Кубок мира по регби-2023 во Франции уже отличился рекордами и новинками, и одна из таких – первая в истории турнира женщина-рефери.

40-летняя ирландка Джой Невилл – среди 26 арбитров и ассистентов, которые отработают на матчах.

Что о ней известно?

• Джой – бывшая регбистка. Пожалуй, у нее не было шансов не пойти в этот спорт, так как занималась вся семья: отец, дядя и четыре старших брата.

Она впервые взяла в руки мяч для регби в 8 лет, когда братья играли во дворе – и тут же разбила себе нос. Тогда дядя сказал ей, что она точно станет игроком сборной Ирландии и даже капитаном, но ей нужно много тренироваться.

Дядя вряд ли понимал, насколько окажется прав: Джой и правда стала капитаном сборной. С 2003 по 2013 годы она провела 70 матчей в футболке ирландской команды. В 2013-м выиграла Кубок шести наций, а еще участвовала в двух женских Кубках мира – в 2006-м Ирландия не вышла из группы, а в 2010-м финишировала 7-й.

• В 2013-м Невилл завязала и вообще хотела уйти из регби, чтобы больше времени проводить с семьей.

Но знакомый рефери Дэвид Макхью уговорил Джой попробовать себя в качестве судьи. Невилл долго сомневалась, но услышала от регбистов фразу «женщина не может судить мужские матчи по регби». Это ее задело – и Джой взяла свисток.

Ее международный дебют состоялся в 2016-м – она судила матч женского Кубка шести наций, а уже через год дошла до финала женского Кубка мира между Новой Зеландией и Англией.

В том же 2016-м ей доверили работать на мужском матче – она стала первой в истории женщиной-рефери, судившей профессиональный матч в Европе. Впрочем, в мире первой она не была – за пару месяцев до нее рекорд достался испанке Альгамбра Ниевас, которая стала ассистенткой судьи в тестовом матче Тонга и США.

С российскими командами Невилл тоже встречалась – в 2017-м судила матч Rugby Challenge между «Бордо» и «Енисеем-СТМ».

В том же году ее признали лучшим судьей года по версии World Rugby.

С тех пор Джой установила множество рекордов, став первой женщиной-рефери в разных мужских лигах (чемпионате Ирландии, Pro14, Top10, Serie A и других), а еще – работала на тестовых матчах сборных.

• В первое время было трудно – Джой часто сталкивалась с сексизмом. Болельщики, видя ее, смеялись и улюлюкали, регбисты тоже относились снисходительно.

«Я думаю, что мораль этой истории в том, что ты учишься на своем опыте. Я тоже научилась – в то время я чувствовала себя так паршиво, что сказала себе: я никогда не позволю этому случиться снова. К счастью, очень медленно, но верно мышление людей меняется, так что в последние годы ничего подобного не повторялось.

Я думаю, дело в том, что я, Альгамбра и другие продолжаем работать и учим всех тому, что женщина может судить так же хорошо, как и мужчина. Что дело не в поле человека, а в его подготовке и умении работать».

• И вот Джой добралась до мужского Кубка мира, чего раньше ни одной женщине-судье не удавалось.

Впрочем, на поле мы ее не увидим, потому что ее должность – TMO (television match official). Такие судьи смотрят матч по камерам и разбирают спорные моменты при помощи видеоповторов с разных ракурсов – занесена ли попытка, пролетел ли мяч через ворота, было ли нарушение правил?

Полевой судья и рефери-TMO постоянно на связи: первый может обратиться к видеосудье за помощью в тех моментах, когда не готов вынести решение. Но и сам TMO может во время матча связаться с судьей и сообщить, что, по его мнению, случилось нарушение правил.

Невилл считает, что ее роль не менее важна, чем у главного арбитра: «Это чрезвычайно важно. Когда мы работаем так, как надо – это обеспечивает зрелище для болельщиков и честность игры».

• Джой уверена, что перед ней непростая задача: «Как я готовилась к Кубку мира? Подготовка заняла 7 месяцев, я все распланировала. Все зависит от мельчайших подробностей, погружения в процесс и в каждую уникальную ситуацию. Я должна сделать так, чтобы ничего не осталось незамеченным.

Мне нужно было убедиться, что каждая возможная ситуация учтена в моем плане. Нужно было отправиться на этот Кубок мира во всеоружии. Я здесь по заслугам. Я не хочу взваливать на себя слишком много давления из-за того, что я тут единственная женщина, но, конечно, я прекрасно осознаю этот факт.

На мне лежит ответственность: мне необходимо работать хорошо, чтобы предоставить больше возможностей тем, кто их заслуживает. Моя задача – завершить этот Кубок мира без сожалений».

Роль TMO на Кубке мира – еще один шаг вверх в карьере Джой Невилл. И у нее есть все шансы, чтобы через несколько лет стать первой женщиной в истории Кубков мира, которая выступит уже в роли главного судьи.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Timothy Rogers / Freier Fotograf, Laurence Griffiths / Staff