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Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?

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Камила Валиева неудачно выступила на Гран-при в Казани (4-е место) – упала с четверного тулупа, сделала лишнюю секвенцию прыжков.

Но самое интересное, пожалуй, это штраф за падение на хореосеквенции – вот этого точно никто не ожидал.

Как так получилось?

● Итак, почему же судьи поставили Валиевой падение на слайде, если это плановый элемент в программе, к тому же показанный в сентябре на контрольных прокатах?

Давайте сравним оба слайда (это отрывки из трансляций Первого канала, верхний – накануне из Казани, нижний – с прокатов в Москве):

Словно два разных элемента, правда? Слайд в Казани получился очень неуклюжим. Это и слайдом (скольжением) трудно назвать, потому что скольжения-то почти не вышло.

Заслуживает ли такое исполнение балла штрафа или нет – это уже другой вопрос. Что вообще считается падением? Смотрим в правила: «Падение определяется как потеря спортсменом равновесия, в результате которого большая часть массы тела оказывается на льду.

Опора на любую другую часть тела, например, кисть (кисти), колено (колени), спину, ягодицу  (ягодицы) рассматривается как падение».

Возможно, Валиевой просто не хватило скорости (Камила к концовке сильно устала, это было заметно), но может быть и другой вариант – она все-таки потеряла равновесие. И тогда балл штрафа оправдан. Да, это не очевидный момент, но для этого и есть судьи и технический контроллер, который, как говорится в правилах, определяет и утверждает падения фигуристов в программах.

Скорее всего, с вмешательством контроллера и связана задержка с выставлением оценки после проката Камилы.

Балл штрафа – не так много, но на этот раз он оказался критичным. Если бы не штраф, Камила обошла бы Дарью Садкову и стала третьей.

Третье или четвертое место на Гран-при России – на первый взгляд не слишком большая разница. Но в отношении Валиевой это имиджевая история – да, прокат вышел не самым удачным, но все же фигуристка осталась в бы тройке. И не было бы антирекорда – Камила не попала в топ-3 впервые с Пекина-2022 и во второй раз в карьере.

К тому же, если бы падение на слайде не засчитали, Валиева получила бы куда больше за компоненты (наверняка были бы одни девятки) плюс положительные GOE за саму хореосеквенцию – так можно было дотянуться и до второго места.

● Тот факт, что команда Тутберидзе хотела подать протест – тоже занятная история.

Вспомним, что говорила Этери весной, когда Софья Акатьева стала четвертой в финале Гран-при: «Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом – там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности».

И все же вчера после проката Камилы первым делом Тутберидзе пошла разбираться с судьями – это попало даже на видео.

Протест подавать так и не стали. Примечательно, что одна из судей нарушила правила в пользу Валиевой: Марина Сучкова из Москвы поставила Камиле компоненты выше 9 баллов, хотя при двух грубых ошибках они не могут быть выше 8,75.

● Но все же чувствовалось, что ФФКР немного неловко за то, как все произошло. Это видно из релиза, в котором Валиеву пытались поддержать и оправдать, уделив ей больше внимания, чем призерам: «Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте.

Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.

Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.

Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность

И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте – достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера».

Особенно забавно звучит ремарка про «внимание к деталям, что всегда отличало штаб Тутберидзе» на фоне ошибки Валиевой с двумя секвенциями в произвольной. И это не вина Камилы – недопустимый контент заявлен заранее, то есть тренеры это прекрасно знали.

И нет, от ФФКР не всем достаются такие похвалы: достаточно вспомнить сухой пресс-релиз про победу Софьи Самодуровой на ЧЕ-2019, когда она обошла Алину Загитову: «Свой первый сезон на уровне мастеров Софья Самодурова проводит  достаточно стабильно. Звезд с неба не хватает, на соревнованиях показывает то, что наработала, что умеет.

За исключением финала Гран-при в Ванкувере, где Софья стала пятой, на трех других международных турнирах сезона она попадала в призы, что позволяло вчерашней юниорке быстро набираться опыта. Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, естественно, было в разы сложней».

Или резкий – про выступление Трусовой на Гран-при России в 2020-м: «Прокат произвольной программы Александры Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах. Но четверные в этот вечер не пошли – ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много -- в итоговом протоколе значится 6 дидакшен.

Однако стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить – одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, – это другая история».

Что же напишут про Камилу после этапа в Москве?

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

57 комментариев

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FlowerF
"И все же вчера после проката Камилы первым делом Тутберидзе пошла разбираться с судьями – это попало даже на видео" - на видео не слышно разборок.
Более того, видно, что разговаривающие с Этери дамы улыбаются. Этери уточнила, что хотела, и пошла дальше.
Немного не так выглядят "разборки", как эти 8 секунд на видео.
+37
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+35
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Sportsfan
Забавно. Инфу про «собираются подать протест» сами придумали и сами же оскорбились. То, что Тутберидзе разговаривает с судьями, автоматически не означает, что она с ними ругается - возможно она решила узнать, за что был штраф, потому что с ее позиции можно было не заметить, что Камила слайд сделала на попе. Это на повторе в трансляции видно, а они могли не увидеть и не понять. Отсудили честно, криков и воплей ни от кого, кроме онлайн-воинов, не было. В чем проблема-то?
+30
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+26
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Агент Картер
Меня сейчас заминусуют, но это "падение" очень спорное. Несколько раз пересмотрела и не вижу там его. Мне кажется если бы судьи не поставили за это штраф никто бы и не заметил этого косяка.
Меня больше беспокоит косяк с прыжками. Не помню раньше подобных просчётов у ТШТ, если честно🤔
+13
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Fellina
Ответ Беглый*
Спортс, а про самую скучную чемпионку в истории человечества напишете чего-нибудь или нечего?😀
Так нечего писать! 🙄
+13
-5
+8
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Остап Бендер
Я не спец в ФК, на мой бытовой взгляд разница в выполнении на двух гифках - огромная. В Москве - странный, но чётко исполненный элемент, в Казани - потеря контроля. Вполне тянет на падение
+10
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+7
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tull
И это Вы называете падением???
+9
-2
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AAPolyansky
Ответ anka
Комментарий удален модератором
про протест - абсолютно выдуманная история, основанная на том, что Этери ходила к судьям
+6
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Туц
Мне тоже показалось что ФФКР немного неловко за то, как все произошло. Ни перед кем из фигуристов и тренеров федерация еще не оправдывалась за выставленные оценки, тем более что оценки реально по делу, и компов и без того насыпали. Из за таких заявлений все видят что федра не одинаково ко всем относится, не соблюдает нейтралитет и чуть ли не лебезит перед некоторыми.
+9
-4
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pas33pas
Мура допустила очень схожую ошибку на ФГП (проверить?) и тоже была наказана. Видимо падение без прыжка и вообще не будучи стоя - не такая уж экзотика.
+4
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anka
Ответ missis-Zima
"Обсуждайте вон победу Муравьевой" Это рядовое событие, не ЧЕ и ЧМ.Почему об этом нужно писать?? А вот провал Камилы с помощью штаба это конечно событие,все это понимают,не прикидывайтесь.
Если это «рядовое событие» - зачем столько мусолить вчерашнюю неудачу Валиевой? Похлеще, чем на ОИ все набросились, как с цепи сорвались
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Lasto
Ответ tull
И это Вы называете падением???
Проехаться на 5 точке - не падение?)
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Olga.t
Ответ missis-Zima
"Обсуждайте вон победу Муравьевой" Это рядовое событие, не ЧЕ и ЧМ.Почему об этом нужно писать?? А вот провал Камилы с помощью штаба это конечно событие,все это понимают,не прикидывайтесь.
Это рядовое событие"...
Серьёзно? Муравьёва выиграла золото этапа, дебютантка стала третьей. Это вообще сплошь и рядом происходит, да?
+4
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Какой протест ? Что бы весь интернет обсуждал, что Камила пыталась у ребёнка первую медаль отобрать ? Зачем ? :(
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Raduga
Ответ lepestok
во-первых, там никакого падения не было. Во-вторых, про протест придумали сами журналисты, ибо все прекрасно знают, что протесты в ФК не работают. В-третьих, Тутберидзе нужно больше уделять внимание новым правилам и своим спортсменам, а не разъезжать с членами другой сборной по ничего не значащим водокачкам.
Этап ГП - это водокачка??? Ну-ну)
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tanya_1111
Ну как бы там не было, но на ОП было эффектно.
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Слончик
Мне показалось, что в комментарие фидры слова про детали были определенным намеком, что ли. После того, как Этери напутала с контентом, ей мягко указали следить повнимательнее за такими вещами.
Что до этого слайда, лучше его переставить куда-то пораньше, что ли. Выглядит эффектно - в теории, но такое исполнение все перечеркивает.
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Lasto
Ответ tull
И это Вы называете падением???
А вообще, если судьи поставили падение, всё объяснили после соревнований фигуристу и штабу, то какие тут вопросы вообще могут быть. Или вы лучше судей разбираетесь?
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belevina@bk.ru
Почему же Петросян в Уфе после 2-х падении ставили компы больше 9? И ничего
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Маргарита В Сафронова
Прилетело за дело. Давай, Ками, входи в сезон. По КП видно, сто запас у тебя огромный. В ПП ты откровенно отдохнула. Собирай обе программы.
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singer1
Ответ Мурманчанин37
Сейчас прибегут доказывать, что есть видео как Этери перепрыгивая через ряды подбежала бить судей, потом смягчилась и пытала их целых 5 секунд, что является доказательством правдивости Жукова, который знает как "жить не по лжи"
))))))))))))))))))))))
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Лариса Шевкун
Не помню - Валиева была на контрольных прокатах? Если да - почему там не указали на лишнюю секвенцию?
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lepestok
во-первых, там никакого падения не было. Во-вторых, про протест придумали сами журналисты, ибо все прекрасно знают, что протесты в ФК не работают. В-третьих, Тутберидзе нужно больше уделять внимание новым правилам и своим спортсменам, а не разъезжать с членами другой сборной по ничего не значащим водокачкам.
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SergioGF
Ответ Lasto
Проехаться на 5 точке - не падение?)
Так ведь проехаться на бедре - тоже падение. А этот слайд выполняется как раз на бедре. То есть, в данном случае Камилу всего лишь немного развернуло, но она не упала с высоты полного роста на попу. Да, элемент выполнен не очень удачно, но до падения там далеко.
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Lennuci
Ответ 1 1
Какой протест ? Что бы весь интернет обсуждал, что Камила пыталась у ребёнка первую медаль отобрать ? Зачем ? :(
Тем более из их же штаба, и шансы у самой Камилы еще отобраться в финал и на ЧР есть. Но спортс.ру потерял столь вчера ожидаемый кликбейт по поводу протеста, вдруг не о чем судачить будет неделю?
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tull
Ответ Lasto
Проехаться на 5 точке - не падение?)
Вы видели в танцах как катают?
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