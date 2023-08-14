16 комментариев

Российский фигурный сезон стартует – с 16 по 30 августа в Новогорске пройдут контрольные прокаты среди юниоров. Еще не соревнования и не главные звезды сборной, но хороший пролог.

Кого там ждать и где смотреть?

Расписание трансляций

Уже традиционно прокаты покажет официальный сайт Первого канала. Вот расписание трансляций:

Сборная России среди юниоров

Контрольные прокаты

Новогорск

16 августа

Юноши, короткая программа

17:00

17 августа

Девушки, короткая программа

15:00

Юноши, произвольная программа

17:00

18 августа

Девушки, произвольная программа

15:00

24 августа

Пары, короткая программа

15:00

25 августа

Пары, произвольная программа

15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

Начало всех трансляций – по московскому времени.

У девушек – противостояние Тутберидзе и Плющенко, а еще много четверных

Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алена Принева, Виктория Морозова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кира Трофимова, Мария Гордеева, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Елизавета Лабутина, Анастасия Марасанова, Таисия Коробицина.

В составе две ученицы Этери Тутберидзе: Алиса Двоеглазова (14 лет) и Маргарита Базылюк (12 лет). Обе, разумеется, владеют квадами: Двоеглазова прыгает лутц, а Базылюк – тулуп и сальхов. В прошлом сезоне Маргарита по своему возрасту выиграла почти все, а сейчас к тому же готовит тройной аксель.

Не будет в Новогорске еще одной ученицы Тутберидзе – Дарьи Садковой, которой в июне исполнилось 15. Скорее всего, она выступит на взрослых прокатах в сентябре.

Академию Евгения Плющенко представят Вероника Жилина (15 лет), Софья Титова (14 лет) и Кира Трофимова (13 лет).

Титова владеет четверным сальховом и тройным акселем. С ней связан один из самых мощных скандалов прошлого сезона: Софья осталась 4-й в финале юниорского Гран-при России (а Жилина заняла 2-е место), после чего Плющенко разнес судейство и пригрозил отправить учениц выступать за другие страны. К слову, никого не отправил, а наказания (или вообще хоть какого-то вердикта) от этической комиссии ФФКР так и нет.

На этих прокатах Софья выступит почти с колес – последние недели она выступала в Китае вместе с другими учениками Плющенко, где проводила мастер-классы и катала в шоу. Турне закончилось только 13 августа – за несколько дней до прокатов.

С другой стороны, организм точно в тонусе.

Кира Трофимова в марте стала второй на Спартакиаде среди молодежи, но на этапах Гран-при высоких мест не занимала.

Жилиной, возможно, на прокатах все же не будет (несмотря на то, что она в заявке) – ее участие Академия Плющенко пока не подтвердила.

Мария Гордеева (14 лет) из группы Сергея Давыдова и Любовь Рубцова (14 лет) из группы Алексея Васильевского тоже с ультра-си: у Марии четверные тулуп и сальхов, а у Любови – тройной аксель и четверной риттбергер в планах.

12-летняя Алена Принева из группы Екатерины Моисеевой (ЦСКА) – самая младшая участница прокатов (вместе с Базылюк). Она прыгает четверной лутц – как сольно, так и в каскаде.

От группы Алексея Мишина ждем Агату Петрову (13 лет) – в прошлом году она была третьей на этапе Гран-при России среди юниоров, а в новом сезоне выступит с короткой программой от Бенуа Ришо.

У парней – суперюниор Федотов и 18-летний чемпион России по прыжкам

Юноши: Вадим Воронов, Никита Сарновский, Лев Лазарев, Александр Чмиль, Арсений Федотов, Григорий Федоров, Михаил Тихонов, Николай Колесников, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Дмитрий Шелковников, Николай Угожаев, Макар Пузин, Николай Логинов.

Главная звезда этих прокатов – 13-летний Арсений Федотов из группы Тутберидзе. В прошлом сезоне он выиграл все турниры, в которых участвовал. Федотов успешно прыгает тройной аксель, четверные лутц, тулуп и сальхов.

Лев Лазарев (13 лет), тренирующийся у Сергея Давыдова – пожалуй, основной конкурент Федотова. Его контент схож с тем, что делает Арсений, но вот обыграть его в прошлом сезоне не получилось – ближе всего к победе Лазарев оказался на первенстве России, когда уступил сопернику всего 4 балла.

От Академии Плющенко на прокатах выступит Никита Сарновский (15 лет) – он взял серебро в прошлогоднем финале Гран-при среди юниоров.

В этом году на контрольных прокатах получится интересный возрастной контраст – самому младшему участнику 12 лет (это Вадим Воронов, тренер Игорь Лютиков), а самому старшему – 18 (Григорий Федоров из группы Светланы Соколовской). Федоров, кстати, в прошлом году выиграл прыжковый чемпионат России – это пока его главный титул в карьере.

Вообще, у Соколовской самая большая команда на этих прокатах – помимо Федорова выступят еще и Эдуард Карартынян (15 лет), Николай Колесников (14 лет) и Михаил Тихонов (14 лет), который недавно ушел от Алексея Василевского.

Из фигуристов постарше на льду еще увидим 17-летних Николая Угожаева (тренер – Вероника Дайнеко) и Николая Логинова (тренер – Артур Гачинский).

На прокатах появятся два спортсмена их академии Татьяны Навки («Наши надежды»), которая открылась всего три года назад – это Виктория Морозова (14 лет) и Макар Пузин (14 лет) – они тренируются у Ирины Смирновой.

А что в парах и танцах?

В парном катании и танцах на льду составов пока нет – можно только предположить участников по спискам сборной на новый сезон. Вот кто туда вошел (основа и резерв):

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анна Москалева – Максим Ложкин, Елизавета Романова – Валерий Назаров, Мария Симонова – Мартин Бреславский, Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, Евгения Башина – Дмитрий Шеремет, Анна Кожевникова – Петр Алексеенко, Валерия Ходыкина – Алексей Белкин.

Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Арина Горшенина – Илья Макаров, София Загребаева – Вениамин Башуров, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, София Алексова – Илья Владимиров, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Милана Жабина – Дмитрий Пекин, Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин, Ольга Федорова – Сергей Лагутов, Мария Фефелова – Артем Валов.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; instagram/team_bazylyuk, sofya_titova_official, fanteam_tutberidze/iraandfox