43 комментария

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Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

Чемпионат мира по фехтованию
сабля сабля
Ольга Харлан Ольга Харлан
Анна Смирнова
сборная Украины жен сборная Украины жен
сборная России жен сборная России жен
FIE
Фехтование Фехтование

Российская саблистка Анна Смирнова встретилась с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию – поединок ожидаемо закончился скандалом.

Сам факт встречи уже впечатлял.

Накануне украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался фехтовать против нашего Вадима Анохина и снялся с турнира, но сегодня Министерство спорта Украины пересмотрело собственное старое решение и разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами – правда, только если те выступают в нейтральном статусе.

Поэтому олимпийская чемпионка Харлан все же вышла на поединок со Смирновой. Украинка победила без особых проблем со счетом 15:7 (впрочем, у Смирновой изначально было не особо много шансов).

После поединка россиянка хотела пожать руку сопернице, но та выставила в ее сторону саблю и замотала головой, потом что-то сказала и ушла с дорожки.

Смирнова растеряно стояла на месте, поглядывая в сторону судей. Рукопожатие – обязательный элемент каждого поединка, так что украинка своим отказом нарушила правила.

Вскоре на дорожку вышли несколько человек – видимо, как раз арбитры. Смирнова долго с ними общалась, а когда все ушли – осталась на площадке.

В итоге россиянка прождала на дорожке почти час – в какой-то момент ей даже принесли стул.

Но затем и она покинула дорожку – судьи решили не наказывать украинку.

Российская сторона подала протест, но Международная федерация фехтования (FIE) его отклонила.

В следующем раунде Харлан должна была встретиться с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Сначала поединок задержали, а потом объявили: Харлан дисквалифицирована, а Илиева проходит в 1/8 финала.

Какие правила нарушила Харлан?

В правилах FIE в пункте 122 говорится следующее:

«Перед началом каждой схватки два фехтовальщика должны выполнить фехтовальный салют противнику, рефери и зрителям. Точно так же, когда последний удар засчитан, схватка не заканчивается до тех пор, пока два фехтовальщика не отсалютуют друг другу, рефери и зрителям.

С этой целью они должны оставаться неподвижными, пока судья принимает решение; когда он дал решение, они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику. Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений 4-й группы».

Четвертая группа нарушений в фехтовании – самая серьезная. Согласно списку, за нарушение пункта 122 полагается дисквалификация на весь турнир плюс отстранение от всех соревнований на 60 дней.

Харлан нарушила и другие правила, выставив в сторону россиянки саблю после боя – это попадает под антиспортивное поведение (наказывается либо желтой картой, либо дисквалификацией) и под опасные и угрожающие противнику действия (красная карта).

Почему Харлан наказали не сразу, а настолько поздно?

Тут важный момент – спортсмены обязаны сделать салют друг другу после поединка, и тогда он официально считается завершенным. И только потом следует рукопожатие. Это две разные фазы.

Если бы Харлан вообще не отсалютовала Смирновой и потом не пожала бы руку, то дисквалификация должна была последовать сразу, а россиянка проходила бы в 1/16 финала. Если Харлан отсалютовала, но не пожала руку – ее бы все равно дисквалифицировали, но и Смирнова по правилам все равно бы выбывала, так как бой официально закончен ее поражением.

В трансляции не видно, был ли салют – украинка в этот момент находилась вне кадра. Но, судя по вынесенному решению, она все-таки отсалютовала, поэтому у Смирновой в любом случае не было шансов выйти в следующий раунд.

А с решением о дисквалификации затянули, вероятно, из-за протеста российской стороны – его долго рассматривали.

UPD По словам главы нашей федерации Ильгара Мамедова, Харлан получила черную карту и дисквалифицирована на срок до 60 дней.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

43 комментария

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Magico!
Это просто батхёрт.
Сколько ее унижали Великая, Егорян и Позднякова. Лондон, Рио, Токио.
Если бы Позднякову допустили - в очередной раз уделала бы эту цеевропскую.
+41
-15
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Валерий Нистратов
Ответ marcusdi
билеты в Казахстан на осень уже купил, герой?
Из окопа строчишь? В чем подкол-то?
+15
-1
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Алексей Куликов
Ответ Максим Кареев
Не будет ли справедливым добавить к заметке фотографию Смирновой с её любимым братиком, а также лично братика на работе?
Это должно всё поменять? В правилах фехтование есть пункты о фотографиях с братьями?
+13
-1
+12
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BillShen
Украинским спортсменам и гражданам надо осознать одну банальнейшую вещь - вы либо лечитесь от ваших психологических травм собственно в Украине. Либо не позоритесь на весь мир. Эта Смирнова была допущена к соревнованиям, КОНКРЕТНО она не была замечена в поддержки того что называется в России СВО. Какие претензии? Отчего хейт?
А если это распространяется на всех обладателей паспортов с двуглавым орлом, то ребят - это нацизм называется и русофобия как вид ксенофобии. Cо всеми вытекающими оправданиями денацификации...
+15
-5
+10
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Andy93
На зло маме отморожу уши)
+11
-3
+8
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Dmona1
Ответ podkop09
Как так вышло, а все просто, Усманов был главой федерации, его влияние сохранилось. В теннисе такого нет и во многих других федерациях такого беспредела не будет. А любителям регламентов, ох сколько бы поговорок тут бы в комментах начитались, про и сам не гам и другому не дам и про украинскую натуру в противоположном случае, что вот они какие ... (простонародное обзывательство украинцев), но это другое, особенности менталитета это не подчеркивает
Где влияние Усманова, когда всех наших топов дисквльнули. Ересь не пиши.
+7
0
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Дмитрий Симончик
Ответ maksonych
Да здесь уже не в поддержке дело, а в собственном достоинстве. https://www.instagram.com/p/CnaVkQvKAEi/?img_index=1
Так зачем выступать тогда на соревнованиях, где ты вынужден будешь нарушать правила, чтобы не пострадало собственное достоинство?
Это выглядит не как "я уважаю себя", а как слабоумие.
-Я не хочу пожимать руку сопернику из РФ - Я не буду пожимать руку сопернику из РФ - Я выставляю шпагу в направлении соперника после поединка - Я уважаю себя - Я получаю дисквалификацию за свои действия.
и
-Я не хочу пожимать руку сопернику из РФ - На чемпионате может произойти такая ситуация - Я получу штраф/дисквалицикацию - Лучше пропустить конкретно этот чемпионат.
+8
-1
+7
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DancePunk
Ответ Андрей Собченко
так зачем ты здесь пишешь, если тебе покоя не хватает?))
о, первый откликнулся) чего не на фронте?
+13
-7
+6
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Алексей Куликов
Ответ CAB4yK
А вот интересно. Говорят, ковидные правила допускали (или даже заменяли) постукивание орудием вместо рукопожатия. Они уже отменены?
Практически везде отменены.
+4
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Александр Теплых
Ответ podkop09
Как так вышло, а все просто, Усманов был главой федерации, его влияние сохранилось. В теннисе такого нет и во многих других федерациях такого беспредела не будет. А любителям регламентов, ох сколько бы поговорок тут бы в комментах начитались, про и сам не гам и другому не дам и про украинскую натуру в противоположном случае, что вот они какие ... (простонародное обзывательство украинцев), но это другое, особенности менталитета это не подчеркивает
А в чем беспредел?
+5
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maksonych
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Да здесь уже не в поддержке дело, а в собственном достоинстве.

https://www.instagram.com/p/CnaVkQvKAEi/?img_index=1
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vladrus7722
Ответ Еще один из рода Болейн
Нашествие ботов 3...2...1...
ну так уходи!
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Dmona1
Вообще то за такой поступок Харлан нужна не только дисквалификация.
Правильно тут один пользователь написал матч по евро футзалу.. Где ещё до СВО были оскорбительные кричалки от украинцев. Там тоже что то мешало?
И чем наша виновата???
+4
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Оригинальный Ник
Ответ marcusdi
билеты в Казахстан на осень уже купил, герой?
Нет, не купил и покупать не буду, всё равно скоро границы закроют. А даже если бы купил, это как-то поменяло бы бессмысленность поступка украинской фехтовальщицы?
+6
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RiverZaebal
Как были рагулями 300 лет назад так ими и остались,по этому эту ненацию не жалко совсем,и все что с ними будет скоро происходить это закономерный итог этой раковой опухоли нашей планеты
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Normic
Харлан решила не пачкать руки, красотка!
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DancePunk
Ответ Еще один из рода Болейн
Нашествие ботов 3...2...1...
откуда это наивно-глупая уверенность, что комменты в поддержку России пишут только боты?
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Arsenal till I Die
Дорогие братья как всегда - ни себе, ни людям 🙄
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Алексей Куликов
Ответ maksonych
Да здесь уже не в поддержке дело, а в собственном достоинстве. https://www.instagram.com/p/CnaVkQvKAEi/?img_index=1
Почему нельзя просто не выходить на поединки с российским спортсменом, если они считают, что от подобного поединка их достоинство пострадает?
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Grin of Ant
Ответ podkop09
что заставляют жать руки вражеской стороне, они не могут не понимать какая ситуация сейчас происходит, в теннисе допустим понимают и никаких дисквалов нет. Посмотрим конечно на другие федерации, но думаю что такое могло произойти только в фехтовании и боксе( не помню еще насчет стрелковой международной федерации), благо в боксе новую федерацию создали и Умар Кремлев остался с носом
Это правило. Они обязаны это сделать.
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Koulmann
Победила в честном бою и унизила за слабость и трусость. Или за Zданутость.
Пожертвовав своим участием.

Респект Харлан, оказалась сильнее россиянки дважды(!). А соперница выглядела жалкой, особенно сидя на стуле))
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Dmona1
Ответ trav
С одной стороны невоспитанная и некультурная спортсменка, которая забыла основные принципы в спорте, а с другой Смирнова
В чем виновата Смирнова?
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DancePunk
Ответ Мікалай Ланец
Отличный бот, ровно калька с украинских. Мясные штурмы, десятки потеряной техники.
зачем тебе латинская буква в имени? правильно пишется через "и"
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Евген Шашко
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Dmona1
Ответ justbored
рядовое в общем-то событие спровоцировало столько страстей словно какое-то решающее сражение на фронтах произошло.
Тут каждую минутуна этом сайте проходят сражения. Увы, таков сайт.
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