Федерация шахмат России (ФШР) – наша первая спортивная организация, которая переехала из Европы в Азию. Это официально.

Как так и что теперь поменяется?

Когда сам переход?

Российские шахматы решились еще в прошлом апреле, когда даже МОК не задумывался о возвращении наших спортсменов. Тогда Наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за переход. Но это процесс небыстрый, поэтому завершается он только сейчас – спустя почти год.

Переход должна была одобрить Азиатская шахматная федерация (ACF), но сделать это она могла только на генеральной ассамблее, которая неоднократно переносилась из-за пандемии. Сегодня ассамблея наконец-то состоялась в Абу-Даби – за включение ФШР проголосовали 29 делегатов, 1 высказался против, 6 воздержались.

Еще неделей ранее переход одобрили и в ФИДЕ (хотя здесь у федерации не было решающего голоса). Теперь ФШР автоматически выйдет из Европейского шахматного союза – представлять сразу две организации, разумеется, нельзя.

Несмотря на то, что решение уже принято, официально переход состоится 1 мая. С этого же дня российские шахматисты смогут выступать на азиатских турнирах как полноправные члены организации, которая входит в ACF.

Последним чисто европейским турниром, в котором сыграют россияне, станет чемпионат Европы – он стартует 3 марта в сербском городе Врнячка-Баня.

Что изменится?

Немногое.

Российских шахматистов никто и не отстранял, они участвуют во всех турнирах, разве что под нейтральным флагом – так что смена федерации глобально ничего не решит. Других ограничений нет – Ян Непомнящий, к примеру, спокойно готовится к матчу за шахматную корону против китайца Дин Дижэня, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

К тому же конкуренция в Азии куда выше, чем в Европе (здесь традиционно сильные Китай, Индия, Иран), а это значит, что отбираться на главные соревнования будет труднее.

Ну а в командных турнирах россияне выступать все равно не смогут. К примеру, на Всемирной шахматной Олимпиаде – из-за нейтрального статуса мы не заявим на нее сборную.

Вместо чемпионатов Европы наша команда будет ездить на чемпионаты Азии. Изменится схема отбора на Кубок мира – теперь надо отбираться через азиатскую квалификацию. С остальными же турнирами все останется по-прежнему, в том числе и квоты.

А зачем тогда переходили?

В ФШР все же видят в переходе плюсы и даже рады сильной конкуренции. Вот что говорил еще в прошлом апреле заместитель исполнительного директора федерации Александр Ткачев: «Идея входа в Азиатскую федерацию шахмат не была спонтанной, мы ее анализировали достаточно долго.

Более тесно мы ее стали обсуждать после введения санкций в отношении наших спортсменов. Участие россиян в европейских соревнованиях теперь является крайне сложным процессом, технически и физически, поэтому мы и подали заявку.

Объективный анализ показывает, что от перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют. В особенности это касается молодых шахматистов.

За последние годы для нашей молодежи на разных возрастных уровнях в Европе нет конкуренции. Если взять в пример последние турниры в доковидные времена, то наши ребятишки завоевали 16 медалей, в числе которых 7 золотых. На первенстве мира в тех же возрастах мы стали только третьими, впереди были Китай и Индия.

Похожая картина наблюдается и на взрослом уровне, неважно – командный или индивидуальный турнир. Нам приятно побеждать в Европе, но профессиональному росту это не способствует. Наши основные конкуренты находятся именно в Азии».

Главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский в интервью Sports.ru тоже одобрил переход: «Я обеими руками за переход в Азию. Там у нас должна наконец заиграть сборная.

Мы действительно одна из немногих федераций, где спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, но только лично. Я как тренер сборной кровно заинтересован, чтобы команда тоже выступала. А в Азии у нас гораздо больше, чем в Европе, дружественных стран, которые не будут ставить ультимативных условий «либо мы либо они». И даже товарищеские матчи будет с кем играть».

В России все рады, но, похоже, не до конца разобрались

Глава ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович считает, что переход пойдет на пользу всем: «Азиатские коллеги и друзья положительно оценивают вклад России в развитие шахмат. Для российских шахматистов это возможность более свободно играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас.

Это взаимное решение, взаимное согласие – у нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счете вся семья будет в хорошей ситуации».

Шахматист Сергей Карякин тоже рад: «Я позитивно расцениваю переход – это правильная инициатива и верный шаг. В Европе нас не ждут, это очевидно.

И, например, заявления Федерации шахмат Германии и Магнуса Карлсена показывают, что нам почти невозможно в данный момент участвовать в европейских соревнованиях. Будем смещать акценты на Азию.

Мы не теряем ничего – индийская, китайские и другие азиатские шахматные школы развиваются и являются сегодня передовыми. С ними, кстати, нам будет сложнее соперничать, это надо понимать. Но это в любом случае благо».

Оценил событие и министр спорта Олег Матыцин: «Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов.

Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками.

Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат».

Высказались даже в Кремле – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал переход: «Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях».

А вот депутат Госдумы Светлана Журова считает, что не стоит весь наш спорт переводить в Азию: «Не всем спортивным федерациям стоит следовать за ФШР в Азию. Например, переход конькобежной федерации в Азию будет совершенно бессмысленным, так как через Азию не отбираются на Олимпиаду.

Не стоит всем переходить в Азию. Нужно в частном порядке рассматривать подобные моменты. Неолимпийским видам спорта, возможно, будет удобнее играть в Азии, а олимпийским лучше никуда не переходить. Тем более в Азии тоже есть недружественные страны, которые могут бойкотировать приход россиян».

Не остался в стороне и коллега Журовой Роман Терюшков: «Переход ФШР в Азию можно отметить в спектре смелого поступка — они первыми шагнули в новый спортивный мир. Это, безусловно, даст импульс остальным федерациям присматриваться и следовать за пионерами в случае успеха. А успех — это получение медалей под звуки российского гимна и с триколором.

Если же ФШР собирается выступать в нейтральном статусе, как то завещает Дворкович, то билеты на самолет лучше сдавать уже сейчас. Народ это не поддержит».

Но здесь важно понимать: переход в Азию не вернет нашим шахматистам флаг и гимн, потому что эти санкции наложили в ФИДЕ .

Все-таки этот переход – решение скорее политическое, чем практическое.

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, ТАСС, Sport24.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Илья Питалев, Павел Лисицын, Алексей Филиппов