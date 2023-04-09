7 комментариев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров три месяца находится в реанимации.

Мы с пониманием относимся к беде, в которую попали Роман и его близкие, и сознательно не спекулируем на теме здоровья. Вокруг слишком много противоречивой или не вполне точной информации. Этот текст – только для того, чтобы систематизировать и прояснить чуть больше. Тут главное и достоверное о том, что происходит с Костомаровым – месяц и два месяца назад мы делали такие же материалы.

Sports.ru желает фигуристу выздоровления, а его семье – терпения.

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Что происходило в первые два месяца?

10 января Романа госпитализировали в Коммунарку с диагнозом пневмония. Тогда же ему начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Костомаров находился под медикаментозной седацией, а в конце января пришел в себя и общался с родными.

В начале февраля появлялись новости об ухудшении его состояния: по информации ТАСС, из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза Костомарову ампутировали обе стопы, по информации «Матч ТВ» – одну. Подробнее о первом месяце лечения – здесь.

В середине февраля, по информации разных СМИ, Костомарову ампутировали кисти рук, согласно другим источником – не кисти, а несколько пальцев на обеих руках. После операций состояние Романа начало ухудшаться – он не мог дышать сам и вновь находился под седацией. Его подключили к ЭКМО и аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали о поражении части мозга, кровоизлиянии и образовании гематомы, а позже Роман перенес инсульт. Однако врачам удалось стабилизировать ситуацию.

В начале марта наметилась положительная динамика – Роман начал приходить в сознание. Подробнее о втором месяце – здесь.

Хроника третьего месяца

13 марта: Врачи задумались о снятии Костомарова с аппарата ИВЛ, так как у него наблюдается динамика на улучшение всех показателей, сообщили источники «Матч ТВ» и Sport24.

Однако, по информации «Известий», может потребоваться новая ампутация, хотя организм пока не готов к новой операции из-за риска остановки сердца.

17 марта: Роман пришел в сознание, а его состояние продолжило улучшаться. По информации «Матч ТВ», фигуристу удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

Врачи рассчитывали, что в скором времени кровоснабжение восстановится.

19 марта: Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов. Его состояние заметно улучшилось.

Илья Авербух – один из немногих, кто обладает достоверной информацией – отметил, что фигурист находится в сознании: «Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.

Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся».

24 марта: Костомарову ампутировал пальцы левой руки – об этом сообщили источники «Московского комсомольца».

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», – рассказал источник.

Но источники «Матч ТВ» не подтвердили эти сведения.

27 марта: Илья Авербух рассказал, что получил голосовое сообщение от Романа: «Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться.

Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается».

Об этом же сказал и Александр Жулин: «В день рождения Романа мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане (Домниной). И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова.

Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься.

Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна. Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья».

28 марта: Распространение некроза в организме спортсмена остановлено – так говорят источники «Спорт-Экспресса».

Это может означать, что новых операций не потребуется. Костомарову зашили трахеостому, он получает лекарственную терапию, которая направлена на восстановление внутренних органов. Самые большие дозы препаратов – для печени.

Роман пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но самостоятельно сидеть еще не может.

31 марта: Источники «СЭ» сообщили, что фигуриста могут перевезти в немецкую клинику для установки протезов. При этом врачи из Германии консультировали российских специалистов по видеосвязи все время лечения.

Оксана Домнина, супруга Костомарова, опровергла эту информацию: «В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.

Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа».

4 апреля: Сергей Костомаров, отец Романа, сообщил, что у фигуриста все хорошо: «Все нормально, все положительно».

8 апреля: ТАСС сообщил, что Костомарова все-таки готовят к протезированию.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – сказал источник.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – отметил источник «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов