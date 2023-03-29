А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

Чемпионский матч в шахматах в разгаре – у Яна Непомнящего и Дин Лижэня после почти половины сыгранных партий самый результативный поединок за последние 10 лет.

Чемпионом мира кто-то из-них станет впервые – после отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул трон свободен.

Непомнящий после пятой партии отметил, что не думает о Карлсене: «Мне все равно, следит ли Магнус за матчем. Он же вроде стримером стал».

А действительно – чем занимается действующий чемпион во время главного шахматного матча?

Взял перерыв в шахматах – не будет играть до конца весны

Магнус уже месяц отдыхает от шахмат – последнюю классическую партию он провел 10 марта на Лиге Норвегии в Осло. Тогда Карлсен сыграл вничью с англичанином Дэвидом Хоуэллом, а после последней игры в ранге чемпиона мира его спросили, насколько важен для него этот статус.

«В плане результата на Лиге Норвегии она важна, но в плане чемпионства мира я психологически отпустил ситуацию уже давно. К тому же, у меня до сих пор остаются звания чемпиона мира в рапиде и блице”, – ответил норвежец.

В классические шахматы Магнус не будет играть как минимум до 27 мая – на эту дату запланировано его участие в турнире Norway Chess в Ставангере.

Несмотря на паузу в стандартных турнирах, Карлсен недавно заявился на онлайн-турнир Chessable Masters, который закончился его курьезным поражением.

В финале против американца Хикару Накамуры после двух партий вничью дошло до тай-брейка. На одном из ходов Карлсен собирался забрать пешку соперника, но кликнув на своего ферзя, промахнулся и поставил фигуру другую на клетку, находившуюся под ударом.

После такого зевка партия тут же закончилась – Магнус сдался.

Как и говорил Непомнящий, в свободное время Магнус ведет стримы на Twitch – он вернулся на платформу еще в январе после долгого перерыва. Впрочем, не особо часто, да и, по его словам, не гонится за популярностью.

«Не надо сравнивать меня с Хикару (Накамура – крупнейший шахматный стример на Twitch). Этот парень стримит постоянно. А у меня на Twitch даже аккаунт не верифицирован. Ну как у меня может быть больше зрителей, чем у него? Это нечестное соревнование. Это примерно так же, когда с ним встречаемся на шахматных турнирах – я там профессиональный шахматист, а он профессиональный стример. Это же нечестно!»

Выиграл 5 тысяч долларов в покер

В разгар матча за чемпионство у Карлсена хватает активностей вне шахмат.

Так недавно он появился на популярном покерном турнире – Hustler Casino Live Show (HCL).

Раньше Магнус уже пробовал себя в покере, но на другом уровне – к примеру, участвовал в чемпионате Норвегии в прошлом апреле, заняв 25-е место из 1050 участников.

На этот раз Карлсен играл против ютуберов и стримеров в неформальной обстановке, параллельно попивая пиво.

С самого начала игра пошла не по плану. Карлсену достался ужасный стартовый расклад, он рисковал и проиграл банк в размере 17 тысяч долларов – приз взяла американская шахматистка Александра Ботез.

Но дальше дела наладились – Карлсен взял банк почти в 14 тысяч долларов, а к концу сессии не только отыгрался, но и ушел в плюс, заработав 4,5 тысячи долларов.

Побывал в Голливуде и ждет вердикта по обвинению Ниманна в читерстве

На днях появился на красной дорожке в Голливуде! В США состоялось девятое вручение премии Breakthrough prize, которую называют Оскаром от науки. Церемонию посетили многие звезды – Кристина Агилера, Роберт Дауни-младший, Денни ДеВито, Вин Дизель, Галь Гадот Марк Цукерберг и даже российская теннисистка Мария Шарапова.

Побывал там и Карлсен. Награды вручали на крыше Музея Киноакадемии, одна из премий досталась создателям вакцины от COVID-19.

В эти дни Магнус ждет вердикта от ФИДЕ по разбирательству с американцем Хансом Ниманном – норвежец завуалированно обвинил его в читерстве, позже отказавшись играть с ним. Ниманн считает, что Магнус уничтожил его карьеру – скоро этическая комиссия ФИДЕ объявит решение, но до завершения дела еще далеко, ведь Ниманн подал на Карлсена в суд.

Похоже, Карлсен совсем не скучает без шахмат и следит за матчем Непомнящего и Лижэня вполглаза.

А вспоминают ли о Карлсене в Астане?

Ян Непомнящий, кроме реплики, что ему безразлично, следит ли Магнус за матчем, больше о нем не вспоминал.

Дин Лижэнь отметился единственным ироничным комментарием о норвежце на тему результативности их матча с Яном: «Возможно, дело в том, что мы не такие профессионалы, как Магнус Карлсен».

А вот генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский считает, что матч за шахматную корону сильно потерял из-за отказа Магнуса:

«Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном. Понятно, что в СМИ можно продать это как долгожданную победу, но на самом деле будет иначе. Всегда будет оговорка. При этом 17-й чемпион мира будет абсолютно легитимным. От сравнений с Магнусом никуда не деться. Это будет проходить такой красной нитью очень долго. По крайней мере до следующего матча».

При этом Сутовский уверен, что Карслен может стать чемпионом в будущем, вернувшись на Турнире претендентов-2024: «Не исключаю, что он сыграет. Объясню почему. Во-первых, ему не надо отбираться, он попадет туда по рейтингу. Во-вторых, в нем наверняка сыграют звезды нового поколения. Два-три человека, с которыми Карлсену будет интересно посоперничать.

В-третьих, не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?»

Но вопрос – нужно ли это самому Карлсену?

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Спорт-Экспресса

Фото: globallookpress.com/FS, Sylvia Lederer