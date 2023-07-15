12 комментариев

Информатор WADA Григорий Родченков давно не появлялся в инфополе – три года, с момента выхода его книги о допинге в России под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Но недавно экс-глава Московской антидопинговой лаборатории напомнил о себе – вернулся с новой книгой. Попробуете угадать? Разумеется, о допинге в России.

Книга под названием «Допинг. Запрещенные страницы».

«Новая книга вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России.

Надеюсь, моя книга наконец-то заставит МОК наложить осмысленную и устойчивую дисквалификацию на российских спортсменов до тех пор, пока Россия полностью не переделает всю систему подготовки спортсменов, на что уйдет минимум лет десять», – сказал Родченков.

А что это за дневники?

«Миллион долларов в моей сумке – это мой дневник 2014 года»

Родченков вел дневники почти всю жизнь. Делать записи вошло в привычку – в дневнике Григорий очень детально описывал свой день: куда ходил, что делал, с кем встречался, что ел, о чем думал. А еще в начале каждой записи обязательно указывал свое давление.

Во время Олимпиады-2014 в Сочи он тоже вел дневники. Вообще, за два ключевых года в российском допинговом скандале (2014-й и 2015-й) он исписал убористым почерком две толстые тетради. Там было все – от подготовки к Олимпиаде и встречи с главными спортивными чиновниками России, до спешного отъезда из страны.

А вот знаменитые порнорассказы Григория в дневники не вошли (да-да, были и такие!) – их он публиковал в интернете.

Эти дневники Родченков увез в США. В 2017-м, через два года после побега, появилось видео, где Григорий откровенничал про работу в России и отъезд, а также упомянул записи: «Миллион долларов в моей сумке – это мой дневник 2014 года».

В начале допинг-эпопеи с Сочи-2014 Родченков охотно предоставил дневники следствию – МОК признал их настоящими и заслуживающими доверия.

«Дисциплинарная комиссия не считает вероятным, что эти страницы были заново переписаны или что в то время д-р Родченков по-своему исказил действительность. Таким образом, эти записи могут рассматриваться как важный доказательный элемент», – говорили в МОК.

Впрочем, Ричард Макларен, которому тогда поручили вести расследование по российскому допингу, изначально не хотел использовать записи Родченкова, потому что у дневника «нет доказательной ценности».

Однако позже выяснилось, что Макларен лукавил: выдержки из дневников все-таки появились в качестве важных доказательств в делах некоторых российских спортсменов, например – олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова.

Доел виноград за Мутко, слушал концерт Натали: что он писал в дневниках?

В ноябре 2017 издание The New York Times опубликовало фото нескольких страниц из сочинского дневника Родченкова.

Там он писал о том, как обсуждал подмену допинг-проб с тогдашним министром спорта Виталием Мутко, с его замом Юрием Нагорных и прочими чиновниками.

Описывал множество мелких деталей: как купил шоколадку Bounty, как покупал лекарство от простуды инспектору WADA Тьерри Богосяну.

В записи от 13 января Григорий рассказал, как ему привезли знаменитый допинговый коктейль «Дюшес», в который выходили три анаболических стероида и вермут. Еще – пожаловался, что тысячи заранее заготовленных чистых допинг-проб российских спортсменов не могут доставить из Москвы в Сочи.

А позже разозлился от того, что биатлонистки Ирина Старых и Екатерина Юрьева сдали положительные пробы: «Никто точно не понимает, в чем состоит план по Сочи-2014. Это полный кошмар! Мутко в ярости из-за биатлона, все превращается в хаос и выходит из-под контроля».

Вот еще примеры его записей:

28 января 2014: «Хорошо позавтракал. Весь день балдел от нового телефона. Снова прорвались без очереди. Собрание устроили, много вопросов. Но проб чего-то нет.

Родионова (хранительница банка чистых проб – Sports.ru) недоступна. Где она?? Ни один из пяти телефонов не отвечает. Приехала Настя Лось (секретарь Родченкова – Sports.ru). Соскучилась по нам невероятно. Пили кофе. Работал на компьютере, слушал концерт Натали. Олег мне поставил новые колонки. У Анны аллергия – три часа в очереди стояли, чтобы получить аккредитацию. Писал дневник».

3 февраля 2014: «Нагорных разбудил – к Мутко идти сегодня. Поплавал в бассейне – вода ледяная. Позавтракал, пораньше приехал на работу – подготовил все материалы для Мутко. Встретился у вокзала с Родионовой, поговорили. Полчаса прорывался в оргкомитет. Там сидели с Нагорных с Мутко, прошли по всем вопросам. Он хочет оставить Сочи как запасную площадку».

17 февраля: «Вымылся, покурил, собрался поесть на завтраке кашки и творожку, пришел пешком в лабораторию, оделся в костюм, приехал в контроль-центр, повстречал Лешу Плескова! Два с лишним часа заседали, я рассказал про наши анализы. Хеммерсбах (директор норвежской антидопинговой лаборатории – Sports.ru) меня одобрил большим пальцем.

Потом на моей машине с какой-то бестолковой теткой сделали три круга по олимпийскому парку, чтобы попасть в олимпийскую деревню. Поставили машину, пешком прошли на территорию 17 корпуса. Там [неразборчиво] и Виктория, все вокруг меня суетятся, сделал УЗИ и рентген. Слава богу, вывиха нет, а сухожилие порвано всего на 40 процентов, через две недели заживет.

Шли с Коновым в 40 корпус, там сидят Нагорных и Мутко. Не говорили. И меня – второй раз за три часа – накормили обедом! Филе сибаса и суп фасолевый с бараниной. Доел виноград за Мутко. Шел пешком к КПП, там меня [неразборчиво] и Кудрявцев ждут».

Хм, Родченков сам признался, что подделывал записи в дневнике

В 2018-м перед Олимпиадой в Пхенчхане МОК дисквалифицировал многих российских спортсменов, которые выступали в Сочи-2014 – большая часть обвинений строилась как раз на показаниях Родченкова. Подмена проб, «Дюшес», дырка в стене лаборатории – вы все это давно знаете.

Спортсмены массово подали апелляции в CAS. Родченков появился на заседании по видеосвязи – его подробно расспрашивали про допинг-систему в Сочи-2014. И вот тогда вылезли интересные подробности.

Защита россиян заметила, что дневники Родченкова не стыкуются с его же показаниями. Например, Григорий писал, что «хорошо спал всю ночь», но по его словам, в тот день ночью он менял «грязные» пробы Александра Легкова на «чистые».

В других записях он утверждал, что каждый день ложился спать в 23:00, что опять же идет вразрез с его показаниями о том, что он почти каждую ночь трудился в лаборатории, меняя пробы.

Когда Григорию указали на несостыковки, он признался – часть записей в дневнике намерено подделал.

«На самом деле я очень редко был ночью в своей комнате. Мне пришлось делать ложные записи, потому что Блохин (сотрудник ФСБ –Sports.ru) дико нервничал из-за моего дневника», – сказал Родченков.

Помимо этого Родченков сообщил, что никогда не давал «Дюшес» спортсменам (и даже не смог назвать его состав); не видел, чтобы коктейль кто-то употреблял; не видел, как российские спортсмены сдают «чистую мочу» и многое другое.

Неизвестно, принял ли в итоге CAS выдержки из дневников Родченкова как доказательство, но, скорее всего, нет – большинство дисквалифицированных российских олимпийцев тогда оправдали.

А что о новой книге думают в России?

В России на новость о выходе новой книги Родченкова отреагировали бурно.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев: «Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия. За копеечный гонорар в 2 тысячи долларов он теперь выпустит «сенсацию», которую уже десятилетия мусолят. Ничего нового мы не увидим. Это сделано по задаче его кураторов, которые решили надавить на МОК (Международный олимпийский комитет) в преддверии проведения Олимпийских игр».

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко: «Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости.

Иначе как подонком я его не могу назвать».

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев: «Мне трудно говорить что-то против Родченкова. У меня есть свои соображения и мысли.

Но я верю в наших ребят, в то, что они верят в нашу страну, а не в то, что Родченков в угоду своих американских хозяев что-то там устраивает. Наверное, это какая-то его тактика.

Может быть, это связано с попыткой какого-то давления со стороны США на МОК перед принятием решения о допуске наших спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже».

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин: «Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам – оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии.

А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться.

Читал ли его предыдущую книгу? Не дай бог. Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация, которой я бы не стал доверять».

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Первая книга Родченкова разошлась хорошим тиражом – на Amazon у ее сейчас оценка 4,6 из 5 на основе голосов 337 покупателей.

В 2020-м «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» получила британскую премию William Hill Sports Book как лучшая спортивная книга года. Правда, приз в 40 тысяч долларов Григорий получить не смог – он все еще находится под программой по защите свидетелей в США.

Дата выхода новой книги пока неизвестна, но это точно будет интересно.

В тексте использованы цитаты ТАСС, Р-Спорт.

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин, Владимир Астапкович; Netflix, Viktor Chernov//Global Look Press