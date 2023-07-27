43 комментария

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Российская саблистка Анна Смирнова встретилась с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию – поединок ожидаемо закончился скандалом.
Сам факт встречи уже впечатлял.
Накануне украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался фехтовать против нашего Вадима Анохина и снялся с турнира, но сегодня Министерство спорта Украины пересмотрело собственное старое решение и разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами – правда, только если те выступают в нейтральном статусе.
Поэтому олимпийская чемпионка Харлан все же вышла на поединок со Смирновой. Украинка победила без особых проблем со счетом 15:7 (впрочем, у Смирновой изначально было не особо много шансов).
После поединка россиянка хотела пожать руку сопернице, но та выставила в ее сторону саблю и замотала головой, потом что-то сказала и ушла с дорожки.
Смирнова растеряно стояла на месте, поглядывая в сторону судей. Рукопожатие – обязательный элемент каждого поединка, так что украинка своим отказом нарушила правила.
Вскоре на дорожку вышли несколько человек – видимо, как раз арбитры. Смирнова долго с ними общалась, а когда все ушли – осталась на площадке.
В итоге россиянка прождала на дорожке почти час – в какой-то момент ей даже принесли стул.
Но затем и она покинула дорожку – судьи решили не наказывать украинку.
Российская сторона подала протест, но Международная федерация фехтования (FIE) его отклонила.
В следующем раунде Харлан должна была встретиться с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Сначала поединок задержали, а потом объявили: Харлан дисквалифицирована, а Илиева проходит в 1/8 финала.
Какие правила нарушила Харлан?
В правилах FIE в пункте 122 говорится следующее:
«Перед началом каждой схватки два фехтовальщика должны выполнить фехтовальный салют противнику, рефери и зрителям. Точно так же, когда последний удар засчитан, схватка не заканчивается до тех пор, пока два фехтовальщика не отсалютуют друг другу, рефери и зрителям.
С этой целью они должны оставаться неподвижными, пока судья принимает решение; когда он дал решение, они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику. Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений 4-й группы».
Четвертая группа нарушений в фехтовании – самая серьезная. Согласно списку, за нарушение пункта 122 полагается дисквалификация на весь турнир плюс отстранение от всех соревнований на 60 дней.
Харлан нарушила и другие правила, выставив в сторону россиянки саблю после боя – это попадает под антиспортивное поведение (наказывается либо желтой картой, либо дисквалификацией) и под опасные и угрожающие противнику действия (красная карта).
Почему Харлан наказали не сразу, а настолько поздно?
Тут важный момент – спортсмены обязаны сделать салют друг другу после поединка, и тогда он официально считается завершенным. И только потом следует рукопожатие. Это две разные фазы.
Если бы Харлан вообще не отсалютовала Смирновой и потом не пожала бы руку, то дисквалификация должна была последовать сразу, а россиянка проходила бы в 1/16 финала. Если Харлан отсалютовала, но не пожала руку – ее бы все равно дисквалифицировали, но и Смирнова по правилам все равно бы выбывала, так как бой официально закончен ее поражением.
В трансляции не видно, был ли салют – украинка в этот момент находилась вне кадра. Но, судя по вынесенному решению, она все-таки отсалютовала, поэтому у Смирновой в любом случае не было шансов выйти в следующий раунд.
А с решением о дисквалификации затянули, вероятно, из-за протеста российской стороны – его долго рассматривали.
UPD По словам главы нашей федерации Ильгара Мамедова, Харлан получила черную карту и дисквалифицирована на срок до 60 дней.
Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press
Сколько ее унижали Великая, Егорян и Позднякова. Лондон, Рио, Токио.
Если бы Позднякову допустили - в очередной раз уделала бы эту цеевропскую.
А если это распространяется на всех обладателей паспортов с двуглавым орлом, то ребят - это нацизм называется и русофобия как вид ксенофобии. Cо всеми вытекающими оправданиями денацификации...
Это выглядит не как "я уважаю себя", а как слабоумие.
-Я не хочу пожимать руку сопернику из РФ - Я не буду пожимать руку сопернику из РФ - Я выставляю шпагу в направлении соперника после поединка - Я уважаю себя - Я получаю дисквалификацию за свои действия.
и
-Я не хочу пожимать руку сопернику из РФ - На чемпионате может произойти такая ситуация - Я получу штраф/дисквалицикацию - Лучше пропустить конкретно этот чемпионат.
https://www.instagram.com/p/CnaVkQvKAEi/?img_index=1
Правильно тут один пользователь написал матч по евро футзалу.. Где ещё до СВО были оскорбительные кричалки от украинцев. Там тоже что то мешало?
И чем наша виновата???
Пожертвовав своим участием.
Респект Харлан, оказалась сильнее россиянки дважды(!). А соперница выглядела жалкой, особенно сидя на стуле))