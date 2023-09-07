7 комментариев

Кругосветная экспедиция российских мореплавателей Евгения Ковалевского и Станислава Березкина (а также француза Винсента Томаса Этьена) могла завершиться трагично по очень неожиданной причине – их катамаран атаковали акулы.

Что произошло?

• Экспедиция Russian Ocean Way стартовала еще два года назад – в июле 2021-го мореплаватели отправились в путь из Кронштадта на борту надувного парусного тримарана.

Кругосветку посвятили 250-летию со дня рождения Ивана Крузнештерна, а целью поставили пройти по маршруту первых русских мореплавателей.

Изначально в состав экспедиции входили только Ковалевский и Березкин – путешественники опытные. Ковалевский совершил более ста походов и экстремальных путешествий, сплавлялся по рекам в Непале (в том числе с Эвереста), а с 2006 по 2013 годы совершил первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном катамаране.

• Но на этот раз с самого начала все пошло не так. Катамаран постоянно ломался, его приходилось чинить на каждой остановке. В марте из-за штормов у него сломалось рулевое управление, и катамаран потерял контроль – тогда экипаж подобрало коммерческое судно, на котором путешественники добрались до Чили. Впрочем, судно спасти не получилось – его оставили в океане.

«Само рулевое устройство буквально завязало узлом: перелом был в четырех местах, крепление разорвало. Будь мы ближе к берегу, смогли бы все исправить, но на ходу это было нереально», – рассказывал Березкин.

Тогда еще один российский путешественник Дмитрий Трубицын отдал экспедиции свой катамаран похожего типа, который хранился на острове Пасхи – на нем мореплаватели и отправились дальше.

Тот самый катамаран с острова Пасхи перед отплытием.

• 4 сентября в 835 километрах от австралийского города Кэрнс случилось новое ЧП – на катамаран напали акулы куки-каттер, или бразильские светящиеся акулы.

Это небольшие акулы – в длину 42-56 сантиметров. Охотятся преимущественно ночью, а для человека считаются относительно безопасными.

Акулы повредили задний левый баллон катамарана, из-за чего он (баллон) полностью погрузился под воду. В таком состоянии путешественники плыли еще около суток, преодолев почти сто миль. Но 5 сентября акулы вернулись и прокусили правый баллон.

Вот что писал Ковалевский в дневнике: «4 сентября. Критическую аварию мы устранили, но идем в аварийном режиме. Задняя левая корма в воде. При приближении кого-нибудь к вахтенному сразу уводит левую заднюю палубу под воду. Вода спокойно заходит на палубу. Любая высокая волна, упавшая в этот момент сверху, может перевернуть катамаран».

5 сентября. Гнетущие мысли о сложной ситуации, в которой мы находимся, мешают спать.

До Австралии 550 миль. Любой шторм нас положит. Еще одно нападение куки-каттеров станет последним».

• Катамаран начал тонуть – экипаж подал сигнал SOS. К счастью, уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Путешественники спаслись, но катамаран затонул – поднять его на борт корабля оказалось невозможно.

7 сентября экипаж высадился в Австралии – в полутора часах езды до Брисбена. До города их довезли соотечественники, которые в это время были поблизости.

Винсент Томас Этьен дальше уже не поплывет – он изначально собирался только в Австралию.

Путешественники в Брисбене – Евгений Ковалевский рассказывает о нападении акул.

• Пресс-секретарь Томского областного отделения Русского географического общества Анна Косихина считает, что акулы перепутали катамаран с едой: «Они просто подумали, что надувные баллоны катамарана — это млекопитающее, их жертва, поэтому и напали.

Акулы эти небольшие, как тигровые или белые. Они маленькие, но у них сильные челюсти. Их было несколько, и нападали они в несколько заходов. Акулы не сразу прокусили катамаран, но позже им это удалось».

Что с путешествием будет дальше – пока не ясно. Изначально оно финансировалось Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив (оттуда любят просить деньги на фигурные шоу), но издержки в бюджет заложены не были. После поломки катамарана в марте помогли благотворительные сборы, но сейчас нет гарантии, что деньги найдутся.

По плану экспедиция должна была завершиться летом 2024 года – теперь сроки, видимо, сдвигаются. Впрочем, время еще есть: если новое судно найдется за месяц, то путешественники вполне могут успеть в Санкт-Петербург вовремя.