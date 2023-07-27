43 комментария

Российская саблистка Анна Смирнова встретилась с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию – поединок ожидаемо закончился скандалом.

Сам факт встречи уже впечатлял.

Накануне украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался фехтовать против нашего Вадима Анохина и снялся с турнира, но сегодня Министерство спорта Украины пересмотрело собственное старое решение и разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами – правда, только если те выступают в нейтральном статусе.

Поэтому олимпийская чемпионка Харлан все же вышла на поединок со Смирновой. Украинка победила без особых проблем со счетом 15:7 (впрочем, у Смирновой изначально было не особо много шансов).

После поединка россиянка хотела пожать руку сопернице, но та выставила в ее сторону саблю и замотала головой, потом что-то сказала и ушла с дорожки.

Смирнова растеряно стояла на месте, поглядывая в сторону судей. Рукопожатие – обязательный элемент каждого поединка, так что украинка своим отказом нарушила правила.

Вскоре на дорожку вышли несколько человек – видимо, как раз арбитры. Смирнова долго с ними общалась, а когда все ушли – осталась на площадке.

В итоге россиянка прождала на дорожке почти час – в какой-то момент ей даже принесли стул.

Но затем и она покинула дорожку – судьи решили не наказывать украинку.

Российская сторона подала протест, но Международная федерация фехтования (FIE) его отклонила.

В следующем раунде Харлан должна была встретиться с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Сначала поединок задержали, а потом объявили: Харлан дисквалифицирована, а Илиева проходит в 1/8 финала.

Какие правила нарушила Харлан?

В правилах FIE в пункте 122 говорится следующее:

«Перед началом каждой схватки два фехтовальщика должны выполнить фехтовальный салют противнику, рефери и зрителям. Точно так же, когда последний удар засчитан, схватка не заканчивается до тех пор, пока два фехтовальщика не отсалютуют друг другу, рефери и зрителям.

С этой целью они должны оставаться неподвижными, пока судья принимает решение; когда он дал решение, они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику. Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений 4-й группы».

Четвертая группа нарушений в фехтовании – самая серьезная. Согласно списку, за нарушение пункта 122 полагается дисквалификация на весь турнир плюс отстранение от всех соревнований на 60 дней.

Харлан нарушила и другие правила, выставив в сторону россиянки саблю после боя – это попадает под антиспортивное поведение (наказывается либо желтой картой, либо дисквалификацией) и под опасные и угрожающие противнику действия (красная карта).

Почему Харлан наказали не сразу, а настолько поздно?

Тут важный момент – спортсмены обязаны сделать салют друг другу после поединка, и тогда он официально считается завершенным. И только потом следует рукопожатие. Это две разные фазы.

Если бы Харлан вообще не отсалютовала Смирновой и потом не пожала бы руку, то дисквалификация должна была последовать сразу, а россиянка проходила бы в 1/16 финала. Если Харлан отсалютовала, но не пожала руку – ее бы все равно дисквалифицировали, но и Смирнова по правилам все равно бы выбывала, так как бой официально закончен ее поражением.

В трансляции не видно, был ли салют – украинка в этот момент находилась вне кадра. Но, судя по вынесенному решению, она все-таки отсалютовала, поэтому у Смирновой в любом случае не было шансов выйти в следующий раунд.

А с решением о дисквалификации затянули, вероятно, из-за протеста российской стороны – его долго рассматривали.

UPD По словам главы нашей федерации Ильгара Мамедова, Харлан получила черную карту и дисквалифицирована на срок до 60 дней.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press