49 комментариев

Еще не утих скандал с судейством на первенстве России-2023, как у Евгения Плющенко появился новый повод для недовольства.

В Финале Гран-при России среди юниоров вновь выступали две его ученицы: Софья Титова и Вероника Жилина. И если Жилина вряд ли будет спорить с оценками, то Титова точно озадачена – ее опять не пустили на пьедестал.

• Софья заявила мощный контент на произвольную – по сложности с ним может сравниться только программа Вероники Жилиной.

Два четверных сальхова (оба в каскадах), два тройных акселя (один в связке с двойным) – примерно то же, что она делала на первенстве России в феврале, но тогда было падение с первого квада.

Сегодня обошлось без падений, Софья откатала весь внушительный контент: тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, двойной флип, тройной флип.

После проката она явно ликовала, а благодарный Плющенко душевно обнял.

Хотя все равно нашел, чем немного пожурить ученицу: «Поторопилась на сальхове, поторопилась на флипе».

А вот дальше все напоминало театр.

• Сначала в КиКе Плющенко долго что-то объяснял Титовой, но больше хвалил:

Плющенко: Молодец, характер показала.

Титова: Наконец-то прыгнула.

Плющенко: Умница! Два четверных сальхова, два тройных акселя. Но второй сальхов сделала и сразу (разводит руки). А нужно придержать, сконцентрироваться.

Но оценки все не появлялись – пауза явно превышала стандартную. Плющенко продолжил что-то рассказывать Софье, активно жестикулировал, но уже было видно, что оба нервничают.

Через две минуты показали судей за мониторами, а комментатор Александр Гришин тем временем в эфире зачитывал информацию из протокола: у Титовой увидели несколько недокрутов, а еще ошибку на вращении.

Когда время ожидания подходило к трем минутам, Евгений демонстративно начал поглядывать на часы.

И вот через три минуты, которые тренер и спортсменка провели в КиКе, оценки объявили – 133,20 балла. Почти на 7 баллов меньше, чем на первенстве России, где было падение с четверного сальхова.

• Титова на этот раз только улыбнулась и ушла из кадра. А Евгений долго с озадаченным лицом смотрел на монитор с оценками.

А в зале раздавались крики «Позор судьям!»

Софья вышла к журналистам собранной и не обвиняла судей, хотя на первенстве России, да и накануне после короткой программы не стеснялась жаловаться на оценки.

«Довольна собой. Вчера я одна из девочек юниорок сделала тройной аксель, рада этому. Долго ждала оценки. Обычно побыстрее проходит. Нет, я не расстроена из-за оценок. Я знаю, что я сделала 4 ультра-си и довольна этим», – сказала Титова.

Всего за технику после проката Титова потеряла сразу 18 баллов. 87,74 превратились в 69,26 – это пропасть .

Интересно, что в этом году Софья уже получала похожие баллы за произвольную – на Гран-при в Казани у нее было 132,80, но тогда она заявила всего два прыжка ультра-си и упала с обоих.

• Почему же у Титовой такие низкие баллы?

Судьи увидели 4 недокрута: на каскаде четверной сальхов – тройной тулуп (на обоих прыжках), сольном тройном акселе и еще одном четверном сальхове, который шел вместе с ойлером и тройным сальховом.

К тому же Софье поставили первый уровень на комбинированном вращении со сменой ноги – с пометкой «нет базовой позиции волчок». Только на этом она потеряла несколько баллов.

Плюс второй уровень на прыжке в волчок, низкие баллы по GOE на каскаде из акселей (всего 0,32) и на двойном флипе (0,11) – все вместе это здорово срезало итоговую оценку.

• Каталась сегодня и еще одна ученица Плющенко – Вероника Жилина. Она упала с четверного сальхова, прыгнула четверной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип, четверной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной лутц – тройной тулуп.

Сразу после проката Вероника что-то объясняла Плющенко – тот ответил, но в эфире была слышна только последняя его фраза: «За это отвечали судьи» .

На оценки Жилиной Евгений смотрел с каменным лицом – кстати, в этот раз судьи сработали быстро. Баллы солидные – 150,70, и в итоге Вероника выиграла финал Гран-при.

А Софья Титова опять, как и на первенстве России, заняла 4-е место, причем вновь проиграла борьбу за бронзу Марии Гордеевой. До медали не хватило трех баллов.

Вчера Плющенко объявил, что минимум год не будет давать комментариев по поводу судейства. Потом уточнил: моратория нет, но и комментариев пока тоже не будет. Но вот теперь выдержит ли?

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Итоговое положение

1. Вероника Жилина – 222,45

2. Дарья Садкова – 206,09

3. Мария Гордеева – 204,08

4. Софья Титова – 200,99

5. Виктория Морозова – 199,55

6. Алиса Юрова – 199,45

Произвольная программа

1. Вероника Жилина – 150,70

2. Мария Гордеева – 134,08

3. Дарья Садкова – 133,48

4. Софья Титова – 133,20

5. Виктория Морозова – 132,39

6. Алиса Юрова – 131,39

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Видео и скриншоты: Первый канал