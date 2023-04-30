75 комментариев

Stream of Consciousness
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«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе

пары пары
Сергей Росляков
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
сборная России сборная России
Алена Косторная Алена Косторная
Тамара Москвина Тамара Москвина
Георгий Куница
Бетина Попова
Фигурное катание Фигурное катание

В нашем фигурном катании еще одна интересная пара – чемпионка Европы Алена Косторная и Георгий Куница вместе как на льду, так и вне катка.

А теперь они объявили о помолвке.

Как же развивались отношения?

Знакомы с детства, но не замечали друг друга

Кунице 20 лет, Косторной исполнится 20 в августе. Они знали друг друга еще по группе Этери Тутберидзе – тренировались у нее в одно время. Георгий изначально был одиночником, но три года назад, посоветовавшись с Этери, перешел в парное катание к Тамаре Москвиной.

Косторная в том же 2020-м ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но через год вернулась обратно, чтобы в 2022-м опять уйти – на этот раз к Елене Буяновой. Так развивалась ее карьера одиночницы.

Сами спортсмены признаются, что практически не общались, когда тренировались в одной группе, да и не замечали друг друга. У Алены есть только одна забавная история про Георгия из тех времен: «Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Ни фига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют».

Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу – зауженные, щиколотку держат. И все, конек ничего не закрывает.

А он в этих классических штанах, которые снизу на конек застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались – и то, когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике – все, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь».

Бывший ученик Тутберидзе за год освоил парное катание у Москвиной: как переучивался, в чем сложность и насколько изменилось тело?

«Мы тогда могли поздороваться, пару слов сказать, попросить что-то принести, в зале поговорить совсем немного. Вне тренировок не контачили», – вспоминает Георгий.

В пару встали почти случайно – оба не знали, куда дальше двигаться

В начале сезона-2022/23 Алена перенесла операцию из-за травмы и почти не каталась. Но выступала в шоу («Дракула», «Бременские музыканты»), где однажды попробовалась в паре с Куницей.

Георгий тогда уже ушел от Москвиной и лишился партнерши: пару недель покатался с Ксенией Синицыной – тоже одиночницей, но пара не сложилась.

Косторная и Куница начали работать вместе чуть ли не случайно – Георгий поздравил Алену с днем рождения в соцсетях, и они разговорились. Косторная посетовала, что не знает, что делать дальше – впереди операция, но есть вариант выступить в шоу. Правда, организаторы хотели бы видеть Алену с партнером – об этом она и рассказала Кунице, чью карьеру тогда тоже накрыл туман.

После операции Алена не забросила идею и попробовала учить парные элементы с Георгием у тренера Сергея Рослякова. Выступления в шоу вышли удачными, так что уже в январе 2023-го Косторная объявила о полноценном переходе в парное катание.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Тренером так и остался Росляков, с которым пара готовилась к шоу. Их хореограф – чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова.

Куница сделал первый шаг, а потом проходил проверку у родителей Косторной

Через месяц после перехода в пары Косторная в соцсетях намекнула, что с Куницей они – пара не только на льду.

«Завела какую-то куницу ❤. Мама разрешила оставить», – написала Косторная.

По словам Алены, это точно не была любовь с первого взгляда: «Как-то само так получилось. Он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала – у меня глюки. Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж – и кататься, и встречаться».

Нет такого момента, что – хоп – и все поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило».

«Мы просто как-то поехали на репетицию в Питер, куда-то сходили, там за ручку взялись, тут еще что-то… Кто первый поцеловал? Я», – вспоминал Куница.

Как объясняет Алена, Георгий покорил ее внимательностью и галантностью. Куница же заверил, что «не западает на красоту» и что ему важно, какой человек в общении. А еще ему по нраву чувство юмора Косторной, плюс однажды после репетиции Алена пригласила его домой (была глубокая ночь) и накормила варениками с картошкой.

«Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю», – резюмирует Куница.

Их отношения уже прошли проверку родителями – пара приехала на дачу к маме и папе Косторной на несколько дней, и семья Алены оценила ее возлюбленного.

«Он со всеми наладил контакт. И даже отец после застолья сказал: «Алена, не просри его!» Для папы Гоша вообще новый человек. У меня все сжималось внутри, думала: «Господи, господи, зачем я все это придумала?» Но в итоге минут через 40 он со всеми пообщался, где-то шутканул, где-то посидел, и семья сказала: «Супер, класс! Намного лучше всех твоих предыдущих, идеальный вариант», – вспоминала Алена.

В апреле Алена и Георгий побывали на вечеринке Forbes, приуроченной к выходу списка «30 до 30 лет», где собирали самых успешных молодых бизнесменов по версии издания. Там же, кстати, присутствовала и другая заметная пара нашего фигурного катания – Марк Кондратюк и Александра Трусова.

В свободное время Косторная и Куница смотрят фильмы и сериалы (из последних: «Сумерки», «Вампиры средней полосы» и «Фандорин»), ездят в гости к родственникам.

Георгий сделал предложение на воздушном шаре – очень нервничал

И вот на днях Алена и Георгий объявили о помолвке – спустя несколько месяцев после начала отношений.

Куница оригинально сделал предложение Косторной – в корзине воздушного шара.

«Решил сделать предложение пару месяцев назад. Почему воздушный шар? Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре. Боялся услышать «нет». Очень нервничал», – рассказал Георгий.

Но боялся он зря – Алена тоже давно все решила: «Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял.

«Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю. Испытала шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала».

Детей пара пока, похоже, не планирует – Алена призналась, что не любит их.

«Я не люблю детей. У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то в этом духе, говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».

Пара готовится к контрольным прокатам – мотивация сильная, набор элементов тоже уже приличный

Косторная и Куница настроены серьезно – постоянно учат новые элементы и уже поставили короткую программу.

Вот выброс в тройной риттбергер:

Параллельный тройной флип:

Тройной подкрут:

И сама короткая программа на песню Crazy in love (символичное название, не правда ли?):

Бетина Попова рада прогрессу Алены: «Она очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у нее получаются, тройные элементы у нее на месте. Так что очень даже хорошо и уверенно работаем. Уже какие‑то наметки на транзишены, связки делаем. Страха поддержек нет – на самом деле удивительно, но у нее даже близко этого нет. Относится ко всему этому совершенно бесстрашно».

У Алены и Георгия достаточно мотивации, и для каждого она особая.

Вот Косторная: «В моем понимании – во-первых, доказать самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее.

И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание».

А это Куница: «Хочу просто доказать, что я – не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам… Которые со мной катались – или не стали кататься».

Ближайшие планы – контрольные прокаты сборной России в сентябре. А дальше – «как пойдет», как говорит Алена.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

В тексте использованы цитаты Спорт-Экспресс, Матч ТВ

Фото: instagram.com/aliona_officialnew; instagram.com/georgy_kunitsa13 ; РИА Новости/Александр Вильф

75 комментариев

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Адриана
"Чел...поперло...прос....и" зачем это здесь? Про Алену и так всё понятно...Гоше терпения.
+88
-14
+74
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DDDimka
Если ты прошел экзамен на даче родителей, то считай, что дело в шляпе 😎
+50
-2
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Лилибет
Замечательно смотрятся друг с другом😍 Что ж,счастья им и успехов! Может и поспешное решение,но зато с этими двумя никогда не соскучишься,вот где крейзи ин лав😃
+42
-4
+38
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round15
Молодые, красивые, влюбленные. Пусть наслаждаются. Мы бы порадовались, если бы все у них сложилось. Но в 20 лет жениться - это ненадолго.
+44
-9
+35
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Valery McCane
Главный вопрос, это зачем так скоро штамп делать. Год хотя бы прокатались и пожили. У знакомого знакомой была пара, которая женилась через 2 месяца, а развелась через 5. Кредит за свадьбу ещё год отдавал мужик))
+30
-9
+21
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Сергей Богатырёв
Ответ DDDimka
Если ты прошел экзамен на даче родителей, то считай, что дело в шляпе 😎
осталось пройти испытание жизнью
+17
0
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Максим Медов
Делаем ставки. 1 год максимум. 😂
+22
-5
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Маргарита В Сафронова
А ребята красиво смотрятся в паре. Счастья!
+19
-2
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Артем Боровой
Ответ round15
Молодые, красивые, влюбленные. Пусть наслаждаются. Мы бы порадовались, если бы все у них сложилось. Но в 20 лет жениться - это ненадолго.
Тем более зная "постоянство" Косторной))
+16
-1
+15
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AlenaPayvina
Очень красивая пара! Молодые яркие ,
Алёнка харизматичная очень. Пусть все получится. Любви и счастья 🥰
+19
-4
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Allbee
Ответ Артем Боровой
Тем более зная "постоянство" Косторной))
Зная постоянство Алёны я не уверена, что она до ЗАГСа дойдёт
+12
0
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Raduga
Намного лучше всех предыдущих) Сколько у неё их было?)
+17
-6
+11
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D-r. Peter
Просрет всё.
+14
-3
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miladoc1
Вульгарная и вздорная девица…
+14
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Зойч
Какого нейрохирурга страна лишилась!!!
+11
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Lesana
мне нравится Аленка своей открытостью. Не морочится выстраиванием имиджа, переходящее у большинства в неискренность. Совет да любовь молодым!
+25
-16
+9
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Светлана Ильина
Хорошо, что хоть не матом папа одобрил ее избранника.

Я понимаю, что девочка прилично выражаться не умеет. Но, «журналисты», когда это размещают, тоже не умеют переформулировать так, чтобы это было не противно читать?
+9
0
+9
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Анастасия Платонова
Любовь сердца соединяет
И в них безудержно царит,
От всех напастей охраняет
И все невзгоды победит!
Держитесь крепче друг за друга,
Храните верность и очаг.
И даже если будет туго,
Простите, сделав первый шаг!
И пусть забота, ласка, нежность
В вас не угаснут никогда.
Цените чувств горячих свежесть
Сегодня, завтра и всегда!
+13
-5
+8
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yana tar
Чем Куница на жизнь зарабатывает, на что они жить планируют? Фигурист он мягко говоря посредственный, так что вряд ли там что то в парах выйдет.
+12
-4
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Denkaaaa
любви!!
+9
-1
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Адриана
Ответ Е...С
Гоше счастья подвалило, кто он и кто Алена в ФК. И даже уже сейчас в паре Алена выглядит намного лучше, чем этот самовлюбленный юноша.
Ну то, что "подвалило" -Да, с этим не поспоришь.
+8
-1
+7
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Беглый*
Тихой, скромной, воспитанной Косторке терпения рядом с бесшабашным Куницей
+15
-9
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Иван Маунтбаттен
Ответ Veronika spuria
Правильно, девушкам, надо не по саунам с парнем ходить, да себя красивую постоянно постить, а накормить пельмешками, когда голодный, позаботиться о человеке, тогда и любить будут, и замуж звать будут.
То есть, "чел" повелся на пельмешки, это насколько надо быть голодным?:)
+11
-5
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FSUA2408
Ответ Valery McCane
теперь главная интрига это что будет раньше, переход в танцы или залёт, при нелюбви к детям
Чужих детей любить никто не обязан.
+8
-2
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smoky eyes
Ну первый брак и должен быть таким - сумасшедшинка, всплески чувств, яркость. Круто же) Бывает, что и вместе потом взрослеют и проходят уровни держась за руки, тогда на всю жизнь. Любви ребятам и счастья. В любом случае здесь и сейчас проживают свою особенную .историю, за которой всем в ФК интересно наблюдать)
+10
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