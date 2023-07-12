Stream of Consciousness
Блог

Лучший пловец мира пропал на год. А вернулся со стихотворением о страхе перед водой

Чемпионат мира по водным видам спорта Чемпионат мира по водным видам спорта
Калеб Дрессел Калеб Дрессел
плавание плавание
сборная США сборная США
Водные виды Водные виды

14 июля в Японии стартует чемпионат мира по водным видам спорта – там не будет не только российской сборной, но и одной из главных звезд плавания.

Семикратный олимпийский чемпион американец Калеб Дрессел не прошел отбор, хотя пытался на нескольких дистанциях.

Как же так получилось?

Странно снялся во время ЧМ-2022 «по медицинским показаниям» – после двух побед

Сначала пару слов о самом Дресселе – одном из ярчайших пловцов современности. К 26 годам он выиграл 7 золотых медалей на Играх и 15 (плюс два серебра) – на чемпионатах мира.

На ЧМ он дебютировал в 2017-м – и сразу стал семикратным. Для сравнения – у всей сборной России тогда было 10 медалей (из них три золотые). На ЧМ-2019 Калеб добавил еще 6 побед и две серебряные награды.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дрессел взял 5 золотых, став пятым американцем, которому удалось подобное с 1970 года – наряду с Марком Спитцем, Эриком Хейденом, Мэттом Бионди и Майклом Фелпсом. К тому же он первый пловец в истории, выигравший на одной Олимпиаде 50 и 100 м вольным стилем, а также 100 м баттерфляем.

Все указывало на продолжение феерии: на ЧМ-2022 (через год после Олимпиады) Калеб дважды победил – на 50 м баттерфляем и в эстафете 4x100 м.

А дальше случилось странное.

В четвертый день чемпионата мира Калеб проплыл квалификацию на 100 м вольным – показал второе время и легко попал в полуфинал. Но вечером на старт не вышел.

Никаких объяснений от него не последовало, а Федерация плавания США отделалась скупым релизом: «Команда после консультации с Калебом, его тренером и медицинским персоналом приняла решение, чтобы он отказался от участия в соревнованиях на 100 метров вольным стилем по медицинским показаниям. С вопросом о его участии в других дисциплинах команда определится позже».

Но больше на том чемпионате Дрессел не появлялся – снялся вскоре после заявления от федерации.

Менеджер сборной США Линдси Минтенко пыталась объяснить внезапное снятие Калеба, но вышло все равно туманно: «Он снялся по медицинским причинам. Невероятно жаль, но это лучшее решение, которое Калеб мог принять сегодня. Законы США не позволяют мне рассказать подробности, так что, к сожалению, добавить к этому нечего. Возможно, когда-нибудь мы сможем рассказать больше.

Нашим приоритетом всегда было и остается здоровье спортсменов. Мы продолжим поддерживать Калеба в том, чтобы он как можно быстрее восстановился и вернулся. Он не готов соревноваться. Конечно, это тяжело. Калеб много работал, чтобы выступить на этом чемпионате мира. И не иметь возможности плыть после такого – очень тяжело. Надеюсь, его восстановление не займет много времени и он уже очень скоро вернется».

Заявление Минтенко только добавило вопросов – ведь, судя по первым дням турнира, Дрессел был готов великолепно. Версию с положительным тестом на коронавирус отвергла сама Минтенко, но больше подробностей не дала.

Сборная США уже не могла вызвать запасных на место Дрессела – все старт-листы к тому времени сформировались.

8 месяцев без тренировок, 0 интервью и 1 таинственная реплика – что это было?

Надежды Минтенко не оправдались: после снятия с ЧМ-2022 Дрессел пропал с радаров и не появлялся в бассейне 8 месяцев. За это время от него не последовало ни одного интервью – Калеб никак не комментировал свое отсутствие.

Единственный раз, когда он хоть как-то упомянул свой перерыв в плавании, случился в сентябре-2022, почти через три месяца после чемпионата мира.

Тогда он рассказал в соцсетях, чем занимается без соревнований и тренировок: «Привет, друзья, меня давно тут не было, но я хотел бы поделиться новостями о том, чем я был занят все это время. Я не плавал с чемпионата мира и могу честно сказать, что был счастлив без плавания. Хотя и скучаю по нему.

Наконец-то я отправился в медовый месяц в Исландию, купил трактор, прошел еще один участок Аппалачской тропы, поплавал с ламантинами. Я знаю, что одновременно могу и плавать, и быть счастливым. В одно время так и было, и я работаю над тем, чтобы вернуть это. Если вам нужен перерыв, то обязательно его сделайте. Я вернусь».

Согласитесь, понятнее не стало?

Дрессел вернулся в бассейн лишь в феврале 2023-го – делал по три тренировки в неделю, постепенно увеличивая нагрузку до восьми сессий. За долгий перерыв форма, конечно, ушла, так что занятия давались тяжело.

Вернулся спустя год и, несмотря на неудачный отбор, очень радовался ощущениям от плавания

В конце июня-2023 Дрессел появился на отборочном турнире к чемпионату мира. Для него это были первые соревнования за год.

Результаты не порадовали: Калеб финишировал только 19-м на 100 м вольным стилем, 22-м на 50 м. В баттерфляе вышло получше: 5-е место на 100 м и 3-е на 50 м, но этого все равно не хватило для отбора. Так что ЧМ-2023 Дрессел наверняка пропустит – если только кто-нибудь не снимется с полтинника баттерфляем.

Впрочем, Калеб не показал расстройства: «Я давно не получал такого удовольствия, так что было приятно вернуться. Время, конечно, не быстрое. Не плохое, но и не хорошее, но все в порядке. Если я смогу сохранить образ мышления, который был у меня на этом турнире, в следующем году и дальше, то у меня впереди очень долгая и очень успешная часть карьеры».

Вообще, после отбора Дрессел охотно общался с прессой и откровенничал: «Я очень скучал. И когда я это осознал, то окончательно понял, что готов вернуться. Не потому, что это было нужно, а потому, что я этого действительно хотел.

Во время всех заплывов я улыбался. Потому что выступать напуганным – это совсем не то, ты не получаешь удовольствия от плавания. Если честно, как раз такого удовольствия у меня давно не было, так что здорово, что оно вернулось.

Почему я снялся с ЧМ-2022? Скажем так – я задолжал собственному телу. Было очень много вещей, на которые я предпочитал не обращать внимания, но в какой-то момент все они вылезли. И тогда у меня не оставалось выбора.

Теперь я обрел мир. Я могу сидеть на диване с моей женой Меган и при этом не думать о миллионе вещей, которые должен сделать. Не думать о том, что я сделал не так во время тренировки, не думать о том, почему я думал, что плохо выступил в Токио-2020, не думать о том, почему считаю 2019 год неудачным».

Так в чем же дело?

Все-таки почему же Калеб снялся с ЧМ-2022? Его тренер Энтони Нести считает, что дело в психологических проблемах: «Психическое здоровье – серьезная штука, и каждый справляется с проблемами по-разному. Кому-то для лечения нужно много времени».

Дрессел не говорит о причинах конкретно, но, кажется, версию Нести подтверждает пост, который Калеб опубликовал после отбора. Это стихотворение американского поэта Шела Сильверстейна, которое называется «Страх». Вот оно:

Барнабус Браунинг так боялся воды,

Что не стал бы плавать, опасаясь беды.

Не полез бы в лодку и даже в ванну,

Пугался самой мелкой канавы.

Целыми днями сидел он дома,

Плотно закрыв все двери и окна.

Дрожал от страха и очень боялся,

Что волна появится и затопит дом.

От страха наплакал целый потоп,

Так что в этих слезах и утоп.

Видимо, Дрессел все же преодолел страх – теперь он намерен отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке

Лучший пловец мира (Калеб Дрессел) перед стартом разговаривает с платком и целует его. Это грустный ритуал  

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Maddie Meyer, Tom Pennington

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
havoc3
Ответ АРХАТ
Ну и плечищи у пловцов. Те кто комплексует из-за широкого таза на фоне узлик плеч - надо плавать.
Плечи нет от плавания, они для плавания.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasrom
Там появился румын - Давид Попович и возможно Дрессел понабрал допинга поверх нормы, чтобы можно было дальше его покрывать.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ну и плечищи у пловцов. Те кто комплексует из-за широкого таза на фоне узлик плеч - надо плавать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morozov 23
Ответ АРХАТ
Ну и плечищи у пловцов. Те кто комплексует из-за широкого таза на фоне узлик плеч - надо плавать.
это помогает только в детстве) потом уже не разовьется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий