой гостинице».

Кстати, гостиница эта называется тоже «Волга», а открылась она всего на год позже самарской – в 1964-м.

Кажется, уже заметна система, по которой в федерации рекомендуют места для проживания фигуристов.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Игорь Агеенко; volgasamara.ru