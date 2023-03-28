136 комментариев

Что предлагает Томас Бах?

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) все же решился вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования – об этом сегодня заявил Томас Бах.

Но радоваться, пожалуй, рано – здесь очень много ограничений.

1. В феврале-2022 МОК сделал две вещи: наложил на Россию санкции и защитные меры (очень важно их разделять именно в понимании МОК).

Санкции предполагают, что в России не должны проводиться международные турниры, а российские спортсмены/тренеры/чиновники могут появляться на соревнованиях только в нейтральном статусе без флага и гимна.

Защитные меры были таковы – российские спортсмены отстранены от всех соревнований в любом виде и статусе.

Санкции МОК оставил в силе и на этот раз, а вот от защитных мер отказался.

В своем решении комитет руководствовался мнениями спецдокладчиков ООН по правам человека, а также тем, что политика не должна влиять на спорт, а государства не должны решать, каким спортсменам можно соревноваться, а каким нет.

2. МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам турниров допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований, но с множеством ограничений:

• только в нейтральном статусе (без флага и гимна);

• без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности;

• допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий;

• спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях;

• все эти спортсмены должны следовать антидопинговым правилам.

3. Что все это значит? Во-первых, для командных видов спорта (футбол, хоккей, волейбол, гандбол и другие) ничего не изменилось – россиян по-прежнему никуда не пустят.

К тому же наши спортсмены не смогут выступать в биатлонных, лыжных, плавательных и других эстафетах, или любых других командных соревнованиях (например, многоборье в гимнастике).

Причина в том, что если на прошлых Олимпиадах наша команда выступала без флага и гимна и в нейтральном статусе, но все-таки в качестве сборной (мы были «нейтральными атлетами из России» и «сборной ОКР»), то теперь будет только полноценный индивидуальный статус без поблажек.

Во-вторых, скорее всего, на турниры не пустят спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах – ЦСКА, «Динамо». Или которые числятся в Росгвардии.

В России таких – подавляющее большинство. Это, например, фигуристы Марк Кондратюк, Софья Самоделкина, Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и многие-многие-многие другие. Их сотни.

Всех спортсменов, имеющих (или имевших) связи с силовыми ведомствами, МОК автоматически считает теми, кто поддерживает боевые действия.

В-третьих, МОК не разъясняет конкретно, что будет считаться за «активную поддержку боевых действий».

Комитет рекомендовал каждой федерации создать отдельную комиссию, которая решит, выступал ли тот или иной спортсмен с поддержкой. Такой поддержкой могут считать посты в соцсетях, высказывания в СМИ, ношение или публикацию Z-символики и участие в митингах.

4. МОК дал разъяснения и по самому нейтральному статусу: форме, флагам и прочему.

• Спортсмены должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Для их обозначения будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN.

• Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN.

• Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще.

• Вместо гимна – гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще.

• Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку в Федерацию перед турниром.

Интересно, что запреты коснулись даже болельщиков. Им нельзя будет проносить на соревнования российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Гимн, кстати, петь тоже нельзя – за этим будут следить организаторы и международные федерации, но непонятно, будут ли по этому поводу какие-то санкции в отношении болельщиков.

• Чтобы соблюдать принципы нейтральности, спортсмены должны воздержаться от любого взаимодействия или активности, связанных с российскими символами (флаг, гимн, эмблема или любые другие) во время соревнований или в медиа (включая интервью, посты в социальных сетях, репосты и прочее).

Это касается и национальных соревнований, связанных с их выступлением на международном турнире.

Проще говоря – вероятно, на внутренних турнирах выступать под флагом России и слушать гимн на пьедестале тоже опасно, за это могут лишить нейтрального статуса , если посчитают, что это соревнование важно в плане отбора на международные старты.

5. Еще важная деталь – об участии наших в Олимпийских играх в Париже и Милане речи пока вообще не идет . МОК примет решение по этому вопросу позже. Возможно даже тогда, когда отбор на Игры уже закончится – насколько это реально, комитет пока тоже разъяснений не дает.

К тому же нужно понимать, что все это – только рекомендации. Да, международные федерации обычно слушаются МОК и делают так, как им рекомендуют, но все же могут принимать собственные решения. Так что вполне возможно, что в некоторых видах спорта наших спортсменов не пустят на турниры даже в нейтральном статусе – и с этим МОК ничего не сможет поделать.

И главный вопрос – согласятся ли в России с такими требованиями?

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Александр Вильф