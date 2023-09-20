С 13 октября по 27 ноября пройдет Гран-при России по фигурному катанию – спортсменов уже распределили по этапам.

Квоты получили только те фигуристы, которые попали в списки (первый и второй) кандидатов в сборную России от Министерства спорта – исключение только одно, и об этом ниже. Остальных участников объявят позже.

Так кто и где выступит?

• Из списков кандидатов в сборную здесь не хватает только Александры Трусовой и Анны Щербаковой, но это было ожидаемо – вряд ли они будут выступать в этом сезоне хоть где-то, кроме турнира шоу-программ.

По составу самый мощный этап получился в Казани: там сразу и Камила Валиева, и Алина Горбачева, а еще две ученицы Плющенко – Софья Муравьева и Вероника Жилина.

Непростые этапы получились у Туктамышевой – в Красноярске придется соперничать с Аделией Петросян, а в Москве сразу с Валиевой и Муравьевой. Еще обратите внимание, как нескоро начинает Елизавета.

У чемпионки России-2023 Софьи Акатьевой на первый взгляд не самые сложные этапы – только в Омске будут Жилина и Горбачева, а в Самаре – юниорка Дарья Садкова, вернувшаяся после полуторагодовалого перерыва Майя Хромых и Ксения Синицына без ультра-си.

• У мужчин составы четко по спискам Минспорта – все получили места на Гран-при.

Распределение интересное – часть фигуристов словно разделили на тройки, а вот четвертый участник будет меняться.

Игнатов, Лутфуллин и Семененко выступят в Уфе и Казани; Ветлугин, Кондратюк и Ковалев – в Омске и Москве; Самарин, Гуменник и Яблоков – в Красноярске и Самаре. Только Мозалев, Федоров и Алиев посоревнуются с разными соперниками.

Этап в Красноярске, пожалуй, выглядит сильнейшим – там сразу три лучших фигуриста с ЧР-2023: серебряный призер (Гуменник), бронзовый (Самарин) и оставшийся четвертым Алиев.

А вот у чемпиона страны Евгения Семененко этапы полегче.

• Евгения Тарасова и Владимир Морозов вошли в список кандидатов в сборную, но на Гран-при не выступят.

Чемпионы России-2023 Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и серебряные призеры того ЧР Анастасия Мишина – Александр Галлямов на этапах не пересекутся: они теперь и тренируются в разных группах.

Непонятно, как в распределение попали Алена Косторная и Георгий Куница – они не входили в число кандидатов в сборную, так что по правилам квоты на Гран-при России не получали.

На первом этапе в Уфе и на пятом в Самаре пары вообще не выступят – так сделали, чтобы усилить конкуренцию и увеличить число участников на этапах.

• Из списков Минспорта на Гран-при не увидим сразу три дуэта: Елизавету Пасечник – Максима Некрасова, Софью Тютюнину – Андрея Багина, Василису Кагановскую – Валерия Ангелопола. Все эти пары распались – возможно, некоторые из них еще появятся в сезоне с другими партнерами.

Две наши топ-пары (Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин) встретиться смогут только в финале Гран-при – их развели по разным этапам.

Танцы, как и пары, будут только на четырех этапах из шести – без Омска (2-й этап) и Казани (4-й этап).