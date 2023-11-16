Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

Действующая чемпионка России Софья Акатьева, скорее всего, пропускает текущий сезон – виновата травма.

Как так вышло и когда ждать возвращения?

● Летом Акатьева вместе со всей группой Этери Тутбридзе отправилась на сбор в Новогорск – там ей поставили короткую программу («Маскарад» Хачатуряна), но до произвольной дело не дошло.

В конце июня у Софьи диагностировали стрессовый перелом стопы. Точнее – опасность стрессового перелома. Чтобы не ухудшать ситуацию, Акатьева взяла паузу на 10 дней.

На форум Forbes, куда фигуристку пригласили в качестве спикера, Софья прибыла на костылях, правая нога в гипсе. Понятно, что ни о каких тренировках речи не шло.

● Перерыв затянулся – Софья вернулась на лед только в конце июля, через месяц после травмы.

«Навык восстановления уже наработанный. Немного теряется выносливость и функционал, но не в плане пластики. Если ты уже наработал пластику, оно уже практически не уходит, может, чуть‑чуть. Это очень быстро восстанавливается все. А вот именно физическую кондицию спортсмена нужно возвращать, на это нужно время.

Акатьева пришла в танцзал, практически ничего не изменилось. Она как двигалась хорошо, так и двигается», – рассказывал тогда хореограф Алексей Железняков.

В сентябре Софья добралась до контрольных прокатов, где показала короткую программу: откатала чисто, но без тройного акселя (глобально это ничего не значит, многие катали проходной контент).

После первого дня Акатьева призналась, что восстановление еще не закончено: «Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически. Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России».

А потом – снялась с произвольной по медицинским показаниям. Хотя, возможно, еще и потому, что программа просто не выкатана – о том, что Акатьева будет выступать под музыку из фильма «Адмирал», стало известно только в конце сентября.

● На Гран-при России Акатьева получила два этапа: второй в Омске (конец октября) и пятый в Самаре (середина ноября).

Из списка участников этапа в Омске Софья исчезла прямо перед стартом – ее заменили на Аделию Петросян, а саму Акатьеву заявили на третий этап в Красноярске. Но и там она не появилась – помешала травма, полученная во время тренировки.

«Причиной пропуска старта в Красноярске стал сильный ушиб, на восстановление понадобится неделя-полторы. Софья тренируется, но из-за болезненных ощущений пока не может делать резких движений, поэтому пока воздерживается от многооборотных прыжков. Она все-таки рассчитывает отобраться в финал Гран-при России, поэтому планирует участие в двух этапах серии (в Самаре и Москве)», – рассказал источник.

Но и в Самаре выступить не получилось, а теперь и весь сезон под вопросом – у Акатьевой, похоже, случился рецидив стрессового перелома. На лечение может уйти около двух месяцев – боли стали хроническими, так что восстановление затянется.

Другие источники сообщают, что врачи запретили Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев из‑за болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

Гран-при точно выпадает, да и чемпионат России наверняка. Есть шанс увидеть Софью разве что на Кубке Первого канала и турнире по шоу-программам в марте.

● А что такое стрессовый перелом? Это травма, которая появляется из-за множества микроповреждений – для нее не нужны сильный удар или разовая сверхнагрузка.

По сути, приземление с каждого прыжка или толчок зубцом конька об лед вызывают микроповреждения, которые не несут угрозы и быстро восстанавливаются сами по себе.

Но из-за регулярных нагрузок и недостатка отдыха такие повреждения не успевают залечиваться, а накапливаются, костная ткань изменяется. Особенно быстро это происходит в том случае, если спортсмен плохо питается и/или работает на серьезном дефиците калорий.

У детей такие травмы встречаются чаще, так как кости у них не такие плотные, как у взрослых.

Восстановление при стрессовых переломах занимает от четырех недель до полугода – все зависит от тяжести травмы. Но вернуться на прежний уровень реально.

Такие переломы в фигурном катании – не редкость, в том числе и в группе Тутберидзе. У Александры Трусовой проблемы со стопой были в олимпийский сезон, как и у Евгении Медведевой перед Пхенчханом-2018. Элизабет Турсынбаева из-за стрессового перелома и других проблем со здоровьем и вовсе завершила карьеру.

Сложно предсказать, когда Акатьева вернется, ведь осенью она уже пыталась войти в сезон, но травма проявилась вновь.

Торопиться ей явно не стоит и незачем: главный турнир в России уже выигран, а по меркам ISU она до сих пор юниорка и не выйдет во взрослые до сезона-2025/26.

Нас ждет новая чемпионка России – ничто не указывает на то, что у Софьи получится защитить титул.

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, ТАСС, Матч ТВ, Sport24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/akatyevasofya