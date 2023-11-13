Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?

Камила Валиева неудачно выступила на Гран-при в Казани (4-е место) – упала с четверного тулупа, сделала лишнюю секвенцию прыжков.

Но самое интересное, пожалуй, это штраф за падение на хореосеквенции – вот этого точно никто не ожидал.

Как так получилось?

● Итак, почему же судьи поставили Валиевой падение на слайде, если это плановый элемент в программе, к тому же показанный в сентябре на контрольных прокатах?

Давайте сравним оба слайда (это отрывки из трансляций Первого канала, верхний – накануне из Казани, нижний – с прокатов в Москве):

Словно два разных элемента, правда? Слайд в Казани получился очень неуклюжим. Это и слайдом (скольжением) трудно назвать, потому что скольжения-то почти не вышло.

Заслуживает ли такое исполнение балла штрафа или нет – это уже другой вопрос. Что вообще считается падением? Смотрим в правила: «Падение определяется как потеря спортсменом равновесия, в результате которого большая часть массы тела оказывается на льду.

Опора на любую другую часть тела, например, кисть (кисти), колено (колени), спину, ягодицу (ягодицы) рассматривается как падение».

Возможно, Валиевой просто не хватило скорости (Камила к концовке сильно устала, это было заметно), но может быть и другой вариант – она все-таки потеряла равновесие. И тогда балл штрафа оправдан. Да, это не очевидный момент, но для этого и есть судьи и технический контроллер, который, как говорится в правилах, определяет и утверждает падения фигуристов в программах.

Скорее всего, с вмешательством контроллера и связана задержка с выставлением оценки после проката Камилы.

Балл штрафа – не так много, но на этот раз он оказался критичным. Если бы не штраф, Камила обошла бы Дарью Садкову и стала третьей .

Третье или четвертое место на Гран-при России – на первый взгляд не слишком большая разница. Но в отношении Валиевой это имиджевая история – да, прокат вышел не самым удачным, но все же фигуристка осталась в бы тройке. И не было бы антирекорда – Камила не попала в топ-3 впервые с Пекина-2022 и во второй раз в карьере.

К тому же, если бы падение на слайде не засчитали, Валиева получила бы куда больше за компоненты (наверняка были бы одни девятки) плюс положительные GOE за саму хореосеквенцию – так можно было дотянуться и до второго места.

● Тот факт, что команда Тутберидзе хотела подать протест – тоже занятная история.

Вспомним, что говорила Этери весной, когда Софья Акатьева стала четвертой в финале Гран-при: «Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом – там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности» .

И все же вчера после проката Камилы первым делом Тутберидзе пошла разбираться с судьями – это попало даже на видео.

Протест подавать так и не стали. Примечательно, что одна из судей нарушила правила в пользу Валиевой: Марина Сучкова из Москвы поставила Камиле компоненты выше 9 баллов, хотя при двух грубых ошибках они не могут быть выше 8,75.

● Но все же чувствовалось, что ФФКР немного неловко за то, как все произошло. Это видно из релиза, в котором Валиеву пытались поддержать и оправдать, уделив ей больше внимания, чем призерам: «Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте.

Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.

Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.

Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность .

И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте – достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера».

Особенно забавно звучит ремарка про «внимание к деталям, что всегда отличало штаб Тутберидзе» на фоне ошибки Валиевой с двумя секвенциями в произвольной. И это не вина Камилы – недопустимый контент заявлен заранее, то есть тренеры это прекрасно знали.

И нет, от ФФКР не всем достаются такие похвалы: достаточно вспомнить сухой пресс-релиз про победу Софьи Самодуровой на ЧЕ-2019, когда она обошла Алину Загитову: «Свой первый сезон на уровне мастеров Софья Самодурова проводит достаточно стабильно. Звезд с неба не хватает, на соревнованиях показывает то, что наработала, что умеет.

За исключением финала Гран-при в Ванкувере, где Софья стала пятой, на трех других международных турнирах сезона она попадала в призы, что позволяло вчерашней юниорке быстро набираться опыта. Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, естественно, было в разы сложней».

Или резкий – про выступление Трусовой на Гран-при России в 2020-м: «Прокат произвольной программы Александры Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах. Но четверные в этот вечер не пошли – ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много -- в итоговом протоколе значится 6 дидакшен.

Однако стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить – одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, – это другая история».

Что же напишут про Камилу после этапа в Москве?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид