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«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике

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Александра Трусова неделю гостила в Мексике – программа насыщенная.

Саша, пропускающая контрольные прокаты, прилетела в Мексику 5 сентября и сразу отправилась на интервью местному телеканалу – там поделилась целями на сезон.

Точнее, призналась, что целей у нее нет: «Хочу ли соревноваться снова? Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже».

Затем три дня Трусова посвятила мастер-классам в городе Керетаро:

И еще раз подчеркнула – у нее интересная жизнь и без соревнований: «Для меня это новый опыт, мне очень приятно, что меня пригласили. Постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что столько фанатов, болельщиков – это очень круто, буду стараться порадовать их.

Сейчас у меня очень много разных мероприятий. Я катаюсь в разных шоу и в России, и за границей. И также вот приезжаю на мастер-класс. Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать».

 

 

После мастер-классов состоялась автограф-сессия – но Трусову больше порадовала собака:

 

 

А потом Саша умилялась юными мексиканскими фигуристами:

 

 

 

А дальше – выступление с олимпийской программой «Круэлла», визиткой Трусовой:

 

В последний день мексиканского турне Саша отправилась на экскурсию к пирамидам ацтеков:

 

А напоследок поблагодарила мексиканцев и поздравила их с Днем независимости:

Похоже, что ей и правда неплохо без турниров и четверных.

 

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Фото: телеграм-канал Александры Трусовой

19 комментариев

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KMR
Саша кайфует.
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Алина Иванова
Удачи Саше! Конечно, мы ждём её на соревновательном льду, но вряд-ли это случится.
+15
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Люблю Женьку
Всё это логично для Саши и Ани, можно уже давно не приставать к ним с вопросом о соревнованиях.
Захотят вернуться - скажут.
Обе же одинаково сказали: сейчас у нас много мероприятий. И эти мероприятия не требуют столько физических и моральных затрат, как соревновательные.
+11
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Илья Владимирович
Я когда был в Мексике, тоже кайфовал)
+3
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Hiro Nakamura
Пусть Сашенька отдыхает, заслужила. А захочет вернуться - возможность есть всегда, все в её желании. Саша - вперёд!
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Люблю Женьку
Ответ Pasha0403
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У вас какой то затык с думой, всех спортсменов туда отправляете. Выборы не удались что ли однажды?
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Юра Плисецкий
Казалось бы, Саша честно призналась, что выступать не будет. Казалось бы, вопрос исчерпан.

Нет, надо написать гадский заголовок для освещения мастер-класса в Мексике.
Здорово, что Саша съездила. Всем всё понравилось. Дай бог, в Мексике школу нашу откроют или как минимум шоу привезут. Пусть всё получится.
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lenapan
Красотка! Статья без подробностей, а вот фотографии интересные. Видно, что Саша вложилась в этот мастер-класс, народ доволен, и время с пользой провела, и отдохнула.
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Юра Плисецкий
Казалось бы, Саша честно призналась, что выступать не будет. Казалось бы, вопрос исчерпан. Нет, надо написать гадский заголовок для освещения мастер-класса в Мексике. Здорово, что Саша съездила. Всем всё понравилось. Дай бог, в Мексике школу нашу откроют или как минимум шоу привезут. Пусть всё получится.
Есть три человека из нашего фк, о которых данное издание без негатива не обходится никогда - Плющенко, Загитова и Трусова. Всё время идет провокация соответствующими заголовками или выдернутыми из их интервью фрагментами c целью возбудить толпу на хейт в их адрес. Особенно стараются авторы Авдохин и Пилясов. Такое ощущение, что у них какие-то личные счеты к этим трем персонам нашего фк.
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lenapan
Ответ Lapo Elkann
Многим не до сезона, но Трусова за всех отдувается. но не могу не сказать. Если на льду цвет волос смотрится нормально , то в жизни , ужос. Побаловалась, хватит, надо вернуть свой прекрасный цвет волос. Смотрелась нежнее и приятнее.
Шикарные волосы, особенно для Мексики. Саша - знойная красавица, идеально смотрится на фоне мексиканских пейзажей.
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Lapo Elkann
Многим не до сезона, но Трусова за всех отдувается.
но не могу не сказать.
Если на льду цвет волос смотрится нормально , то в жизни , ужос. Побаловалась, хватит, надо вернуть свой прекрасный цвет волос. Смотрелась нежнее и приятнее.
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Саша, придумай себе какую-нибудь травму или болезнь какую-нибудь типа моноуклеоза, чтобы от тебя все отстали. Щербакова живет себе спокойненько и в ус не дует, никто ее не трогает, спортсрушные авторы с Пилясовым и Авдохиным во главе не стебут. Хотя всем понятно, что ни в какой спорт она не вернется, да и не собиралась.
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AntOn
Она заслужила активную жизнь после карьеры .. надо снимать сливки … 👍👍👍
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Epicman
почему бы просто не сказать "на данный момент соревнований в планах нет"? к чему эта неопределённость?
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galik55
Саша, очень надеемся на возвращение. Удачи.
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Lapo Elkann
Ответ lenapan
Шикарные волосы, особенно для Мексики. Саша - знойная красавица, идеально смотрится на фоне мексиканских пейзажей.
Дело вкуса. а я каждый раз буду писать
Саша , верни свой естественный цвет волос ! Выглядишь грубо .
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