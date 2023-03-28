136 комментариев

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МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Томас Бах Томас Бах
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Лыжи Лыжи

Что предлагает Томас Бах?

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) все же решился вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования – об этом сегодня заявил Томас Бах.

Но радоваться, пожалуй, рано – здесь очень много ограничений.

1. В феврале-2022 МОК сделал две вещи: наложил на Россию санкции и защитные меры (очень важно их разделять именно в понимании МОК).

Санкции предполагают, что в России не должны проводиться международные турниры, а российские спортсмены/тренеры/чиновники могут появляться на соревнованиях только в нейтральном статусе без флага и гимна.

Защитные меры были таковы – российские спортсмены отстранены от всех соревнований в любом виде и статусе.

Санкции МОК оставил в силе и на этот раз, а вот от защитных мер отказался. 

В своем решении комитет руководствовался мнениями спецдокладчиков ООН по правам человека, а также тем, что политика не должна влиять на спорт, а государства не должны решать, каким спортсменам можно соревноваться, а каким нет.

2. МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам турниров допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований, но с множеством ограничений:

• только в нейтральном статусе (без флага и гимна);

• без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности;

• допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий;

• спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях;

• все эти спортсмены должны следовать антидопинговым правилам.

3. Что все это значит? Во-первых, для командных видов спорта (футбол, хоккей, волейбол, гандбол и другие) ничего не изменилось – россиян по-прежнему никуда не пустят.

К тому же наши спортсмены не смогут выступать в биатлонных, лыжных, плавательных и других эстафетах, или любых других командных соревнованиях (например, многоборье в гимнастике).

Причина в том, что если на прошлых Олимпиадах наша команда выступала без флага и гимна и в нейтральном статусе, но все-таки в качестве сборной (мы были «нейтральными атлетами из России» и «сборной ОКР»), то теперь будет только полноценный индивидуальный статус без поблажек.

Во-вторых, скорее всего, на турниры не пустят спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах – ЦСКА, «Динамо». Или которые числятся в Росгвардии.

В России таких – подавляющее большинство. Это, например, фигуристы Марк Кондратюк, Софья Самоделкина, Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и многие-многие-многие другие. Их сотни.

Всех спортсменов, имеющих (или имевших) связи с силовыми ведомствами, МОК автоматически считает теми, кто поддерживает боевые действия.

В-третьих, МОК не разъясняет конкретно, что будет считаться за «активную поддержку боевых действий».

Комитет рекомендовал каждой федерации создать отдельную комиссию, которая решит, выступал ли тот или иной спортсмен с поддержкой. Такой поддержкой могут считать посты в соцсетях, высказывания в СМИ, ношение или публикацию Z-символики и участие в митингах.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

4. МОК дал разъяснения и по самому нейтральному статусу: форме, флагам и прочему.

• Спортсмены должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Для их обозначения будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN.

• Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN.

• Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще.

• Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще.

• Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку в Федерацию перед турниром.

Интересно, что запреты коснулись даже болельщиков. Им нельзя будет проносить на соревнования российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Гимн, кстати, петь тоже нельзя – за этим будут следить организаторы и международные федерации, но непонятно, будут ли по этому поводу какие-то санкции в отношении болельщиков.

• Чтобы соблюдать принципы нейтральности, спортсмены должны воздержаться от любого взаимодействия или активности, связанных с российскими символами (флаг, гимн, эмблема или любые другие) во время соревнований или в медиа (включая интервью, посты в социальных сетях, репосты и прочее).

Это касается и национальных соревнований, связанных с их выступлением на международном турнире.

Проще говоря – вероятно, на внутренних турнирах выступать под флагом России и слушать гимн на пьедестале тоже опасно, за это могут лишить нейтрального статуса, если посчитают, что это соревнование важно в плане отбора на международные старты.

5. Еще важная деталь – об участии наших в Олимпийских играх в Париже и Милане речи пока вообще не идет. МОК примет решение по этому вопросу позже. Возможно даже тогда, когда отбор на Игры уже закончится – насколько это реально, комитет пока тоже разъяснений не дает.

К тому же нужно понимать, что все это – только рекомендации. Да, международные федерации обычно слушаются МОК и делают так, как им рекомендуют, но все же могут принимать собственные решения. Так что вполне возможно, что в некоторых видах спорта наших спортсменов не пустят на турниры даже в нейтральном статусе – и с этим МОК ничего не сможет поделать.

И главный вопрос – согласятся ли в России с такими требованиями?

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Александр Вильф

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
6057 голосов
Да
46%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
54%
Роман Терюшков

136 комментариев

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Ocelot
смена гражданства видимо будет самым легким и простым способом попасть на Олимпиаду
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Alexandr Alexandrov
Ответ Воздушный Змей
Потому что одна страна (пока ещё одна) решила шатнуть 30-летний мировой порядок, тот самый, "основанный на правилах", правда, без уточнения, чьих. Умирающий старый мир ожесточённо сопротивляется через все виды человеческой деятельности. Радует одно: западному молоху всё равно конец.
Ну насчёт одной неверно, одна скорее выступила копьём, триггером, извините за иностранщину, а остальные добавляются.
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Александр Кот
Вот они нацисты
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Umar Rieltor
почему Израиль тоже не запретить ???
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pas33pas
Ответ CoMoBo3
Не передёргивай, оставаться при силовых ведомствах после 24-го - весьма неумно для международной спортивной карьеры 😎
А что люди должны сделать? Как Щербакова удалить флаг и гимн со всего что можно? Но её всё равно сначала забанили, потом поздравили Сакомото за блистательное участие в женской одиночке вместо неё, а потом номинировали на снятие с премии. Люди выживают как могут, даже если у нас вся страна военная.
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Александр Аракелян
фу, фу
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Edward XVII
Ответ Вячеслав Зонов
Когда против Югославии страны НАТО развязывали войну в Европе - никаких санкций и отстранений не было. Этодругое?
конечно другое. абсолютно другое. вообще другое. это как сравнить чуму в европе в 1351 когда померло полевропы и эпидемию коклюша в детском саду номер 125. или вторую мировую и конфликт местных опг к городе братск в 1996 году. просто абсолютно несоизмеримый масштаб и последствия.
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Vadim Medvedev
Ответ Хаскерс
Не о том обсуждение. Надо побеждать в войне. Остальное - это шум и инфо бои.
так нет никакой войны
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Рафаэль Хаметшин
По сути МОК просто от махнулся от всего этого, потому что такой абсурд выкатили, будто бы заранее зная что на это никто не согласиться. Даже пункт насчёт болельщиков, полнейший бред, ну хорошо будут проверять болел что бы флаг не пронесли или в одежде не подходящей под их критерии не прошли, а как они проконтролируют гимн?! Ну возьмут толпа русских и запоют во всё горло гимн, и что??? что они сделают??? арестуют, расстреляют? что?
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ste23
Ответ Вячеслав Зонов
Когда против Югославии страны НАТО развязывали войну в Европе - никаких санкций и отстранений не было. Этодругое?
А "Югославия" ни с кем сама не воевала? Операция была проведена с санкции СБ ООН.
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Александр Кот
Ответ foreverSKA
Объясни это погибшим спортсменам Украины
Уверен? А почему ты промолчал про погибших детей Донбасса и Луганска, начиная с 14 года.
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Андрей Балабаев
Ответ CoMoBo3
Страну никто не спрашивает. Если ты спортсмен, "не занималcя активной поддержкой боевых действий" (тут даже не нужно быть открыто против, просто не поддерживать), иди и соревнуйся 😎
Внимательно прочтите критерии. Если ты не высказывался в поддержку, но выстуаешь за цска или динамо, ты автоматом не едешь. Это почти все топовые российские спортсмены. Кого посылать? Тех кто на уличных турниках подтягивается?
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Konstantin Riga
Ответ CoMoBo3
А не надо было оставаться после 24-го февраля при силовом ведомстве. Если совесть есть, нужно было в тот же день "партбилет на стол". Остался — поддерживаешь 😎
Так сказано же вроде - "состоит или состоял". Так что "сдача партбилета" всё равно не спасла бы.
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foreverSKA
А чем спортсмены лучше дяди Васи , который лишился работы из-за санкций ? Всем бан
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Вячеслав Зонов
Ответ Ky Ky
Оооо, диванные победители подтянулись
И диванные любители Бандеры тоже тут
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Денис Морозов
Ответ Вячеслав Зонов
Когда против Югославии страны НАТО развязывали войну в Европе - никаких санкций и отстранений не было. Этодругое?
диктатор Милошевич был международный преступником. кстати почему рф не заступилась за Сербию
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fil_spb
Ответ Денис Морозов
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Войны безостановочно идут по всему миру. Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия. Кстати, вот же совпадение, во всех них, и в нынешней в том числе, торчат звездно полосатые уши. Так что не надо лицемерить. Это именно дискриминация и ничего другого.
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derko12
Ответ Lacrosse-style goal
Слухайте, а что за тема...в новостях про МОК и "как бы допуск" россиян, всегда встречается несколько комментов как по разнарядке про отбор по форме черепа... Интересно от чего же так сошлись у многих мысли об этом...
боты же, легко прослеживается в темах на спортсе, куда их натравливают
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Manowar66
Ответ Егор Кузнецов
Дискриминация? Да вы в своём уме вообще? Наша страна развязала самую масштабную и кровопролитную войну в Европе со времен WWII, поэтому радоваться надо, что вообще хоть как-то допускают.
ты в Америке разве живёшь?
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-1
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Vadim Medvedev
Ответ Воздушный Змей
Потому что одна страна (пока ещё одна) решила шатнуть 30-летний мировой порядок, тот самый, "основанный на правилах", правда, без уточнения, чьих. Умирающий старый мир ожесточённо сопротивляется через все виды человеческой деятельности. Радует одно: западному молоху всё равно конец.
мы под бахмутом миропорядок шатаем, да?
0
-1
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baxinya
Ответ crazymaks
да пускай идут лесом, нам эти игры не нужны
Кому нам? Мы-Николай 2, а вы за всех не отвечайте, спортсмены все хотят ехать, это их жизнь
+1
-1
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Александр Кот
Лицимеры чистой воды и Мок лижет жопу америкосам
+1
-4
-3
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melmi
По сути между строк- пока у вас в стране этот режим власти , ведущий войну - мы вас и дальше будем не рады видеть
+1
-2
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Роман Волков
На внутренних стартах без Флага и Гимна! Иначе дисквалификация!
Решать кого дисквалифицировать, будут наши Враги!
Вот это Разрешили!
😡
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Вячеслав Зонов
Ответ Денис Морозов
Комментарий удален модератором
Когда против Югославии страны НАТО развязывали войну в Европе - никаких санкций и отстранений не было. Этодругое?
+2
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