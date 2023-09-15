46 комментариев

До старта слушаний по делу Камилы Валиевой осталось меньше двух недель – они пройдут с 26 по 28 сентября.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил релиз со всеми подробностями. Что же там?

Резервный день и отказ амерканцам

На слушания отведены три дня, но в теории они могут продлиться четыре – 29 сентября заявлено резервным днем на всякий случай. Сами слушания пройдут в Лозанне, в штаб-квартире CAS, однако часть свидетелей и экспертов опросят по видеосвязи – в том числе и Камилу.

Все стороны в этом деле (а их четыре: Валиева, РУСАДА, ISU и WADA) хотели, чтобы слушания были закрытыми, так что CAS официально отказал сборной США в их желании присутствовать на заседании в качестве наблюдателей.

CAS уже определился с расписанием: 26 сентября заслушают фактических свидетелей, 27-го – экспертов, а 28-го – заключительные слова всех сторон.

После слушаний, арбитры начнут подготовку финального решения. Когда оно выйдет – неизвестно, но точно ясно, что оно станет окончательным. У сторон будет право обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, но там рассматривают только процедурные нарушения, так что шансы на успех минимальны.

А кто судьи?

Еще в конце июня CAS заявил, что не станет разглашать имена арбитров, «чтобы защитить целостность разбирательства». Но сейчас все же назвал, вот они:

• ISU и WADA выбрали для слушаний американского юриста Джеффри Мишкина.

Почти вся его карьера связана с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) – он даже был вице-президентом и отвечал за юридический отдел. Но этим не ограничился – разбирал дела во всех крупных американских лигах (PGA Tour по гольфу, НФЛ, НХЛ, МЛБ и многих других).

Мишкина неоднократно называли одним из лучших спортивных адвокатов Америки. В 2012, 2018 и 2020 годах его признавали лучшим спортивным юристом Нью-Йорка, а в 2023-м – «лидером мнений глобальной элиты в спорте» по версии Who’s Who Legal.

Мишкин – один из членов компании McLaren Global Sports Solutions, которая занимается юридической поддержкой спортсменов, спортивных организаций и лиг. Эта компания, как видно из названия, основана Ричардом Маклареном – да, тем самым автором доклада о допинге в российском спорте, с которого началась эпопея по Сочи-2014 и отстранение нашей легкой атлетики.

В CAS Мишкин давно – например, он был арбитром в деле американской прыгуньи в высоту Иники Макферсон, которую в итоге дисквалифицировали на 16 месяцев за фуросемид. Спортсменка утверждала, что использовала препарат по рецепту другого человека, полагая, что это разрешенное противовоспалительное средство.

• CAS со своей стороны назначил представителя Австралии и Великобритании Джеймса Дрейка (он же возглавит панель арбитров).

Это опытный юрист, который чаще всего занимается международными делами, в том числе – в Федеральном суде Швейцарии. В CAS у него тоже богатый опыт – он разбирал дело американского спринтера Кристиана Коулмена, который пропустил три допинг-теста. Тогда Коулмену сократили дисквалификацию на полгода, но Олимпиаду-2020 он все равно пропустил.

С российскими спортсменами Дрейк тоже работал – в 2021 и 2022 он разбирал сразу несколько дел россиян, которых обвиняли в применении допинга на основании базы данных московской лаборатории – все в итоге получили дисквалификации.

А еще – Дрейк был главой панели арбитров в разбирательстве олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене и World Athletics, когда россиянка требовала от федерации возобновить выдачу нейтральных статусов нашим легкоатлетам. Ласицкене проиграла дело, а CAS еще и обязал ее оплатить все расходы.

• Наконец, Валиева выбрала для слушаний французского юриста Матью Мезоннев.

Про него известно, пожалуй, меньше, чем про других. Матью – профессор в университете Марселя, член Спортивного арбитражного суда Франции, автор более 100 публикаций о спортивном праве.

Мезоннев был среди арбитров, которые поддержали право организатора «Тур де Франс»-2018 не пускать на гонку британца Кристофера Фрума, который в то время обвинялся в злоупотреблении сальбутамолом. Впрочем, позже Фрума все же оправдали и на гонку пустили.

Вообще, Мезоннев больше известен не как арбитр, а как обозреватель различных судебных решений и процессов – на эту тему он написал множество статей.

В 2018-м он даже появился в российских СМИ – в интервью RT Меззонев объяснил, почему у МОК почти нет шансов обжаловать решение CAS по российским олимпийцам из Сочи-2014.

Важно пояснить: три арбитра будут работать сообща, и не важно, какая именно сторона их выбрала. То, что Валиева выдвинула Матью, не означает, что он должен ее защищать – судьи в CAS совершенно независимы.

Кстати, РУСАДА отказалось участвовать в выборе судей, оставив это Валиевой и остальным обвинителям.

ISU и WADA ждут дисквалификации, Валиева требует вернуть золото ЧР-2022

Теперь о том, чего все стороны ждут от процесса.

РУСАДА, WADA и ISU опротестовали решение дисциплинарного комитета РУСАДА, который оправдал Валиеву по допинговому делу. Да, это не значит, что РУСАДА судится против себя же – дисциплинарный комитет совершенно отдельный орган, который от самого агентства не зависит.

Но все три стороны хотят разного.

1) Апелляция РУСАДА – чисто формальная. Агентство считает, что Валиева все-таки нарушила правила и должна быть наказана соответствующе – включая выговор или ограничиваясь только им.

2) ISU настроен серьезнее – требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов (золота ЧР-2022, золота ЧЕ-2022 и золота Пекина-2022 в командном турнире).

3) У WADA – самые жесткие требования. Это четырехлетняя дисквалификация (не меньше) и опять же аннулирование результатов.

4) А чего же хочет Камила? Тут тоже все интересно: Валиева считает, что ее нарушение не доказано, так что она требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 (которого ее лишил дисциплинарный комитет РУСАДА).

В качестве альтернативы, она добивается вынесения решения о том, что она не несет вины или не допускала халатность или, что еще более важно, нарушение правил не было преднамеренным. Чтобы период дисквалификации составлял не более двух лет и чтобы никакие результаты не были аннулированы.

У Валиевой – странная позиция. Объясняем почему

Требования у Камилы необычные. Как можно предполагать дисквалификацию до двух лет, но без аннулирования результатов?

Вот статья 9 Всемирного антидопингового кодекса: «Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, выявленное в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию результатов, полученных в ходе данных соревнований со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов».

Это значит, что золото ЧР-2022 в том случае, если Камилу не оправдают полностью, уйдет Александре Трусовой – тут не может быть сомнений.

А что с ЧЕ-2022 и Олимпиадой?

Читаем кодекс дальше, статья 10.10: «Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на соревновании, во время которого была взята положительная проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на соревнованиях, начиная с даты отбора положительной пробы (при соревновательном или внесоревновательном тестировании), или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период временного отстранения и дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры».

Результаты на чемпионате Европы и Олимпиаде случились уже после сдачи положительной пробы, а значит – попадают под правило и должны быть аннулированы в любом случае, кроме полного оправдания.

Еще один момент – если Валиеву все-таки дисквалифицируют, то с какой даты? Вообще, обычно срок отсчитывается с момента вынесения решения. Но в случаях, когда слушания по делу спортсмена сильно затягиваются не по вине самого спортсмена (это как раз наш вариант), срок отстранения могут отсчитывать от даты сдачи положительной пробы. Кстати, ISU именно так и хочет – отстранить Камилу от 25 декабря 2021 года (дня, когда она сдала пробу).

Для Валиевой это удобный вариант – к тому моменту, когда решение вынесут, два года уже пройдут (или почти пройдут), так что в этом плане опасны только четыре года дисквалификации.

Но вот результаты, согласно пункту кодекса WADA 10.13.1, все равно аннулируют: «Все результаты на соревнованиях, достигнутые в период дисквалификации, включая ретроактивную дисквалификацию, должны быть аннулированы». В таком случае, серебро ЧР, завоеванное в декабре-2022, и две победы на этапах Гран-при России-2022 тоже отнимут, но вряд ли Камилу это сильно расстроит.

Да и про то, что ее нарушение не доказано, тоже сомнительно – запрещенный препарат в ее пробе нашли, а это значит, нарушение уже случилось. По идее, доказывать невиновность нужно самой Камиле.

У нее был вариант с дедушкой – якобы лекарство принимал он, а препарат случайно попал в организм спортсменки, так как они пили из одного стакана. Но в свете откровений врача Филиппа Шветского этот аргумент выглядит совсем уж ненадежным.

Вот что говорил Шветский: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии – для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Пока позиция Валиевой вызывает вопросы.

Впрочем, Камила все равно начнет сезон с контрольных прокатов и этапов Гран-при России – решение CAS вынесет еще не скоро.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Одиноков, Александр Вильф; Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press