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Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

Анжелика Крылова Анжелика Крылова
Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова
танцы на льду танцы на льду
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Елизавета Шанаева Елизавета Шанаева
Павел Дрозд Павел Дрозд
Красноярье
Девид Нарижный Девид Нарижный
Аннабель Морозов Аннабель Морозов
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Дарио Чиризано Дарио Чиризано
Игорь Еременко
Андрей Багин Андрей Багин
Фигурное катание Фигурное катание

На фигурном Гран-при в Красноярске большая разборка (и потеря) в танцах – Аннабель Морозов и Игорь Еременко все-таки снялись со второго дня из-за травмы партнерши.

История вроде бы случайная, но все равно очень некрасивая.

● Накануне на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева (выступает с Павлом Дроздом) столкнулась с Морозов на льду и порезала ей ногу коньком (мы не публикуем фото ноги – там действительно жутко).

Рану перевязали, и фигуристка все же смогла выступить (Морозов и Еременко заняли третье место), но после проката разрыдалась – кататься было больно.

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком

Еще накануне Шанаева прокомментировала довольно сухо: «Я ничего не заметила. Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь».

Морозов наложили семь швов, но, несмотря на это, она собиралась выступить и в произвольном танце. Не получилось – утреннюю тренировку Аннабель закончила в слезах, а вскоре пара снялась.

● Скорее всего, столкновение – стечение обстоятельств. Но Анжелика Крылова, тренер Морозов и Еременко, похоже, видит виновницей Шанаеву: «Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы.

Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но все равно неделю ей нужен будет покой. Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить».

Наталья Бестемьянова винит партнеров в обоих дуэтах: «Аннабель – умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты. Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнерах. Они должны приглядывать за этим».

Логично: даже по скриншотам трансляции Первого канала понятно, что Морозов и Шанаева ехали спиной вперед, а оба партнера могли просчитать траектории и уйти от столкновения.

● Резко высказался и танцор Дарио Чиризано – его удивило, что Шанаева, по ее словам, якобы вообще не заметила, что порезала соперницу: «Ситуация получилась крайне неприятная и неоднозначная. Неприятная даже не в плане случившегося момента на льду, а еще и за его пределами.

Пятиминутная разминка, правда, одна из не самых простых вещей на соревнованиях, скажу по своему опыту, особенно когда на льду много сильных пар.

То, что ребята так врезались, конечно, ужасно, но не могу сказать, что чья-то сторона в этом виновата больше, чем другая. Спортивный момент, такое бывает, никто не виноват.

Но... То, что можно сразу не заметить, что была нанесена серьезная травма, в это можно поверить. Адреналин, настрой. Но то, что травма была серьезнее, чем просто царапина, думаю, было известно как минимум после пятиминутной разминки, после проката уж точно. Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо.

Я понимаю, была ситуация со сменой партнера, сам через это прошел, понимаю, насколько это тяжело.

Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнеров в основном) нанесена травма на 7 швов.

Когда ты находишься в медиасфере, нужно понимать, какой пример подаешь. Поэтому желаю «здоровья всем». Здоровья Аннабель!»

● А почему у Шанаевой и Морозов «не самые дружественные отношения»?

Скорее всего, дело в том, что и Шанаева, и Морозов раньше выступали в паре с Девидом Нарижным, причем Аннабель встала с ним в пару после того, как он перестал кататься с Елизаветой.

Шанаева и Нарижный катались вместе 6 лет, но расстались в марте 2022-го – тогда сразу объявили, что новой партнершей Девида станет Морозов.

Шанаева сильно переживала: «Период был непростой. Знаете, чувство такого некого помутнения. У меня была распланирована буквально вся жизнь. Весь сезон. И хотелось, чтобы все было стабильно по плану. А так теперь – поживем – увидим.

Но ровно в тот момент я ничего не знала и сильно переживала. Сказал ли мне Девид лично, что хочет кататься с новой партнершей? И да, и нет. Не хочется вдаваться в подробности, оставим это между нами».

Правда, новая пара просуществовала недолго – уже через полгода Морозов и Нарижный разошлись и нашли других партнеров.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

Тогда Шанаева (которая уже каталась с Дроздом) саркастически прокомментировала распад пары: «Доезжают до чемпионата России сильнейшие. Они, как я слышала, встают в новые пары, но надо еще выйти на лед. Карма? Может быть, и так».

И это не все – в ноябре 2022-го Нарижный на этапе Гран-при России в Москве умудрился подраться с бывшим партнером Морозов – Андреем Багиным. Драку разняли только с помощью представителей федерации.

● Шанаева и Дрозд в отсутствие основных конкурентов (не считая Александры Степановой и Ивана Букина, которых опередить все равно не удалось бы) спокойно доехали до второго места на этапе.

С Аннабель они все-таки встретились и пожелали выздоровления, но непонятно – извинились или нет:

Дрозд: «Мы в любом случае хотим обязательно пожелать здоровья. Вчера, когда мы вышли в микст-зону, и тем более сразу разминки не было понятно, что произошло. К сожалению, спорт у нас травмоопасный. Утром в отеле пересеклись с Аннабель, сразу лезть было неэтично, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоровления»

Шанаева: «Не помню случаев, когда я еще кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает.

К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла. На прокат произвольного танца выходила спокойно».

Умение абстрагироваться от хейта – это хорошо, но извиниться, даже если все получилось случайно, все же стоило (и на льду, и публично). 

А Морозов и Еременко вообще остались без результата и баллов в общий зачет Гран-при не получат. Да и неизвестно, будут ли еще выступать в сезоне.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 215,27

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 196,12

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 182,96

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 174,24

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 167,05

6. Полина Усова – Михаил Антонов – 163,77

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 128,01

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 116,51

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 111,54

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 102,80

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 99,83

6. Полина Усова – Михаил Антонов – 99,70

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Р-Спорт, Спорт-Экспресс

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня

25 комментариев

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Оле-Лукойе
Шанаева верит в карму и злорадничала,когда те, кто причинил ей вред, распались, как пара? Чтож, посмотрим.
+14
0
+14
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Владимир Данилов
Ответ pas33pas
Вот за такое чувство юмора я и не вылезаю из бани.
Не пойму, как в биатлоне можно прийти к финишу вторым, если у тебя с собой ружьё.
+7
0
+7
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Goga
Шанаева удивительная, конечно, дама, так похоже ничего и не поняла. Достаточно было по-человечески выразить сожаление, извиниться и пожелать здоровья, и вообщем-то инцидент был бы исчерпан.
+5
0
+5
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Max9999
Надо раздать всем ножики или опасные бритвы. Чтобы почикать врага если чо.
+4
0
+4
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Пол Ганарара:
судя по реакции и предыстории, травму она нанесла специально
+7
-3
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pas33pas
Ответ Max9999
Надо раздать всем ножики или опасные бритвы. Чтобы почикать врага если чо.
Вот за такое чувство юмора я и не вылезаю из бани.
+4
0
+4
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Александр Шульгин
Откуда предположения что они могут больше не выступать в сезоне вообще не понятно
+5
-2
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Флер де Лис
Аннабель такая красивая и яркая! Все будет хорошо, ножка заживет. Буду болеть за них!
+3
0
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Kareglazaya
С одной стороны - такое случается довольно часто: на разминку дается всего несколько минут, при этом народу на льду много, и каждый хочет успеть "размять" все наиболее сложные элементы. Все сосредоточены на себе и партнере, поэтому могут и не заметить, не успеть сориентироваться.
С другой - даже если Лиза не сразу заметила, что порезала ногу сопернице, то уж по окончании разминки точно знала, в чем дело. А если учесть бэкграунд в виде Нарижного, ушедшего к Морозов, то в случайности уже не очень верится. И эта постоянная улыбка на лице Шанаевой, в том числе и когда она говорила о столкновении... И все последующие интервью на эту тему... Такое ощущение, что Лиза готова прыгать от счастья из-за того, что вывела из строя свою основную соперницу, и даже не скрывает этого.
+5
-2
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tull
Месть за то, что Нарижного увела
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Амонра
О как непросто в танцах! Прям клубок затаенных обид из-за разрушенных отношений. Как страшно,наверное, когда твоя карьера, здоровье (у парников в большей степени)и даже репутация зависят от партнера. У одиночников этого нет, и слава богу
+1
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smoky eyes
Все это некрасиво безусловно, но вот раздувание скандала приведет к еще большим склокам. Оно это надо? Лучше поднимать популярность танцев красивыми прокатами, яркими выступлениями. Пожалуйста, не надо 100500 статей, уже все все поняли, все выводы сделали.
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tvo
Ответ Mbest77
Почему Морозов, а не Морозова?
Потому что родилась во Франции и в паспорте Фрацузком написано Морозов, когда получала Российское гражданство могли только переписать. У неё 2 ое гражданство и она не может быть во Франции Морозов, а в России Морозова
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Ольга Воеводина
Ответ Владимир Данилов
Не пойму, как в биатлоне можно прийти к финишу вторым, если у тебя с собой ружьё.
Проблема в том, что ружье в биатлоне не только у тебя) система сдержек и противовесов😁
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Vladimir Arutin
Ответ Владимир Данилов
Не пойму, как в биатлоне можно прийти к финишу вторым, если у тебя с собой ружьё.
В спринте, патронов точно не хватит
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Адриана
Ответ Владимир Данилов
Не пойму, как в биатлоне можно прийти к финишу вторым, если у тебя с собой ружьё.
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lepestok
люблю нашу фигурку, скучно не бывает))
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Эразм
Полупустые трибуны вижу на этом марлезонском балете я.
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viewer.
Морозова пусть быстрее выздоравливает,конечно. Шанаева тоже ведь нечаянно. А не слишком сожалеет она-это из-за того,что в свое время ее партнера забрали для этой Морозофф?
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brig_Mercury
"Мои ненавистники не унимаются:«Тоня, расскажи правду!». Но нет в мире какой-то одной правды. Чушь это. У каждого своя правда, и жизнь складывается как ей заблагорассудится. Это история моей жизни. Вот она вам — правда."
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