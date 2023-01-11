Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца

25 января в финском Эспоо стартует чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: 4 соревновательных дня + показательные выступления в воскресенье.

Ниже – все самое главное о турнире.

Где и когда?

Финляндия уже в четвертый раз принимает чемпионат Европы, но в Эспоо он пройдет впервые. Раньше турнир проходил в Хельсинки (1977-й, 1993-й, 2009-й).

Фигуристы будут соревноваться на льду «Эспоо Метро Арена» вместительностью в 7010 зрителей, это совсем недалеко от столицы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

25 января, среда

Пары, короткая программа

14:15

Мужчины, короткая программа

18:35

26 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:25

27 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:15

Мужчины, произвольная программа

19:00

28 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

29 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Россия потеряет квоты и впервые за 9 лет не выиграет в женском катании

Российские фигуристы не примут участия в турнире – сборная отстранена от международных соревнований. Таким образом, наша команда потеряет максимальную квоту в три представителя во всех видах – на первый чемпионат Европы, до которого теперь допустят российских фигуристов, команда выставит только по одному участнику на вид.

Фигуристки из России побеждали на чемпионатах Европы с 2014-го. Золото брали Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Софья Самодурова, Алена Косторная и Камила Валиева.

В парах наши фигуристы выигрывали 9 раз за последние 10 лет – только на ЧЕ-2019 всех опередили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

В мужском катании россияне выиграли два последних чемпионата Европы – золото завоевали Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк. В танцах на льду два ЧЕ подряд побеждали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

С ЧЕ-2022 российские фигуристы привезли 9 медалей из 12 возможных, забрав все золото.

Кто фавориты? Похоже, Италия возьмет почти все

На турнире выступят три призера прошлого чемпионата Европы – Даниэль Грассль (Италия, серебро), Денис Васильев (Латвия, бронза) и Шарлин Гиньяр – Марко Фаббри (Италия, бронза в танцах на льду).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).

Луна Хендрикс (Бельгия)

Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша).

Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).

Полный состав участников – здесь.

В мужском катании главный фаворит – Даниэль Грассль. В этом сезоне он выиграл этап Гран-при и стал единственным европейским фигуристом, который отобрался в Финал серии (и занял там последнее – 6-е – место).

Лидер в женском катании – бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она завоевала серебро на чемпионате мира-2022 и стала третьей в финале Гран-при в декабре (плюс взяла золото и серебро на этапах).

В парах за золото соперничать будут итальянцы – Сара Конти и Никколо Мачии (бронза в Финале Гран-при) и Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (5-е место в финале Гран-при).

В танцах главные фавориты – прошлогодние призеры ЧЕ Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

ЧЕ-2023 – шанс для сборной Италии впервые выиграть медальный зачет турнира и установить рекорд по наградам (их лучший результат – золото и две бронзы на ЧЕ-2013, а также золото и серебро на ЧЕ-2010).

А будут ли бывшие российские фигуристы?

Но совсем без российских участников чемпионат Европы в Эспоо не обойдется.

Вместе с Даниэлем Грасслем на турнир поехали хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. Грассль сейчас тренируется в группе Этери Тутберидзе; а вот выступающий за Грузию Морис Квителашвили (он тоже будет на этом ЧЕ) осенью проследовал в обратном направлении: после многих лет у Тутберидзе пока перебазировался в лагерь Лоренцо Магри.

Разумеется, Глейхенгауз и Дудаков в Эспоо не проигнорируют Мориса, который не разрывал отношений с группой.

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Также на турнире много спортсменов, которые раньше выступали за Россию.

Екатерина Куракова катается за Польшу – она дважды заканчивала пятой на этапах Гран-при в этом сезоне, а сейчас может стать первой польской фигуристкой, которая завоевала медаль чемпионата Европы.

Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, тоже претендует на медали – у в этом сезоне уже есть бронза этапа Гран-при в Великобритании.

Бывший ученик Этери Тутберидзе Владимир Самойлов тоже выступит за Польшу, но шансы на медали у него небольшие.

В парах среди претендентов на награды немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт – партнерша раньше выступала за Россию в паре с Александром Коровиным.

Фото: eastnews.ru/Hanninen/Newspix24/SIPA/Sipa Press Russia; РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/IMAGO, Raniero Corbelletti