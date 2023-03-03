49 комментариев

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Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

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Еще не утих скандал с судейством на первенстве России-2023, как у Евгения Плющенко появился новый повод для недовольства.

В Финале Гран-при России среди юниоров вновь выступали две его ученицы: Софья Титова и Вероника Жилина. И если Жилина вряд ли будет спорить с оценками, то Титова точно озадачена – ее опять не пустили на пьедестал.

• Софья заявила мощный контент на произвольную – по сложности с ним может сравниться только программа Вероники Жилиной.

Два четверных сальхова (оба в каскадах), два тройных акселя (один в связке с двойным) – примерно то же, что она делала на первенстве России в феврале, но тогда было падение с первого квада.

Сегодня обошлось без падений, Софья откатала весь внушительный контент: тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, двойной флип, тройной флип.

После проката она явно ликовала, а благодарный Плющенко душевно обнял.

Хотя все равно нашел, чем немного пожурить ученицу: «Поторопилась на сальхове, поторопилась на флипе».

А вот дальше все напоминало театр.

 

• Сначала в КиКе Плющенко долго что-то объяснял Титовой, но больше хвалил:

Плющенко: Молодец, характер показала.

Титова: Наконец-то прыгнула.

Плющенко: Умница! Два четверных сальхова, два тройных акселя. Но второй сальхов сделала и сразу (разводит руки). А нужно придержать, сконцентрироваться.

Но оценки все не появлялись – пауза явно превышала стандартную. Плющенко продолжил что-то рассказывать Софье, активно жестикулировал, но уже было видно, что оба нервничают.

Через две минуты показали судей за мониторами, а комментатор Александр Гришин тем временем в эфире зачитывал информацию из протокола: у Титовой увидели несколько недокрутов, а еще ошибку на вращении.

Когда время ожидания подходило к трем минутам, Евгений демонстративно начал поглядывать на часы.

И вот через три минуты, которые тренер и спортсменка провели в КиКе, оценки объявили – 133,20 балла. Почти на 7 баллов меньше, чем на первенстве России, где было падение с четверного сальхова.

• Титова на этот раз только улыбнулась и ушла из кадра. А Евгений долго с озадаченным лицом смотрел на монитор с оценками.

А в зале раздавались крики «Позор судьям!»

Софья вышла к журналистам собранной и не обвиняла судей, хотя на первенстве России, да и накануне после короткой программы не стеснялась жаловаться на оценки.

«Довольна собой. Вчера я одна из девочек юниорок сделала тройной аксель, рада этому. Долго ждала оценки. Обычно побыстрее проходит. Нет, я не расстроена из-за оценок. Я знаю, что я сделала 4 ультра-си и довольна этим», – сказала Титова.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

Всего за технику после проката Титова потеряла сразу 18 баллов. 87,74 превратились в 69,26 – это пропасть.

Интересно, что в этом году Софья уже получала похожие баллы за произвольную – на Гран-при в Казани у нее было 132,80, но тогда она заявила всего два прыжка ультра-си и упала с обоих.

• Почему же у Титовой такие низкие баллы?

Судьи увидели 4 недокрута: на каскаде четверной сальхов – тройной тулуп (на обоих прыжках), сольном тройном акселе и еще одном четверном сальхове, который шел вместе с ойлером и тройным сальховом.

К тому же Софье поставили первый уровень на комбинированном вращении со сменой ноги – с пометкой «нет базовой позиции волчок». Только на этом она потеряла несколько баллов.

Плюс второй уровень на прыжке в волчок, низкие баллы по GOE на каскаде из акселей (всего 0,32) и на двойном флипе (0,11) – все вместе это здорово срезало итоговую оценку.

• Каталась сегодня и еще одна ученица Плющенко – Вероника Жилина. Она упала с четверного сальхова, прыгнула четверной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип, четверной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной лутц – тройной тулуп.

Сразу после проката Вероника что-то объясняла Плющенко – тот ответил, но в эфире была слышна только последняя его фраза: «За это отвечали судьи».

На оценки Жилиной Евгений смотрел с каменным лицом – кстати, в этот раз судьи сработали быстро. Баллы солидные – 150,70, и в итоге Вероника выиграла финал Гран-при.

А Софья Титова опять, как и на первенстве России, заняла 4-е место, причем вновь проиграла борьбу за бронзу Марии Гордеевой. До медали не хватило трех баллов.

Вчера Плющенко объявил, что минимум год не будет давать комментариев по поводу судейства. Потом уточнил: моратория нет, но и комментариев пока тоже не будет. Но вот теперь выдержит ли?

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Итоговое положение

1. Вероника Жилина – 222,45

2. Дарья Садкова – 206,09

3. Мария Гордеева – 204,08

4. Софья Титова – 200,99

5. Виктория Морозова – 199,55

6. Алиса Юрова – 199,45

Произвольная программа

1. Вероника Жилина – 150,70

2. Мария Гордеева – 134,08

3. Дарья Садкова – 133,48

4. Софья Титова – 133,20

5. Виктория Морозова – 132,39

6. Алиса Юрова – 131,39

***

Видео и скриншоты: Первый канал

49 комментариев

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Алексей Токарев
Плющинко и на Титову мараторий не комментировать судейство навесил?
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Denis Travin
... это ещё Титову грибанули.
По прокату:
... Титова ПП:
1) 3А<+2A+SEQ ГОЕ -2
2) 4S<<+3T< ГОЕ -2/-3
3) 3A<< ГОЕ -3
4) 3Lo ГОЕ 1/2
5) FCSp2 ГОЕ 1/2
6) ChSq1 ГОЕ 1/2
7) // 4S<<+1Eu+3S ГОЕ -2
8) 2F ГОЕ -2
9) CCoSp2 ГОЕ 2
10) 3F ГОЕ 2/3
11) FCCoSp4 ГОЕ 2......... можно смело ещё баллов шесть снимать с проката.
+4
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+4
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Виктория Петрова
Ответ bhbif77
Саша вот тоже сделала 5! ультраси и всё равно вторая. Так что не гонитесь фигуристки за количеством. Только качество всё спасёт
Саша из-за 3А проиграла, в короткой, так бы была первой
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-1
-1
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Скелет_Полишинеля
Ответ Tania09**
А секунд 30 Софья катала на двух ногах вдоль бортика - это какой элемент программы?
Дорожка шагов четвертого уровня.
+1
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Виктория Петрова
жалко тут только девочку, почему из-за гонора своего тренера она должна расплачиваться
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-1
-1
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smitteni
Ну конечно с недокрутами у Титовой чушь полная. Судьи у нас конечно полное дно, очень жаль:(
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Ezhar
Ответ Tania09**
Да Анатольевна сегодня говорит одно, завтра другое. У вас глаза есть?
😐кхм.. глаза, кажется, есть, времени не всегда хватает. Или это осуждаемо? Вроде просто спросила, пока что сама на видела прокаты, радикальная разношёрстица мнений смутила.
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Елена Ушакова
Ответ Defender64
Ну я тоже не ожидал, что 18 баллов снимут (смотрел в записи, но результаты не знал). Но недокруты не пересматривал - может они и правда были (скорее всего), а по остальным ошибкам - всё ясно и без пересмотров. Но зато пока (только лишь пока) обошлось без истерик. Не знаю, сбежит ли Титова под другой флаг (в юниорскую сборную отобралась - не так легко должно быть), но посыл вполне ясен - надо убирать половину ультра-си и подтягивать все остальные аспекты - реально проблемы и по непрыжковым, и по компам, которые всё равно у неё капец какие высокие для такого катания (жаль, не видим, что было бы на международке). А вот кого точно нельзя никуда отпускать - так это Жилину. Весь сезон провела достойно, ни разу не развалилась, научилась бороться - приятно посмотреть. Ну и здесь выиграла с хорошими баллами и хорошим прокатом. 4Т в воздухе докручены. Можно только поздравить. Садкова молодец, что квад прыгнула (вроде первый раз хрустали не анонсировали ультра-си), но всё равно не может не налажать где-то на более простых вещах, причём неоднократно. Вторая Хромых растёт. Гордеева подарила сегодня серебро ей, можно сказать... Не очень хороший был прокат.
Так и снимали бы компоненты. Нечего там высоко оценивать.
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Alexander X
Ответ Mary Ion
Так никому не светит что-то кроме внутрироссийских водокачек)) И если уж на то пошло - включение в юниорскую сборную, хотя она не отодралась, как раз очень хороший сигнал) такое чувство, что кому-то очень хочется разогнать тему перехода
что я не так написал?.. вроде ясно и русскими словами: федра её отпускать не хочет, лучший вариант для это - включить в сборную, и далее мариновать её.... задвигая её под всех подряд на отборочных турнирах...

ей дали 2 этапа югп, в расчёте на её нестабильность, но она так откатала свой 1 этап на югп, что в срочном порядке пришлось её снимать со второго(где она с Акатьевой очно встретиться должна была)... т.е. "опрокинули" её... и не только её, но и спонсоров, которые раскруткой фигуристов и лоббированием в ису занимаются... в 22году - не подходящее время было для перехода... а сейчас уже самое то...

как понимаете, её переход "не сегодня" планировался😔 т.е. там уже многие вопросы решены и подготовлены...
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Tania09**
А секунд 30 Софья катала на двух ногах вдоль бортика - это какой элемент программы?
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tanya_1111
НЕАДЕКВАТНЫЕ САМОДУРНЫЕ СУДЬИ
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-2
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Tania09**
Ответ Ezhar
Ё-моё, так Софья реально плохо откатала или нет? Если не было недокрутов, как ТАТ сказала, то пусть Плющ нормально соберётся и разнесёт судей. Уже давно пора это болото расшатать, кстати, но ведь при абсолютно честном судействе некоторые прыжки станут получать ГОЕ мизерные или минусовые, дорожки выше третьего уровня не получатся почти ни у кого, компы резко опустятся. Нужно ли это тренерам? Хотят ли они получить в лоб за халтуру? Не-а, вот и бухтят без доказательств, что спортсмены, что тренеры.
Да Анатольевна сегодня говорит одно, завтра другое. У вас глаза есть?
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Мурманчанин37
Ответ Светлана Менова
Конкретно пройдитесь по протоколу Садковой, там отмечено обнуление на вращении и оба падения, что конкретно не так? Компы ей поставили меньше, чем Титовой между прочим.
И ребро на флипе у Даши тоже поставили
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Alexander X
Ответ Ksenia_17
Почему именно год не будет комментировать судей? Сколько длится переход в другие федерации? Может у них уже все решено с переходами после этого сезона
ну... это он уже опроверг... а так... совпадает со временем ючм, где, в теории, его подопечные могут встретиться с российской юниоркой😔
да, может быть всё решено и своеобразная "сделка"...
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Зиля Бадриева
Посмотрела прокат, много недокрутов. Может, и несправедливо сняли, надо смотреть в сравнении с другими.
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Mary Ion
Ответ Alexander X
Жилиной нечего ловить в России... если она хочет чего-то больше внутрироссийских водокачек... федра уже несколько лет посылает конкретные сигналы... отпускать её не хочет, но и на международку не пустит... так что там параллельно даже на какие-то карантины, которые в реальности, при знании и желании, можно обойти...
Так никому не светит что-то кроме внутрироссийских водокачек))
И если уж на то пошло - включение в юниорскую сборную, хотя она не отодралась, как раз очень хороший сигнал) такое чувство, что кому-то очень хочется разогнать тему перехода
0
0
0
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Ksenia_17
Почему именно год не будет комментировать судей? Сколько длится переход в другие федерации? Может у них уже все решено с переходами после этого сезона
+2
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Natalia Solomakha
"Театр" в этот раз выдали судьи, согласно "политике партии". Точнее, цирк. Похоже, сова всё меньше, глобус всё больше - с трудом уже натягивается.
+4
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Роман Волков
Я Плющу лично говорю:
Голову надо включать!
На Важных стартах надо исполнять то, что можешь сделать хорошо!
Лично он, оставил Яркую девчонку без медалей, на ДВУХ главных стартах!😠😠😠
+10
-2
+8
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Princess23
Опять пытались протащить "девочку из провинции" и даже не смотря на ее сопротивление (падения и срыв вращения) затащили поверх Сони а в общей сложности на второе место. Правильно в зале кричали "позор"
+5
-8
-3
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Alexander X
Ответ Defender64
Ну я тоже не ожидал, что 18 баллов снимут (смотрел в записи, но результаты не знал). Но недокруты не пересматривал - может они и правда были (скорее всего), а по остальным ошибкам - всё ясно и без пересмотров. Но зато пока (только лишь пока) обошлось без истерик. Не знаю, сбежит ли Титова под другой флаг (в юниорскую сборную отобралась - не так легко должно быть), но посыл вполне ясен - надо убирать половину ультра-си и подтягивать все остальные аспекты - реально проблемы и по непрыжковым, и по компам, которые всё равно у неё капец какие высокие для такого катания (жаль, не видим, что было бы на международке). А вот кого точно нельзя никуда отпускать - так это Жилину. Весь сезон провела достойно, ни разу не развалилась, научилась бороться - приятно посмотреть. Ну и здесь выиграла с хорошими баллами и хорошим прокатом. 4Т в воздухе докручены. Можно только поздравить. Садкова молодец, что квад прыгнула (вроде первый раз хрустали не анонсировали ультра-си), но всё равно не может не налажать где-то на более простых вещах, причём неоднократно. Вторая Хромых растёт. Гордеева подарила сегодня серебро ей, можно сказать... Не очень хороший был прокат.
Жилиной нечего ловить в России... если она хочет чего-то больше внутрироссийских водокачек... федра уже несколько лет посылает конкретные сигналы... отпускать её не хочет, но и на международку не пустит...

так что там параллельно даже на какие-то карантины, которые в реальности, при знании и желании, можно обойти...
0
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-7
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Ezhar
Ответ Александр Шульгин
Оценки честные по технике, вторая оценка у Титовой завышена минимум на 4 баллов.
Мне иногда кажется, что компы у всех на этой планете завышены) блин, обязательно под лупой первую пятёрку посмотрю
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Camelliahome
Пусть прыгает разные ультраси пока пубертат не пришел, потом будет с трудом 3й аксель прыгать. Посмотрите сейчас на наших взрослых чемпионок после Олимпиады, даже тройной прыжок уже дается с трудом.
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Александр Шульгин
Ответ Ezhar
Ё-моё, так Софья реально плохо откатала или нет? Если не было недокрутов, как ТАТ сказала, то пусть Плющ нормально соберётся и разнесёт судей. Уже давно пора это болото расшатать, кстати, но ведь при абсолютно честном судействе некоторые прыжки станут получать ГОЕ мизерные или минусовые, дорожки выше третьего уровня не получатся почти ни у кого, компы резко опустятся. Нужно ли это тренерам? Хотят ли они получить в лоб за халтуру? Не-а, вот и бухтят без доказательств, что спортсмены, что тренеры.
Оценки честные по технике, вторая оценка у Титовой завышена минимум на 4 баллов.
+3
-2
+1
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Светлана Менова
Ответ Прекрасная фурия
Какое качество? Падение на двух прыжках и сорванное вращение это качество? Садкова должна быть на 7-8 месте.
Конкретно пройдитесь по протоколу Садковой, там отмечено обнуление на вращении и оба падения, что конкретно не так? Компы ей поставили меньше, чем Титовой между прочим.
+12
-2
+10
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