7 комментариев

Stream of Consciousness
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Светящиеся акулы сгрызли катамаран нашей кругосветки в Тихом океане. Стоп, что?

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Станислав Березкин
Евгений Ковалевский
Экстрим Экстрим

Кругосветная экспедиция российских мореплавателей Евгения Ковалевского и Станислава Березкина (а также француза Винсента Томаса Этьена) могла завершиться трагично по очень неожиданной причине – их катамаран атаковали акулы.

Что произошло?

• Экспедиция Russian Ocean Way стартовала еще два года назад – в июле 2021-го мореплаватели отправились в путь из Кронштадта на борту надувного парусного тримарана.

Кругосветку посвятили 250-летию со дня рождения Ивана Крузнештерна, а целью поставили пройти по маршруту первых русских мореплавателей.

Изначально в состав экспедиции входили только Ковалевский и Березкин – путешественники опытные. Ковалевский совершил более ста походов и экстремальных путешествий, сплавлялся по рекам в Непале (в том числе с Эвереста), а с 2006 по 2013 годы совершил первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном катамаране.

• Но на этот раз с самого начала все пошло не так. Катамаран постоянно ломался, его приходилось чинить на каждой остановке. В марте из-за штормов у него сломалось рулевое управление, и катамаран потерял контроль – тогда экипаж подобрало коммерческое судно, на котором путешественники добрались до Чили. Впрочем, судно спасти не получилось – его оставили в океане.

«Само рулевое устройство буквально завязало узлом: перелом был в четырех местах, крепление разорвало. Будь мы ближе к берегу, смогли бы все исправить, но на ходу это было нереально», – рассказывал Березкин.

Тогда еще один российский путешественник Дмитрий Трубицын отдал экспедиции свой катамаран похожего типа, который хранился на острове Пасхи – на нем мореплаватели и отправились дальше.

Тот самый катамаран с острова Пасхи перед отплытием.

• 4 сентября в 835 километрах от австралийского города Кэрнс случилось новое ЧП – на катамаран напали акулы куки-каттер, или бразильские светящиеся акулы.

Это небольшие акулы – в длину 42-56 сантиметров. Охотятся преимущественно ночью, а для человека считаются относительно безопасными.

Акулы повредили задний левый баллон катамарана, из-за чего он (баллон) полностью погрузился под воду. В таком состоянии путешественники плыли еще около суток, преодолев почти сто миль. Но 5 сентября акулы вернулись и прокусили правый баллон.

Вот что писал Ковалевский в дневнике: «4 сентября. Критическую аварию мы устранили, но идем в аварийном режиме. Задняя левая корма в воде. При приближении кого-нибудь к вахтенному сразу уводит левую заднюю палубу под воду. Вода спокойно заходит на палубу. Любая высокая волна, упавшая в этот момент сверху, может перевернуть катамаран».

5 сентября. Гнетущие мысли о сложной ситуации, в которой мы находимся, мешают спать.

До Австралии 550 миль. Любой шторм нас положит. Еще одно нападение куки-каттеров станет последним».

• Катамаран начал тонуть – экипаж подал сигнал SOS. К счастью, уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Путешественники спаслись, но катамаран затонул – поднять его на борт корабля оказалось невозможно.

7 сентября экипаж высадился в Австралии – в полутора часах езды до Брисбена. До города их довезли соотечественники, которые в это время были поблизости.

Винсент Томас Этьен дальше уже не поплывет – он изначально собирался только в Австралию.

Путешественники в Брисбене – Евгений Ковалевский рассказывает о нападении акул.

• Пресс-секретарь Томского областного отделения Русского географического общества Анна Косихина считает, что акулы перепутали катамаран с едой: «Они просто подумали, что надувные баллоны катамарана — это млекопитающее, их жертва, поэтому и напали.

Акулы эти небольшие, как тигровые или белые. Они маленькие, но у них сильные челюсти. Их было несколько, и нападали они в несколько заходов. Акулы не сразу прокусили катамаран, но позже им это удалось».

Что с путешествием будет дальше – пока не ясно. Изначально оно финансировалось Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив (оттуда любят просить деньги на фигурные шоу), но издержки в бюджет заложены не были. После поломки катамарана в марте помогли благотворительные сборы, но сейчас нет гарантии, что деньги найдутся.

По плану экспедиция должна была завершиться летом 2024 года – теперь сроки, видимо, сдвигаются. Впрочем, время еще есть: если новое судно найдется за месяц, то путешественники вполне могут успеть в Санкт-Петербург вовремя.

В тексте использованы цитаты News.ru, Аргументы и Факты

7 комментариев

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xakk
"Акулы эти небольшие, как тигровые или белые." - ага, ясно-понятно. Когда пробел изменит фразу на обратную.
+11
0
+11
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drfrimen
Наверное никогда не смогу этим проникнутся. Какой практический смысл этого "заплыва"? Научной нагрузки не несет, практической тоже. Есть свои деньги для таких развлечений, тогда ок, но вот собирать деньги через госфонды или краудфандингом это бред какой-то.
+3
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+3
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Anton Kortenko
а потому что что? пить меньше надо. надо меньше пить. пить меньше надо.
+1
0
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Anton Kortenko
это акулы ученики знаменитых балтийский чаек.
+1
0
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Слава Молотов
Бензинчиком надо поливать вокруг акваторию из бутылочки, если касатки или акулы интересуются яхтой. Должны бы вроде знать.
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Nikita Skorodumov
Стивен Каллахэн смеется им в лицо
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Слава Молотов
Ответ drfrimen
Наверное никогда не смогу этим проникнутся. Какой практический смысл этого "заплыва"? Научной нагрузки не несет, практической тоже. Есть свои деньги для таких развлечений, тогда ок, но вот собирать деньги через госфонды или краудфандингом это бред какой-то.
ну как. Мы впереди планеты всей. Можем. И вокруг света тоже. Есть такая профессия профессиональные путешественники. Они даже похожи друг на друга.
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