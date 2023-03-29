Stream of Consciousness
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А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Хикару Накамура
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Ханс Ниманн Ханс Ниманн
ФИДЕ ФИДЕ
матч на первенство мира матч на первенство мира
Эмиль Сутовский
Прочие Прочие

Чемпионский матч в шахматах в разгаре – у Яна Непомнящего и Дин Лижэня после почти половины сыгранных партий самый результативный поединок за последние 10 лет.

Чемпионом мира кто-то из-них станет впервые – после отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул трон свободен.

Непомнящий после пятой партии отметил, что не думает о Карлсене: «Мне все равно, следит ли Магнус за матчем. Он же вроде стримером стал».

А действительно – чем занимается действующий чемпион во время главного шахматного матча?

Взял перерыв в шахматах – не будет играть до конца весны

Магнус уже месяц отдыхает от шахмат – последнюю классическую партию он провел 10 марта на Лиге Норвегии в Осло. Тогда Карлсен сыграл вничью с англичанином Дэвидом Хоуэллом, а после последней игры в ранге чемпиона мира его спросили, насколько важен для него этот статус.

«В плане результата на Лиге Норвегии она важна, но в плане чемпионства мира я психологически отпустил ситуацию уже давно. К тому же, у меня до сих пор остаются звания чемпиона мира в рапиде и блице”, – ответил норвежец.

В классические шахматы Магнус не будет играть как минимум до 27 мая – на эту дату запланировано его участие в турнире Norway Chess в Ставангере.

Несмотря на паузу в стандартных турнирах, Карлсен недавно заявился на онлайн-турнир Chessable Masters, который закончился его курьезным поражением.

В финале против американца Хикару Накамуры после двух партий вничью дошло до тай-брейка. На одном из ходов Карлсен собирался забрать пешку соперника, но кликнув на своего ферзя, промахнулся и поставил фигуру другую на клетку, находившуюся под ударом.

После такого зевка партия тут же закончилась – Магнус сдался.

Как и говорил Непомнящий, в свободное время Магнус ведет стримы на Twitch – он вернулся на платформу еще в январе после долгого перерыва. Впрочем, не особо часто, да и, по его словам, не гонится за популярностью.

«Не надо сравнивать меня с Хикару (Накамура – крупнейший шахматный стример на Twitch). Этот парень стримит постоянно. А у меня на Twitch даже аккаунт не верифицирован. Ну как у меня может быть больше зрителей, чем у него? Это нечестное соревнование. Это примерно так же, когда с ним встречаемся на шахматных турнирах – я там профессиональный шахматист, а он профессиональный стример. Это же нечестно!»

Выиграл 5 тысяч долларов в покер 

В разгар матча за чемпионство у Карлсена хватает активностей вне шахмат.

Так недавно он появился на популярном покерном турнире – Hustler Casino Live Show (HCL).

Раньше Магнус уже пробовал себя в покере, но на другом уровне – к примеру, участвовал в чемпионате Норвегии в прошлом апреле, заняв 25-е место из 1050 участников.

На этот раз Карлсен играл против ютуберов и стримеров в неформальной обстановке, параллельно попивая пиво.

С самого начала игра пошла не по плану. Карлсену достался ужасный стартовый расклад, он рисковал и проиграл банк в размере 17 тысяч долларов – приз взяла американская шахматистка Александра Ботез.

Но дальше дела наладились – Карлсен взял банк почти в 14 тысяч долларов, а к концу сессии не только отыгрался, но и ушел в плюс, заработав 4,5 тысячи долларов.

Побывал в Голливуде и ждет вердикта по обвинению Ниманна в читерстве

На днях появился на красной дорожке в Голливуде! В США состоялось девятое вручение премии Breakthrough prize, которую называют Оскаром от науки. Церемонию посетили многие звезды – Кристина Агилера, Роберт Дауни-младший, Денни ДеВито, Вин Дизель, Галь Гадот Марк Цукерберг и даже российская теннисистка Мария Шарапова.

Побывал там и Карлсен. Награды вручали на крыше Музея Киноакадемии, одна из премий досталась создателям вакцины от COVID-19.

В эти дни Магнус ждет вердикта от ФИДЕ по разбирательству с американцем Хансом Ниманном – норвежец завуалированно обвинил его в читерстве, позже отказавшись играть с ним. Ниманн считает, что Магнус уничтожил его карьеру – скоро этическая комиссия ФИДЕ объявит решение, но до завершения дела еще далеко, ведь Ниманн подал на Карлсена в суд.

Похоже, Карлсен совсем не скучает без шахмат и следит за матчем Непомнящего и Лижэня вполглаза.

А вспоминают ли о Карлсене в Астане?

Ян Непомнящий, кроме реплики, что ему безразлично, следит ли Магнус за матчем, больше о нем не вспоминал.

Дин Лижэнь отметился единственным ироничным комментарием о норвежце на тему результативности их матча с Яном: «Возможно, дело в том, что мы не такие профессионалы, как Магнус Карлсен».

А вот генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский считает, что матч за шахматную корону сильно потерял из-за отказа Магнуса:

«Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном. Понятно, что в СМИ можно продать это как долгожданную победу, но на самом деле будет иначе. Всегда будет оговорка. При этом 17-й чемпион мира будет абсолютно легитимным. От сравнений с Магнусом никуда не деться. Это будет проходить такой красной нитью очень долго. По крайней мере до следующего матча».

При этом Сутовский уверен, что Карслен может стать чемпионом в будущем, вернувшись на Турнире претендентов-2024: «Не исключаю, что он сыграет. Объясню почему. Во-первых, ему не надо отбираться, он попадет туда по рейтингу. Во-вторых, в нем наверняка сыграют звезды нового поколения. Два-три человека, с которыми Карлсену будет интересно посоперничать.

В-третьих, не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?»

Но вопрос – нужно ли это самому Карлсену?

«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)

Признания Карлсена в новом интервью: отказ от матча с Непомнящим из-за страха, нетрезвая игра и ода Каспарову

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Спорт-Экспресса

Фото: globallookpress.com/FS, Sylvia Lederer

9 комментариев

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Марк Мельников
Ботез, конечно, редкая красотка.
+14
-1
+13
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Егор Антипов
Breakthrough prize - "цена прорыва"? Спортс, просто из любопытства, а как Nobel prize переводится на русский?
+13
-1
+12
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juki_puki
Ответ Егор Антипов
Breakthrough prize - "цена прорыва"? Спортс, просто из любопытства, а как Nobel prize переводится на русский?
некрасивый приз? если no belle )) или награда арустамяна
+7
0
+7
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guizzy
Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса.
Звучит так, будто они хотят убить Магнуса )
+7
-1
+6
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26cfrh4wrm
Про Накамуру очень смешно пошутил)
+2
0
+2
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софочка
Ещё прилично играет в Fantasy Premier League
+1
0
+1
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Sarumian
Ответ Марк Мельников
Ботез, конечно, редкая красотка.
Умная красотка.
0
0
0
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Егор Антипов
Ответ Егор Антипов
Breakthrough prize - "цена прорыва"? Спортс, просто из любопытства, а как Nobel prize переводится на русский?
В статье "перевод" на русский заменили на оригинальное название на английском. Вообще это "Премия [за] прорыв [в науке]".
0
0
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