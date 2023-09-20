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Валиева против учениц Плющенко, Косторная и Куница в составе: фигуристов распределили по этапам Гран-при

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Вероника Жилина Вероника Жилина
Софья Акатьева Софья Акатьева
Аделия Петросян Аделия Петросян
Иван Букин Иван Букин
Петр Гуменник Петр Гуменник
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Камила Валиева Камила Валиева
Владимир Морозов Владимир Морозов
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С 13 октября по 27 ноября пройдет Гран-при России по фигурному катанию – спортсменов уже распределили по этапам.

Квоты получили только те фигуристы, которые попали в списки (первый и второй) кандидатов в сборную России от Министерства спорта – исключение только одно, и об этом ниже. Остальных участников объявят позже.

Так кто и где выступит?

• Из списков кандидатов в сборную здесь не хватает только Александры Трусовой и Анны Щербаковой, но это было ожидаемо – вряд ли они будут выступать в этом сезоне хоть где-то, кроме турнира шоу-программ.

По составу самый мощный этап получился в Казани: там сразу и Камила Валиева, и Алина Горбачева, а еще две ученицы Плющенко – Софья Муравьева и Вероника Жилина.

Непростые этапы получились у Туктамышевой – в Красноярске придется соперничать с Аделией Петросян, а в Москве сразу с Валиевой и Муравьевой. Еще обратите внимание, как нескоро начинает Елизавета.

У чемпионки России-2023 Софьи Акатьевой на первый взгляд не самые сложные этапы – только в Омске будут Жилина и Горбачева, а в Самаре – юниорка Дарья Садкова, вернувшаяся после полуторагодовалого перерыва Майя Хромых и Ксения Синицына без ультра-си.

• У мужчин составы четко по спискам Минспорта – все получили места на Гран-при.

Распределение интересное – часть фигуристов словно разделили на тройки, а вот четвертый участник будет меняться.

Игнатов, Лутфуллин и Семененко выступят в Уфе и Казани; Ветлугин, Кондратюк и Ковалев – в Омске и Москве; Самарин, Гуменник и Яблоков – в Красноярске и Самаре. Только Мозалев, Федоров и Алиев посоревнуются с разными соперниками.

Этап в Красноярске, пожалуй, выглядит сильнейшим – там сразу три лучших фигуриста с ЧР-2023: серебряный призер (Гуменник), бронзовый (Самарин) и оставшийся четвертым Алиев.

А вот у чемпиона страны Евгения Семененко этапы полегче.

• Евгения Тарасова и Владимир Морозов вошли в список кандидатов в сборную, но на Гран-при не выступят.

Чемпионы России-2023 Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и серебряные призеры того ЧР Анастасия Мишина – Александр Галлямов на этапах не пересекутся: они теперь и тренируются в разных группах.

Непонятно, как в распределение попали Алена Косторная и Георгий Куница – они не входили в число кандидатов в сборную, так что по правилам квоты на Гран-при России не получали.

На первом этапе в Уфе и на пятом в Самаре пары вообще не выступят – так сделали, чтобы усилить конкуренцию и увеличить число участников на этапах.

• Из списков Минспорта на Гран-при не увидим сразу три дуэта: Елизавету Пасечник – Максима Некрасова, Софью Тютюнину – Андрея Багина, Василису Кагановскую – Валерия Ангелопола. Все эти пары распались – возможно, некоторые из них еще появятся в сезоне с другими партнерами.

Две наши топ-пары (Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин) встретиться смогут только в финале Гран-при – их развели по разным этапам.

Танцы, как и пары, будут только на четырех этапах из шести – без Омска (2-й этап) и Казани (4-й этап).

5 комментариев

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tanya_1111
Очень интересно как в этом году судить будут, это в нашей фигурке на места влияет больше чем сами прокаты.
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Алексей Токарев
АПшники на всякий случай, заранее ноют.
+6
-1
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Nokolay Fomi4ev
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Валиевой поставили этапы в Казани и Москве уже второй год подряд - родной город и город, в котором Валиева сейчас проживает, чтобы максимальную поддержку для Валиевой на трибунах собрать. Хотя лично я не сомневаюсь, что часть ее фанатов на трибунах просто проплачена, как и была проплачена ее поддержка во время игр в Пекине - дорогие баннеры в центре Москвы, флешмобы студентов и школьников по приказу ректоров и директоров, поддержка пропагандистами типа Киселева на ТВ, заявление Путина о том, что допинг в фигурном катании не нужен и подарок платка Валиевой. На контрольные прокаты только фанатам Валиевой разрешили пронести большой баннер!!! Фанатам Муравьевой не позволили пронести!!! Кроме того, активисты из фан клуба Валиевой бегали и втюхивали маленькие плакаты всем подряд. И ВОПРОС - КАК ФАН КЛУБ ВАЛИЕВОЙ СМОГ ВЫКУПИТЬ САМЫЙ КОЗЫРНОЙ СЕКТОР С САМЫМИ ДОРОГИМИ МЕСТАМИ??? НА ТАКИХ ЖЕ КОЗЫРНЫХ МЕСТАХ ОБЫЧНО СИДЯТ И ЛЕДОКОЛЬЩИКИ, которые даже не скрывают, что билеты им оплачивает Хрустальный. Всегда сидят в первом ряду у входа в подтрибунку, всегда под ним стоят тренеры. На Ростелекоме 2020/21 Первый канал, решивший взять интервью у болельщиков, совершенно случайно выбрал именно Зиновьева из Ледокола. Так же Ледокол в свое время планировал совместно с ФФККР провести конкурс, но мероприятие сорвалось благодаря шумихе, поднятой медвеботами - ФФККР тогда открестились от токсичных хейтеров-ледокольцев. Ну и еще факт - на ЧЕ 2020/21 в Граце ледокольщицу Свету из Новороссийска Лакерник лично провел на пресс-конференцию фигуристов. Вот такая вот блатная организация Ледокол. Фактически этот Ледокол на деньги Хрустального занимается тем, что спускает методичку фанатам Хрустального по всем событиям фк, а хрусты потом уже разносят идеи Ледокола по комментариям.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Алексей Токарев
АПшники на всякий случай, заранее ноют.
Главное, чтобы не испортили этап в Казани
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