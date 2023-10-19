Регби в Океании – образ жизни. Откуда такой культ?

Сборная Новой Зеландии в пятый раз вышла в финал Кубка мира по регби – 28 октября матч за титул против ЮАР.

Сборная Фиджи добралась до четвертьфинала, а команды из Австралии, Тонга и Самоа остановились на групповом этапе – да, мы видели сразу пять сборных из Океании на Кубке мира-2023 во Франции.

При том, что из Америки на турнире были всего три команды, из Африки – две, из Азии одна.

Почему же Океания так хороша в регби? И почему этот вид там так популярен?

Разбираемся.

Студент-футболист однажды пробежал с мячом в руках – говорят, так появилось регби

Для начала короткое погружение в историю регби. На самом деле похожие командные игры с мячом пользовались популярностью во всем мире со времен Римской империи. В каждой части света и практически в каждой стране была разновидность – сейчас невозможно сказать, кто придумал это первым.

Считается, что современная игра в регби появилась в 1803 году в школе города Рагби (или Регби) в графстве Уорикшир, Англия. Впрочем, тогда правила скорее напоминали футбол.

Родоначальником регби считается Уильям Уэбб Эллис – учащийся колледжа Рагби. Говорят, во время игры он схватил мяч в руки и побежал с ним к воротам.

Впрочем, большинство историков уверены, что это либо легенда, либо ошибочная интерпретация фактов, и на самом деле Уэбб Эллис особого отношения к изобретению регби не имеет. Некоторые считают, что он просто побежал к воротам, ведя мяч ногами, что на тот момент тоже запрещалось правилами – нападать можно было только пиная мяч.

Так или иначе, к 1840 году правила регби были похожи на современные. Еще через 30 лет в Лондоне основали Регбийный союз (Rugby Union), тогда же прошел и первый международный матч – Шотландия сыграла с Англией.

Развитие регби в Великобритании – главный фактор популярности этого вида спорта и в Океании. Британская империя расширялась, заодно приобщая разные страны к своим ценностям.

Так, например, в Индию завезли крикет, который до сих пор считается там национальным спортом и собирает по 100 тысяч зрителей на матчах. А в странах Океании, где побывала Британская империя, лучше прижилось регби.

Почему именно регби? Об этом дальше.

Англичане привезли регби в Австралию и Новую Зеландию, вытеснив игры-предки

Раньше всех с английским регби познакомилась Австралия. Вообще, там уже была командная игра с мячом – называлась марн-грук. Особенность в том, что в играли в нее огромными командами (порой на поле выходило больше сотни человек) и на больших площадках, к тому же в ней… не было ни правил, ни системы начисления очков.

Игроки просто бегали по полю, пиная мяч, стараясь эффектно принимать передачи и не пасовать противнику. Матч заканчивался, когда одна из команд добровольно сдавалась и признавала, что соперник играет красивее, прыгает выше и вообще мяч не отдает.

Говорят, марн-грук послужил основой для австралийского футбола, в который играют и сейчас. Он, кстати, появился в Австралии раньше, чем регби – его придумал Том Уиллс, который учился в том же самом колледже города Рагби. А когда вернулся на родину, то решил скрестить футбол и регби (и, возможно, марн-грук) и провел первый в истории матч по австралийскому футболу – в 1853 году.

Регби же появилось в стране чуть позже – первый клуб в Сиднее основан выходцами из Великобритании в 1863-м, а первый международный матч сборная Австралии сыграла с командой Британских островов в 1899-м.

В Новую Зеландию регби пришло уже после Австралии. Там тоже свой предок регби – ки-о-рахи. Даже правила похожи: две команды по 8 человек играли на круглом поле, разделенном на зоны. Чтобы набрать очки, нужно было коснуться мячом определенных зон. Впрочем, правила часто отличались – в зависимости от местности, в которой проходила игра.

Регби в страну привез Чарльз Мунро – он родился в Новой Зеландии, но учился в одном из колледжей Лондона. Чарльзу так понравилось регби, что после возвращения в 1870-м он предложил местной футбольной команде сыграть по новым правилам. Игра прижилась – вскоре появилась и первая полноценная команда. Через 9 лет местные клубы уже играли с командами из Австралии.

Легендарная сборная Новой Зеландии All Blacks появилась в 1905-м – название-прозвище прилипло благодаря черной форме и британской прессе во время турне команды по Англии. Уже тогда сборная показала силу – выиграла 34 матча из 35.

Общество девы Марии и регби в Самоа – только в этой стране научились регби не благодаря британцам

У Фиджи, Тонга и Самоа истории похожие. В Фиджи регби завезли те же британцы, а чуть позже – и новозеландцы, которые к началу XX века вошли во вкус в новой игре. Впрочем, примерно в то же время стране показали и обычный футбол, который поначалу составлял конкуренцию регби, но все же проиграл.

В первой сборной Фиджи по регби играли одни европейцы, но позже спорт стал настолько популярным, что местные со временем вытеснили из команды всех легионеров.

В Тонга регби пришло уже 1920-х – местное население научилось игре от останавливавшихся в стране моряков и миссионеров. Большую роль в популяризации регби сыграли миссионеры из Ирландии – они же основали и первый локальный клуб.

Самоа – единственная страна из Океании, которая научилась регби не от британцев. Игра там появилась благодаря Обществу Девы Марии – это католическая мужская монашеская конгрегация, основанная во Франции. В 1924 году в стране основали регбийный союз и даже провели первый международный матч против Фиджи.

Танцы войны, доступность и драки на матчах – за счет чего влюбились именно в регби

Регби в Океании – до сих пор национальный спорт. Даже больше – образ жизни для полинезийцев.

Население Тонга всего 100 тысяч человек, причем официально в стране сейчас 800 профессиональных регбистов и вдвое больше юниоров. Деньги, которые зарабатывают регбисты из Тонга, играющие в заграничных клубах – вторая по величине статья доходов в бюджете.

В Фиджи ситуация ровно такая же: население в 10 раз больше, чем в Тонга, но и зарегистрированных игроков в регби 155 тысяч. И это не считая тех, кто играет в регби просто для удовольствия. Самоа, Новая Зеландия, Австралия – везде картина одинаковая.

Регби – обычный предмет для школьников Океании, там и школьные чемпионаты.

На самом деле, в этих странах до сих пор в почете и крикет, и сквош, и футбол, но регби по популярности далеко впереди. За исключением разве что Австралии – там очень любят австралийский футбол, плавание и многое другое, но регби все равно один из топ-видов.

Но почему полюбили именно регби, а не тот же крикет? Причин несколько.

Главная – регби идеально подходит для менталитета жителей Океании. Исторически эти места населяли довольно воинственные племена – тем же миссионерам в XIX веке приходилось туго. К примеру, одного из членов Общества Девы Марии (да-да, тех, кто привез регби в Самоа) Пьера Шанеля насмерть забили дубинками на острове Футуна – после его канонизировали как мученика.

Поэтому регби с его тесным контактом с соперником, постоянными столкновениями и общей агрессивностью игры пришелся местным по вкусу куда больше, чем футбол или крикет.

Полинезийцы воспринимали матчи по регби как схватки или битвы – не зря сборные Тонга и Самоа до сих пор перед играми исполняют «танец войны» или сива тау. У Фиджи тоже есть такой танец – сиби. Но суть одинакова: напугать противника и воодушевить союзников.

Кстати, новозеландская хака, которую All Blacks традиционно исполняют на матчах по регби, хоть и похожа на сива тау и сиби, на самом деле «танцем войны» не является – маори считали его скорее «танцем празднования жизни». Впрочем, противников он все равно пугал – члены экспедиции Джеймса Кука описывали хака как «свирепый» и «устрашающий» танец.

Матчи по регби на старте его появления в Океании порой проходили довольно жестоко – случались серьезные драки не только между игроками, но и между зрителями, причем тогда это никак не наказывалось. Отчасти регби заменило местному населению битвы между племенами и поселениями.

Еще одна причина популярности регби – им заниматься проще, чем крикетом или сквошем. Эта игра понятнее для новичка, а главное – сложная экипировка не нужна, что было критично для бедного населения тех же Самоа или Тонга. Да и к площадке нет особых требований.

В наше время многие жители Самоа и Тонга с детства идут в регби уже не только из-за любви к спорту – это один из способов заработать.

Сборные по регби из Океании – мощь. В чем причина?

Новая Зеландия трижды выигрывала Кубок мира и сейчас идет за четвертой победой, Австралия побеждала дважды, Фиджи – олимпийские чемпионы Рио-2016 и Токио-2020 по регби-7 (к слову, это вообще единственные медали для фиджийцев на Олимпийских играх, плюс бронза женской сборной по регби-7 в Токио).

Команды из Самоа и Тонга участвовали на девяти Кубках мира из десяти – Россия, к примеру, выступала на главном турнире по регби только дважды.

Помимо пяти основных сборных в регбийный союз Океании входят еще 9 команд: Острова Кука, Папуа Новая Гвинея, Ниуэ, Соломоновы острова, Вануату, Американское Самоа, Науру, Новая Каледония и Тувалу. В Ниуэ все население в 1600 человек, но сборная есть!

Та же сборная Островов Кука (население страны – 17 тысяч) идет на 53-м месте в рейтинге World Rugby – выше, чем команды из Латвии, Болгарии, Словении.

И это речь только про обычный вид регби, а есть еще очень популярная его разновидность – регбилиг, где у команд из Океании тоже побед не меньше.

Причина успеха, во-первых, как раз в популярности. В этих странах относятся к регби как к культу, игроков много (порой несмотря на малочисленность населения в целом) – в таких условиях спорт прекрасно развивается.

Во-вторых, регби идеален для жителей Океании не только из-за менталитета, но и из-за особенностей строения тела. Образ жизни в Самоа или Тонга весьма непрост, так что мощных, физически сильных людей хватает. Австралия и Новая Зеландия в наше время страны благополучные, но генетика берет свое.

Это еще и одна из причин, почему регби так хорошо прижилось в этих местах – в него просто получалось лучше играть.

Скорее всего, ситуация с популярностью регби в Океании в ближайшем будущем сильно не изменится – так что ждем еще больше команд на Кубке мира. Который как раз расширил число участников – уже на КМ-2027 будет 24 команды вместо 20.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive, Cameron Spencer, Ashley Vlotman/Gallo Images, Ashley Allen, Chris Hyde