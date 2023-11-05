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В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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В России распространено мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) содержится на деньги США, а потому не стоит ждать от него объективного отношения к нашим спортсменам и федерациям.

Вы точно слышали много реплик об этом, очень похожих и по форме, и по содержанию.

Например, на днях главу МОК пригвоздил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов: «Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано. Если бы мы стали спонсорами МОК, то Томас Бах сидел бы у нас под ногтем. Потому что финансы были бы наши: кто платит деньги, тот и заказывает музыку».

Так ли это? Давайте проверим.

Похожий текст опубликован на Sports.ru в мае-2022. Сверимся еще раз.

МОК финансируется из частного сектора. Большую часть денег организация получает от продажи прав на трансляции Олимпиад – 61% от общего дохода. На долю спонсоров остается только 30%.

Правда, так было не всегда. Еще несколько лет назад спонсоры играли куда более важную роль в функционировании МОК – их доля в доходах составляла около 50%. Сейчас МОК пытается выйти на полную самоокупаемость – то есть либо вообще не зависеть от спонсоров, либо зависеть минимально. Цены на олимпийские телеправа растут (к вопросу о падении востребованности Игр), поэтому и поддержка спонсоров уже не так важна. 

Хотя в последнее время из-за разных проблем (особенно из-за коронавируса) поддержка спонсоров снова стала важнее для МОК. Если в случае с Пхенчханом-2018 и Токио-2020 продажи медиаправ составляли 73% бюджета, а на спонсоров приходилось только 18%, то после Пекина-2022 роль компаний-партнеров возросла почти вдвое.

Кстати, до 1985-го основной доход МОК вообще получал от продажи юбилейных олимпийских монет, марок и прочей атрибутики. Правда, и бюджет у комитета в те времена был несравнимо меньше, чем сейчас. К примеру, в 1972-м бюджет МОК составлял всего 2 миллиона долларов, а в наше время счет идет на миллиарды.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти

• Общий доход МОК с 2017-го по 2021-й составил 7,6 миллиарда долларов. 90% от этой суммы комитет тратит на проведение Олимпийских игр, поддержку WADA, международных федераций, национальных олимпийских комитетов, сборную беженцев и многое другое. На свои нужды МОК оставляет только 10% дохода.

За 2022-й МОК заработал 2,4 млрд долларов: почти 1,5 млрд от продажи телеправ, 0,7 млрд – от спонсоров, 0,3 млрд – прочие доходы и права.

• Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых 5 американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa. Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются.

За период с 2013-го по 2016-й МОК в общей сложности получил от спонсоров 1 миллиард долларов (для сравнения, с продажи прав на трансляции за тот же период – больше 4 миллиардов).

Спонсоры не всегда одни и те же – компании уходят, приходят – но их всегда около 12. Самый старый спонсор – Coca Cola, которая помогает МОК с 1928 года. Самый крупный спонсор – VISA, которая работает с комитетом с 1987-го.

Большую часть денег от продажи прав на трансляции МОК получает от США – причем так сложилось исторически. Штаты – главный рынок для МОК, который чуть ли не в одиночку окупает все затраты на проведение Игр.

С Олимпиады-1976 до Олимпиады-1992 (а, возможно, и раньше) сумма, которую МОК получал от продажи прав трансляций на территории США, составляла от 64 до 84% от всех доходов.

• В последние годы доля США чуть уменьшилась за счет популяризации Олимпиад в мире и за счет повышенного интереса к Играм в Азии, так как сразу три Олимпиады подряд (2018-2022) прошли в том регионе. Но и сейчас американская доля существенная – чуть больше 50% от общего дохода с продажи прав на трансляции.

Можно сравнить доходы МОК от трансляций Пхенчхана-2018 и Токио-2020: США заплатили 2,38 миллиарда долларов, а вся континентальная Европа – 1,5 миллиарда. Остальные – намного меньше. Нет информации, сколько заплатила Россия (у нас Игры показывают Первый канал, «Матч ТВ», «Россия» и «Телеспорт»), но можно сказать наверняка – нашей страны в топ-5 нет.

В 2011-м американский канал NBC заключил с МОК самый крупный контракт по трансляциям в истории – за Игры с 2012-го по 2020-й компания перечислила 4,38 миллиарда долларов. А в 2014-м NBC установила новый рекорд – за Олимпийские игры с 2022-го по 2032-й отдала МОК 7,75 миллиарда.

• МОК и правда получает очень много денег из США – больше, чем от любой другой страны. Влияет ли это на решения комитета? И что происходит, если в Америке недовольны политикой МОК (например, по отношению к России)? Под угрозой ли доходы от трансляций? Тут возможны только догадки.

 

NBC показывал Олимпиаду-1980 в Москве, хотя США ее бойкотировали. Да, в сильно сокращенном виде, но все же показывал. Еще один факт – Олимпийский комитет США получает неплохой процент от доходов NBC от показа рекламы во время олимпийских трансляций.

Важно, скорее, другое – доля России в доходах МОК невелика, поэтому комитет вряд ли сильно пострадает финансово, если Олимпиады останутся без наших спортсменов. А такой расклад в ближайшие годы реален.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Joe Scarnici, Maja Hitij, Tullio M. Puglia, Larry French

27 комментариев

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Dizzod
Ответ Даша Тихонова
"Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых 5 американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa. Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются." - вот главное предложение в статье. Точная сумма неизвестна, а значит кто получает и куда тратится - неизвестно. Можно только предположить что в карман чиновникам МОК сыпется нехилый процент.
а в чем выгода для Кока-Колы в том, что не будет российских спортсменов?
+11
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Alexander2022
Ответ ПозднийРассвет
МОК это глобалистский инструмент пропаганды прозападных ценностей. Финансируется США и ее жалкими марионетками. Непосредственно теми людьми, в чьих руках сконцентрированы огромные финансовые ресурсы, а развращенный разум, занят построением Мирового Порядка. Это неотлемленная часть гнилой системы циркулирования сионистского и англосаксонского капитала, связанных между собой, единой неразрывной цепью "партнерства".
И в то же время те, кто громче всех кричит про "российской" ценности, обустраивают свои жизни и жизни своих родных в этом "гн..лом" мире
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FNT
Ответ Любовь
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С такой гениальной логикой все должны прислушиваться к профессору Соловью и прочим конспирологам-фантастам за 300. Нет же дыма без огня.
+7
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Andrey Maximkin
ну как говорится, у кого на что хватает денег
у Америки на МОК (правда почему-то разрешали проведения ОИ в такой "плохой и враждебной РФ"), а у наших только на IIHF с взяточником Фазелем (ну и еще на ряд менее значимых ассоциаций)
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FNT
Ответ Антон Путятин
Помнится один заартачился деятель из МВФ и нашлась горничная которую он изнасиловал 30 лет назад. и помер этот деятель по судам затасканный. ну а Бах явно дохера по гостиницам мотался
Плохо помнится. Девушка обратилась в полицию в тот же день в 2011 году. Стросс-Кан жив и здоров, не сидел (дело быстро закрыли), прекрасно дожил до 74 лет, работает в частном секторе, зарабатывает хорошие деньги. То есть вы как бы все знаете, только ни хрена из этого не правда.
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Artmann
Ответ Dizzod
а в чем выгода для Кока-Колы в том, что не будет российских спортсменов?
Конспиролухи до таких тонкостей не опускаются. Мыслят глобально, так сказать.)
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vitlim
А это правда? А это правда! Ну и?
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Даша Тихонова
"Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых 5 американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa. Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются." - вот главное предложение в статье. Точная сумма неизвестна, а значит кто получает и куда тратится - неизвестно. Можно только предположить что в карман чиновникам МОК сыпется нехилый процент.
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Artmann
Ответ Валентин и ыч
Вполне очевидно, что МОК живет на деньги США, ЕС и примкнувшей к ним Японии. Поэтому совершенно понятно чье мнение для МОК действительно имеет значение, а на чью говорильню можно спокойно положить с прибором.
Интересно, почему так часто после слов "Вполне очевидно, что..." звучит какая-нибудь бездоказательная хрень?)
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keekyPo
"В России" уверены что во всех бедах виноваты штаты. Абсолютно инфантильная позиция, которая ни к чему не ведет. Единственное конечно дает оправдание тому что можно ничего не делать, все равно мы ни за что не отвечаем.
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Алексѣй Пестовъ
А вот интересно. Говоря о том, что за всем стоит Америка, они не понимают, что фактически они признают превосходство США над Россией?
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто эта тема очень удобная, а попытаться разобраться, с кого и сколько МОК получает, в России мозгов не хватает. Тихонов и ему подобные не станут считать, они просто будут повторять это как мантру. Бриджстоун, Панасоник и Тойота тоже не 20 баксов на счету имеют, но почему-то не говорят, что японцы купили МОК. Просто у России нет никаких реальных рычагов влияния, есть только понты, угрозы и всякая бесполезная шняга
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Your Friend
Ответ Даша Тихонова
"Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых 5 американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa. Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются." - вот главное предложение в статье. Точная сумма неизвестна, а значит кто получает и куда тратится - неизвестно. Можно только предположить что в карман чиновникам МОК сыпется нехилый процент.
Удивляют такие люди как вы, почему вы любите все придумывать и врать, это у вас в крови? Я вот не поленился и за 3 сек нашел инфу, что "Coca-Cola и China Mengniu Dairy стали официальными спонсорами шести летних и зимних Олимпийских игр. Игры пройдут в период с 2021 по 2032 г., общая сумма вложений двух компаний оценивается в $3 млрд" остальные не стал искать, но уверен вся информация находится в два клика..
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Dougie Brimson.
Ответ Алексѣй Пестовъ
А вот интересно. Говоря о том, что за всем стоит Америка, они не понимают, что фактически они признают превосходство США над Россией?
И в чём тут противоречие? По-моему это очевидно любому мало-мальски мыслящему человеку, будь он патриот России или либерал-западник. Страна которая печатает мировую резервную валюту, очевидно является превосходящей другие страны.
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Mbest77
Ответ Валентин и ыч
Вполне очевидно, что МОК живет на деньги США, ЕС и примкнувшей к ним Японии. Поэтому совершенно понятно чье мнение для МОК действительно имеет значение, а на чью говорильню можно спокойно положить с прибором.
Это касается не только МОК.
Дело в том, что США это 35% мировой экономики, а Россия - всего 2,5%…
Глобально, США+ЕС+Китай - это около 85% мировой экономики. Все остальные не являются ключевыми игроками в мировом масштабе
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Александр Василич
Ответ pwq2nqmww9
МОК в ближайшие годы ждут большие перемены, если конечно они хотят оставаться главным спортивным событием мира. Если кто-то думает что Доллар останется мировой валютой, то они глубоко ошибаются, я уж промолчу про Евро. Финансовое доминирование переходит на восток и рулить будет Китай. Но у каждого будет своя финансово экономическая зона.
аххахахахахахххаа
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ ПозднийРассвет
МОК это глобалистский инструмент пропаганды прозападных ценностей. Финансируется США и ее жалкими марионетками. Непосредственно теми людьми, в чьих руках сконцентрированы огромные финансовые ресурсы, а развращенный разум, занят построением Мирового Порядка. Это неотлемленная часть гнилой системы циркулирования сионистского и англосаксонского капитала, связанных между собой, единой неразрывной цепью "партнерства".
только вот почему-то те, кто кричат про гнилой запад, покупают, машины, шмотки, технику, ездят отдыхать туда, отправляют туда детей учиться, приобретают там недвижку, бизнес, имеют там счета в банках. что ничего из этого в скрепной России не имеется и не покупается. и не имеется надписи "сделано в России"
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Дмитрий Шумак
Ответ Dizzod
а в чем выгода для Кока-Колы в том, что не будет российских спортсменов?
конкретно у " Колы" выгоды нет, а вот санкции есть...
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Вячеслав Пустохин
Ответ Mbest77
Никакой. Проблема в том, что вреда тоже никакого для Кока-Колы от того, что наши спортсмены не выступают. Кола ушла с российского рынка, значит этот рынок для нее не является ключевым
куда это она ушла?) кому теперь принадлежат их многочисленные заводы в России? на кого теперь работают эти десятки тысяч рабочих в России?
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Dizzod
Ответ Mbest77
Никакой. Проблема в том, что вреда тоже никакого для Кока-Колы от того, что наши спортсмены не выступают. Кола ушла с российского рынка, значит этот рынок для нее не является ключевым
так смысл тратить деньги/влияние на бесполезную вещь?
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And-Rover
У США войн было после 1945 года и куда более мрачные, больше чем у СССР/России но они не разу не были отстранены. Что ещё надо в качестве пруфов? Этого хватает.

У России никакого влияния, давления на МОК нет.
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Любовь
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