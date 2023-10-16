Stream of Consciousness
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Наш фигурист показал фокус с пальцем после проката, и оценка тут же увеличилась. Что?!

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Чемпионы России-2023 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ожидаемо победили на первом этапе Гран-при в танцах на льду.

В ритм-танце фигуристы опередили соперников сразу на 5 баллов, в произвольном танце все было не так хорошо, но помогла магия.

Вот их прокат с официального сайта Первого канала:

Худайбердиева и Базин довольно долго ждали оценок за прокат и откровенно заскучали (а вместе с ними и тренеры Александр Жулин и Олег Судаков).

Судаков даже сказал: «Че-то там зависло у них. Просто там столько оценок нет, сколько они заработали».

Базину ждать тоже надоело и он внезапно решил показать фокус с исчезновением пальца.

Худайбердиева подыграла и изобразила крайнее удивление. Жулин и Судаков просто улыбались.

И тут случилась странность: в онлайн-табло уже появились оценки дуэта за произвольный танец – 118,70 балла с техникой 64,80 и одним баллом штрафа. Это всего на полбалла выше, чем у идущих вторыми после ритм-танца Ирины Хаврониной и Девида Нарижного.

Конечно, этого бы все равно хватило для победы, но фокус Базина в КиКе сработал магически: когда баллы появились уже и эфире, то сильно отличались от выведенного онлайн-табло. 123,05 балла, 68,15 за технику и никаких штрафов – прибавка сразу в 5 баллов. 

В онлайне оценка, разумеется, тоже сменилась на более высокую.

Сами спортсмены после проката признавали, что все было далеко не идеально – как по технике, так и по эмоциям:

Базин: «Удовлетворение от старта есть. Предстоит много работы. Это не максимум, это наш первый шаг. Впереди следующие шаги. Пока не все гладко по технике».

Худайбердиева: «Вчера я была довольна собой больше. Непривычно катать вечером. Выходила с тишиной в голове, без мандража. Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый, хороший».

Но оценка-то получилась внушительная – на три с лишним балла больше, чем на победном чемпионате России.

Что это было – очередная «ошибка ввода/математическая ошибка» или трюк Базина так повлиял на судей?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 123,05

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 118,31

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 113,11

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 202,40

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 196,68

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 186,78

10 комментариев

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Defender64
Наши судьи тоже своего рода фокусники. Особенно запомнился фокус с чемпионами по танцам с двумя падениями на элементах.
+8
-2
+6
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Слончик
Худайбердыева неплохо выглядит для 45 лет
+7
-2
+5
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Mbest77
Наш футболист показал фокус с пальцем после проката, и судьи добавили нам еще один гол 😂
+6
-2
+4
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БезызбежноНаКрасный
Помнится, Худа, летом - тоже фокусы с пальцем показывала...
Простенькие, правда)
+1
0
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Лиля Симонова
Какая-то навязчивая идея у пары с пальцами. То Лиза третий всем покажет, то Базин первый оторвет.
+1
0
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ДИОНИС
Интересно, какие комментарии будут об этом фокусе с судейскими оценками? Будет ли "волна народного возмущения", как вчера?
+1
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raptor86
было бы прикольно, если бы все спортсмены после проката показывали фокусы, пели песни, танцевали и т.д.😁
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Lapo Elkann
Второй сезон не танцы , а цирк.
0
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ДИОНИС
Ответ Defender64
Наши судьи тоже своего рода фокусники. Особенно запомнился фокус с чемпионами по танцам с двумя падениями на элементах.
Вообще-то, это они и были! И так в течение всего прошлого сезона.
+1
-1
0
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vadned
Ответ Mbest77
Наш футболист показал фокус с пальцем после проката, и судьи добавили нам еще один гол 😂
Не зря говорят, что футболисты чуток недалекие. У него только на руках потенциал в 10 голов, а он только один использовал )
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