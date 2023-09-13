19 комментариев

Александра Трусова неделю гостила в Мексике – программа насыщенная.

Саша, пропускающая контрольные прокаты, прилетела в Мексику 5 сентября и сразу отправилась на интервью местному телеканалу – там поделилась целями на сезон.

Точнее, призналась, что целей у нее нет: «Хочу ли соревноваться снова? Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже».

Затем три дня Трусова посвятила мастер-классам в городе Керетаро:

И еще раз подчеркнула – у нее интересная жизнь и без соревнований: «Для меня это новый опыт, мне очень приятно, что меня пригласили. Постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что столько фанатов, болельщиков – это очень круто, буду стараться порадовать их.

Сейчас у меня очень много разных мероприятий. Я катаюсь в разных шоу и в России, и за границей. И также вот приезжаю на мастер-класс. Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать».

После мастер-классов состоялась автограф-сессия – но Трусову больше порадовала собака:

А потом Саша умилялась юными мексиканскими фигуристами:

А дальше – выступление с олимпийской программой «Круэлла», визиткой Трусовой:

В последний день мексиканского турне Саша отправилась на экскурсию к пирамидам ацтеков:

А напоследок поблагодарила мексиканцев и поздравила их с Днем независимости:

Похоже, что ей и правда неплохо без турниров и четверных.

Фото: телеграм-канал Александры Трусовой