Магдалена Нойнер – пожалуй, самая узнаваемая биатлонистка мира в XXI веке.

Она не выступает 11 лет, но до прошлого сезона владела рекордом по количеству побед на ЧМ – 12 (в феврале вперед вырвалась норвежка Марте Ульсбю Ройселанн), а еще у Лены два золота Олимпийских игр и три Кубка мира.

Нойнер ушла из биатлона в 25 лет. Чем она занималась после и как у нее дела сейчас?

Почему ушла так рано?

Нойнер завершила карьеру в 2012-м – тогда она не могла точно сказать, почему уходит на пике. Теперь же признается: не было мотивации, потому что выиграла все.

«Я начала заниматься биатлоном в 9 лет. К 25 годам я достигла всего. И тогда я спросила себя: а что дальше? В тот момент я поняла, как важно иметь перед собой хоть какую-то цель, чтобы мотивировать себя».

Нойнер поняла, что хочет попробовать в жизни что-то еще. К тому же она очень устала от внимания – в те годы она была одной из самых популярных спортсменок Германии, у нее были горы спонсорских контрактов и порой слишком навязчивое внимание болельщиков.

В 2010-м 44-летний мужчина из соседнего городка залез на балкон Нойнер и попытался попасть внутрь дома. Его задержала полиция, но вскоре отпустила – тогда мужчина оставил несколько признаний в любви на машине спортсменки. Через 2 года он снова попал в руки полиции – его признали невменяемым и поместили на три года в психбольницу.

Это только один пример. Нойнер угрожали расправой, болельщики осаждали ее дом, чтобы получить автограф.

«Непросто быть лучшей биатлонисткой Германии на протяжении многих лет. Поэтому для начала хочу пожить в свое удовольствие, не испытывая гнета от необходимости добиваться новых успехов. Хочу пожить рядом с близкими, возможно, создать семью. Словом, хочу нормальной тихой жизни обычного человека .

Думаю, один день не будет похож на другой, и это доставит мне еще больше удовольствия. Могу поехать с подружкой, допустим, в Инсбрук, пошататься по улицам и спокойно попить кофе. Могу с другом устроить вылазку по магазинам. Отлично представляю себе и такую картинку: за окном дождь или снег, а я сижу у горящего камина, пью капучино и балдею! Все эти спортивные годы мне так не хватало возможности просто полениться дома.

Фанаты – это, конечно, замечательно, без них, без их сумасшедшей поддержки никуда. Я фанатов люблю и уважаю, поэтому сфотографироваться с ними, дать автограф – не проблема. Но когда по пять-шесть раз за день звонят в дверь дома – это перебор . Пришлось даже прикрепить на заборе табличку с просьбой уважать мою личную жизнь. Но предупреждение, к сожалению, некоторые игнорируют.

В 2007-м, когда стала трехкратной чемпионкой мира, я была, наверное, слегка наивна и полагала, что вся эта шумиха как-нибудь пройдет мимо меня. Но этого не случилось. После двух лет взлетов и падений я научилась говорить «нет». Иногда могу и отказать фанатам. Я уже заказала домой высокий забор», – рассказывала Нойнер в 2012-м.

Как она живет сейчас?

Лена сделала именно так, как и хотела – выбрала тихую жизнь в родном Вальгау (общине с 1500 жителями). В 2014-м вышла замуж за друга детства – плотника Йозефа Хольцера.

Официально Нойнер взяла фамилию мужа – по документам сейчас она Магдалена Хольцер, но, чтобы не путать фанатов, обычно ее все равно везде представляют по старой фамилии, да и в соцсетях она ее тоже не меняла.

Через два месяца после свадьбы у пары родилась дочь Верене-Анна, в 2016-м – сын Йозеф, а 2021-м – второй сын Людвиг.

Сейчас Нойнер вместе с мужем строят новый дом: «Совместное строительство дома сблизило нас еще сильнее. Мы давно мечтали об этом. Мы знаем друг друга с самого рождения, мы все знаем друг о друге».

Впрочем, про болельщиков Лена все равно не забывает – до сих рассылает автограф-карты. Но приоритетом в жизни теперь называет семью.

Чем занимается?

Работы немало и без биатлона, но со спортом она связана не тесно. Основной доход Нойнер, как и прежде, приносят рекламные контракты, сейчас у нее шесть спонсоров: Erdinger, Joka, BMW, Adidas, Pangaea Life и Bergader.

Немка снимается в рекламе и бывает на различных спонсорских мероприятиях – в среднем на это у нее уходит два месяца в году.

Еще Нойнер уделяет много времени и средств на благотворительность: участвует в специальных марафонах и велопробегах, спонсирует дом для неизлечимо больных детей и школу в Обердинге.

С 2015-го работает на немецком телеканале ARD в качестве эксперта – ездит на чемпионаты мира по биатлону, комментирует соревнования в студии.

Вообще, она часто появляется на ТВ – участвует в шоу, бывает гостем спортивных программ, даже появилась в камео в четырех эпизодах любимого сериала «Буря любви».

У Лены есть тренерская лицензия, но пока она ей не пользуется: «Должна честно сказать, что чем дольше длилась моя биатлонная карьера, тем тяжелее было думать о том, чтобы стать тренером. Никогда не могла себе представить, что буду тренировать сборную или других взрослых биатлонистов. Это отнимает много времени, с детьми это невозможно.

Мне очень нравится работать на ТВ, мне нравится быть перед камерой, я люблю говорить. Думаю, что это то направление, в котором я останусь».

Хотя сейчас Нойнер уже не исключает, что все же будет работать с молодыми биатлонистами.

Свободное время она посвящает вязанию – это главное хобби, как и 15 лет назад. Раньше у Лены даже был сайт, посвященный ее работам, но сейчас он не доступен.

«Рекомендую вязание всем, кто хочет успокоиться», – советует Нойнер.

Она пробовала себя и в качестве дизайнера – разрабатывала внешний вид шапочек для биатлонной сборной.

Вот так 36-летняя Магдалена Нойнер выглядит сейчас:

А кого называли «новая Нойнер»?

В Германии много титулованных и сильных биатлонисток, но со времени ухода Магдалены из спорта всех традиционно сравнивают с ней.

Сначала «новой Нойнер» называли Мириам Гесснер – она дебютировала во взрослой сборной еще в те годы, когда выступала сама Магдалена. Гесснер с юниорок выделялась скоростью, но со стрельбой были проблемы – это многим напоминало о молодой Нойнер.

Самой Гесснер не очень нравилось такое сравнение: «Ни в коем случае не хочу, чтобы меня сравнивали с ней, или называли ее преемницей. Мы разные, как земля и небо. Есть Лена, и есть я».

Мириам и близко не подошла к Лене по титулам – взяла два золота чемпионатов мира в биатлоне, серебро Олимпиады и чемпионата мира в лыжах, но все это в эстафетах. Из-за проблем со здоровьем и мотивацией Гесснер тоже довольно рано ушла из спорта – в 29 лет, хотя по факту не выступала уже с 27.

Следующей «Нойнер» стала Лаура Дальмайер – она быстро влилась в основу после перехода из юниоров и уже в 22 года взяла первое золото на чемпионате мира.

«Мне часто говорят, что я буду следующей Магдаленой, но я отвечаю, что каждый спортсмен индивидуален и идет своим путем. Например, Магдалена стреляла похуже меня, зато гораздо быстрее бегала. Я хочу стать разносторонне развитой биатлонисткой», – говорила тогда Лаура.

Впрочем, потом Дальмайер поменяла мнение: «Если раньше мне было не по себе, когда меня сравнивали с Магдаленой Нойнер и называли звездой немецкой команды, то сейчас мне это даже нравится. Я чувствую в себе силы и возможности оправдать такие ожидания. Удивительно, как со временем все меняется».

Дальмайер и правда приблизилась к Нойнер по титулам – взяла Кубок мира, 7 раз побеждала на чемпионатах мира и дважды выигрывала Олимпиаду (в личных гонках). И ушла тоже в 25 лет, прямо как Магдалена. Причина та же – выиграла все, мотивации меньше, хочется заняться чем-то другим.

В 2019-м Нойнер и Дальмайер получили награду премии Sportpresse Ball в номинации «Легенды спорта».

Теперь с Нойнер (а еще и с Дальмайер) сравнивают 19-летнюю Селину Гротиан – она забрала все золото на юниорском ЧМ-2023 и выиграла взрослый чемпионат Европы.

«Первые сравнения с ними появились зимой, особенно до и во время чемпионата мира среди юниоров. Перед стартом гонок я немного нервничала, и должна сказать, что впервые почувствовала давление, вызванное ожиданиями, которые все возлагали на меня.

Приятно это слышать, но Магдалена есть Магдалена, Лаура есть Лаура. Мы все очень разные, и приближаться к чемпионам их калибра нет абсолютно никакого смысла».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein; globallookpress.com/IMAGO/Harald Deubert; Instagram/magdalena_neuner