14 комментариев

Stream of Consciousness
Блог

«Этери видит талант и в спортсменах, и в людях». Глейхенгауз – о Тутберидзе, неудачной программе Щербаковой и отстранении

Анна Щербакова Анна Щербакова
Максим Траньков Максим Траньков
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Адьян Питкеев Адьян Питкеев
сборная России сборная России
Сергей Воронов Сергей Воронов
мужское катание мужское катание
женское катание женское катание
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Фигурное катание Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз сходил на подкаст Первого канала к Максиму Транькову и рассказал, чем приглянулся Этери Тутберидзе, какую программу считает плохой и трудно ли без международных стартов.

Чем покорил Тутберидзе?

– Как вы взаимодействуете втроем? У кого какая роль?

– Давай по порядку. Взаимодействуем мы прекрасно, подтверждение этому то количество лет, которое мы провели вместе. И, надеюсь, еще больше проведем. Все делаем вместе, за исключением того, что Дудаков не участвует в постановочном процессе.

С начала и до конца тренировки находимся на льду втроем. Первые 30 минут раскатка, я на коньках показываю упражнения, привожу в чувства спортсменов – они часто с утра сонные. После этого начинаем заниматься прыжками, программами, упражнениями. Каждый делает свои замечания, подзываем, вместе даем задания, заранее обсуждаем план тренировки.

– Неужели вы никогда не спорите?

– Нет, ну спорят все. И в семье, и любящие друг друга люди, и коллеги на работе. Споры – неотъемлемая часть работы. Мы можем быть друг с другом не согласны, но всегда приходим к консенсусу – ой, какое дурацкое слово я использовал. Приходим к решению этих споров, и нам удается найти золотую середину, чтобы каждый внес свой вклад.

«Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя: блин, ну зачем вспылил?» Самый загадочный тренер открылся в интервью

– Когда я начал тренировать, для меня самое сложно было – убить в себе спортсмена. А для тебя это был сложный путь?

– Мне было намного легче, потому что ты как спортсмен добился всего. Для спортсмена главное – стать олимпийским чемпионом. Ты дошел до этой цели и реализовал себя по максимуму.

Я как спортсмен абсолютно не состоялся с точки зрения результатов. И мне это скорее помогало, потому что я знал, что нужно делать, как подсказывать спортсменам: вот так себя не веди, так не делай. Потому что на своем опыте знал, что ни к чему хорошему это не приведет.

Мне легче было их понимать, потому что я был сам таким – когда у тебя есть талант, но ты им не воспользовался, не распоряжался правильно. Нужен контроль, а мне не хватало дисциплины в спорте. Когда вижу у спортсмена излишнюю эмоциональность и непослушание, вспоминаю себя. Но при этом пытаюсь ему донести, что таким путем к результату не придешь. Дисциплина – это самое важное.

– Когда ты пришел к Тутберидзе, у нее уже были Полина Шелепень и Юлия Липницкая. Для тебя это был вызов?

– Конечно, это в любом случае было нервно. Ты перечислил еще не всех. Тогда еще катался Сергей Воронов, который вообще старше. Я с ним выступал на одних соревнованиях, прошло буквально два-три года, и тут я прихожу и говорю: теперь я твой тренер.

– Как это было?

– Он подъехал ко мне, сделал поклон и поржал. Но я настолько отдавался работе, что по мне сразу было видно, что я не просто так здесь. Не просто что-то говорю, а в чем-то разбираюсь. Старался с самой первой тренировки весь энтузиазм вкладывать в спортсменов.

Думаю, они это чувствовали, и, возможно, из-за этого мне было легче добиться их уважения. Они видели – я этим горю, переживаю за их результаты и тренировки. Ну да, Сергей не называл меня Даниилом Марковичем. В первое время. Но потом в итоге – да.

– А уважение и признание от Этери Георгиевны ты тоже получил из-за того, что так отдавался работе?

– Здесь все очень просто. Она прекрасно видит талант как в спортсменах, так и вообще в людях. Все их хорошие качества, плохие. И если бы я ей не подошел, то услышал бы отрицательный ответ и слово «нет» буквально через две-три недели, максимум через месяц.

Если у человека есть заинтересованность и ты горишь тем, что делаешь – глупо от него отказываться.

Как совмещать работу хореографа и тренера?

– Многие заблуждаются, говоря, что есть такой хореограф Глейхенгауз. Все-таки я считаю, ты еще и тренер.

– Здесь такой момент – очень легко показать разницу между хореографом и тем, кем я являюсь. Любой хореограф-постановщик приходит, ставит программу и уезжает ставить программу в другое место. Он не ходит каждый день на работу, не растит вместе с командой детей до олимпийских медалей.

Мне нравится учить, я получаю от этого удовольствие, нравится делиться знаниями. Мне интересен процесс и интересен результат. Ничто не заменит тренеру эмоций, которые он испытывает, когда видит плоды своей работы.

Когда ты с раннего возраста ведешь спортсмена, учишь его, и вот он доходит до главного старта своей жизни – Олимпийских игр. И там у него, дай бог, все складывается. Та гордость, которую испытываешь в этот момент, эмоции – то, ради чего ты прошел этот путь.

– Ты же можешь и четверной сальхов научить прыгать, это же не только отработка рук, скольжения и катания.

– Я большую часть жизни был одиночником и катался у Виктора Кудрявцева. Как показало время, технике и пониманию прыжков он меня научил, дальше нужно было лишь скорректировать это с техникой Этери Георгиевны и Сергея Викторовича (Дудакова).

На фото: Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз (слева направо)

Когда мы притерлись и нашли общие знаменатели, то стали в одном русле делать замечания по технической части. Если кого-то из нас нет, то в плане замечаний для спортсмена на тренировке ничего не меняется.

«Когда я увидел это на соревнованиях, то сразу все понял». Почему не зашла программа Щербаковой?

– Ты помнишь программу, после которой подумал: да, у меня получилось, я могу быть постановщиком?

– Еще до прихода к Этери, когда работал на «Москвиче» – там мне доверили ставить программы. Когда был отклик, что программы интересные, необычные, новые, я начал понимать, что в этом направлении нужно двигаться.

Если говорить о первых серьезных постановках у Этери, то, наверное, это короткая программа Адьяна Питкеева, с которой он обыграл на Гран-при России Хавьера Фернандеса. Это была моя первая значимая постановка. С Адьяном был очень хороший контакт, мы прям сдружились – он сам сказал Тутберидзе, что хочет, чтобы я поставил ему одну из программ.

Тогда Липницкая и Питкеев должны были поехать в Америку к Марине Зуевой ставить программы на новый сезон. Юля поставила там две программы, а Адьян – только произвольную, потому что короткую доверили мне.

– Тогда какая у тебя самая любимая постановка?

– Это самый ужасный вопрос, который можно задать постановщику. Если она всего одна, то ты плохо работал десять лет. После Олимпиады в Корее я мог остановиться на пяти программах, включая олимпийские программы Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сейчас спустя столько лет будет неправдой, если я назову только одну.

– А ты можешь назвать хоть одну, которую считаешь провальной? Или ту, которая просто не зашла?

– Она не может быть провальной, потому что мы все равно делали на максимум. Если говорить о последних, то не зашла и, возможно, для меня самого не зашла, программа, которую я поставил Ане Щербаковой в олимпийский год – короткая программа «Восток» (The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера – Sports.ru).

–  Я прям думал, что ты об этом скажешь.

– Да? Мне нравилась музыка.

– Она просто была не олимпийская.

– Может быть. У меня были сомнения, но мы послушали, решили, что хорошо, начали ставить. И в целом нам нравилось, как Аня интерпретирует эту музыку, она и по движениям была интересная. Но когда я увидел это на соревнованиях – дважды – то на второй раз для себя все понял. И хоть это была уже середина сезона, в разговоре с Аней и с ее родителями сказал: поверьте мне, я чувствую, что нужно менять эту программу.

В это время уже искал музыку на следующий год. И про одну композицию, которую услышал, сразу подумал – это уже не на следующий год, это нужно делать здесь и сейчас, чтобы Аня с ней поехала на Олимпиаду (Dangerous Affairs Инона Зура – Sports.ru).

Здесь две стороны медали. С одной? если ты решился поменять программу, сложно накатать, успеть подготовить себя. С другой, иногда нужно смениться психологически. Если программу несколько раз откатал плохо, то уже слишком нервничаешь и выходишь на старт заранее подавленным. А тут выходишь на старт с нуля, все обнулилось.

Я дико переживал, когда Аня катала эту программу в первый раз. Думал: если сейчас еще и во второй программе что-то не получится, она выйдет и скажет, что и здесь что-то не идет… Но когда она ее откатала чисто с первого раза, хоть мы и готовились всего неделю, то появилось ощущение, что все будет хорошо.

– А в вашем трио все были согласны, что программу нужно менять или у кого-то были сомнения?

– Мы не спросили изначально Сергея Викторовича об этом. Но когда сказали ему, что будем менять, он тоже переживал, успеет ли Аня накатать.

А с Этери мы обсуждали это на соревнованиях в Италии. После произвольной я пришел и сказал, что вот другая музыка, другая идея. Обсудили, поговорили. Она, услышав музыку, тоже сказала, что она под это видит. Мы пришли к выводу, что это в любом случае сильнее и надо пробовать.

Номер про Уэнсдэй предложила сама Валиева

– Как ты ищешь идеи и музыку к новым программам?

– Это огромная часть работы, которая не видна. Чтобы все это придумывать, нужно творчески насыщаться. Нужно участвовать в культурной повестке, следить не только за тем, кто какую выпустил песню или трек, но и за спектаклями, фильмами, трендами, молодежью. За всем. Это отнимает огромное количество времени.

Иногда с этим сложно. Когда ты бесконечно находишься в прослушивании музыки, она тебе приедается. Ты сел, хочешь потратить два часа на то, чтобы найти интересную музыку. Проходит час, и для тебя уже 35-я композиция совпадает со второй, и ты думаешь: нужно сделать паузу, иначе это ни к чему не приведет.

Но зачастую бывает, что идея приходит сама по себе. Ты абсолютно не настраивался, что сейчас будешь работать, ехал в машине, сидел в автобусе после соревнований, и казалось бы – сейчас явно не думаешь о работе. Но раз-раз-раз и какая-то мысль приходит в голову. Ты ее начинаешь развивать, в итоге из этого рождается целая идея.

– Танец Уэнсдэй не ты нашел, а Валиева?

– Мы с Камилой обсуждали новый показательный. Она говорит – вот такой вот танец из сериала, очень популярный. Я говорю: покажи. Показала. Говорю: да, прикольно. Я сам натыкался на него в соцсетях или в интернете, но надо было подумать, что из этого нужно сделать, потому что просто повторить только танец… Это сделали все люди мира.

А развить эту тему так, чтобы получился целый номер. Я вообще любил семейку Адамс. Специально посмотрел полностью сериал, чтобы понимать, в чем отличие от фильмов. И нужно было придумать, как туда зайти, каким будет начало.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Я заранее придумал, что нужно использовать руку – Вещь. Еще использовал оригинальный саундтрек из фильма, потому что для кого-то эта музыка более узнаваема, чем Уэнсдэй. Соединение поколений, скажем так.

И дальше нужно было соединить это все музыкально. Мы с Этери Георгиевной придумали очень прикольные движения, как она перелезала через бортик, всякие лунные позиции, кораблики. Чтобы это не выглядело, будто Камила вышла и повторила полностью танец. Задача была интегрировать танец в целый номер.

«Если делать ледовые спектакли, то на это должно уйти много времени, сил и денег. Пока ничего из этого у нас нет»

– Объясните, зачем вы придумали свое шоу? Почему ваши спортсмены не катаются в других шоу?

– Ну, во-первых, наши спортсмены катаются во всех шоу. У нас нет никаких запретов. Что касается нашего шоу, давай будем откровенны – это же не спектакль, не новогодняя постановка, это дивертисменты, это показательные номера или же вообще их соревновательные программы.

Мы это проводим в конце сезона, уже после всех соревнований. И по идее, спортсмены об этом не догадываются, но на самом деле мы лишь продлеваем их форму благодаря тому, что они продолжают целиком катать свои программы, исполняя сложные элементы.

Сезон заканчивается в конце марта/начале апреля, и до мая никто ничего бы не делал. Максимум – потихонечку приступали бы к новым постановкам. А так наши спортсмены продолжают тренироваться в полную силу, потому что им выходить на публику. Они не хотят выглядеть хуже, чем есть. Выходят и показывают все те же тройные аксели, четверные, катают сложнейшие программы весь месяц.

– А тренерам что это дает? Потом легче вкатываться в сезон?

– Конечно – любой перерыв негативно влияет на форму, состояние. И чем дольше ты продолжал исполнять сложные прыжки, тем больше шансов, что восстановление займет чуть меньше времени по сравнению с тем, если бы совсем ничего не делал.

– А что дальше? Тебе не кажется, что вы развиваетесь, и со временем это вырастет во что-то большее?

– Когда мы в первый раз это делали, у нас не было времени и возможности, чтобы сделать что-то грандиозное. Сейчас постепенно увеличиваем число постановок, интересных номеров. Очень рад, что мы поставили женский номер для трех наших олимпийских чемпионок (Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой), потому что…

Я говорил Этери, что хочу мужской и женский номер, но с мужским пока не хватает статусности и взрослых спортсменов, которые все выиграли. Можно было пригласить ребят из Питера, но очень сложно найти столько времени.

Мы серьезно относимся к шоу и к репетициям, не все воспринимают это с таким же энтузиазмом, потому что для них шоу – уже отдых. А у нас ничего не меняется, мы не можем понизить планку. Сколько отрабатываем соревновательную программу, столько же будем и показательную, чтобы она не показалась сырой и неготовой для зрителя.

Спортсменам сложно иногда перестроиться, что это не отдых, а не менее важная работа.  

– А нет ли у вас идей в дальнейшем сделать стационарное шоу, спектакль? Ведь столько ярких персонажей.

– Сложно загадывать вперед. Сначала его нужно придумать, продумать, чтобы бы был сценарий, задумка. И если это будет стоить того… Потому что не хочется, чтобы это все было тяп-ляп. Если и делать такого рода шоу, то на него должно уйти много времени, сил и денег. Пока ничего из этого у нас нет. Но кто знает... Думаю, когда-нибудь к этому придем. Но когда?

«Сложно делать вид, что нам нормально без чемпионата мира и Олимпиады»

– Подведи некий итог сезона: чем доволен, чего не хватило?

– Сезон, конечно, был сложный, это нельзя не повторять. В такой ситуации никто из нас не был. Отсутствие международных соревнований давит морально. Задача – не позволить себе понизить планку, не опуститься ниже своего уровня.

Чтобы не было такого: нет международных соревнований, можно немножко расслабиться. Мы проговаривали, что не можем себе это позволить. Поэтому и к постановкам, и к тренировочному процессу относились точно так же, как и в другие сезоны. Может, чуть меньше давали нагрузки, чем в прошлом году – там был олимпийский сезон, понятное дело, все шло на максимум.

Было много соревнований, хороший призовой фонд – это мотивировало спортсменов. Мы прожили этот год – не могу сказать, что кто-то потерял форму, или наши соревнования потеряли в зрелищности или в уровне мастерства.

Мы видели, что на российских турнирах в женском катании показываем уровень выше, чем на любых международных соревнованиях – что на Гран-при, что на чемпионате Европы, что на чемпионате мира. На данный момент мы остаемся самой сильной страной в женском катании. Так же, как и в парном.

Парни подтянулись? Я тоже так думал, но, посмотрев на мальчиков на чемпионате мира, понял, что все равно есть куда расти и работать. Уровень в мире все равно очень высокий.

– Есть идеи, как выходить из этой ситуации?

– Не хочу зарекаться или называть чьи-то имена. Когда я был помоложе, был уверен, что назову будущего олимпийского чемпиона, но не все так просто. Поэтому будем работать, и надеюсь, у нас получится составить конкуренцию тем ребятам, которые сейчас выигрывают чемпионаты мира.

Что касается того, как дальше… Не знаю, сложный вопрос. Пока мы не получили информацию, когда нас вернут, когда допустят. И это, конечно, гнетет, когда ты всю жизнь знал, что есть основной турнир – чемпионат мира, а раз в четыре года Олимпиада. И делать вид, что без этого все нормально – сложно.

Ты уже привык к определенному устою, поэтому хочется, конечно, как можно быстрее вернуться на международную арену, чтобы показать свой уровень, свои программы. Чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; РИА Новости/Александр Вильф

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жизненная
ТШТ - вы лучшие!
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дарья Виноградова
Жаль, что Траньков не спросил про Грассля, было бы очень интересно послушать о новичке в команде.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
В ТШТ собрались очень талантливые тренеры, которые хорошо разбираются в спортсменах со всех точек зрения.. Атмосфера в команде всегда дружеская и рабочая. Это заслуга Этери.
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
Ответ Syndycate
Щербакова ничего не умеет выкатывать кроме лирики и нудли, вот это новость! (Нет)
Перед вами очередной пример завидущей жертвы Олимпийской победы Ани., ведь её КП на О.И была одной из самых быстрых, эмоциональных, экспрессивных программ.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Работяги и профессионалы своего дела , можно только поаплодировать
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Zbra
А допустят ли вообще..?
Нет. В ближайшие годы - не допустят. Но это не повод лечь и лежать, подняв лапки.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zbra
А допустят ли вообще..?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Varfolomeyev
Соглашусь, насчёт "Востока" Анны. Совсем блеклая была программа,.Инон Зур в разы ярче и мощнее! Думаю, они ее поменяли, потому что сами понимали, что с такой программой они олимпиаду не выиграет, а ставка на нее делалась задолго до этого сезона.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Надо же. Конечно, это не лично Этери. Но пусть даже Глейх признал, что шибко гениальный штаб не всегда и не во всём прав, пусть это хотя бы разовый случай - уже поразительно. Это я о программе Щербаковой на начало ОИ-сезона, если что. Это удивительно.
У Глейха, кстати, всё меньше и меньше хороших программ. Меньше и меньше... В этом сезоне только пара штук набирается от силы, хотя я понимаю, что высокую планку долго держать очень трудно. Но сомневаюсь, что разрешат кому-то ещё работать с хрустальными, прямо очень.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий