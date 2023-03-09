7 комментариев

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт неожиданно вернулась под конец нашего внутреннего сезона – на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени заехала на 13-е место в спринте.

Юрловой – 38 лет, у нее идет подготовка к чемпионату России. Чем Екатерина занималась в паузу и почему возвращается?

• Первый раз Юрлова вернулась еще в прошлом марте – после двухлетнего перерыва и декрета выступила на чемпионате России . Изначально в планах была Олимпиада-2022 в Пекине, но из-за ошибки при подготовке к сезону возвращение состоялось только на ЧР.

Тогда Юрлова не особенно удачно проехала в спринте (34-е место с двумя промахами), зато выиграла сингл-микст в паре с Максимом Цветковым. Тогда она предупреждала: о следующем сезоне не думает, а старт понадобился скорее для того, чтобы не расстраивать болельщиков, которые ждали ее возвращения.

«На протяжении всего этого сезона я тренировалась. Поэтому нет ничего лучше, чем продолжить подготовку, которую я проводила. Просто выступаю за свой регион, даже без определенных целей и задач, считаю, что это хорошее дело.

Возобновление карьеры было без мыслей о следующем сезоне. Это было сделано для болельщиков, которые в течение всего сезона писали мне. Я ранее говорила, что выступлю на «Ижевской винтовке», но не получилось. Было бы некрасиво

Пока не могу комментировать свое будущее. Состояние, в котором находится наш биатлон, также не повлияет на мое решение. Оно уже принято, но озвучить его смогу чуть позже» .

• Но это «чуть позже» долго не наступало. Юрлову постоянно спрашивали о продолжении карьеры, но она отвечала расплывчато: надо подумать, решение на паузе.

Чемпионку мира даже включили в расширенный состав на этот сезон – тогда Екатерина пообещала объявить решение до начала подготовки, но все же не объявила .

В июле Юрлова посетила открытую тренировку группы Сергея Башкирова – там ей опять задали вопрос про карьеру: «Возвращение на лыжню? Пока не могу сказать. Если решу вопросы касательно здоровья, почему бы и нет. Но так далеко не загадываю. Желание вернуться есть всегда, в любом состоянии».

Летом она публиковала в соцсетях фото с тренировками – например, бегала с коляской, в которой везла дочку.

«Мини-тренер продолжает помогать маме», – шутила Юрлова.

В августе каталась на сапсерфинге, впрочем, тоже считая это видом тренировки: «Разнообразие в тренировочном процессе – одна из важных составляющих результативности. Сапсерфинг – замечательное средство восстановления! И не только в спорте!».

А потом выступила в любительской велогонке La Strada на 40 км в Санкт-Петербурге.

• В следующий раз к вопросу о карьере вернулись в ноябре. Главный тренер сборной Санкт‑Петербурга Александр Касперович сообщил, что Юрлова снова хочет посоревноваться на чемпионате России: «Она решила продолжить тренировки. Она сейчас готовится под руководством отца, делает это со всей серьезностью. Это очень опытная, ответственная спортсменка.

Катя планирует выступать на чемпионате России, для нее это будет главный старт сезона. Не сомневаюсь, что она сможет подойти к этим соревнованиям в хорошей форме».

Позже и сама Юрлова подтвердила возвращение: «Самый главный вопрос по здоровью в течение лета мне удалось решить, сейчас все нормально . Буквально в конце октября я проходила углубленное медицинское обследование на базе ФМБА. У врачей и спортивных докторов по его результатам вопросов ко мне не возникло, чему я очень рада. Допуск получен.

Цели и задачи на следующий сезон? Ко всеобщему сожалению, сейчас мы все будем бегать не на международном уровне. Ни в коем случае не хочу этими словами обидеть наших братьев-белорусов. Я всегда рада, когда мы с ними соревнуемся, и сейчас в это непростое время руководства наших стран сделали такое замечательное соревнование, как Кубок Содружества.

Я рассчитываю и настраиваюсь на локальные соревнования. Есть небольшие трудности с переездами, поэтому буду показываться на соревнованиях российского уровня, то есть на Кубке и чемпионате России. Но не на всех этапах».

• Но на Кубке России Юрлова так и не появилась. Зато выступила в новогодней шоу-гонке, в Гонке чемпионов в Раубичах (в паре с призером чемпионатов мира Петром Ивашко из Беларуси финишировала второй) и в лыжном марафоне TOKSOVOCUP (вторая на дистанции 34 км после лыжницы Юлии Чекалевой).

• И вот наконец-то первая полноценная гонка после перерыва почти в год. Юрлова пробежала в спринте на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Возвращение получилось вполне удачным: 13-е место с чистой стрельбой, позади Светлана Миронова, Наталия Шевченко, Лариса Куклина .

Со скоростью пока проблемы: 21-й результат на лыжне, полторы минуты отставания от Ирины Казакевич. Впрочем, без просадок и провалов – стабильный проигрыш по 30 секунд за круг. Всего на три секунды хуже, чем у той же Ларисы Куклиной, которая готовилась в команде и бегала весь сезон. А вот со стрельбой, похоже, все неплохо – 4-е время и ноль промахов.

– Конечно, сказывается отсутствие крупных соревнований. Надеюсь, что благодаря этим стартам чуть‑чуть приближу свое оптимальное состояние к чемпионату России.

– Какие ощущения от официальных стартов после длительного перерыва?

– Радость! Что такое мандраж, я уже забыла. А радость от того, что полные трибуны, от атмосферы и встречи с девчонками.

– Сегодня у вас великолепная стрельба. С кем и где готовились к этим стартам?

– С детьми в Санкт‑Петербурге. И с личным тренером, конечно.

– Следили за российскими стартами в этом году? Может, кто удивил в этом году?

– Смотрела, только когда было время. Нет, я довольно хорошо знаю практически всех девчонок, и было здорово, что они поочередно занимали места на пьедестале.

– За год без международных соревнований изменился ли менталитет у наших спортсменов?

– Это мой первый старт за год, поэтому лучше такой вопрос задать другим спортсменам, – рассказала Юрлова в эфире после гонки.

Впереди – гонка преследования, где у Юрловой с такой стрельбой есть шансы подняться. А потом – масс-старт и чемпионат России в Ханты-Мансийске.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Спринт

1. Екатерина Носкова – 20.53,6

2. Виктория Сливко – 3,0 (0)

3. Анастасия Шевченко – 9,3 (0)

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 14,9 (0)

5. Анастасия Гореева – 16,8 (1)

6. Тамара Дербушева – 20,6 (0)…

10. Ирина Казакевич – 47,6 (3)...

13. Екатерина Юрлова-Перхт – 54,6 (0)

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Betonmobile.ru, Чемпионат.com.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/yurlovaeka