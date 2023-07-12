14 июля в Японии стартует чемпионат мира по водным видам спорта – там не будет не только российской сборной, но и одной из главных звезд плавания.

Семикратный олимпийский чемпион американец Калеб Дрессел не прошел отбор, хотя пытался на нескольких дистанциях.

Как же так получилось?

Странно снялся во время ЧМ-2022 «по медицинским показаниям» – после двух побед

Сначала пару слов о самом Дресселе – одном из ярчайших пловцов современности. К 26 годам он выиграл 7 золотых медалей на Играх и 15 (плюс два серебра) – на чемпионатах мира.

На ЧМ он дебютировал в 2017-м – и сразу стал семикратным. Для сравнения – у всей сборной России тогда было 10 медалей (из них три золотые). На ЧМ-2019 Калеб добавил еще 6 побед и две серебряные награды.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дрессел взял 5 золотых, став пятым американцем, которому удалось подобное с 1970 года – наряду с Марком Спитцем, Эриком Хейденом, Мэттом Бионди и Майклом Фелпсом. К тому же он первый пловец в истории, выигравший на одной Олимпиаде 50 и 100 м вольным стилем, а также 100 м баттерфляем.

Все указывало на продолжение феерии: на ЧМ-2022 (через год после Олимпиады) Калеб дважды победил – на 50 м баттерфляем и в эстафете 4x100 м.

А дальше случилось странное.

В четвертый день чемпионата мира Калеб проплыл квалификацию на 100 м вольным – показал второе время и легко попал в полуфинал. Но вечером на старт не вышел.

Никаких объяснений от него не последовало, а Федерация плавания США отделалась скупым релизом: «Команда после консультации с Калебом, его тренером и медицинским персоналом приняла решение, чтобы он отказался от участия в соревнованиях на 100 метров вольным стилем по медицинским показаниям. С вопросом о его участии в других дисциплинах команда определится позже».

Но больше на том чемпионате Дрессел не появлялся – снялся вскоре после заявления от федерации.

Менеджер сборной США Линдси Минтенко пыталась объяснить внезапное снятие Калеба, но вышло все равно туманно: «Он снялся по медицинским причинам. Невероятно жаль, но это лучшее решение, которое Калеб мог принять сегодня. Законы США не позволяют мне рассказать подробности, так что, к сожалению, добавить к этому нечего. Возможно, когда-нибудь мы сможем рассказать больше.

Нашим приоритетом всегда было и остается здоровье спортсменов. Мы продолжим поддерживать Калеба в том, чтобы он как можно быстрее восстановился и вернулся. Он не готов соревноваться. Конечно, это тяжело. Калеб много работал, чтобы выступить на этом чемпионате мира. И не иметь возможности плыть после такого – очень тяжело. Надеюсь, его восстановление не займет много времени и он уже очень скоро вернется».

Заявление Минтенко только добавило вопросов – ведь, судя по первым дням турнира, Дрессел был готов великолепно. Версию с положительным тестом на коронавирус отвергла сама Минтенко, но больше подробностей не дала.

Сборная США уже не могла вызвать запасных на место Дрессела – все старт-листы к тому времени сформировались.

8 месяцев без тренировок, 0 интервью и 1 таинственная реплика – что это было?

Надежды Минтенко не оправдались: после снятия с ЧМ-2022 Дрессел пропал с радаров и не появлялся в бассейне 8 месяцев. За это время от него не последовало ни одного интервью – Калеб никак не комментировал свое отсутствие.

Единственный раз, когда он хоть как-то упомянул свой перерыв в плавании, случился в сентябре-2022, почти через три месяца после чемпионата мира.

Тогда он рассказал в соцсетях, чем занимается без соревнований и тренировок: «Привет, друзья, меня давно тут не было, но я хотел бы поделиться новостями о том, чем я был занят все это время. Я не плавал с чемпионата мира и могу честно сказать, что был счастлив без плавания. Хотя и скучаю по нему.

Наконец-то я отправился в медовый месяц в Исландию, купил трактор, прошел еще один участок Аппалачской тропы, поплавал с ламантинами. Я знаю, что одновременно могу и плавать, и быть счастливым. В одно время так и было, и я работаю над тем, чтобы вернуть это. Если вам нужен перерыв, то обязательно его сделайте. Я вернусь».

Согласитесь, понятнее не стало?

Дрессел вернулся в бассейн лишь в феврале 2023-го – делал по три тренировки в неделю, постепенно увеличивая нагрузку до восьми сессий. За долгий перерыв форма, конечно, ушла, так что занятия давались тяжело.

Вернулся спустя год и, несмотря на неудачный отбор, очень радовался ощущениям от плавания

В конце июня-2023 Дрессел появился на отборочном турнире к чемпионату мира. Для него это были первые соревнования за год.

Результаты не порадовали: Калеб финишировал только 19-м на 100 м вольным стилем, 22-м на 50 м. В баттерфляе вышло получше: 5-е место на 100 м и 3-е на 50 м, но этого все равно не хватило для отбора. Так что ЧМ-2023 Дрессел наверняка пропустит – если только кто-нибудь не снимется с полтинника баттерфляем.

Впрочем, Калеб не показал расстройства: «Я давно не получал такого удовольствия, так что было приятно вернуться. Время, конечно, не быстрое. Не плохое, но и не хорошее, но все в порядке. Если я смогу сохранить образ мышления, который был у меня на этом турнире, в следующем году и дальше, то у меня впереди очень долгая и очень успешная часть карьеры».

Вообще, после отбора Дрессел охотно общался с прессой и откровенничал: «Я очень скучал. И когда я это осознал, то окончательно понял, что готов вернуться. Не потому, что это было нужно, а потому, что я этого действительно хотел.

Во время всех заплывов я улыбался. Потому что выступать напуганным – это совсем не то, ты не получаешь удовольствия от плавания. Если честно, как раз такого удовольствия у меня давно не было, так что здорово, что оно вернулось.

Почему я снялся с ЧМ-2022? Скажем так – я задолжал собственному телу. Было очень много вещей, на которые я предпочитал не обращать внимания, но в какой-то момент все они вылезли. И тогда у меня не оставалось выбора.

Теперь я обрел мир. Я могу сидеть на диване с моей женой Меган и при этом не думать о миллионе вещей, которые должен сделать. Не думать о том, что я сделал не так во время тренировки, не думать о том, почему я думал, что плохо выступил в Токио-2020, не думать о том, почему считаю 2019 год неудачным».

Так в чем же дело?

Все-таки почему же Калеб снялся с ЧМ-2022? Его тренер Энтони Нести считает, что дело в психологических проблемах: «Психическое здоровье – серьезная штука, и каждый справляется с проблемами по-разному. Кому-то для лечения нужно много времени».

Дрессел не говорит о причинах конкретно, но, кажется, версию Нести подтверждает пост, который Калеб опубликовал после отбора. Это стихотворение американского поэта Шела Сильверстейна, которое называется «Страх». Вот оно:

Барнабус Браунинг так боялся воды,

Что не стал бы плавать, опасаясь беды.

Не полез бы в лодку и даже в ванну,

Пугался самой мелкой канавы.

Целыми днями сидел он дома,

Плотно закрыв все двери и окна.

Дрожал от страха и очень боялся,

Что волна появится и затопит дом.

От страха наплакал целый потоп,

Так что в этих слезах и утоп.

Видимо, Дрессел все же преодолел страх – теперь он намерен отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Maddie Meyer, Tom Pennington