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Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца

Лайла Фир
танцы на льду
Филиппо Амброзини
Анастасия Губанова
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
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Сергей Дудаков
Фигурное катание Фигурное катание

25 января в финском Эспоо стартует чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: 4 соревновательных дня + показательные выступления в воскресенье.

Ниже – все самое главное о турнире.

Где и когда?

Финляндия уже в четвертый раз принимает чемпионат Европы, но в Эспоо он пройдет впервые. Раньше турнир проходил в Хельсинки (1977-й, 1993-й, 2009-й).

Фигуристы будут соревноваться на льду «Эспоо Метро Арена» вместительностью в 7010 зрителей, это совсем недалеко от столицы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

25 января, среда

Пары, короткая программа

14:15

Мужчины, короткая программа

18:35

26 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:25

27 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:15

Мужчины, произвольная программа

19:00

28 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

29 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Россия потеряет квоты и впервые за 9 лет не выиграет в женском катании

Российские фигуристы не примут участия в турнире – сборная отстранена от международных соревнований. Таким образом, наша команда потеряет максимальную квоту в три представителя во всех видах – на первый чемпионат Европы, до которого теперь допустят российских фигуристов, команда выставит только по одному участнику на вид.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?

Фигуристки из России побеждали на чемпионатах Европы с 2014-го. Золото брали Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Софья Самодурова, Алена Косторная и Камила Валиева.

В парах наши фигуристы выигрывали 9 раз за последние 10 лет – только на ЧЕ-2019 всех опередили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

В мужском катании россияне выиграли два последних чемпионата Европы – золото завоевали Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк. В танцах на льду два ЧЕ подряд побеждали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

С ЧЕ-2022 российские фигуристы привезли 9 медалей из 12 возможных, забрав все золото.

Кто фавориты? Похоже, Италия возьмет почти все

На турнире выступят три призера прошлого чемпионата Европы – Даниэль Грассль (Италия, серебро), Денис Васильев (Латвия, бронза) и Шарлин Гиньяр – Марко Фаббри (Италия, бронза в танцах на льду).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).

Луна Хендрикс (Бельгия)

Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша).

Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).

Полный состав участников – здесь.

В мужском катании главный фаворит – Даниэль Грассль. В этом сезоне он выиграл этап Гран-при и стал единственным европейским фигуристом, который отобрался в Финал серии (и занял там последнее – 6-е – место).

Лидер в женском катании – бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она завоевала серебро на чемпионате мира-2022 и стала третьей в финале Гран-при в декабре (плюс взяла золото и серебро на этапах).

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В парах за золото соперничать будут итальянцы – Сара Конти и Никколо Мачии (бронза в Финале Гран-при) и Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (5-е место в финале Гран-при).

В танцах главные фавориты – прошлогодние призеры ЧЕ Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

ЧЕ-2023 – шанс для сборной Италии впервые выиграть медальный зачет турнира и установить рекорд по наградам (их лучший результат  – золото и две бронзы на ЧЕ-2013, а также золото и серебро на ЧЕ-2010).

А будут ли бывшие российские фигуристы?

Но совсем без российских участников чемпионат Европы в Эспоо не обойдется.

Вместе с Даниэлем Грасслем на турнир поехали хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. Грассль сейчас тренируется в группе Этери Тутберидзе; а вот выступающий за Грузию Морис Квителашвили (он тоже будет на этом ЧЕ) осенью проследовал в обратном направлении: после многих лет у Тутберидзе пока перебазировался в лагерь Лоренцо Магри.

Разумеется, Глейхенгауз и Дудаков в Эспоо не проигнорируют Мориса, который не разрывал отношений с группой.

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В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Также на турнире много спортсменов, которые раньше выступали за Россию.

Екатерина Куракова катается за Польшу – она дважды заканчивала пятой на этапах Гран-при в этом сезоне, а сейчас может стать первой польской фигуристкой, которая завоевала медаль чемпионата Европы.

Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, тоже претендует на медали – у в этом сезоне уже есть бронза этапа Гран-при в Великобритании.

Бывший ученик Этери Тутберидзе Владимир Самойлов тоже выступит за  Польшу, но шансы на медали у него небольшие.

В парах среди претендентов на награды немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт – партнерша раньше выступала за Россию в паре с Александром Коровиным.

Фото: eastnews.ru/Hanninen/Newspix24/SIPA/Sipa Press Russia; РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/IMAGO, Raniero Corbelletti

83 комментария

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andrej shabanov
Ответ FSUA2408
На том, на котором украинских спортсменов лишили катков и домов. Многим пришлось уехать в другие страны и собирать деньги на тренировки. Многим пришлось завершить карьеру, так как им негде было тренироваться. У многих сгорели коньки и костюмы вместе с квартирами. В Киеве из-за отсутствия электричества спортсмены тренируются с фонариками и лампами в руках и на лбу. Пару дней назад погиб один из бывших фигуристов. Вы ещё спрашиваете "за что?"?
да, спрашиваю, за что
ЗА ЧТО, это значит ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ СПОРТСМЕНЫ! А ОНИ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛИ!
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Иван Лебедев
Ответ JL JL
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Спасибо
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Berdi Sadikov
Посмотрим пухлую Луну
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Berdi Sadikov
Отрада для европейских команд.
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Буня Хох
Ответ Gau
Сейчас придут люди и расскажут, как в Европе все плохо и как они не собираются смотреть Чемпионат.
Мне наплевать как там в Европе. И чемпионат я смотреть не буду, в т.ч. из принципа.
Не хочу опускаться до лицезрения соревнований , до которых нас не допустили.
Российские турниры продолжу смотреть.
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nagual
Лузерский ЧЕ.Для умирающей европки пора заднеприводных и бучей выводить мож кто и сумеет кого то заинтересовать .Ну не 2 прыжка как в начале 60 смотреть же)))
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Loliloo
Если Россию в следующем году допустят, то поедет Лиза.
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Ф Ив
Жалкое зрелище будет этот чемпионат Европы, как и прошлый чемпионат мира.
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Наталья Новикова
Ответ Gau
Сейчас придут люди и расскажут, как в Европе все плохо и как они не собираются смотреть Чемпионат.
Грустно, очень грустно. И ничего хорошего в этом нет, для фигурного катания. А смотреть действительно не хочется в этих реалиях.
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Виктор Огай
Ответ Ирина Иванова
О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык© Синонимы к слову ассистент: коллеги, партнеры, помощники (нейтральные), приспешники, пособники, подельники, прислужники, прихвостни (уничижительные). С какой целью автор представил тренеров ТШТ как эскорт-услуги?
Потому что редакция Спортса с ТШТ на ножах после реплики про "туалетное чтиво". Впрочем туалетное чтиво они и есть.
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russalka
Посмотрю только парней и последнюю разминку танцев. Остальное это не мировой уровень, трэш.
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Люблю Женьку
Ответ King_bez_ice
Какая-то мини статья о ЧЕ Можно например было написать, что Свинин там тоже с венгерской парой Парник Святченко ( бывший российский фигурист) сейчас выступает также за Венгрию - а тренер Климов Дебют фигуристки из Молдовы Анастасии ГрачёвОй ( также экс российская фигуристка) И это то, что я вспомнилось сразу А то про Грассля и ТШТ раз 10 уже написали
Главное, АССИСТЕНТЫ Тутберидзе там! Так ещё Дудакова и Глейха никто не называл 🤦‍♀️
+15
-1
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Nassta
Ответ vika
Вообще говоря, лучше. Там дают медали международного уровня, в отличие от "любого вашего местного".
Медали дают, а толку, их медалисты ЧЕ даже на ЧМ и ОИ за свой счёт потом ездят и сборы устраивают с болельщиков чтоб на билет хватило.
+1
-3
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juliamart
Ответ Новый Орлеан
С чего Россия квоты потеряет если её отстранение незаконно? С них не только квоты но и за моральный ущерб стрясти по полной нужно. обанкротить эту конторку. Пусть создают наконец Международную Федерацию фигурного катания.
100%
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Forever Alone
Ответ Gau
Сейчас придут люди и расскажут, как в Европе все плохо и как они не собираются смотреть Чемпионат.
Главное, чтобы вы посмотрели все виды и каждого спортсмена, получили максимальное удовольствие от фигурного катания)
+1
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Спортивный лис
Ответ King_bez_ice
Какая-то мини статья о ЧЕ Можно например было написать, что Свинин там тоже с венгерской парой Парник Святченко ( бывший российский фигурист) сейчас выступает также за Венгрию - а тренер Климов Дебют фигуристки из Молдовы Анастасии ГрачёвОй ( также экс российская фигуристка) И это то, что я вспомнилось сразу А то про Грассля и ТШТ раз 10 уже написали
Просто уровень экспертности на спортсе заканчивается знанием ТШТ. Отсюда и доверия всё меньше статьям и материалам.
+9
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Andrea Alana
Ответ pas33pas
Если нас там не любят, может пойти туда где мы не чужие? В Азию так в Азию. Иначе сначала ждать когда пустят, потом выяснится что нет квот вообще ни одной, потому что недопредставленных малых стран в Европе вагон, далее ещё какую-то волынку придумают. Оно надо?
Какая Азия? Азиатские спортсмены принимают участие в ЧЧК, где есть американцы и канадцы. Ну если конечно хочется с ними, то конкуренция там выше.
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JL JL
Ответ Иван Лебедев
Где смотреть?
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Dina2
Ответ vika
Конечно, радостью от россыпи медалей Европе точно милее.
Конечно. И пусть отдыхают от этой мысли)
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Иван Лебедев
Где смотреть?
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vika
Ответ Nassta
Да так себе праздник, ни чем не лучше любого нашего местного турнира
Вообще говоря, лучше. Там дают медали международного уровня, в отличие от "любого вашего местного".
+7
-4
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vika
Ответ Dina2
Луна, конечно, красотка, только если не начинает высказываться. То, что Россия без квот - плохо. Но, всё равно, даже если б поехали, нашим бы только нервы помотали. Европа обойдётся без радости присутствия российских фигуристов.
Конечно, радостью от россыпи медалей Европе точно милее.
+2
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UserFreud
Ответ La Gushka
Правила такие. Китайцы пропустили ЧМ-2022 из-за ковида и тоже потеряли все квоты, а они были почти полные (кроме женского катания). В этом году могут выставить по одному спортсмену/паре в каждом виде.
Китайцев в этом году что-то вообще не видно почти. На Гран-при только одна пара танцевальная мелькнула, да и всё. Остальные виды как в воду канули.
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Варлампий Варлампий
Ответ La Gushka
Валиева может потерять чемпионство Европы-2022, если так решит КАС. Правда, из России золото всё равно не уйдет. Диплом Камилы аннулируется, ISU вычтет призовые за бронзу со счета ФФКР и отправит их к Луне.
да это вообще неважно, у кого что там анннулируют....важно, что Россия стала нерукопожатной в цивилизованном мире и за пару лет такое не отмывается
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Варлампий Варлампий
Луна, твой выход
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-1
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