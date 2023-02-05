Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

В Цюрихе прошла третья церемония ISU Skating Awards – награждали лучших фигуристов по итогам 2022 года.

Впервые награждение состоялось не в онлайн-формате (как два предыдущих), а в прямом эфире, в режиме шоу параллельно с Art On Ice.

Ведущие призер чемпионата мира Джонни Вейр и южноафриканская спортивная журналистка и телеведущая Эльма Смит сидели в коридоре за кулисами на Халленштадион – большая часть церемонии свелась к их диалогам, а вот обещанных интервью было не так много.

Большинство номинантов лично на церемонии не присутствовало – в этом плане ситуация не слишком изменилась по сравнению с предыдущими версиями, когда приглашать фигуристов мешала пандемия.

• Первой вручали награду «Лучшему новичку» – им стала американка Изабо Левито, которая выиграла ЧМ среди юниоров, дважды была второй на этапах Гран-при и взяла серебро в финале серии. Изабо не вышла на связь по скайпу из-за проблем с соединением, но позже записала видеообращение – его с телефона показал Вейр.

Оглашение победителей чередовалось с номерами из Art On Ice, которые частично, судя по всему, были записаны накануне (шоу идет уже не первый день). Например, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс каталась под вокал Джуди Джексон.

• Но вот приз за «Лучший костюм» Луне не достался (как и японцу Юдзуру Ханю – он тоже был номинирован) – его вручили американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу за прошлогоднюю произвольную программу под музыку Daft Punk: Мэдисон играла инопланетянина, а Эван был космонавтом.

Чок и Бейтс удачно вышли на связь по видео: Эван рассказал, как ему мешают стразы на костюме партнерши: «Когда Мэдисон приносит мне наброски костюмов – я соглашаюсь с ними. На этом моя работа заканчивается. Очень горжусь ей, рад, что она получила награду, потому что она не только потрясающая фигуристка, но и талантливый дизайнер.

Костюмы выглядят очень гламурными, но на льду, если честно, все эти 100 тысяч страз... На поддержках они каждый раз резали мне ухо. После каждого соревнования мою кровь приходилось смывать с костюма Мэдисон. так что костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь».

• Награду «Лучшему хореографу» получила канадка Ше-Линн Бурн – статуэтку она приняла от Вейра на льду Art On Ice, где каталась под пение солистки Spice Girls Мелани Си.

• А дальше случилась, пожалуй, первая неожиданность вечера – награду «Лучшему тренеру» получил наставник Габриэлы Пападакис и Гийома Сизеорна канадец Патрис Лозон, а не Рафаэль Арутюнян (тренер Нэтана Чена), как ждали многие.

Лозон к церемонии тоже подключился удаленно.

• Перед объявлением победителя в следующей номинации в эфир неожиданно ворвался Сизерон – он прошел мимо ведущих с чашкой кофе (или другого напитка) в руках.

• Награду «За достижения в жизни» вручили двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт – она присутствовала на шоу, так что статуэтку приняла на льду. Поздравлял Катарину президент ISU Чжэ Ель Ким.

• Следом презентовали награду в новой номинации – «За особые достижения». Ее будут вручать фигуристу (или паре), вошедшему в историю благодаря исполнению нового или уникального элемента или добившиеся чего-то экстраординарного на соревнованиях и раздвинувшему границы спорта.

Новую статуэтку получил американец Илья Малинин – этой осенью он первым в истории чисто прыгнул четвертой аксель.

О победе Малинину сообщили перед выступлением на шоу – он как раз готовился к выходу на лед.

• Номинация «Самый ценный фигурист» была единственной, в которой присутствовал российский фигурист – на победу претендовала Анна Щербакова. В голосовании на странице ISU в соцсетях она с большим отрывом опережала Нэтана Чена и Пападакис/Сизерона, а в чате трансляции на ютубе безостановочно писали про Аню и желали ей победы.

Но мнение болельщиков на данном этапе не учитывалось – победителей выбирало жюри. Так что статуэтка ушла Чену, который заранее записал видеообращение, но в прямой эфир не выходил.

Интересно, что сразу после объявления победителя в этой номинации под трансляцией посыпались дизлайки.

Вот, что было до объявления:

И сразу после:

• Последней вручали награду за «Лучшую развлекательную программу» – ее получили Пападакис и Сизерон (хотя на приз претендовал и Ханю).

Победителей награждала олимпийская чемпионка Алена Савченко.

На этом церемония закончилась.

В общей сложности она длилась 2,5 часа (дольше, чем две предыдущие), почти все награды получили представители США и Канады (кроме Витт и Пападакис/Сизерона), а завершивший карьеру Юдзуру Ханю довольно неожиданно вообще остался без приза.