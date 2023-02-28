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Ого, российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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ФШР
Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович
ФИДЕ ФИДЕ
Сергей Карякин Сергей Карякин
Дмитрий Песков Дмитрий Песков
Светлана Журова Светлана Журова
Европейский шахматный Союз
Александр Ткачев
Сергей Рублевский Сергей Рублевский
Роман Терюшков Роман Терюшков
Азиатская шахматная федерация
Олег Матыцин Олег Матыцин
Шахматы Шахматы

Федерация шахмат России (ФШР) – наша первая спортивная организация, которая переехала из Европы в Азию. Это официально.

Как так и что теперь поменяется?

Когда сам переход?

Российские шахматы решились еще в прошлом апреле, когда даже МОК не задумывался о возвращении наших спортсменов. Тогда Наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за переход. Но это процесс небыстрый, поэтому завершается он только сейчас – спустя почти год.

Переход должна была одобрить Азиатская шахматная федерация (ACF), но сделать это она могла только на генеральной ассамблее, которая неоднократно переносилась из-за пандемии. Сегодня ассамблея наконец-то состоялась в Абу-Даби – за включение ФШР проголосовали 29 делегатов, 1 высказался против, 6 воздержались.

Еще неделей ранее переход одобрили и в ФИДЕ (хотя здесь у федерации не было решающего голоса). Теперь ФШР автоматически выйдет из Европейского шахматного союза – представлять сразу две организации, разумеется, нельзя.

Несмотря на то, что решение уже принято, официально переход состоится 1 мая. С этого же дня российские шахматисты смогут выступать на азиатских турнирах как полноправные члены организации, которая входит в ACF.

Последним чисто европейским турниром, в котором сыграют россияне, станет чемпионат Европы – он стартует 3 марта в сербском городе Врнячка-Баня.

Что изменится?

Немногое.

Российских шахматистов никто и не отстранял, они участвуют во всех турнирах, разве что под нейтральным флагом – так что смена федерации глобально ничего не решит. Других ограничений нет – Ян Непомнящий, к примеру, спокойно готовится к матчу за шахматную корону против китайца Дин Дижэня, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

К тому же конкуренция в Азии куда выше, чем в Европе (здесь традиционно сильные Китай, Индия, Иран), а это значит, что отбираться на главные соревнования будет труднее.

Ну а в командных турнирах россияне выступать все равно не смогут. К примеру, на Всемирной шахматной Олимпиаде – из-за нейтрального статуса мы не заявим на нее сборную.

Вместо чемпионатов Европы наша команда будет ездить на чемпионаты Азии. Изменится схема отбора на Кубок мира – теперь надо отбираться через азиатскую квалификацию. С остальными же турнирами все останется по-прежнему, в том числе и квоты.

А зачем тогда переходили?

В ФШР все же видят в переходе плюсы и даже рады сильной конкуренции. Вот что говорил еще в прошлом апреле заместитель исполнительного директора федерации Александр Ткачев: «Идея входа в Азиатскую федерацию шахмат не была спонтанной, мы ее анализировали достаточно долго.

Более тесно мы ее стали обсуждать после введения санкций в отношении наших спортсменов. Участие россиян в европейских соревнованиях теперь является крайне сложным процессом, технически и физически, поэтому мы и подали заявку.

Объективный анализ показывает, что от перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют. В особенности это касается молодых шахматистов.

За последние годы для нашей молодежи на разных возрастных уровнях в Европе нет конкуренции. Если взять в пример последние турниры в доковидные времена, то наши ребятишки завоевали 16 медалей, в числе которых 7 золотых. На первенстве мира в тех же возрастах мы стали только третьими, впереди были Китай и Индия.

Похожая картина наблюдается и на взрослом уровне, неважно – командный или индивидуальный турнир. Нам приятно побеждать в Европе, но профессиональному росту это не способствует. Наши основные конкуренты находятся именно в Азии».

Главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский в интервью Sports.ru тоже одобрил переход: «Я обеими руками за переход в Азию. Там у нас должна наконец заиграть сборная.

Мы действительно одна из немногих федераций, где спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, но только лично. Я как тренер сборной кровно заинтересован, чтобы команда тоже выступала. А в Азии у нас гораздо больше, чем в Европе, дружественных стран, которые не будут ставить ультимативных условий «либо мы либо они». И даже товарищеские матчи будет с кем играть».

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

В России все рады, но, похоже, не до конца разобрались

Глава ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович считает, что переход пойдет на пользу всем: «Азиатские коллеги и друзья положительно оценивают вклад России в развитие шахмат. Для российских шахматистов это возможность более свободно играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас.

Это взаимное решение, взаимное согласие – у нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счете вся семья будет в хорошей ситуации».

Шахматист Сергей Карякин тоже рад: «Я позитивно расцениваю переход – это правильная инициатива и верный шаг. В Европе нас не ждут, это очевидно.

И, например, заявления Федерации шахмат Германии и Магнуса Карлсена показывают, что нам почти невозможно в данный момент участвовать в европейских соревнованиях. Будем смещать акценты на Азию.

Мы не теряем ничего – индийская, китайские и другие азиатские шахматные школы развиваются и являются сегодня передовыми. С ними, кстати, нам будет сложнее соперничать, это надо понимать. Но это в любом случае благо».

Оценил событие и министр спорта Олег Матыцин: «Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов.

Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками.

Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат».

Высказались даже в Кремле – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал переход: «Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях».

А вот депутат Госдумы Светлана Журова считает, что не стоит весь наш спорт переводить в Азию: «Не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию. Например, переход конькобежной федерации в Азию будет совершенно бессмысленным, так как через Азию не отбираются на Олимпиаду.

Не стоит всем переходить в Азию. Нужно в частном порядке рассматривать подобные моменты. Неолимпийским видам спорта, возможно, будет удобнее играть в Азии, а олимпийским лучше никуда не переходить. Тем более в Азии тоже есть недружественные страны, которые могут бойкотировать приход россиян».

Не остался в стороне и коллега Журовой Роман Терюшков: «Переход ФШР в Азию можно отметить в спектре смелого поступка — они первыми шагнули в новый спортивный мир. Это, безусловно, даст импульс остальным федерациям присматриваться и следовать за пионерами в случае успеха. А успех — это получение медалей под звуки российского гимна и с триколором.

Если же ФШР собирается выступать в нейтральном статусе, как то завещает Дворкович, то билеты на самолет лучше сдавать уже сейчас. Народ это не поддержит».

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Но здесь важно понимать: переход в Азию не вернет нашим шахматистам флаг и гимн, потому что эти санкции наложили в ФИДЕ.

Все-таки этот переход – решение скорее политическое, чем практическое.

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, ТАСС, Sport24.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Илья Питалев, Павел Лисицын, Алексей Филиппов

4 комментария

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Atsuktuvas
Спортсмены будут в плюсе. А патриоты - в замешательстве.
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Melnikov1968
Зачем здесь фото Журовой? Почти что уверен, что она Ферзя назовёт королевой, слона офицером, а ладью турой
+2
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Ярослав Харитонов
То есть, мы ушли из слабой континентальной федерации в более жёсткую конкуренцию. Разве не за такой подход топили, когда обсуждали футбольный переход? Получается, выше конкуренция и напряжения меньше. Скорее политика тут притянута за уши.
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+3
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AaA
Так скоро до Африки докатятся Во всем. По уровню жизни в том числе.
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