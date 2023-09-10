9 комментариев

Через неделю стартует сезон в нашем фигурном катании – в Москве 16 и 17 сентября пройдут взрослые контрольные прокаты.

Кто выйдет на лед «Мегаспорта» и где смотреть?

Расписание и составы

16 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

14.00

Женщины, короткая программа

15.20

Пары, короткая программа

16.55

Мужчины, короткая программа

18.35

17 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

14.00

Женщины, произвольная программа

15.30

Пары, произвольная программа

17.15

Мужчины, произвольная программа

19.05

Прокаты в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. А женские короткую и произвольную программы – и сам телеканал.

Состав:

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

На кого смотреть? Валиева ждет суда, у Туткамышевой – 12-й сезон

Камила Валиева входит в сезон с новыми программами и важнейшим судом через две недели после прокатов – с 26 по 29 сентября в Лозанне CAS рассмотрит ее олимпийское дело.

Не ждите вердикта сразу, да и до 2024-го шансов тоже немного. Карьера Камилы еще несколько месяцев в подвешенном состоянии: диапазон возможных решений – от полного оправдания до дисквалификации на 4 года.

Елизавета Туктамышева пойдет в 12-й для себя сезон – она полноценно дебютировала по взрослым в сезоне-2012/13. С тех пор в нашем (да и мировом) женском катании сменилось несколько поколений, но Лиза все еще в деле – сейчас с новой короткой программой, прошлогодней произвольной и «не очень хорошей мотивацией».

Ждем остальных звезд группы Этери Тутберидзе: Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Майю Хромых, которую не видели с марта 2022 года – мешали травмы.

Появится на прокатах и Алина Горбачева – после побега в конце августа и суток поиска с подключением водолазов. Сама Алина и ее тренер Софья Федченко говорят, что дело было не в фигурном катании, а ситуация уже забыта.

У парней все стабильно за одним исключением (об этом ниже). Почти все топы на месте: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев и другие выйдут на лед.

В парном катании особенно интересно посмотреть на Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые после прошлого – эффектного – сезона перешли в группу Тутберидзе. Это будет их первое выступление под руководством нового тренера.

Еще из занятного – дебют чемпионки Европы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей. Дебют, впрочем, условный – в начале сентября Косторная и Куница выступили вне конкурса на первенстве Москвы, причем не слишком удачно – Алена ошибалась и падала.

Там же вне конкурса каталась еще одна новая пара – Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Ходыкин вместе с Дарьей Павлюченко брал бронзу на ЧЕ-2020, но пара распалась этой весной. С Собининой Денис скатывается с конца июня – программы есть, осталось их показать.

В танцах главная интрига – возвращение пятикратных призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина. Прошлый сезон они пропускали – делали паузу в карьере после Олимпиады, партнерша уходила в декрет.

В марте Степанова и Букин перешли к Александру Жулину, а в апреле группу пополнили и действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Теперь главные дуэты в наших танцах тренируются в одной группе – основную конкуренцию им составят, пожалуй, Аннабель Морозов и Игорь Еременко, которые работают с Анжеликой Крыловой.

А кого не будет? Точно минус Щербакова, Трусова и Коляда

Пропустят прокаты олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова.

Щербакова, по слухам, до сих пор не вернулась к полноценным тренировкам после перенесенного мононуклеоза – ее выступление в сезоне маловероятно. Сама же Аня говорит, что не знает, будет ли кататься: «Это очень трудный вопрос».

Трусова к сезону готовилась, но, с отвлечениями на шоу, поездки, нефигурные события. И похоже, соревноваться не планирует – ее давно не видели на тренировках в группе Светланы Соколовской, да и сама Саша на вопрос о сезоне отвечает уклончиво: «Это будет видно позже».

Дарья Усачева не выступала с ноября 2021-го, и теперь ясно, что не вернется – она завершила карьеру и стала тренером в школе Аделины Сотниковой.

А вот Софья Самоделкина выступать намерена – правда, не за Россию, а за Казахстан. Хотя переход официально не состоялся, на прокатах мы ее не увидим.

В мужском катании главная потеря – бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда. Он взял паузу в карьере и хочет попробовать себя в качестве блогера – уже снимает превью-ролики к этапам Гран-при России для Первого канала.

В парах не увидим двукратных серебряных призеров Олимпийских игр Евгению Тарасову и Владимира Морозова – они начали тренировки только в конце июня, но до сих пор не решили, готовы ли кататься дальше.

Танцы потеряли Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола – пара разошлась за три недели до контрольных прокатов. Ангелопол требовал от партнерши подписать контракт, по которому она бы его полностью финансово обеспечивала – Кагановская отказалась. Теперь оба ищут новых партнеров.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов