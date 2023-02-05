Stream of Consciousness
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Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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В Цюрихе прошла третья церемония ISU Skating Awards – награждали лучших фигуристов по итогам 2022 года.

Впервые награждение состоялось не в онлайн-формате (как два предыдущих), а в прямом эфире, в режиме шоу параллельно с Art On Ice. 

Ведущие призер чемпионата мира Джонни Вейр и южноафриканская спортивная журналистка и телеведущая Эльма Смит сидели в коридоре за кулисами на Халленштадион – большая часть церемонии свелась к их диалогам, а вот обещанных интервью было не так много.

Большинство номинантов лично на церемонии не присутствовало – в этом плане ситуация не слишком изменилась по сравнению с предыдущими версиями, когда приглашать фигуристов мешала пандемия.

• Первой вручали награду «Лучшему новичку» – им стала американка Изабо Левито, которая выиграла ЧМ среди юниоров, дважды была второй на этапах Гран-при и взяла серебро в финале серии. Изабо не вышла на связь по скайпу из-за проблем с соединением, но позже записала видеообращение – его с телефона показал Вейр.

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Оглашение победителей чередовалось с номерами из Art On Ice, которые частично, судя по всему, были записаны накануне (шоу идет уже не первый день). Например, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс каталась под вокал Джуди Джексон.

• Но вот приз за «Лучший костюм» Луне не достался (как и японцу Юдзуру Ханю – он тоже был номинирован) – его вручили американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу за прошлогоднюю произвольную программу под музыку Daft Punk: Мэдисон играла инопланетянина, а Эван был космонавтом.

Чок и Бейтс удачно вышли на связь по видео: Эван рассказал, как ему мешают стразы на костюме партнерши: «Когда Мэдисон приносит мне наброски костюмов – я соглашаюсь с ними. На этом моя работа заканчивается. Очень горжусь ей, рад, что она получила награду, потому что она не только потрясающая фигуристка, но и талантливый дизайнер.

Костюмы выглядят очень гламурными, но на льду, если честно, все эти 100 тысяч страз... На поддержках они каждый раз резали мне ухо. После каждого соревнования мою кровь приходилось смывать с костюма Мэдисон. так что костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь».

• Награду «Лучшему хореографу» получила канадка Ше-Линн Бурн – статуэтку она приняла от Вейра на льду Art On Ice, где каталась под пение солистки Spice Girls Мелани Си.

• А дальше случилась, пожалуй, первая неожиданность вечера – награду «Лучшему тренеру» получил наставник Габриэлы Пападакис и Гийома Сизеорна канадец Патрис Лозон, а не Рафаэль Арутюнян (тренер Нэтана Чена), как ждали многие.

Лозон к церемонии тоже подключился удаленно.

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• Перед объявлением победителя в следующей номинации в эфир неожиданно ворвался Сизерон – он прошел мимо ведущих с чашкой кофе (или другого напитка) в руках.

• Награду «За достижения в жизни» вручили двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт – она присутствовала на шоу, так что статуэтку приняла на льду. Поздравлял Катарину президент ISU Чжэ Ель Ким.

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• Следом презентовали награду в новой номинации – «За особые достижения». Ее будут вручать фигуристу (или паре), вошедшему в историю благодаря исполнению нового или уникального элемента или добившиеся чего-то экстраординарного на соревнованиях и раздвинувшему границы спорта.

Новую статуэтку получил американец Илья Малинин – этой осенью он первым в истории чисто прыгнул четвертой аксель.

О победе Малинину сообщили перед выступлением на шоу – он как раз готовился к выходу на лед.

• Номинация «Самый ценный фигурист» была единственной, в которой присутствовал российский фигурист – на победу претендовала Анна Щербакова. В голосовании на странице ISU в соцсетях она с большим отрывом опережала Нэтана Чена и Пападакис/Сизерона, а в чате трансляции на ютубе безостановочно писали про Аню и желали ей победы.

Но мнение болельщиков на данном этапе не учитывалось – победителей выбирало жюри. Так что статуэтка ушла Чену, который заранее записал видеообращение, но в прямой эфир не выходил.

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Интересно, что сразу после объявления победителя в этой номинации под трансляцией посыпались дизлайки. 

Вот, что было до объявления:

И сразу после:

 

• Последней вручали награду за «Лучшую развлекательную программу» – ее получили Пападакис и Сизерон (хотя на приз претендовал и Ханю).

Победителей награждала олимпийская чемпионка Алена Савченко.

На этом церемония закончилась.

В общей сложности она длилась 2,5 часа (дольше, чем две предыдущие), почти все награды получили представители США и Канады (кроме Витт и Пападакис/Сизерона), а завершивший карьеру Юдзуру Ханю довольно неожиданно вообще остался без приза.

32 комментария

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kartinka
Ответ Sincere
Почему?) у них всё по одному шаблону. очень сомневаюсь, что это была акция от россиян. а уж обычные иностранные болельщики за Анну впрягаться не стали бы, там скорее наоборот.
конечно-конечно, все хорошие и пушистые, включая вас с безумным теориями и оскорблениями, а только фаню плохие.
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Anatiana
Ответ Tanzoli*
Джонни весь такой розовенький, спасибо, что не в платьице... а Габи наоборот платьице потеряла ((🙈
Габи что-то раздобрела
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Sincere
Ответ kartinka
вы сейчас со своими теориями выглядит ничуть не лучше тех самых с украинскими судьями.
Почему?)
у них всё по одному шаблону.
очень сомневаюсь, что это была акция от россиян. а уж обычные иностранные болельщики за Анну впрягаться не стали бы, там скорее наоборот.
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0
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Anatiana
Я думаю, что за женщина? А оно - Джоник. Ну прям комплимент Джонику сделала
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JforJustSkate
Ответ alison0
Главный для меня вопрос: как в итоге Юдзуру остался без победы хотя бы в одной номинации?
Анна в отличной компании оказалась, по ходу.
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Sincere
Ответ alison0
Главный для меня вопрос: как в итоге Юдзуру остался без победы хотя бы в одной номинации?
у него была всего пара левых номинаций. костюм да программа.. выбрали не его, вот и всё
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kartinka
Ответ Sincere
уж поверьте, они смотрели, ведь Ханю был в паре номинаций) знаю я это племя, узнаю почерк) кто еще мог обрушить порядка 200 дизов за победу Чена?)))
вы сейчас со своими теориями выглядит ничуть не лучше тех самых с украинскими судьями.
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закрыт по беспределу
Ответ Lennuci
Джоник тут на Лизу похож, как две капли, чертами лица. Написала раньше, заминусили, а что в этом обидного то?
Что есть, то есть.
Общие черты имеются.
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Nam.
Отличный североамериканский междусобойчик - ПС там же и тренируются, а Катарину Витт можно спокойно вынести за скобки. Очередная водокачка
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Sincere
Ответ kartinka
если бы фаны Ханю это смотрели, то не было бы таких мизерных просмотров
уж поверьте, они смотрели, ведь Ханю был в паре номинаций) знаю я это племя, узнаю почерк) кто еще мог обрушить порядка 200 дизов за победу Чена?)))
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kartinka
Ответ Sincere
Кажется я догадалась, кто ответственен за дизлайки после объявления Чена победителем)) ханюБоты - они до сих пор живы и бьют хвостом))) кем они только ни прикидывались в своей жизни, чтобы очернить Нейтана) сегодня прикинулись преданными болельщиками Ани. пару лет назад - обиженными Лгбтэшниками. год назад - каким-то украинским судьей в твиттере, с альтернативным судейством, при котором Чен не победитель олимпиады...)))
если бы фаны Ханю это смотрели, то не было бы таких мизерных просмотров
0
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Lennuci
Джоник тут на Лизу похож, как две капли, чертами лица. Написала раньше, заминусили, а что в этом обидного то?
+2
0
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Sincere
Кажется я догадалась, кто ответственен за дизлайки после объявления Чена победителем)) ханюБоты - они до сих пор живы и бьют хвостом))) кем они только ни прикидывались в своей жизни, чтобы очернить Нейтана) сегодня прикинулись преданными болельщиками Ани. пару лет назад - обиженными Лгбтэшниками. год назад - каким-то украинским судьей в твиттере, с альтернативным судейством, при котором Чен не победитель олимпиады...)))
+3
-2
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Sincere
Ответ Маргарита В Сафронова
Аня поступила благородно, поздравила коллег. А вот Чен и ПС даже слова не сказали. А ведь Аня самая младшая среди них, ей больше всех нужна поддержка. Как же дешевенько это выглядит. Особенно со стороны мужчин. Ну ладно Гиййом, тут могут быть объяснения, но Чен резко упал в моих глазах. Все трое для меня стали типа мультяшных чемпиончиков.
?? Нейтан в своем видеообращении поимённо отметил всех номинантов, которые были с ним в этой категории, сказав, что они все заслуживают этой премии. вы о чем поете-то?)
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Tanzoli*
Джонни весь такой розовенький, спасибо, что не в платьице... а Габи наоборот платьице потеряла ((🙈
+1
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Lennuci
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Раздали всем американцам и ЛГБТ представителям. Странно, что не финский трансгендер получил премию за достижения
И не Браун в белом. Попа, кстати, еще больше стала.
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Блинчик
Получается, эту церемонию смотрело меньше тысячи человек? Вот это популярность у фигурки!
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Lennuci
Ответ Маргарита В Сафронова
Аня поступила благородно, поздравила коллег. А вот Чен и ПС даже слова не сказали. А ведь Аня самая младшая среди них, ей больше всех нужна поддержка. Как же дешевенько это выглядит. Особенно со стороны мужчин. Ну ладно Гиййом, тут могут быть объяснения, но Чен резко упал в моих глазах. Все трое для меня стали типа мультяшных чемпиончиков.
Чен Аню в видео поздравил на премии, как и всех, кто был в номинации.
+7
0
+7
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EmperorNazer
Формат премии так и остался нелепым и каким-то деревенским, несмотря на то, что в этом году ИСУ обещал нечто грандиозное. На деле же большинство статуэток были разыграны в каком-то чулане без личного присутствия победителей, а само действие было отодвинуто на задворки параллельно проходящего Art on Ice.
+11
0
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Natalia Solomakha
Высосано из пальца просто. Кому Чен как победитель в этой номинации может не угодить? Он что, не достоин? Каша нелепая какая-то, а не обзор.
+9
-1
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Блинчик
Ну, и ряху Вейр отъел.
+4
-3
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Victor Klimanoff
Колхоз какой-то, а не оскар
+8
-1
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AllaS
Ответ Маргарита В Сафронова
Аня поступила благородно, поздравила коллег. А вот Чен и ПС даже слова не сказали. А ведь Аня самая младшая среди них, ей больше всех нужна поддержка. Как же дешевенько это выглядит. Особенно со стороны мужчин. Ну ладно Гиййом, тут могут быть объяснения, но Чен резко упал в моих глазах. Все трое для меня стали типа мультяшных чемпиончиков.
Так ведь они не в курсе, что Аня у себя в телеграм запостила обращение.
Его видим только мы. Может где нибудь в соц. сети и они , что-то пишут.
На самой Премии ни чьих обращений не было.
+3
-3
0
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Люблю Женьку
Ответ alison0
Главный для меня вопрос: как в итоге Юдзуру остался без победы хотя бы в одной номинации?
Я тоже этому больше всего удивилась 🤷‍♀️
+7
-1
+6
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burefan
Шляпа какая-то
+5
-1
+4
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