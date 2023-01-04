Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова
Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классический пасьют на 20 км на «Тур де Ски» и установил рекорд по победам на многодневке (среди мужчин и женщин) – 15.
И это точно не предел – даже на этом «Туре» у Йоханнеса ждут несколько прекрасных шансов поднять планку.
• Общий рекорд по победам делили Тереза Йохауг и Юстина Ковальчик. Норвежка добралась до 14 побед в 2020-м, Ковальчик – в 2013-м. У мужчин рекордсменом держался Петтер Нортуг – 13 побед к 2015 году. Клэбо опередил всех – теперь у него 15 побед, причем добился он этого всего за 4 неполных «Тур де Ски». У Нортуга, к примеру, на 13 побед ушло 9 «Туров».
Из россиян здесь лидер Сергей Устюгов – у него 9 побед и 7-е общее место. У Александра Большунова 6 побед, он 11-й.
Еще три наших лыжника вошли в число тех, кто выигрывал этапы «Тура» больше одного раза: Наталья Непряева (4 победы), Николай Морилов и Александр Легков (по 2 победы).
• Рекорд по числу выигранных этапов подряд (и количеству выигранных этапов на одном «Тур де Ски») пока делят Устюгов, Большунов и Марит Бьорген – у них по 5 побед. Впрочем, уже 6 января Клэбо почти наверняка повторит это достижение – он взял все 4 этапа на нынешнем «Туре», а впереди классический спринт, где Йоханнеса остановит только форс-мажор.
Еще у норвежца хороший шанс перебить рекорд – после спринта предстоит классический масс-старт на 15 км (7 января), где он тоже явный фаворит. Так что выиграть 6 гонок на «Туре» (да еще и подряд) для него вполне реально. Седьмым этапом запланирован забег в гору – там Клэбо победить будет сложно (по крайней мере, по чистому времени).
• 4 победы из 15 достались Йоханнесу в то время, когда на «Тур де Ски» не соревновались российские лыжники. Хотя 5 из 6 побед Большунова пришлись на «Тур»-2021, который сборная Норвегии пропускала в полном составе.
А вот Устюгов выиграл все 9 гонок при предельной конкуренции.
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• У Клэбо на «Тур де Ски»-2023 пока нет конкурентов – он забрал коньковый спринт, классическое преследование на 10 км и классическую «разделку» в первые три дня.
Сегодня, казалось, у соперников появился шанс – пасьют на 20 км свободным стилем (не самая удобная дистанция для Йоханнеса), плюс совсем рядом мощный дистанционщик Симен Хегстад Крюгер.
Но оказалось, что победа как будто никому не была нужна. Крюгер быстро догнал Клэбо (он стартовал в 12 секундах позади), но убегать не пытался. Темп снизился настолько, что к отметке в 8 км в лидирующей группе собралось 28 человек – к примеру, даже итальянец Давиде Грац, который на старте проигрывал Йоханнесу 1 минуту и 19 секунд.
Да, трасса в Оберстдорфе быстрая и леденистая, здесь сложно убежать или умотать противника темпом. Массовый финиш – привычная картина для этой трассы, но все же стартовые отставания позволяли как минимум не подпускать лишних конкурентов.
Кажется, на победу, кроме Клэбо, никто не рассчитывал – все копили силы на финиш, чтобы разыграть серебро и бронзу. Ожидаемо, что при таких раскладах на подиуме оказались спринтеры – Синдре Скар и Федерико Пеллегрино. Крюгер финишировал только 8-м.
По чистому времени гонки Йоханнес занял 42-е место (1 минута и 10 секунд отставания от немца Фридриха Моха, стартовавшего 33-м) – за счет того, что никуда не торопился всю дистанцию, позволив собраться половине пелотона.
• После 4-го этапа Клэбо лидирует в общем зачете «Тура», но его преимущество небольшое. Впереди еще три этапа, два из которых Йоханнес, скорее всего, выиграет – отрыв явно увеличится, и этого почти наверняка хватит для итоговой победы. Достаточно просто вытерпеть на горе.
В прошлом сезоне Йоханнес стал пятым в забеге в гору по чистому времени, уступив Шюру Рете 34,9 секунды. Сейчас тот же Рете отстает от Клэбо на 39 секунд, но есть еще Крюгер (он проигрывает 32 секунды).
На первом этапе в спринте коньком Крюгер проиграл Йоханнесу 59 секунд, Рете – больше минуты. В классическом спринте все будет точно так же, а в классическом масс-старте отыграть что-то у Клэбо вряд ли получится. И это значит, что к горе Йоханнес подойдет с приличным отрывом от главных конкурентов – проиграть будет трудно.
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Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Общий зачет
После 4 гонок из 7
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.31,02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +12
3. Пол Гульберг (Норвегия) +14
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +32
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +32
6. Вильям Поромаа (Швеция) +37
7. Дидрик Тенсет (Норвегия) +39
8. Шюр Рете (Норвегия) +39
9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +39
10. Калле Халварссон (Швеция) +49
Фото: globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand, Maxim Thore
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