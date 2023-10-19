Stream of Consciousness
Блог

Регби в Океании – образ жизни. Откуда такой культ?

сборная Австралии сборная Австралии
сборная Тонга сборная Тонга
сборная Самоа сборная Самоа
сборная Новой Зеландии сборная Новой Зеландии
Кубок мира по регби Кубок мира по регби
сборная Фиджи сборная Фиджи
Регби Регби

Сборная Новой Зеландии в пятый раз вышла в финал Кубка мира по регби – 28 октября матч за титул против ЮАР.

Сборная Фиджи добралась до четвертьфинала, а команды из Австралии, Тонга и Самоа остановились на групповом этапе – да, мы видели сразу пять сборных из Океании на Кубке мира-2023 во Франции.

При том, что из Америки на турнире были всего три команды, из Африки – две, из Азии одна.

Почему же Океания так хороша в регби? И почему этот вид там так популярен?

Разбираемся.

Студент-футболист однажды пробежал с мячом в руках – говорят, так появилось регби

Для начала короткое погружение в историю регби. На самом деле похожие командные игры с мячом пользовались популярностью во всем мире со времен Римской империи. В каждой части света и практически в каждой стране была разновидность – сейчас невозможно сказать, кто придумал это первым.

Считается, что современная игра в регби появилась в 1803 году в школе города Рагби (или Регби) в графстве Уорикшир, Англия. Впрочем, тогда правила скорее напоминали футбол.

Родоначальником регби считается Уильям Уэбб Эллис – учащийся колледжа Рагби. Говорят, во время игры он схватил мяч в руки и побежал с ним к воротам.

Впрочем, большинство историков уверены, что это либо легенда, либо ошибочная интерпретация фактов, и на самом деле Уэбб Эллис особого отношения к изобретению регби не имеет. Некоторые считают, что он просто побежал к воротам, ведя мяч ногами, что на тот момент тоже запрещалось правилами – нападать можно было только пиная мяч.

Так или иначе, к 1840 году правила регби были похожи на современные. Еще через 30 лет в Лондоне основали Регбийный союз (Rugby Union), тогда же прошел и первый международный матч – Шотландия сыграла с Англией.

Развитие регби в Великобритании – главный фактор популярности этого вида спорта и в Океании. Британская империя расширялась, заодно приобщая разные страны к своим ценностям.

Так, например, в Индию завезли крикет, который до сих пор считается там национальным спортом и собирает по 100 тысяч зрителей на матчах. А в странах Океании, где побывала Британская империя, лучше прижилось регби.

Почему именно регби? Об этом дальше.

Англичане привезли регби в Австралию и Новую Зеландию, вытеснив игры-предки

Раньше всех с английским регби познакомилась Австралия. Вообще, там уже была командная игра с мячом – называлась марн-грук. Особенность в том, что в играли в нее огромными командами (порой на поле выходило больше сотни человек) и на больших площадках, к тому же в ней… не было ни правил, ни системы начисления очков.

Игроки просто бегали по полю, пиная мяч, стараясь эффектно принимать передачи и не пасовать противнику. Матч заканчивался, когда одна из команд добровольно сдавалась и признавала, что соперник играет красивее, прыгает выше и вообще мяч не отдает.

Говорят, марн-грук послужил основой для австралийского футбола, в который играют и сейчас. Он, кстати, появился в Австралии раньше, чем регби – его придумал Том Уиллс, который учился в том же самом колледже города Рагби. А когда вернулся на родину, то решил скрестить футбол и регби (и, возможно, марн-грук) и провел первый в истории матч по австралийскому футболу – в 1853 году.

Регби же появилось в стране чуть позже – первый клуб в Сиднее основан выходцами из Великобритании в 1863-м, а первый международный матч сборная Австралии сыграла с командой Британских островов в 1899-м.

В Новую Зеландию регби пришло уже после Австралии. Там тоже свой предок регби – ки-о-рахи. Даже правила похожи: две команды по 8 человек играли на круглом поле, разделенном на зоны. Чтобы набрать очки, нужно было коснуться мячом определенных зон. Впрочем, правила часто отличались – в зависимости от местности, в которой проходила игра.

Регби в страну привез Чарльз Мунро – он родился в Новой Зеландии, но учился в одном из колледжей Лондона. Чарльзу так понравилось регби, что после возвращения в 1870-м он предложил местной футбольной команде сыграть по новым правилам. Игра прижилась – вскоре появилась и первая полноценная команда. Через 9 лет местные клубы уже играли с командами из Австралии.

Легендарная сборная Новой Зеландии All Blacks появилась в 1905-м – название-прозвище прилипло благодаря черной форме и британской прессе во время турне команды по Англии. Уже тогда сборная показала силу – выиграла 34 матча из 35.

Новая Зеландия получила прозвище из-за опечатки. Журналисты случайно назвали сборную черными

Общество девы Марии и регби в Самоа – только в этой стране научились регби не благодаря британцам

У Фиджи, Тонга и Самоа истории похожие. В Фиджи регби завезли те же британцы, а чуть позже – и новозеландцы, которые к началу XX века вошли во вкус в новой игре. Впрочем, примерно в то же время стране показали и обычный футбол, который поначалу составлял конкуренцию регби, но все же проиграл.

В первой сборной Фиджи по регби играли одни европейцы, но позже спорт стал настолько популярным, что местные со временем вытеснили из команды всех легионеров.

В Тонга регби пришло уже 1920-х – местное население научилось игре от останавливавшихся в стране моряков и миссионеров. Большую роль в популяризации регби сыграли миссионеры из Ирландии – они же основали и первый локальный клуб.

Самоа – единственная страна из Океании, которая научилась регби не от британцев. Игра там появилась благодаря Обществу Девы Марии – это католическая мужская монашеская конгрегация, основанная во Франции. В 1924 году в стране основали регбийный союз и даже провели первый международный матч против Фиджи.

Танцы войны, доступность и драки на матчах – за счет чего влюбились именно в регби

Регби в Океании – до сих пор национальный спорт. Даже больше – образ жизни для полинезийцев.

Население Тонга всего 100 тысяч человек, причем официально в стране сейчас 800 профессиональных регбистов и вдвое больше юниоров. Деньги, которые зарабатывают регбисты из Тонга, играющие в заграничных клубах – вторая по величине статья доходов в бюджете.

В Фиджи ситуация ровно такая же: население в 10 раз больше, чем в Тонга, но и зарегистрированных игроков в регби 155 тысяч. И это не считая тех, кто играет в регби просто для удовольствия. Самоа, Новая Зеландия, Австралия – везде картина одинаковая.

Регби – обычный предмет для школьников Океании, там и школьные чемпионаты.

На самом деле, в этих странах до сих пор в почете и крикет, и сквош, и футбол, но регби по популярности далеко впереди. За исключением разве что Австралии – там очень любят австралийский футбол, плавание и многое другое, но регби все равно один из топ-видов.

Но почему полюбили именно регби, а не тот же крикет? Причин несколько.

Главная – регби идеально подходит для менталитета жителей Океании. Исторически эти места населяли довольно воинственные племена – тем же миссионерам в XIX веке приходилось туго. К примеру, одного из членов Общества Девы Марии (да-да, тех, кто привез регби в Самоа) Пьера Шанеля насмерть забили дубинками на острове Футуна – после его канонизировали как мученика.

Поэтому регби с его тесным контактом с соперником, постоянными столкновениями и общей агрессивностью игры пришелся местным по вкусу куда больше, чем футбол или крикет.

Полинезийцы воспринимали матчи по регби как схватки или битвы – не зря сборные Тонга и Самоа до сих пор перед играми исполняют «танец войны» или сива тау. У Фиджи тоже есть такой танец – сиби. Но суть одинакова: напугать противника и воодушевить союзников.

Кстати, новозеландская хака, которую All Blacks традиционно исполняют на матчах по регби, хоть и похожа на сива тау и сиби, на самом деле «танцем войны» не является – маори считали его скорее «танцем празднования жизни». Впрочем, противников он все равно пугал – члены экспедиции Джеймса Кука описывали хака как «свирепый» и «устрашающий» танец.

Хака – великий ритуал регби. Что означают все эти движения и крики?

Матчи по регби на старте его появления в Океании порой проходили довольно жестоко – случались серьезные драки не только между игроками, но и между зрителями, причем тогда это никак не наказывалось. Отчасти регби заменило местному населению битвы между племенами и поселениями.

Еще одна причина популярности регби – им заниматься проще, чем крикетом или сквошем. Эта игра понятнее для новичка, а главное – сложная экипировка не нужна, что было критично для бедного населения тех же Самоа или Тонга. Да и к площадке нет особых требований.

В наше время многие жители Самоа и Тонга с детства идут в регби уже не только из-за любви к спорту – это один из способов заработать.

Сборные по регби из Океании – мощь. В чем причина?

Новая Зеландия трижды выигрывала Кубок мира и сейчас идет за четвертой победой, Австралия побеждала дважды, Фиджи – олимпийские чемпионы Рио-2016 и Токио-2020 по регби-7 (к слову, это вообще единственные медали для фиджийцев на Олимпийских играх, плюс бронза женской сборной по регби-7 в Токио). 

Команды из Самоа и Тонга участвовали на девяти Кубках мира из десяти – Россия, к примеру, выступала на главном турнире по регби только дважды.

Помимо пяти основных сборных в регбийный союз Океании входят еще 9 команд: Острова Кука, Папуа Новая Гвинея, Ниуэ, Соломоновы острова, Вануату, Американское Самоа, Науру, Новая Каледония и Тувалу. В Ниуэ все население в 1600 человек, но сборная есть!

Та же сборная Островов Кука (население страны – 17 тысяч) идет на 53-м месте в рейтинге World Rugby – выше, чем команды из Латвии, Болгарии, Словении.

И это речь только про обычный вид регби, а есть еще очень популярная его разновидность – регбилиг, где у команд из Океании тоже побед не меньше.

Причина успеха, во-первых, как раз в популярности. В этих странах относятся к регби как к культу, игроков много (порой несмотря на малочисленность населения в целом) – в таких условиях спорт прекрасно развивается.

Во-вторых, регби идеален для жителей Океании не только из-за менталитета, но и из-за особенностей строения тела. Образ жизни в Самоа или Тонга весьма непрост, так что мощных, физически сильных людей хватает. Австралия и Новая Зеландия в наше время страны благополучные, но генетика берет свое.

Странная пропажа регбиста-дикаря: после матча за сборную и драки в баре, изменив имя и внешность, он исчез на 50 лет

Это еще и одна из причин, почему регби так хорошо прижилось в этих местах – в него просто получалось лучше играть.

Скорее всего, ситуация с популярностью регби в Океании в ближайшем будущем сильно не изменится – так что ждем еще больше команд на Кубке мира. Который как раз расширил число участников – уже на КМ-2027 будет 24 команды вместо 20.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive, Cameron Spencer, Ashley Vlotman/Gallo Images, Ashley Allen, Chris Hyde

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
endrioo
Во Франции не меньше любят регби, а в некоторых кантонах только топят за регби.
В Великобритании тоже многим не безразлично регби.
Вообще регби это круто, мой сын ходит на футбол и рядом на поле тренируются 14-16 летние "бычки", интересно смотреть за ними, когда спросил у ребят, а в курсе того, что сейчас проходит ЧМ по Регби и смотрели ли они игры, к сожалению не в курсе, и были удивлены, что он проходит и я вообще знаю.

Мне нравится регби своей культурой, да, здоровые ребята могу друг друга не слабо во время матча помять, но после игры без обид могут сидеть и пить пиво. Плюс, сама культура матча, с судьей может говорить только капитан, также радует что регби развивается и в него вовлекается все больше новых людей, ну и передовые технологии на матче тоже используются, порой мне кажется даже лучше чем в футболе.

Мне всегда симпатизировала Новая Зеландия, но на последнем ЧМ по регби, понравилась как играла Франция, очень задорно.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Нужно больше статей про Регби.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
После такой статьи с ещё большим интересом жду финал
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ Ole Gunor
Честно говоря, аж мурашки были во время прочтения статьи, регби жутко уважаю, но при этом даже правил не знаю. Спрингбоксы пожалуй основные в моем плей листе, ол блэки на втором, так что финал просто вишенка на торте. Жаль что не показывают по обычному ТВ
Я помню как впервые увидел кубок 6 наций. Наверное это 7тв было. Понравился вид спорта, атмосфера. И Кубок мира 2003 был показан. Жаль что у нас не популярен. Ну и расслоение по классу сборных слишком большое. В футболе когда хорваты проходят бразильцев или марокканцы португальцев это не является фантастикой. Представить же что в регби ЮАР или Новую Зеландию выбьют команды второго эшелона невозможно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Big_Ball
Ответ Skamar
как объяснял мне один парень из австралии (по происхождению маори) это потому что они кушают какую-то кашу (типа маисовой) и от нее раздаются вширь)
На самом деле это все таки генетика. Видимо суровый образ жизни древних полинезийцев с путешествиями на каноэ в открытом океане запустил процесс отбора только упитанных и крупных людей, что позднее закрепилось генетически.

Даже самый знаменитый полинезиец - Дуэйн Скала Джонсон, говорил, что он с детства был выше и крупнее сверстников, а если бы не начал активно качаться, то ещё и стал бы довольно пухлым. Это при том, что он рос в США и лишь наполовину самоанец.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skamar
как объяснял мне один парень из австралии (по происхождению маори) это потому что они кушают какую-то кашу (типа маисовой) и от нее раздаются вширь)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soap74
Ответ Андрей Балабаев
Я помню как впервые увидел кубок 6 наций. Наверное это 7тв было. Понравился вид спорта, атмосфера. И Кубок мира 2003 был показан. Жаль что у нас не популярен. Ну и расслоение по классу сборных слишком большое. В футболе когда хорваты проходят бразильцев или марокканцы португальцев это не является фантастикой. Представить же что в регби ЮАР или Новую Зеландию выбьют команды второго эшелона невозможно
ну нынешний Кубок мира может похвастаться приятными сюрпризами. Как минимум невыход Австралии из группы и выступление португальцев большая неожиданность
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ole Gunor
Ответ Андрей Балабаев
После такой статьи с ещё большим интересом жду финал
Честно говоря, аж мурашки были во время прочтения статьи, регби жутко уважаю, но при этом даже правил не знаю. Спрингбоксы пожалуй основные в моем плей листе, ол блэки на втором, так что финал просто вишенка на торте. Жаль что не показывают по обычному ТВ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Ответ endrioo
Во Франции не меньше любят регби, а в некоторых кантонах только топят за регби. В Великобритании тоже многим не безразлично регби. Вообще регби это круто, мой сын ходит на футбол и рядом на поле тренируются 14-16 летние "бычки", интересно смотреть за ними, когда спросил у ребят, а в курсе того, что сейчас проходит ЧМ по Регби и смотрели ли они игры, к сожалению не в курсе, и были удивлены, что он проходит и я вообще знаю. Мне нравится регби своей культурой, да, здоровые ребята могу друг друга не слабо во время матча помять, но после игры без обид могут сидеть и пить пиво. Плюс, сама культура матча, с судьей может говорить только капитан, также радует что регби развивается и в него вовлекается все больше новых людей, ну и передовые технологии на матче тоже используются, порой мне кажется даже лучше чем в футболе. Мне всегда симпатизировала Новая Зеландия, но на последнем ЧМ по регби, понравилась как играла Франция, очень задорно.
Франция была шикарна, очень жаль, что не хватило собранности
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айвенго
Ответ Андрей Балабаев
Я помню как впервые увидел кубок 6 наций. Наверное это 7тв было. Понравился вид спорта, атмосфера. И Кубок мира 2003 был показан. Жаль что у нас не популярен. Ну и расслоение по классу сборных слишком большое. В футболе когда хорваты проходят бразильцев или марокканцы португальцев это не является фантастикой. Представить же что в регби ЮАР или Новую Зеландию выбьют команды второго эшелона невозможно
На этом Кубке Мира обе команды имели поражение в группе, и номером один в рейтинге была Ирландия, которая в группе только подтвердила свой статус. Но в 1/4 все европейцы за исключением Англии проиграли, в итоге традиционный финал Зеландия-ЮАР, хотя многие ставили не только на европейский финал, но и чисто европейские полуфиналы. Но, конечно, ваша правда, если рассматривать команды из второго эшелона, то до финальной пары им далеко.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
"Да, у него проблема с лишним весом, он же с Самоа" х/ф "Криминальное чтиво"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diamond79
Классная статья! Ждем финал!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Big_Ball
Ответ Серый Кот
Где я перевожу? Я просто делаю замечания. Есть гены, отвечающие за силу. Уникумы часто имеют успех даже без школы. Тем более, что для пауэрлифтинга особо ничего не нужно. В случае с полинезией их успехи сильно ограничены. Полинезийцы живут и в других странах, например, в США. Пруфы на успехи сумоистов.
Допускаю, гены отвечающие за силу есть. Карелин великий русский борец. Он уникум или просто у всех русских есть ген силы, поэтому мы преуспеваем в силовых видах? Почему тогда я или большинство моих знакомых не являемся силачами? Может тогда не стоит смешивать генетику отдельных людей и целых популяций? Ты несколько раз написал, что никакой особой генетики у полинезийцев нет, хотя это не так. Доказано, что у них есть склонность к набору массы, как у мужчин, так у и женщин. Что является достаточным условием для занятия регби, где масса тела является преимуществом. Ты почему-то начинаешь приписывать сюда пауэрлифтинг, к чему это?

По поводу сумо, гугли список екодзун - высшего дана в дисциплине. Там одни японцы, несколько монголов, самоанец и гавайец.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
endrioo
Ответ Skamar
как объяснял мне один парень из австралии (по происхождению маори) это потому что они кушают какую-то кашу (типа маисовой) и от нее раздаются вширь)
Ешьте перловку с тушенкой и не так разнесет :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый Кот
Так себе материал.

Rugby union - это rugby football union. Rugby is football.

В рассказе об Австралии очень мало внимания уделено регбилиг. А ведь этот вид регби там намного популярнее.

Генетика? Это сомнительно. Сколько среди жителей океании элитных тяжелоатлетов? Сколько участников силового экстрима? Маловато как-то. С борьбой тоже не очень. Для сравнения, у грузин есть суперштангист Лаша Талахадзе. Куча элитных борцов
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ahma007
Более того страны Океании еще и умудряются экспортировать своих игроков в другие сборные😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ Ole Gunor
С одной стороны да, с другой, все таки хорваты выше как по уровню так и по рейтингу марокканцев. Что же касается регби, про атмосферу, все верно сказали, про расслоение и эшелоны, тоже верно, но с другой стороны, эта топовая пулька постоянно меняется местами исходя из своего состояния на определенный турнир. А вот клубное регби по европе практически не освещается.
Ну клубное я бы наверное не смотрел. И так в последние несколько лет намного меньше спорта смотрю. Но завтрашний финал мне точно интереснее матча Реал-Барселона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Big_Ball
Ответ Серый Кот
У них если и гены, то не по силе, а по массе. Это разные вещи. В силовых видах где у них успехи? Ну, нет их. В штанге, в борьбе.
Во-первых, а где я в своем комментарии писал про силу? Тем более, если это относительное понятие. Естественно генетика отвечает за массу, за склонность ее набора. Что позволяет иметь большую инертность, помогающую бороться за мяч.

Во-вторых, в так называемых силовых видах, как борьба или тяжёлая атлетика, очень важна техника, не зря существует лёгкие весовые, иначе бы этим занимались только крупные люди.

Ну и в-третьих, чтобы у страны были успехи в спорте, то это должно там культивироваться. Сколько людей на Самоа или Фиджи занимается борьбой? А регби почти каждый.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Big_Ball
Ответ Серый Кот
В пауэрлифтинге и силовом экстриме техника второстепенна.
Зачем стрелки переводишь? Я тебе сказал про генетику, как она конкретно силу определяет? Гены, отвечающие за набор массы, существуют. Как гены влияют на умение бороться или поднимать штангу? Чтобы появились подобные спортсмены, этот спорт должен быть распространён. Полинезийцы например имеют определенные успехи в сумо, хоть и сильно отстают от Монголии и Японии, где это единоборство возведено в статус культа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ole Gunor
Ответ Андрей Балабаев
Я помню как впервые увидел кубок 6 наций. Наверное это 7тв было. Понравился вид спорта, атмосфера. И Кубок мира 2003 был показан. Жаль что у нас не популярен. Ну и расслоение по классу сборных слишком большое. В футболе когда хорваты проходят бразильцев или марокканцы португальцев это не является фантастикой. Представить же что в регби ЮАР или Новую Зеландию выбьют команды второго эшелона невозможно
С одной стороны да, с другой, все таки хорваты выше как по уровню так и по рейтингу марокканцев. Что же касается регби, про атмосферу, все верно сказали, про расслоение и эшелоны, тоже верно, но с другой стороны, эта топовая пулька постоянно меняется местами исходя из своего состояния на определенный турнир. А вот клубное регби по европе практически не освещается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scrumhalf
Ответ Big_Ball
Допускаю, гены отвечающие за силу есть. Карелин великий русский борец. Он уникум или просто у всех русских есть ген силы, поэтому мы преуспеваем в силовых видах? Почему тогда я или большинство моих знакомых не являемся силачами? Может тогда не стоит смешивать генетику отдельных людей и целых популяций? Ты несколько раз написал, что никакой особой генетики у полинезийцев нет, хотя это не так. Доказано, что у них есть склонность к набору массы, как у мужчин, так у и женщин. Что является достаточным условием для занятия регби, где масса тела является преимуществом. Ты почему-то начинаешь приписывать сюда пауэрлифтинг, к чему это? По поводу сумо, гугли список екодзун - высшего дана в дисциплине. Там одни японцы, несколько монголов, самоанец и гавайец.
Согласен с Вами. Набор массы - важнейшая вещь. Если масса прёт, то е надо переводить в мышечную, иначе обрастёшь жиром. Если качаться, то легче стать "широким" без всяких анаболиков и стероидов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Starkova
Странно, что в британских азиатских колониях не прижилось регби, а только крикет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ Серый Кот
Так себе материал. Rugby union - это rugby football union. Rugby is football. В рассказе об Австралии очень мало внимания уделено регбилиг. А ведь этот вид регби там намного популярнее. Генетика? Это сомнительно. Сколько среди жителей океании элитных тяжелоатлетов? Сколько участников силового экстрима? Маловато как-то. С борьбой тоже не очень. Для сравнения, у грузин есть суперштангист Лаша Талахадзе. Куча элитных борцов
Нет, именно генетика (отчасти по той же причине в ЮАР мало негров играет). В малопопулярных видах спорта их там никто не натаскивает ради медалек, как в бывшем СССР - да и в любом случае у них просто денег на это нет. Занимаются тем, что нравится и чем можно на жизнь заработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ Lina Starkova
Странно, что в британских азиатских колониях не прижилось регби, а только крикет.
чисто физически индусы и прочие слишком хлипкие...вон на мадагаскаре спорт №1 но никаких успехов даже на региональном уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ ahma007
Более того страны Океании еще и умудряются экспортировать своих игроков в другие сборные😁
Скорее наоборот, в их сборных значительная доля игроков, выросших в эмиграции. У самоанцев - стабильно больше половины. Тут процесс в обе стороны направлен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий