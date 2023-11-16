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Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

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Действующая чемпионка России Софья Акатьева, скорее всего, пропускает текущий сезон – виновата травма.

Как так вышло и когда ждать возвращения?

● Летом Акатьева вместе со всей группой Этери Тутбридзе отправилась на сбор в Новогорск – там ей поставили короткую программу («Маскарад» Хачатуряна), но до произвольной дело не дошло.

В конце июня у Софьи диагностировали стрессовый перелом стопы. Точнее – опасность стрессового перелома. Чтобы не ухудшать ситуацию, Акатьева взяла паузу на 10 дней.

На форум Forbes, куда фигуристку пригласили в качестве спикера, Софья прибыла на костылях, правая нога в гипсе. Понятно, что ни о каких тренировках речи не шло.

● Перерыв затянулся – Софья вернулась на лед только в конце июля, через месяц после травмы.

«Навык восстановления уже наработанный. Немного теряется выносливость и функционал, но не в плане пластики. Если ты уже наработал пластику, оно уже практически не уходит, может, чуть‑чуть. Это очень быстро восстанавливается все. А вот именно физическую кондицию спортсмена нужно возвращать, на это нужно время.

Акатьева пришла в танцзал, практически ничего не изменилось. Она как двигалась хорошо, так и двигается», – рассказывал тогда хореограф Алексей Железняков.

В сентябре Софья добралась до контрольных прокатов, где показала короткую программу: откатала чисто, но без тройного акселя (глобально это ничего не значит, многие катали проходной контент).

После первого дня Акатьева призналась, что восстановление еще не закончено: «Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически. Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России».

А потом – снялась с произвольной по медицинским показаниям. Хотя, возможно, еще и потому, что программа просто не выкатана – о том, что Акатьева будет выступать под музыку из фильма «Адмирал», стало известно только в конце сентября.

● На Гран-при России Акатьева получила два этапа: второй в Омске (конец октября) и пятый в Самаре (середина ноября).

Из списка участников этапа в Омске Софья исчезла прямо перед стартом – ее заменили на Аделию Петросян, а саму Акатьеву заявили на третий этап в Красноярске. Но и там она не появилась – помешала травма, полученная во время тренировки.

«Причиной пропуска старта в Красноярске стал сильный ушиб, на восстановление понадобится неделя-полторы. Софья тренируется, но из-за болезненных ощущений пока не может делать резких движений, поэтому пока воздерживается от многооборотных прыжков. Она все-таки рассчитывает отобраться в финал Гран-при России, поэтому планирует участие в двух этапах серии (в Самаре и Москве)», – рассказал источник.

Но и в Самаре выступить не получилось, а теперь и весь сезон под вопросом – у Акатьевой, похоже, случился рецидив стрессового перелома. На лечение может уйти около двух месяцев – боли стали хроническими, так что восстановление затянется.

Другие источники сообщают, что врачи запретили Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев из‑за болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

Гран-при точно выпадает, да и чемпионат России наверняка. Есть шанс увидеть Софью разве что на Кубке Первого канала и турнире по шоу-программам в марте.

● А что такое стрессовый перелом? Это травма, которая появляется из-за множества микроповреждений – для нее не нужны сильный удар или разовая сверхнагрузка.

По сути, приземление с каждого прыжка или толчок зубцом конька об лед вызывают микроповреждения, которые не несут угрозы и быстро восстанавливаются сами по себе.

Но из-за регулярных нагрузок и недостатка отдыха такие повреждения не успевают залечиваться, а накапливаются, костная ткань изменяется. Особенно быстро это происходит в том случае, если спортсмен плохо питается и/или работает на серьезном дефиците калорий.

У детей такие травмы встречаются чаще, так как кости у них не такие плотные, как у взрослых.

Восстановление при стрессовых переломах занимает от четырех недель до полугода – все зависит от тяжести травмы. Но вернуться на прежний уровень реально.

Такие переломы в фигурном катании – не редкость, в том числе и в группе Тутберидзе. У Александры Трусовой проблемы со стопой были в олимпийский сезон, как и у Евгении Медведевой перед Пхенчханом-2018. Элизабет Турсынбаева из-за стрессового перелома и других проблем со здоровьем и вовсе завершила карьеру.

Акатьева – минимум 4-я ученица Тутберидзе со стрессовым переломом. Из-за чего возникает эта травма?

Сложно предсказать, когда Акатьева вернется, ведь осенью она уже пыталась войти в сезон, но травма проявилась вновь.

Торопиться ей явно не стоит и незачем: главный турнир в России уже выигран, а по меркам ISU она до сих пор юниорка и не выйдет во взрослые до сезона-2025/26.

Нас ждет новая чемпионка России – ничто не указывает на то, что у Софьи получится защитить титул.

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, ТАСС, Матч ТВ, Sport24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/akatyevasofya

21 комментарий

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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сейчас прибегут фанаты ТШТ и будут требовать аналогичные посты про травмы спортсменок Плющенко, Мишина и Соколовской 😆
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V_k
Четыре новости подряд о травме Софьи вчера, плюс сегодня статья на главной. Про других молчание, опять разгоняем страшилки про ТШТ. Хотя у них только Софья с травмой, все остальные после пропуска - Майя, Садкова, Самсонов, Двоеглазова вышли в сезон, но все плохо опять в ТШТ, ага.
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Родниковая Душа
Софье здоровья- это самое главное! Очень ждали её в сезон, пусть восстанавливается хорошенько.
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AlenaPayvina
Какой опасный и сложный спорт, какие сильные духом фигуристы, а столько хейта на них. Они жизнью и здоровьем рискуют ради нашего развлечения. А мы едим пирожок с чаем и обсуждаем кто что сказал, кто упал, кто как оделся..... Да они только достойных слов восхищения заслуживают. ♥️♥️♥️
Всем здоровья!!!!!
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Oleandra
Ответ peppi-lia
а Данила как вышел в сезон? Блестяще выступает? А Майя квады восстановила? И у нее всё отлично? Не нужно говорить, что наберут еще. Возможно, станут лучше, но на былой свой уровень вряд ли вернутся
а как Мура вышла в сезон, триксель восстановила? а как Титова вышла? как Сарновские вышли?
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vikeane
От автора данной статьи жду аналогичную (с полным разбором) по травме Жилиной. СлабО написать такую?)
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Николай Козлов
Да не будет никакого сезона, товарищи, давайте скажем честно. Все российские фигуристки (футболисты, ...) пропустят сезон. Можно сколько угодно называть красивыми словами турниры типа гран при Оренбурга, но это не то же - и в первую очередь по драйву и мотивации спортсменов, что гран при в Гренобле или Токио.
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Беглый*
Ответ peppi-lia
погодите, а как это снимает вопросы относительно Акатьевой? ЧР пропускает год, маловероятно, что сможет вернуться. Это нужно забыть/отпустить или же прекратить мучать детей (не только в ТШТ) квадами?
Все вопросы сняты, всем всё понятно. Кому не понятно - не поймёт уже никогда
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Fellina
Ответ AlenaPayvina
Какой опасный и сложный спорт, какие сильные духом фигуристы, а столько хейта на них. Они жизнью и здоровьем рискуют ради нашего развлечения. А мы едим пирожок с чаем и обсуждаем кто что сказал, кто упал, кто как оделся..... Да они только достойных слов восхищения заслуживают. ♥️♥️♥️ Всем здоровья!!!!!
Здоровьем они рискуют не для того, чтобы вас развлечь, а для получения титулов и наград. Это спорт.
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Agura
К глубокому сожалению ни одному из журналистов не пришло в голову написать аналитическую статью о травмах, характерных для фигурного катания как вида спорта. Конечно, это объемная работа:надо набрать статистический материал, проконсультироваться со спортивными врачами, врачами ортопедами и пр. специалистами. Возможно, удалось бы начать работу по выработке определенных требований для поступления в спортивную школу по направлению "фигурное катание", таких, какие существуют для поступления в балетную школу: строение стопы, плотность костей и т.п. Для начала хотелось бы просто услышать мнение специалистов.
Надеюсь, у А.Пилясова возникнет желание провести работу в этом направлении.
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Туц
Может быть если бы до конца залечили все летом и не гнали ее на прокаты она бы успела полностью восстановиться и к последним этапам была бы готова. Жаль что так все вышло, Соне здоровья
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Александр
интересно, по какому показателю "лучшая"???... чемпионка россии - да... но финал гран-при провалила, не попав в тройку... прыжковый чемп тоже не за ней был... и по рейтингу мимо, там Ками первая... бесты Камины тоже ещё не побила... 5 квадов нет... так что и тут мимо... титулов - ноль... ну, если не считать чр, и очередное "спасибо" Ками, которая сдвоила флип...
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RusVector
Ответ vikeane
От автора данной статьи жду аналогичную (с полным разбором) по травме Жилиной. СлабО написать такую?)
А что Жилина? Жилина напрыгивает вовсю, она скорее всего по юниоркам будет на ЧР выступать! По видео с тренировок все хорошо, плечо правдо зафиксировано, но это не мешает!
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peppi-lia
Ответ vikeane
От автора данной статьи жду аналогичную (с полным разбором) по травме Жилиной. СлабО написать такую?)
к восстановлению Жилиной тоже есть вопросы, но как это мешает тому, что Акатьева в пубертат плюс травма пропускает сезон? Вернуться через год, да еще и в новом теле будет ой как сложно. По Майе Хромых это прекрасно видно. Так что - минус одна фигуристка. Может быть пора уже отпустить историю с квадами у детей?
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peppi-lia
Ответ Беглый*
А про травмы спортсменов Рудковских, Мишина и Соколовской будут статьи?
погодите, а как это снимает вопросы относительно Акатьевой? ЧР пропускает год, маловероятно, что сможет вернуться. Это нужно забыть/отпустить или же прекратить мучать детей (не только в ТШТ) квадами?
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Беглый*
А про травмы спортсменов Рудковских, Мишина и Соколовской будут статьи?
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V_k
Ответ peppi-lia
а Данила как вышел в сезон? Блестяще выступает? А Майя квады восстановила? И у нее всё отлично? Не нужно говорить, что наберут еще. Возможно, станут лучше, но на былой свой уровень вряд ли вернутся
Главное, что у них со здоровьем сейчас нормально и травмы отступили. Никто как видите их не выгонял, а ждали и помогали с реабилитацией. Форму постепенно набирают и восстанавливают, вам сразу квады подавай после пропуска и травм? Так не бывает.
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