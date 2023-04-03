9 комментариев

7 апреля стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам – сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Лижэнь Дин.

Ниже – все самое основное, что нужно знать перед встречей.

Казахстан примет матч впервые – все решили часовые пояса и деньги

Матч пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Казахстан впервые в истории примет этот турнир. Изначально главным претендентом на проведение была Мексика – со страной велись долгие переговоры, однако в итоге от этого варианта отказались.

Заявку подавала и Аргентина, но ФИДЕ выбрала Казахстан по нескольким причинам. Во-первых, это удобнее с точки зрения зрительского интереса – в основном за матчем будут следить из России и Китая, а огромная разница в часовых поясах с Латинской Америкой сказалась бы на внимании.

«Впервые в истории китайский гроссмейстер выходит в финал и борется за титул чемпиона мира. Мы ожидаем огромный интерес со стороны Китая к этому событию, и это возможность, которую мы должны использовать для продвижения шахмат в Азии.

Как бы нам ни хотелось провести мировое мероприятие на американском континенте, разница во времени серьезно повлияла бы на аудиторию в данном конкретном случае. Казахстан — процветающая страна с процветающей экономикой и привилегированным географическим положением, что сделало ее идеальной для проведения этого матча», – рассказывал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Во-вторых, в Казахстане нашелся хороший спонсор – Тимур Турлов, основатель базирующейся в США финансовой компании Freedom Finance. Кстати, недавно Турлов стал президентом Федерации шахмат Казахстана.

ФИДЕ определилась с местом только в январе-2023, всего за два с половиной месяца до матча – необычно поздний срок. Сергей Карякин из-за этого выступил с критикой ФИДЕ: «Матч на первенство мира в шахматах – событие эпохальное, требующее серьезной организационной, финансовой и медийной подготовки. Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать, по крайней мере, если есть задача провести его на высшем уровне».

Матч пройдет в отеле St. Regis – он находится в центре города, в его дизайне «современные элементы сочетаются с отсылками к кочевой истории казахов».

Когда и где смотреть?

Матч на первенство мира

Астана, Казахстан

Время начала партий – 12:00 мск (в Астане 15:00).

9 апреля

Первая партия

10 апреля

Вторая партия

12 апреля

Третья партия

13 апреля

Четвертая партия

15 апреля

Пятая партия

16 апреля

Шестая партия

18 апреля

Седьмая партия

20 апреля

Восьмая партия

21 апреля

Девятая партия

23 апреля

Десятая партия

24 апреля

Одиннадцатая партия

26 апреля

Двенадцатая партия

27 апреля

Тринадцатая партия

29 апреля

Четырнадцатая партия

30 апреля

Тай-брейк (рапид)

ПРИМЕЧАНИЕ: тай-брейк проведут, если по итогам 14 партий счет будет равным.

Комментировать первые четыре партии будут американская шахматистка Ирина Круш и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, а с пятой партии вместо Ананда гарнитуру наденет россиянин Даниил Дубов. Трансляции проведут на Chess24 и Chess.com (заблокирован в России).

Призовой фонд матча составляет 2 млн долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если же в 14 партиях победителя не выявят, то новый чемпион мира получит 55% от суммы после тай-брейка.

Непомнящий идет за титулом второй раз, Лижэню помогло чудо

Ян Непомнящий сыграет в матче за шахматную корону во второй раз подряд. В прошлом матче (в 2021-м) Ян проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

В 2022-м Непомнящий вновь выиграл турнир претендентов, став вторым в истории шахматистом, которому удалось это сделать дважды подряд – первым был советский гроссмейстер Василий Смыслов (победы в 1953-м и 1956-м).

Однако действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону, поэтому вместо него соперником Непомнящего стал китаец Лижэнь Дин, так как он занял второе место на турнире претендентов.

Интересно, что Лижэнь Дин изначально не должен был играть и на турнире претендентов – его включили в состав участников в последний момент из-за дисквалификации Сергея Карякина.

Лижэнь проходил на турнир по рейтингу, но не соответствовал другому условию – он должен был сыграть не менее 30 классических партий с июня-2021 по май-2022. Китаец за это время сыграл всего 4 партии из-за того, что почти не участвовал в турнирах из-за коронавирусных ограничений.

Специально для Лижэня Китайская шахматная ассоциация организовала серию турниров, где тот набрал нужное количество партий в крайне сжатые сроки. Последнюю – 30-ю – партию он сыграл за неделю до дедлайна, и его допустили к турниру претендентов.

Почему отказался Карлсен?

Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира в 2013 году, обыграв Вишванатана Ананда. С тех пор он провел еще четыре матча на первенство мира, взял все.

Но перед турниром претендентов-2022 Карлсен заявил, что, скорее всего, не сыграет в очередном матче, потому что его не устраивает система турнира. Он хочет партии с меньшим количеством времени на обдумывание ходов, а не классические. По его мнению, нынешние матчи на чемпионство мира слишком затянутые, при этом требуют очень серьезной подготовки.

Карлсен был готов защищать корону только в том случае, если турнир претендентов выиграет 18-летний (на тот момент) француз иранского происхождения Алиреза Фируджа – с ним норвежцу было бы интересно встретиться. Но выиграл Непомнящий, и Карлсен снялся.

Позже норвежец признался в интервью, что еще одной причиной отказа был страх: «С точки зрения страха проиграть это огромная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону, потому что это действительно не доставляло мне радости. На самом деле все мысли были направлены на то, чтобы не проиграть.

Когда я сажусь за доску, я сосредоточен на игре и знаю, что могу играть хорошо. Но в остальное время… Я знаю, что проигрывать нельзя, это матч на первенство мира. Тут участвуют только два игрока, победитель и проигравший.

Если я не выиграю какой-то случайный турнир, я, может быть, даже разозлюсь, но все равно понимаю, что впереди следующий турнир. В случае с матчем за корону следующего турнира не будет. За все эти годы звание чемпиона мира стало частью моей личности, я просто не могу его потерять».

Действующий чемпион мира не будет защищать титул впервые с 1975-го – тогда Бобби Фишер отказался играть с Анатолием Карповым. Советского гроссмейстера автоматически признали чемпионом.

Какие шансы у Непомнящего?

Непомнящий и Лижэнь сыграли 13 классический партий друг против друга с 2009 года. По победам впереди Ян: 3 против 2, а еще 8 партий закончились вничью.

Последняя классическая партия между ними прошла как раз на турнире претендентов-2022 – ничья.

Ян впереди и в быстрых шахматах (рапид и блиц) – 10 побед против 7.

В апрельском рейтинге ФИДЕ Непомнящий идет на втором месте после Карлсена (2795), а Лижэнь Дин – третий (2788). Для Яна – это максимальный рейтинг в карьере, а вот Лижэнь набирал даже больше 2800 – в 2018 году его рейтинг составлял 2816.

В последний раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году – тогда Владимир Крамник обыграл Веселина Топалова из Болгарии в объединительном матче.

С 1993-го по 2005-й параллельно проводились два турнира – за чемпионство мира по версии ФИДЕ и за чемпионство мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). В 2006-м титулы объединили – тот матч как раз взял Крамник.

В 2007-м вместо турнира претендентов провели чемпионат мира на 8 игроков с двумя кругами. По его итогам Крамник потерял титул, а чемпионом мира стал Вишванатан Ананд. Год спустя Ананд и Крамник встретились в матче за шахматную корону, россиянин проиграл.

В 2016-м на титул претендовал Сергей Карякин – он даже вел по ходу матча с Карлсеном, но все же уступил на тай-брейке.

Теперь для России, пожалуй, лучший момент получить нового чемпиона мира: у Непомнящего явно больше опыта, чем у Лижэня, к тому же он чуть впереди по истории личных встреч.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP, Arne Bansch / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; globallookpress.com/IMAGO/Norbert Wienold, Sylvia Lederer/XinHua