19 комментариев

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике
Александра Трусова неделю гостила в Мексике – программа насыщенная.
Саша, пропускающая контрольные прокаты, прилетела в Мексику 5 сентября и сразу отправилась на интервью местному телеканалу – там поделилась целями на сезон.
Точнее, призналась, что целей у нее нет: «Хочу ли соревноваться снова? Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже».
Затем три дня Трусова посвятила мастер-классам в городе Керетаро:
И еще раз подчеркнула – у нее интересная жизнь и без соревнований: «Для меня это новый опыт, мне очень приятно, что меня пригласили. Постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что столько фанатов, болельщиков – это очень круто, буду стараться порадовать их.
Сейчас у меня очень много разных мероприятий. Я катаюсь в разных шоу и в России, и за границей. И также вот приезжаю на мастер-класс. Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать».
После мастер-классов состоялась автограф-сессия – но Трусову больше порадовала собака:
А потом Саша умилялась юными мексиканскими фигуристами:
А дальше – выступление с олимпийской программой «Круэлла», визиткой Трусовой:
В последний день мексиканского турне Саша отправилась на экскурсию к пирамидам ацтеков:
А напоследок поблагодарила мексиканцев и поздравила их с Днем независимости:
Похоже, что ей и правда неплохо без турниров и четверных.
Захотят вернуться - скажут.
Обе же одинаково сказали: сейчас у нас много мероприятий. И эти мероприятия не требуют столько физических и моральных затрат, как соревновательные.
Нет, надо написать гадский заголовок для освещения мастер-класса в Мексике.
Здорово, что Саша съездила. Всем всё понравилось. Дай бог, в Мексике школу нашу откроют или как минимум шоу привезут. Пусть всё получится.
но не могу не сказать.
Если на льду цвет волос смотрится нормально , то в жизни , ужос. Побаловалась, хватит, надо вернуть свой прекрасный цвет волос. Смотрелась нежнее и приятнее.
Саша , верни свой естественный цвет волос ! Выглядишь грубо .