Первое золото России на ЧМ после возвращения: Адамян обнялся с побежденной легендой и покачал головой под чужой гимн

План МОК по возвращению российских спортсменов заработал в отдельных видах: наши дзюдоисты выступили на чемпионате мира в Дохе, а Арман Адамян завоевал золото.

Как это выглядело?

• На чемпионат мира-2023 допустили 17 дзюдоистов из России – в составе все лидеры, в том числе герои Олимпиады-2020 Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев.

Впрочем, отказы тоже были – Международная федерация дзюдо (IJF) отклонила 8 заявок, объяснив: «К участию в ЧМ-2023 года и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку боевых действий».

И все равно – делегация России на этом турнире получилась внушительной, только у восьми сборных участников больше (максимальные 18 квот, Россия не добрала только одну). Фактически нейтральных атлетов на чемпионате было больше всех, потому что в Доху в точно таком же статусе поехали два спортсмена из Беларуси.

Вместо привычного RUS на кимоно наших дзюдоистов – аббревиатура AIN (Athletes lndividuels Neutres), а вместо российского флага – логотип ЧМ. В остальном же никаких отличий от обычных соревнований.

• Несмотря на внушительный состав, наша команда выступила скорее неудачно – до предпоследнего дня не взяли ни одной медали: Яго Абуладзе, Мансур Лорсанов и Мадина Таймазова доходили до утешительного турнира, где разыгрывалась бронза, но на этом все.

Зато в концовке выстрелил тот, от кого награды, пожалуй, ожидали чуть меньше: Арман Адамян взял золото в весе до 100 кг.

• Адамян не ездил на Игры в Токио, а его главными достижениями оставались золото Европейских игр-2019 и серебро чемпионата Европы-2020. В рейтинге IJF по своему весу он шел только 19-м.

В третьем раунде Арман одолел Симеона Катарина из Нидерландов (9-й в рейтинге), в четвертом – иппоном (чистым броском на 10 очков) победил лидера мирового рейтинга Илью Суламанидзе из Грузии.

В полуфинале побежденным остался канадец Шади Эль-Нахас (4-й в рейтинге) – он сдался после одного из приемов Армана, а потом не смог выйти на поединок за бронзу.

В финале Адамяна ждал чех Лукаш Крпалек – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Схватка была упорная, но без результативных действий – дзюдоисты дошли до golden score (дополнительного времени) только с шидо (предупреждениями). Арман продолжал прессинг, и Крпалек снова ошибся – получил третье шидо, и победа досталась россиянину.

После схватки Адамян и Крпалек обнялись, затем Арман побежал праздновать к тренерам.

На награждении целовал медаль и широко улыбался.

В его честь играл гимн IJF, поднимался флаг с логотипом турнира – никаких упоминаний о России. Во время гимна Арман только немного покачал головой.

Дальше – совместное фото со всеми призерами, объятия и рукопожатия – все уважительно и тепло, как всегда и было.

Если бы дзюдоисты по примеру наших фехтовальщиков отказались ехать на чемпионат из-за отклоненных заявок, то далеко не факт, что Арман Адамян когда-либо стал чемпионом мира и вот так радовался медали:

«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал. Я очень серьезно готовился, был в идеальной форме.

Лукаш – легенда, он смог выиграть все, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», – рассказал Арман после победы.

Не это ли главное в спорте?

В тексте использована цитата ТАСС.

Фото: AP Photo/The Yomiuri Shimbun; кадры трансляции Матч-ТВ