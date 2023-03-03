49 комментариев

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок
Еще не утих скандал с судейством на первенстве России-2023, как у Евгения Плющенко появился новый повод для недовольства.
В Финале Гран-при России среди юниоров вновь выступали две его ученицы: Софья Титова и Вероника Жилина. И если Жилина вряд ли будет спорить с оценками, то Титова точно озадачена – ее опять не пустили на пьедестал.
• Софья заявила мощный контент на произвольную – по сложности с ним может сравниться только программа Вероники Жилиной.
Два четверных сальхова (оба в каскадах), два тройных акселя (один в связке с двойным) – примерно то же, что она делала на первенстве России в феврале, но тогда было падение с первого квада.
Сегодня обошлось без падений, Софья откатала весь внушительный контент: тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, двойной флип, тройной флип.
После проката она явно ликовала, а благодарный Плющенко душевно обнял.
Хотя все равно нашел, чем немного пожурить ученицу: «Поторопилась на сальхове, поторопилась на флипе».
А вот дальше все напоминало театр.
• Сначала в КиКе Плющенко долго что-то объяснял Титовой, но больше хвалил:
Плющенко: Молодец, характер показала.
Титова: Наконец-то прыгнула.
Плющенко: Умница! Два четверных сальхова, два тройных акселя. Но второй сальхов сделала и сразу (разводит руки). А нужно придержать, сконцентрироваться.
Но оценки все не появлялись – пауза явно превышала стандартную. Плющенко продолжил что-то рассказывать Софье, активно жестикулировал, но уже было видно, что оба нервничают.
Через две минуты показали судей за мониторами, а комментатор Александр Гришин тем временем в эфире зачитывал информацию из протокола: у Титовой увидели несколько недокрутов, а еще ошибку на вращении.
Когда время ожидания подходило к трем минутам, Евгений демонстративно начал поглядывать на часы.
И вот через три минуты, которые тренер и спортсменка провели в КиКе, оценки объявили – 133,20 балла. Почти на 7 баллов меньше, чем на первенстве России, где было падение с четверного сальхова.
• Титова на этот раз только улыбнулась и ушла из кадра. А Евгений долго с озадаченным лицом смотрел на монитор с оценками.
А в зале раздавались крики «Позор судьям!»
Софья вышла к журналистам собранной и не обвиняла судей, хотя на первенстве России, да и накануне после короткой программы не стеснялась жаловаться на оценки.
«Довольна собой. Вчера я одна из девочек юниорок сделала тройной аксель, рада этому. Долго ждала оценки. Обычно побыстрее проходит. Нет, я не расстроена из-за оценок. Я знаю, что я сделала 4 ультра-си и довольна этим», – сказала Титова.
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Всего за технику после проката Титова потеряла сразу 18 баллов. 87,74 превратились в 69,26 – это пропасть.
Интересно, что в этом году Софья уже получала похожие баллы за произвольную – на Гран-при в Казани у нее было 132,80, но тогда она заявила всего два прыжка ультра-си и упала с обоих.
• Почему же у Титовой такие низкие баллы?
Судьи увидели 4 недокрута: на каскаде четверной сальхов – тройной тулуп (на обоих прыжках), сольном тройном акселе и еще одном четверном сальхове, который шел вместе с ойлером и тройным сальховом.
К тому же Софье поставили первый уровень на комбинированном вращении со сменой ноги – с пометкой «нет базовой позиции волчок». Только на этом она потеряла несколько баллов.
Плюс второй уровень на прыжке в волчок, низкие баллы по GOE на каскаде из акселей (всего 0,32) и на двойном флипе (0,11) – все вместе это здорово срезало итоговую оценку.
• Каталась сегодня и еще одна ученица Плющенко – Вероника Жилина. Она упала с четверного сальхова, прыгнула четверной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип, четверной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной лутц – тройной тулуп.
Сразу после проката Вероника что-то объясняла Плющенко – тот ответил, но в эфире была слышна только последняя его фраза: «За это отвечали судьи».
На оценки Жилиной Евгений смотрел с каменным лицом – кстати, в этот раз судьи сработали быстро. Баллы солидные – 150,70, и в итоге Вероника выиграла финал Гран-при.
А Софья Титова опять, как и на первенстве России, заняла 4-е место, причем вновь проиграла борьбу за бронзу Марии Гордеевой. До медали не хватило трех баллов.
Вчера Плющенко объявил, что минимум год не будет давать комментариев по поводу судейства. Потом уточнил: моратория нет, но и комментариев пока тоже не будет. Но вот теперь выдержит ли?
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Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Девушки
Итоговое положение
1. Вероника Жилина – 222,45
2. Дарья Садкова – 206,09
3. Мария Гордеева – 204,08
4. Софья Титова – 200,99
5. Виктория Морозова – 199,55
6. Алиса Юрова – 199,45
Произвольная программа
1. Вероника Жилина – 150,70
2. Мария Гордеева – 134,08
3. Дарья Садкова – 133,48
4. Софья Титова – 133,20
5. Виктория Морозова – 132,39
6. Алиса Юрова – 131,39
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Видео и скриншоты: Первый канал
По прокату:
... Титова ПП:
1) 3А<+2A+SEQ ГОЕ -2
2) 4S<<+3T< ГОЕ -2/-3
3) 3A<< ГОЕ -3
4) 3Lo ГОЕ 1/2
5) FCSp2 ГОЕ 1/2
6) ChSq1 ГОЕ 1/2
7) // 4S<<+1Eu+3S ГОЕ -2
8) 2F ГОЕ -2
9) CCoSp2 ГОЕ 2
10) 3F ГОЕ 2/3
11) FCCoSp4 ГОЕ 2......... можно смело ещё баллов шесть снимать с проката.
ей дали 2 этапа югп, в расчёте на её нестабильность, но она так откатала свой 1 этап на югп, что в срочном порядке пришлось её снимать со второго(где она с Акатьевой очно встретиться должна была)... т.е. "опрокинули" её... и не только её, но и спонсоров, которые раскруткой фигуристов и лоббированием в ису занимаются... в 22году - не подходящее время было для перехода... а сейчас уже самое то...
как понимаете, её переход "не сегодня" планировался😔 т.е. там уже многие вопросы решены и подготовлены...
да, может быть всё решено и своеобразная "сделка"...
И если уж на то пошло - включение в юниорскую сборную, хотя она не отодралась, как раз очень хороший сигнал) такое чувство, что кому-то очень хочется разогнать тему перехода
Голову надо включать!
На Важных стартах надо исполнять то, что можешь сделать хорошо!
Лично он, оставил Яркую девчонку без медалей, на ДВУХ главных стартах!😠😠😠
так что там параллельно даже на какие-то карантины, которые в реальности, при знании и желании, можно обойти...