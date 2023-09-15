46 комментариев

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Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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До старта слушаний по делу Камилы Валиевой осталось меньше двух недель – они пройдут с 26 по 28 сентября.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил релиз со всеми подробностями. Что же там?

Резервный день и отказ амерканцам

На слушания отведены три дня, но в теории они могут продлиться четыре – 29 сентября заявлено резервным днем на всякий случай. Сами слушания пройдут в Лозанне, в штаб-квартире CAS, однако часть свидетелей и экспертов опросят по видеосвязи – в том числе и Камилу.

Все стороны в этом деле (а их четыре: Валиева, РУСАДА, ISU и WADA) хотели, чтобы слушания были закрытыми, так что CAS официально отказал сборной США в их желании присутствовать на заседании в качестве наблюдателей.

CAS уже определился с расписанием: 26 сентября заслушают фактических свидетелей, 27-го – экспертов, а 28-го – заключительные слова всех сторон.

После слушаний, арбитры начнут подготовку финального решения. Когда оно выйдет – неизвестно, но точно ясно, что оно станет окончательным. У сторон будет право обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, но там рассматривают только процедурные нарушения, так что шансы на успех минимальны.

А кто судьи?

Еще в конце июня CAS заявил, что не станет разглашать имена арбитров, «чтобы защитить целостность разбирательства». Но сейчас все же назвал, вот они:

• ISU и WADA выбрали для слушаний американского юриста Джеффри Мишкина.

Почти вся его карьера связана с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) – он даже был вице-президентом и отвечал за юридический отдел. Но этим не ограничился – разбирал дела во всех крупных американских лигах (PGA Tour по гольфу, НФЛ, НХЛ, МЛБ и многих других).

Мишкина неоднократно называли одним из лучших спортивных адвокатов Америки. В 2012, 2018 и 2020 годах его признавали лучшим спортивным юристом Нью-Йорка, а в 2023-м – «лидером мнений глобальной элиты в спорте» по версии Who’s Who Legal.

Мишкин – один из членов компании McLaren Global Sports Solutions, которая занимается юридической поддержкой спортсменов, спортивных организаций и лиг. Эта компания, как видно из названия, основана Ричардом Маклареном – да, тем самым автором доклада о допинге в российском спорте, с которого началась эпопея по Сочи-2014 и отстранение нашей легкой атлетики.

В CAS Мишкин давно – например, он был арбитром в деле американской прыгуньи в высоту Иники Макферсон, которую в итоге дисквалифицировали на 16 месяцев за фуросемид. Спортсменка утверждала, что использовала препарат по рецепту другого человека, полагая, что это разрешенное противовоспалительное средство.

• CAS со своей стороны назначил представителя Австралии и Великобритании Джеймса Дрейка (он же возглавит панель арбитров).

Это опытный юрист, который чаще всего занимается международными делами, в том числе – в Федеральном суде Швейцарии. В CAS у него тоже богатый опыт – он разбирал дело американского спринтера Кристиана Коулмена, который пропустил три допинг-теста. Тогда Коулмену сократили дисквалификацию на полгода, но Олимпиаду-2020 он все равно пропустил.

С российскими спортсменами Дрейк тоже работал – в 2021 и 2022 он разбирал сразу несколько дел россиян, которых обвиняли в применении допинга на основании базы данных московской лаборатории – все в итоге получили дисквалификации.

А еще – Дрейк был главой панели арбитров в разбирательстве олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене и World Athletics, когда россиянка требовала от федерации возобновить выдачу нейтральных статусов нашим легкоатлетам. Ласицкене проиграла дело, а CAS еще и обязал ее оплатить все расходы.

• Наконец, Валиева выбрала для слушаний французского юриста Матью Мезоннев.

Про него известно, пожалуй, меньше, чем про других. Матью – профессор в университете Марселя, член Спортивного арбитражного суда Франции, автор более 100 публикаций о спортивном праве.

Мезоннев был среди арбитров, которые поддержали право организатора «Тур де Франс»-2018 не пускать на гонку британца Кристофера Фрума, который в то время обвинялся в злоупотреблении сальбутамолом. Впрочем, позже Фрума все же оправдали и на гонку пустили.

Вообще, Мезоннев больше известен не как арбитр, а как обозреватель различных судебных решений и процессов – на эту тему он написал множество статей.

В 2018-м он даже появился в российских СМИ – в интервью RT Меззонев объяснил, почему у МОК почти нет шансов обжаловать решение CAS по российским олимпийцам из Сочи-2014.

Важно пояснить: три арбитра будут работать сообща, и не важно, какая именно сторона их выбрала. То, что Валиева выдвинула Матью, не означает, что он должен ее защищать – судьи в CAS совершенно независимы.

Кстати, РУСАДА отказалось участвовать в выборе судей, оставив это Валиевой и остальным обвинителям.

ISU и WADA ждут дисквалификации, Валиева требует вернуть золото ЧР-2022

Теперь о том, чего все стороны ждут от процесса.

РУСАДА, WADA и ISU опротестовали решение дисциплинарного комитета РУСАДА, который оправдал Валиеву по допинговому делу. Да, это не значит, что РУСАДА судится против себя же – дисциплинарный комитет совершенно отдельный орган, который от самого агентства не зависит.

Но все три стороны хотят разного.

1) Апелляция РУСАДА – чисто формальная. Агентство считает, что Валиева все-таки нарушила правила и должна быть наказана соответствующе – включая выговор или ограничиваясь только им.

2) ISU настроен серьезнее – требует дисквалификации от двух до четырех лет с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов (золота ЧР-2022, золота ЧЕ-2022 и золота Пекина-2022 в командном турнире).

3) У WADA – самые жесткие требования. Это четырехлетняя дисквалификация (не меньше) и опять же аннулирование результатов.

4) А чего же хочет Камила? Тут тоже все интересно: Валиева считает, что ее нарушение не доказано, так что она требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 (которого ее лишил дисциплинарный комитет РУСАДА).

В качестве альтернативы, она добивается вынесения решения о том, что она не несет вины или не допускала халатность или, что еще более важно, нарушение правил не было преднамеренным. Чтобы период дисквалификации составлял не более двух лет и чтобы никакие результаты не были аннулированы.

У Валиевой – странная позиция. Объясняем почему

Требования у Камилы необычные. Как можно предполагать дисквалификацию до двух лет, но без аннулирования результатов?

Вот статья 9 Всемирного антидопингового кодекса: «Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, выявленное в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию результатов, полученных в ходе данных соревнований со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов». 

Это значит, что золото ЧР-2022 в том случае, если Камилу не оправдают полностью, уйдет Александре Трусовой – тут не может быть сомнений.

А что с ЧЕ-2022 и Олимпиадой?

Читаем кодекс дальше, статья 10.10: «Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на соревновании, во время которого была взята положительная проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на соревнованиях, начиная с даты отбора положительной пробы (при соревновательном или внесоревновательном тестировании), или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период временного отстранения и дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры».

Результаты на чемпионате Европы и Олимпиаде случились уже после сдачи положительной пробы, а значит – попадают под правило и должны быть аннулированы в любом случае, кроме полного оправдания.

Еще один момент – если Валиеву все-таки дисквалифицируют, то с какой даты? Вообще, обычно срок отсчитывается с момента вынесения решения. Но в случаях, когда слушания по делу спортсмена сильно затягиваются не по вине самого спортсмена (это как раз наш вариант), срок отстранения могут отсчитывать от даты сдачи положительной пробы. Кстати, ISU именно так и хочет – отстранить Камилу от 25 декабря 2021 года (дня, когда она сдала пробу).

Для Валиевой это удобный вариант – к тому моменту, когда решение вынесут, два года уже пройдут (или почти пройдут), так что в этом плане опасны только четыре года дисквалификации.

Но вот результаты, согласно пункту кодекса WADA 10.13.1, все равно аннулируют: «Все результаты на соревнованиях, достигнутые в период дисквалификации, включая ретроактивную дисквалификацию, должны быть аннулированы». В таком случае, серебро ЧР, завоеванное в декабре-2022, и две победы на этапах Гран-при России-2022 тоже отнимут, но вряд ли Камилу это сильно расстроит.

Да и про то, что ее нарушение не доказано, тоже сомнительно – запрещенный препарат в ее пробе нашли, а это значит, нарушение уже случилось. По идее, доказывать невиновность нужно самой Камиле.

У нее был вариант с дедушкой – якобы лекарство принимал он, а препарат случайно попал в организм спортсменки, так как они пили из одного стакана. Но в свете откровений врача Филиппа Шветского этот аргумент выглядит совсем уж ненадежным.

Вот что говорил Шветский: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии – для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову».

После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

Пока позиция Валиевой вызывает вопросы.

Впрочем, Камила все равно начнет сезон с контрольных прокатов и этапов Гран-при России – решение CAS вынесет еще не скоро.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Одиноков, Александр Вильф; Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

46 комментариев

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Ягун Ягунини
Ответ Viks
«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано" ----- Нихрена себе! Теперь положительная проба не есть доказательство нарушения, а КАС не обладает юрисдикцией?!
Неоднократно встречалось мнение специалистов о том, что концентрация запрещенного вещества, обнаруженного у Камилы ниже предела чувствительности соответствующей аппаратуры.
Я не специалист, не могу судить, насколько это правда, но возможно, речь идёт именно об этом.
+30
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Viks
«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано" ----- Нихрена себе! Теперь положительная проба не есть доказательство нарушения, а КАС не обладает юрисдикцией?!
+42
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Defender64
Мне интересно, если дадут дискву на 2 года с момента сдачи пробы, то по сроку, в течение которого аннулируются результаты - всё ясно, а что с дисквой? Реально скажут, что 2 года истекают в декабре 2023, поэтому, посидит без турниров 3 месяца - и всё? Это реально вообще, ведь она не была отстранена на период судебных разбирательств.
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Vladimir Sokolov
Ответ SergSV
Американец и британец будут судить российскую спортсменку …
Самые заинтересованные стороны
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Andrei Lisavets
Ответ Ягун Ягунини
Неоднократно встречалось мнение специалистов о том, что концентрация запрещенного вещества, обнаруженного у Камилы ниже предела чувствительности соответствующей аппаратуры. Я не специалист, не могу судить, насколько это правда, но возможно, речь идёт именно об этом.
Если концентрация ниже предела чувствительности, то аппаратуоа просто это не увидит. И все.
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Алексей Токарев
Ответ Viks
«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано" ----- Нихрена себе! Теперь положительная проба не есть доказательство нарушения, а КАС не обладает юрисдикцией?!
Она не принимала эти таблетки потому что у неё нашли в 5000 раз меньше одной дозы.
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Berdi Sadikov
ну и морды у этих арбитров
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Алексей Токарев
Представляю если бы американского спортсмена судили судьи из России и Белоруссии.
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Пол Ганарара:
Надо было Валиевой Чепигу заявлять. Тогда третий судья принял бы верное решение
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Дмитрий Агалаков
Безусловно желаю Камиле удачи в предстоящем процессе и максимально положительного для неё вердикта. Но, к сожалению, есть ощущение, что решение суда будет достаточно жёстким и суровым для неё. Не удивлюсь и длительной дисквалификации, и лишению золота ОИ.
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Зиля Бадриева
Если Камила выдвинула такое требование, значит есть на то основания. С этим допингом много несостыковок. Но оставим это, все равно дело будет закрытое. Интересно вот что. Чистые пробы, взятые на ЧЕ и ОИ, тоже будут аннулированы? Это как будет с юридической точки зрения?
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encaro_one
Ответ Defender64
Мне интересно, если дадут дискву на 2 года с момента сдачи пробы, то по сроку, в течение которого аннулируются результаты - всё ясно, а что с дисквой? Реально скажут, что 2 года истекают в декабре 2023, поэтому, посидит без турниров 3 месяца - и всё? Это реально вообще, ведь она не была отстранена на период судебных разбирательств.
Это возможно, но в обычном порядке срок дисквалификации должен начинаться с даты вынесения окончательного решения на слушаниях.
Альтернатива - если есть временное отстранение или имели место значительные задержки в тестировании или на этапе рассмотрения дела (последнее вряд ли если сторона на требовала ускорения рассмотрения дела да еще и выступала в это время)
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Храбрая виолончелистка
Ответ Berdi Sadikov
ну и морды у этих арбитров
Чей-то ? Как с доски почёта)
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Философия
Интересно, на какие доказательства будут опираться адвокаты при таких требованиях.
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RBChannel
Впаяют дискву на 4 года.
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Marya Y
Ответ Andrei Lisavets
Если концентрация ниже предела чувствительности, то аппаратуоа просто это не увидит. И все.
Шведская аппаратура увидела. Предел детекции 10 нг/мл, обнаруженная доля - 2 нг.
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Алексей Токарев
Ответ Виктор Бутко
теперь так оправдывают?
ДАК вынес решения что в этом нет её вины. Читайте статьи прежде чем писать к ним комментарии.
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Чингиз Зайнуллин
попалась и попалась, что такого. она не норвежский лыжник, ей нельзя
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Anna
Ответ ТМЗ
хватит придуриваться. Их и выбрали спецом, чтобы они были на стороне Валиевой. Ваш цирк уже за пределами, поэтому люди начинают понимать какую игру вы затеяли
Че, Вада и ИСУ выбрали их, чтобы они были на стороне Валиевой?))
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Red Sonya
А где юридическая элита россии? Сплошные англосаксы - волнуюсь за Камилочку
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Alexander X
Ответ Defender64
Мне интересно, если дадут дискву на 2 года с момента сдачи пробы, то по сроку, в течение которого аннулируются результаты - всё ясно, а что с дисквой? Реально скажут, что 2 года истекают в декабре 2023, поэтому, посидит без турниров 3 месяца - и всё? Это реально вообще, ведь она не была отстранена на период судебных разбирательств.
ну и что, что не была отстранена? результаты то аннулируются... тут уже проблемы инстанций, которые затянули дело, а не Ками...
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Александр Шульгин
В данной ситуации справедливым будет если срок дисквалификации будет отсчитывается с даты вынесения приговора если ее признают виновной, так как она эти два года преспокойно выступает и получает преференции и плюшки какие только можно. Уверен судьи КАС на это обратят пристальное внимание.
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Олег Местный
Ответ SergSV
Американец и британец будут судить российскую спортсменку …
почему в твоём списке нет француза? он типа в головах уже примазанный российской стороной?)
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Koulmann
Ответ Алексей Токарев
Представляю если бы американского спортсмена судили судьи из России и Белоруссии.
Уже много раз "американские" судьи в CAS были на кейсах с участеп русским и выносили решения в их пользу.
Было бассманное правосудие, а сейчас, гляжу, и бассманное мышление в ход пошло у россиян.
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Koulmann
Ответ Anna
По составу судей понятно, что у Камилы шансов нет, ну, либо, адвокаты должны предъявить убедительные доказательства невиновности
Это вы как определили?)
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