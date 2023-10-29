Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

На фигурном Гран-при в Красноярске большая разборка (и потеря) в танцах – Аннабель Морозов и Игорь Еременко все-таки снялись со второго дня из-за травмы партнерши.

История вроде бы случайная, но все равно очень некрасивая.

● Накануне на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева (выступает с Павлом Дроздом) столкнулась с Морозов на льду и порезала ей ногу коньком (мы не публикуем фото ноги – там действительно жутко).

Рану перевязали, и фигуристка все же смогла выступить (Морозов и Еременко заняли третье место), но после проката разрыдалась – кататься было больно.

Еще накануне Шанаева прокомментировала довольно сухо: «Я ничего не заметила. Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь».

Морозов наложили семь швов, но, несмотря на это, она собиралась выступить и в произвольном танце. Не получилось – утреннюю тренировку Аннабель закончила в слезах, а вскоре пара снялась.

● Скорее всего, столкновение – стечение обстоятельств. Но Анжелика Крылова, тренер Морозов и Еременко, похоже, видит виновницей Шанаеву: «Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы.

Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но все равно неделю ей нужен будет покой. Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить».

Наталья Бестемьянова винит партнеров в обоих дуэтах: «Аннабель – умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты. Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнерах. Они должны приглядывать за этим».

Логично: даже по скриншотам трансляции Первого канала понятно, что Морозов и Шанаева ехали спиной вперед, а оба партнера могли просчитать траектории и уйти от столкновения.

● Резко высказался и танцор Дарио Чиризано – его удивило, что Шанаева, по ее словам, якобы вообще не заметила, что порезала соперницу: «Ситуация получилась крайне неприятная и неоднозначная. Неприятная даже не в плане случившегося момента на льду, а еще и за его пределами.

Пятиминутная разминка, правда, одна из не самых простых вещей на соревнованиях, скажу по своему опыту, особенно когда на льду много сильных пар.

То, что ребята так врезались, конечно, ужасно, но не могу сказать, что чья-то сторона в этом виновата больше, чем другая. Спортивный момент, такое бывает, никто не виноват.

Но... То, что можно сразу не заметить, что была нанесена серьезная травма, в это можно поверить. Адреналин, настрой. Но то, что травма была серьезнее, чем просто царапина, думаю, было известно как минимум после пятиминутной разминки, после проката уж точно. Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо.

Я понимаю, была ситуация со сменой партнера, сам через это прошел, понимаю, насколько это тяжело.

Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнеров в основном) нанесена травма на 7 швов.

Когда ты находишься в медиасфере, нужно понимать, какой пример подаешь. Поэтому желаю «здоровья всем». Здоровья Аннабель!»

● А почему у Шанаевой и Морозов «не самые дружественные отношения»?

Скорее всего, дело в том, что и Шанаева, и Морозов раньше выступали в паре с Девидом Нарижным, причем Аннабель встала с ним в пару после того, как он перестал кататься с Елизаветой.

Шанаева и Нарижный катались вместе 6 лет, но расстались в марте 2022-го – тогда сразу объявили, что новой партнершей Девида станет Морозов.

Шанаева сильно переживала: «Период был непростой. Знаете, чувство такого некого помутнения. У меня была распланирована буквально вся жизнь. Весь сезон. И хотелось, чтобы все было стабильно по плану. А так теперь – поживем – увидим.

Но ровно в тот момент я ничего не знала и сильно переживала. Сказал ли мне Девид лично, что хочет кататься с новой партнершей? И да, и нет. Не хочется вдаваться в подробности, оставим это между нами».

Правда, новая пара просуществовала недолго – уже через полгода Морозов и Нарижный разошлись и нашли других партнеров.

Тогда Шанаева (которая уже каталась с Дроздом) саркастически прокомментировала распад пары: «Доезжают до чемпионата России сильнейшие. Они, как я слышала, встают в новые пары, но надо еще выйти на лед. Карма? Может быть, и так».

И это не все – в ноябре 2022-го Нарижный на этапе Гран-при России в Москве умудрился подраться с бывшим партнером Морозов – Андреем Багиным. Драку разняли только с помощью представителей федерации.

● Шанаева и Дрозд в отсутствие основных конкурентов (не считая Александры Степановой и Ивана Букина, которых опередить все равно не удалось бы) спокойно доехали до второго места на этапе.

С Аннабель они все-таки встретились и пожелали выздоровления, но непонятно – извинились или нет:

Дрозд: «Мы в любом случае хотим обязательно пожелать здоровья. Вчера, когда мы вышли в микст-зону, и тем более сразу разминки не было понятно, что произошло. К сожалению, спорт у нас травмоопасный. Утром в отеле пересеклись с Аннабель, сразу лезть было неэтично, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоровления»

Шанаева: «Не помню случаев, когда я еще кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает.

К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла. На прокат произвольного танца выходила спокойно».

Умение абстрагироваться от хейта – это хорошо, но извиниться, даже если все получилось случайно, все же стоило (и на льду, и публично).

А Морозов и Еременко вообще остались без результата и баллов в общий зачет Гран-при не получат. Да и неизвестно, будут ли еще выступать в сезоне.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 215,27

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 196,12

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 182,96

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 174,24

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 167,05

6. Полина Усова – Михаил Антонов – 163,77

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 128,01

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 116,51

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 111,54

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 102,80

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 99,83

6. Полина Усова – Михаил Антонов – 99,70

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Р-Спорт, Спорт-Экспресс

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня