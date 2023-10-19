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Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда

Гран-при США Гран-при США
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Елена Чайковская Елена Чайковская
Сердце Сибири
Александр Коган
Гран-при Гран-при
Фигурное катание Фигурное катание

Главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказала о низкой посещаемости международной серии Гран-при – а именно первого этапа Skate America, который прошел неделю назад в Аллене.

«Спортсменам необходима публика, они как актеры в театре, не могут играть в пустой зал. И то, что сидела публика на юниорах (на Гран-при России), я была поражена.

А на самых главных соревнованиях, где был великий фигурист Илья Малинин (на Гран-при США), было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, негде было сидеть, нас сажали на подставные стулья, забит был весь зал. Сейчас залы пустые. Для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас».

Непонятно, откуда Чайковская взяла цифру в 483 человека. Skate America проходил на арене Credit Union of Texas Event Center вместимостью в 6200 человек на хоккейных матчах. И, судя по трансляции, свободных мест было мало.

Официальной статистики нет, но 483 человека – это меньше 10% занятых кресел.

Вот арена во время второй разминки в произвольной программе мужчин:

Вот Ника Эгадзе с Этери Тутберидзе обсуждают прокат:

А вот зрителей видно как раз на прокате Ильи Малинина:

Может, арена и не забита, но несколько тысяч зрителей турнир точно смотрели.

Неожиданно подтверждает это и гендиректор ФФКР Александр Коган: «Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть».

Это уже больше похоже на правду – на этапе в Омске действительно было больше зрителей, но неправильно говорить, что на фигурное катание за границей никому не нужно.

Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресс», ТАСС

Фото: East News/AP Photo/Roger Steinman; 1tv.ru

99 комментариев

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DrDro
Публичный человек, занимающий руководящий пост, и вдруг попался на вранье😲
Никогда такого в России не было...
+181
-11
+170
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justbored
Почему Чайковской в голову пришли именно 483, вот что интересно.
+79
-2
+77
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Vi5Ka I
Ответ justbored
Почему Чайковской в голову пришли именно 483, вот что интересно.
4 число смерти, а западный спорт загибается без нас!!
8 по-английски созвучно с эйт, то есть "съесть". а значит, что мы их съели
3 - созвучно с фри, свобода. тут намёк на то, что раз такое маленькое число зрителей, то и свободы у них мало! не то, что у нас, разумеется
в общем, очевидно, тут глубокое послание зашифровано
+70
-4
+66
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Olga.t
Все-таки должны быть возрастные ограничения для руководящих и ответственных должностей. 83 года это очень серьёзный возраст...
+48
-4
+44
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Mukunku 64
Ответ Vi5Ka I
4 число смерти, а западный спорт загибается без нас!! 8 по-английски созвучно с эйт, то есть "съесть". а значит, что мы их съели 3 - созвучно с фри, свобода. тут намёк на то, что раз такое маленькое число зрителей, то и свободы у них мало! не то, что у нас, разумеется в общем, очевидно, тут глубокое послание зашифровано
У неё Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени и ей 83 года
Элементарно, Ватсон !
+24
-1
+23
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Alexander2022
В этом вся суть российской журналистики и чиновничества - показать, что в России лучше, придумав как там плохо)
+32
-9
+23
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kirillgenius
Главное ляпнуть - вдруг прокатит...
+24
-3
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Олег Ивакин
Ответ miladoc1
Зачем считать зрителей на «вражеских соревнованиях»?! Ей то какая разница, сколько и где зрителей?
Она и не считала.
Ей эту инфу подсунули, а потом выудили.
Типичная работа российских журналюг.
Спецоперация удалась.
О том, что там было 483 человека узнают миллионы.
Опровержение прочитают несколько тысяч...
+23
-3
+20
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ВИван
Она вообще не соответствует должности. Я любимых фигуристов смотрела на Skate America, трибуны были полные, и была атмосфера настоящего праздника.
+21
-5
+16
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И это все о нем
Наша посещаемость турниров весьма сомнительна ,так как часть билетов распространяется, уже чиновники не стесняются отчитываться о решении реализации билетов ,а на гп в США люди показали свой интерес ,купив билет и это уже большая разница ,вообще нашим чиновникам лучше бы не поднимать эту тему вообще,просто стыдно их слушать.
+20
-5
+15
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miladoc1
Зачем считать зрителей на «вражеских соревнованиях»?! Ей то какая разница, сколько и где зрителей?
+24
-10
+14
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2 2
Ответ Olga.t
Все-таки должны быть возрастные ограничения для руководящих и ответственных должностей. 83 года это очень серьёзный возраст...
483 года
+14
0
+14
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Любитель шпилей
Ответ reteka
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Весьма странная оценка. Визуально понятно, что верхний ярус чуть меньше нижнего по размерам. Плюс в промежутке между верхним и нижним есть еще вип-ложи, которые как минимум частично заполнены. Т.е. даже если наверху никого нет, заполняемость процентов 70% выйдет.
+15
-2
+13
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Delirium
Ответ justbored
Почему Чайковской в голову пришли именно 483, вот что интересно.
Бабушка старенькая, но может и журналист что-то не то расслышал.
+14
-2
+12
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Александр Василич
Ответ DrDro
Публичный человек, занимающий руководящий пост, и вдруг попался на вранье😲 Никогда такого в России не было...
Эт не вранье.Главный тренер не может врать.Так по телеку сказали))) А это компьютерная графика.Вот))
+14
-2
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S Works Tarmac SL7
Это враньё-просто слепая ненависть в отместку за отстранения.Выглядит максимально жалко
+20
-8
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AllaS
Тоже удивилась , я смотрела в прямом эфире ЭГП с Малининым и видела вот такие трибуны, как на фото , зрителей были тысячи и никак не сотни .
Но и в Омске на ЭГП были полны трибуны , но Конов написал Пост во время сбора зрителей на трибуны, что там совсем пусто . Видно в разное время смотрят на мониторы .
Но также смотрела танцы ЭГП США и тоже зрителей было достаточно много.
+22
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Manukello
Лгунья
+14
-4
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Eydis
Ответ Defender64
Ну чуть ошиблась Чайковская. Так ей сколько лет то
так может тогда не федерацией руководить, а на заслуженный отдых? :)
А то в бюджете еще не заметит нолик-другой xD
+11
-2
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Gemma157
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Ответ Vi5Ka I
4 число смерти, а западный спорт загибается без нас!! 8 по-английски созвучно с эйт, то есть "съесть". а значит, что мы их съели 3 - созвучно с фри, свобода. тут намёк на то, что раз такое маленькое число зрителей, то и свободы у них мало! не то, что у нас, разумеется в общем, очевидно, тут глубокое послание зашифровано
+++
🤣🤣🤣
+8
0
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Ezhar
Ответ валерия897
а каким образом на арене в омске было 18тысяч человек, если вместимость этой арены - 12000?))
посещаемость за два дня же))
+8
0
+8
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валерия897
а каким образом на арене в омске было 18тысяч человек, если вместимость этой арены - 12000?))
+12
-4
+8
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Competition Score
Вранье бесконечное от шуб.
+11
-4
+7
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Snuppi
А Малинин уже стал великим фигуристом?
+12
-5
+7
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elzakun
Ответ Alex1104
В блоге речь о том, что Чайковская солгала. И даны фотографии только произвольной программы. На видео короткой в зале значительно меньше людей, чем на произвольной. Но в этой записи нет ни одной фотографии с короткой программы. Ни одной. В будний день, в выходной - не важно. Просто сам факт: фото зала на короткой программе. Его нет. Ну и, честно говоря, в сравнении с Омском - не очень.
ну с Омском не очень, а с Уфой вполне на уровне. В принципе мне кажется, федерации стоит больше на свои проблемы смотреть, а не на чужие. Они так отчаянно пытаются доказать, что у нас все лучше, чем на международке, что не понятно, зачем мы там когда-то участвовали вообще, видимо из благотворительности. Прям странно, что до 22го им не приходила в голову мысль, что вместо всех этих финалов гран при, чемпионатов мира и олимпиад, отправлять спортсменов в Омск.
+8
-1
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