Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца
25 января в финском Эспоо стартует чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: 4 соревновательных дня + показательные выступления в воскресенье.
Ниже – все самое главное о турнире.
Где и когда?
Финляндия уже в четвертый раз принимает чемпионат Европы, но в Эспоо он пройдет впервые. Раньше турнир проходил в Хельсинки (1977-й, 1993-й, 2009-й).
Фигуристы будут соревноваться на льду «Эспоо Метро Арена» вместительностью в 7010 зрителей, это совсем недалеко от столицы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Расписание соревнований
25 января, среда
Пары, короткая программа
14:15
Мужчины, короткая программа
18:35
26 января, четверг
Женщины, короткая программа
14:15
Пары, произвольная программа
20:25
27 января, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
14:15
Мужчины, произвольная программа
19:00
28 января, суббота
Женщины, произвольная программа
14:00
Танцы на льду, произвольный танец
19:30
29 января, воскресенье
Показательные выступления
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Россия потеряет квоты и впервые за 9 лет не выиграет в женском катании
Российские фигуристы не примут участия в турнире – сборная отстранена от международных соревнований. Таким образом, наша команда потеряет максимальную квоту в три представителя во всех видах – на первый чемпионат Европы, до которого теперь допустят российских фигуристов, команда выставит только по одному участнику на вид.
У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?
Фигуристки из России побеждали на чемпионатах Европы с 2014-го. Золото брали Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Софья Самодурова, Алена Косторная и Камила Валиева.
В парах наши фигуристы выигрывали 9 раз за последние 10 лет – только на ЧЕ-2019 всех опередили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
В мужском катании россияне выиграли два последних чемпионата Европы – золото завоевали Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк. В танцах на льду два ЧЕ подряд побеждали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
С ЧЕ-2022 российские фигуристы привезли 9 медалей из 12 возможных, забрав все золото.
Кто фавориты? Похоже, Италия возьмет почти все
На турнире выступят три призера прошлого чемпионата Европы – Даниэль Грассль (Италия, серебро), Денис Васильев (Латвия, бронза) и Шарлин Гиньяр – Марко Фаббри (Италия, бронза в танцах на льду).
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).
Луна Хендрикс (Бельгия)
Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша).
Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).
Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).
Полный состав участников – здесь.
В мужском катании главный фаворит – Даниэль Грассль. В этом сезоне он выиграл этап Гран-при и стал единственным европейским фигуристом, который отобрался в Финал серии (и занял там последнее – 6-е – место).
Лидер в женском катании – бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она завоевала серебро на чемпионате мира-2022 и стала третьей в финале Гран-при в декабре (плюс взяла золото и серебро на этапах).
«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России
В парах за золото соперничать будут итальянцы – Сара Конти и Никколо Мачии (бронза в Финале Гран-при) и Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (5-е место в финале Гран-при).
В танцах главные фавориты – прошлогодние призеры ЧЕ Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.
ЧЕ-2023 – шанс для сборной Италии впервые выиграть медальный зачет турнира и установить рекорд по наградам (их лучший результат – золото и две бронзы на ЧЕ-2013, а также золото и серебро на ЧЕ-2010).
А будут ли бывшие российские фигуристы?
Но совсем без российских участников чемпионат Европы в Эспоо не обойдется.
Вместе с Даниэлем Грасслем на турнир поехали хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. Грассль сейчас тренируется в группе Этери Тутберидзе; а вот выступающий за Грузию Морис Квителашвили (он тоже будет на этом ЧЕ) осенью проследовал в обратном направлении: после многих лет у Тутберидзе пока перебазировался в лагерь Лоренцо Магри.
Разумеется, Глейхенгауз и Дудаков в Эспоо не проигнорируют Мориса, который не разрывал отношений с группой.
.
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Также на турнире много спортсменов, которые раньше выступали за Россию.
Екатерина Куракова катается за Польшу – она дважды заканчивала пятой на этапах Гран-при в этом сезоне, а сейчас может стать первой польской фигуристкой, которая завоевала медаль чемпионата Европы.
Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, тоже претендует на медали – у в этом сезоне уже есть бронза этапа Гран-при в Великобритании.
Бывший ученик Этери Тутберидзе Владимир Самойлов тоже выступит за Польшу, но шансы на медали у него небольшие.
В парах среди претендентов на награды немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт – партнерша раньше выступала за Россию в паре с Александром Коровиным.
Фото: eastnews.ru/Hanninen/Newspix24/SIPA/Sipa Press Russia; РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/IMAGO, Raniero Corbelletti
ЗА ЧТО, это значит ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ СПОРТСМЕНЫ! А ОНИ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛИ!
Не хочу опускаться до лицезрения соревнований , до которых нас не допустили.
Российские турниры продолжу смотреть.