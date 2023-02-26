С 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию – главный старт этого сезона для наших фигуристов после чемпионата страны.

Перенос из Сочи в Санкт-Петербург, 1 млн победителю и, главное, отбор в основу на новый сезон

Изначально Финал планировался в Сочи. Но в январе, когда все этапы закончились, Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о переносе турнира в Санкт-Петербург.

Причину не назвали, а новый главный тренер сборной Елена Чайковская на вопрос о переносе ответила так, будто это не очень значимая информация: «Не понимаю, почему вы сейчас спрашиваете об этом, решение было месяц назад».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обрадовалась переносу: «Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве развито лучше всего. Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились».

За победу в Финале Гран-при России фигурист получит 1 миллион рублей, за второе место – 750 тысяч, за третье – 500 тысяч.

Но турнир важен не только призовыми – как и чемпионат России-2023, он обладает статусом отборочного в основу на следующий сезон.

Когда и где смотреть?

Расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00

Пары, короткая программа

16:45

Мужчины, короткая программа

18:05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Женщины, произвольная программа

14:45

Пары, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

В прямом эфире соревнования покажет официальный сайт Первого канала. Еще турнир можно посмотреть на сервисе Okko.

А что с отбором в Финал?

Система отбора в Финал Гран-при России более запутанная, чем у международного Гран-при.

В каждом виде в Финал отбираются по 12 участников или пар. Отбор проходил через этапы – за победу давали 15 баллов, за второе место – 13, за третье – 11 и так далее до 8-го места, за которое можно было получить 3 балла.

Каждый фигурист/пара выступал максимум на двух этапах. По итогам всех этапов сформировался общий зачет – казалось бы, все прозрачно: лучшие 12 участников идут в финал. Но на самом деле расклад сложнее.

Вот что написано в регламенте соревнований: «Допускаются спортсмены по наибольшей сумме набранных очков в виде на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Гран При России» <…>, в соответствии с таблицей начисления очков за места, занятые спортсменами, а также участники чемпионата России и первенства России среди юниоров-члены сборных команд страны ».

Выходит, в финале выступят не 12 лучших по итогам Гран-при – некоторых фигуристов из этих двенадцати могут заменить на тех, кто не набрал нужного количества баллов, но:

а) выступал на чемпионате России;

б) входит в состав сборной России.

Часть про участников первенства России – это касается только Финала Гран-при среди юниоров. К примеру, под критерии подходит Аделия Петросян, хотя и идет 18-й в общем зачете.

Кто выступит?

Составы Финала до сих пор не опубликовали, хотя список участников сформировали еще в начале февраля (об этом сказала Ксения Синицына).

Пока можно просто предположить старт-лист, исходя из критериев (и учитывая все снятия).

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Анастасия Зинина, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Александра Прокопец – Александр Васькович, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов.

Трусова и Коляда мимо (да, как и на ЧР), но остальные топы в строю

В женской части главная потеря – серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

Она пропускает второй подряд крупный турнир в сезоне – на чемпионате России не выступала из-за болезни, а теперь вот снялась с Финала Гран-при. На чемпионате России по прыжкам и на Кубке Первого канала ее тоже не было – выходит, что в последний раз Саша соревновалась в конце ноября на этапе Гран-при в Самаре.

У Трусовой старые проблемы со спиной – вот главная причина пропуска.

Татьяна Тарасова считает, что турнир как-нибудь переживет снятие Саши: «Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления».

А Инна Гончаренко опечалена этим фактом: «Это очень грустно, что она снялась. По сути у нее сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась – значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться».

Накануне Трусова откатала в Кемерово на церемонии открытия спортивных игр «Дети Азии» – с распущенными волосами.

Еще в Финале мы точно не увидим Ксению Синицыну – она восстанавливается после травмы.

Зато намечается новый виток противостояния Евгения Плющенко и Софьи Федченко: новая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева выступит и здесь, а «Ангелов» представит Софья Муравьева.

У мужчин турнир пропустит Михаил Коляда – его ситуация схожа с историей Трусовой.

Коляда в последний раз полноценно выступал 13 ноября на этапе Гран-при в Москве – затем пошла череда снятий. На чемпионате России Михаила не было из-за хронического синусита (давняя проблема), с чемпионата Санкт-Петербурга тоже снялся.

В отличие от Трусовой, Коляда поучаствовал в чемпионате России по прыжкам, но только в командном турнире – полноценным выступлением это все равно не назовешь. Теперь – пропуск Финала, и причина неизвестна. Для показательных прокатов у Михаила достаточно ресурсов – он поехал в шоу-тур «Ледникового периода».

Также в Финале из-за травмы не выступит Илья Яблоков.

В парах пока потерь нет, а в танцах точно не будет двух дуэтов: Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного, а также Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. Дуэт Морозов и Нарижного распался еще до чемпионата России, а Хавронина и Чиризано расстались в январе.

В тексте использованы цитаты ТАСС, Матч ТВ, Р-Спорт.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович