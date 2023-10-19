Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда

Главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказала о низкой посещаемости международной серии Гран-при – а именно первого этапа Skate America, который прошел неделю назад в Аллене.

«Спортсменам необходима публика, они как актеры в театре, не могут играть в пустой зал. И то, что сидела публика на юниорах (на Гран-при России), я была поражена.

А на самых главных соревнованиях, где был великий фигурист Илья Малинин (на Гран-при США), было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, негде было сидеть, нас сажали на подставные стулья, забит был весь зал. Сейчас залы пустые. Для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас».

Непонятно, откуда Чайковская взяла цифру в 483 человека. Skate America проходил на арене Credit Union of Texas Event Center вместимостью в 6200 человек на хоккейных матчах. И, судя по трансляции, свободных мест было мало.

Официальной статистики нет, но 483 человека – это меньше 10% занятых кресел.

Вот арена во время второй разминки в произвольной программе мужчин:

Вот Ника Эгадзе с Этери Тутберидзе обсуждают прокат:

А вот зрителей видно как раз на прокате Ильи Малинина:

Может, арена и не забита, но несколько тысяч зрителей турнир точно смотрели.

Неожиданно подтверждает это и гендиректор ФФКР Александр Коган: «Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть».

Это уже больше похоже на правду – на этапе в Омске действительно было больше зрителей, но неправильно говорить, что на фигурное катание за границей никому не нужно.

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресс», ТАСС

Фото: East News/AP Photo/Roger Steinman; 1tv.ru