17 комментариев

Эпопея с возможным возвращением российских спортсменов в мировой спорт продолжается – критерии от МОК уже давно обсудили, но теперь, похоже, появится новое требование.

Нашим атлетам, скорее всего, предложат подписать специальную декларацию о нейтралитете – только так спортсмены смогут выступать на международных турнирах (если, конечно, они подходят и по всем остальным критериям).

Что это такое и зачем она нужна?

Декларацию только разрабатывают, но осуждать СВО там точно не заставят

Глава Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что сейчас вовсю идет работа над текстом документа – дело это сложное и не быстрое.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию. Но никто не попросит их высказаться против боевых действий, потому что в России это становится наказуемым. Мы при поддержке юристов разрабатываем образец такой декларации.

Это уже делают пилоты «Формулы-1». Федерации в таких видах спорта, как плавание (World Aquatics – Sports.ru), уже на шаг впереди, и мы постараемся все согласовать, но это нелегко.

Еще один чувствительный вопрос – это контроль (за соответствием спортсменов критериям – Sports.ru). Мы рассматриваем вариант, при котором эта задача будет поручена Спортивному арбитражному суду (CAS). Но официального решения пока нет», – рассказал Риччи Битти.

В любом случае, это будет очень длительный процесс – много времени уйдет на разработку текста, затем нужно будет проверить всех желающих спортсменов на соответствие критериям. Сомнительно, что можно успеть до Олимпиады-2024 в Париже – похоже, эта идея только на долгосрочную перспективу.

В автоспорте декларацию придумали год назад – многие несогласны

Тема с декларациями и правда не новая – ее уже применяет Международная автомобильная федерация (FIA).

FIA еще в марте 2022-го обязала всех российских и белорусских спортсменов подписывать специальное соглашение, чтобы те имели возможность выступать на турнирах.

Вот какие пункты входят в эту декларацию:

• признать солидарность с гражданами Украины (что это значит – не очень понятно);

• публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги (запрет касается всего – как униформы, так и личных вещей);

• запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

• запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба FIA или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России на Украине;

• признать право FIA на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Из-за обязательства подписать документ прошлый сезон бойкотировали многие российские гонщики – в том числе Даниил Квят и команда G-Drive.

«Уимблдон» тоже ввел декларации для россиян – некоторые уже подписали

В теннисе тема с декларацией всплыла лишь недавно – организаторы «Уимблдона» в этом году тоже требуют от российских и белорусских спортсменов подписать специальный документ.

Теннисисты – одни из немногих спортсменов, которых не коснулся полный бан для России и Беларуси. Наши атлеты выступают на всех индивидуальных турнирах в нейтральном статусе (но сборные отстранены от командных) – и подписывать для этого ничего не нужно.

Исключение составил только один из турниров «Большого шлема» – организаторы «Уимблдона» в прошлом году отказались пускать россиян на соревнования. Такое решение вызвало гнев со стороны Международных федераций (ATP, WTA, ITF) – «Уимблдон» оштрафовали и лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки.

В этом году организаторы турнира все же решили пустить россиян и белорусов, но только после того, как атлеты подпишут декларацию.

«Нейтральность в этой декларации значит, что они не будут делать никаких заявлений, будут выступать без опознавательных национальных знаков, хотя никто и так их никогда не носит. Там нет никаких требований об идеологическом взгляде наших теннисистов на происходящее, за они или против ситуации на Украине.

В этой декларации нет ничего особенного. Наши теннисисты и раньше выступали без гимна и флага, этого и не было в теннисе. В декларации «Уимблдона» абсолютно те же требования, которые предъявляются сейчас везде в теннисе», – рассказала многократная чемпионка СССР, комментатор Анна Дмитриева.

Исполнительный директор Всеанглийского клуба (организатора «Уимблдона») Салли Болтон сообщила, что несколько российских теннисистов уже подписали декларацию: «Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA.

Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и это будет возможно до окончания периода заявок. Я не буду разглашать детали и имена, но некоторые игроки уже подписали.

Мы прислушались к прошлогоднему фидбэку от спортсменов, и они хотели иметь право выбора и возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются».

Россия называет критерии МОК «ничтожными», а ситуацию считает тупиковой

В России тем временем готовят собственные рекомендации для спортивных федераций, которые касаются критериев допуска от МОК.

«В конце мая на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК.

За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно. Даже те спортивные федерации, которые еще до исполкома МОК приняли решение, например, федерация фехтования, не имеют никакой позиции.

Эти условия завели в тупик не только наши взаимоотношения, но и между национальными и международными федерациями», – рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вообще считает, что с такими условиями Олимпиада на не нужна: «К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики».

МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна.

Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим».

Обязательное согласие с декларацией выглядит как раз тем возможным выходом из тупика, о котором говорит Поздняков. Но пойдут ли на такое в России?

В тексте использованы цитаты ТАСС, Матч ТВ.

Фото: eastnews.ru/Mark J. Terrill; globallookpress.com/Panoramic; РИА Новости/Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Thananuwat Srirasant