Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классический пасьют на 20 км на «Тур де Ски» и установил рекорд по победам на многодневке (среди мужчин и женщин) – 15.

И это точно не предел – даже на этом «Туре» у Йоханнеса ждут несколько прекрасных шансов поднять планку.

• Общий рекорд по победам делили Тереза Йохауг и Юстина Ковальчик. Норвежка добралась до 14 побед в 2020-м, Ковальчик – в 2013-м. У мужчин рекордсменом держался Петтер Нортуг – 13 побед к 2015 году. Клэбо опередил всех – теперь у него 15 побед, причем добился он этого всего за 4 неполных «Тур де Ски». У Нортуга, к примеру, на 13 побед ушло 9 «Туров».

Из россиян здесь лидер Сергей Устюгов – у него 9 побед и 7-е общее место. У Александра Большунова 6 побед, он 11-й.

Еще три наших лыжника вошли в число тех, кто выигрывал этапы «Тура» больше одного раза: Наталья Непряева (4 победы), Николай Морилов и Александр Легков (по 2 победы).

• Рекорд по числу выигранных этапов подряд (и количеству выигранных этапов на одном «Тур де Ски») пока делят Устюгов, Большунов и Марит Бьорген – у них по 5 побед. Впрочем, уже 6 января Клэбо почти наверняка повторит это достижение – он взял все 4 этапа на нынешнем «Туре», а впереди классический спринт, где Йоханнеса остановит только форс-мажор.

Еще у норвежца хороший шанс перебить рекорд – после спринта предстоит классический масс-старт на 15 км (7 января), где он тоже явный фаворит. Так что выиграть 6 гонок на «Туре» (да еще и подряд) для него вполне реально. Седьмым этапом запланирован забег в гору – там Клэбо победить будет сложно (по крайней мере, по чистому времени).

• 4 победы из 15 достались Йоханнесу в то время, когда на «Тур де Ски» не соревновались российские лыжники. Хотя 5 из 6 побед Большунова пришлись на «Тур»-2021, который сборная Норвегии пропускала в полном составе .

А вот Устюгов выиграл все 9 гонок при предельной конкуренции.

• У Клэбо на «Тур де Ски»-2023 пока нет конкурентов – он забрал коньковый спринт, классическое преследование на 10 км и классическую «разделку» в первые три дня.

Сегодня, казалось, у соперников появился шанс – пасьют на 20 км свободным стилем (не самая удобная дистанция для Йоханнеса), плюс совсем рядом мощный дистанционщик Симен Хегстад Крюгер.

Но оказалось, что победа как будто никому не была нужна . Крюгер быстро догнал Клэбо (он стартовал в 12 секундах позади), но убегать не пытался. Темп снизился настолько, что к отметке в 8 км в лидирующей группе собралось 28 человек – к примеру, даже итальянец Давиде Грац, который на старте проигрывал Йоханнесу 1 минуту и 19 секунд.

Да, трасса в Оберстдорфе быстрая и леденистая, здесь сложно убежать или умотать противника темпом. Массовый финиш – привычная картина для этой трассы, но все же стартовые отставания позволяли как минимум не подпускать лишних конкурентов.

Кажется, на победу, кроме Клэбо, никто не рассчитывал – все копили силы на финиш, чтобы разыграть серебро и бронзу. Ожидаемо, что при таких раскладах на подиуме оказались спринтеры – Синдре Скар и Федерико Пеллегрино. Крюгер финишировал только 8-м.

По чистому времени гонки Йоханнес занял 42-е место (1 минута и 10 секунд отставания от немца Фридриха Моха, стартовавшего 33-м) – за счет того, что никуда не торопился всю дистанцию , позволив собраться половине пелотона.

• После 4-го этапа Клэбо лидирует в общем зачете «Тура», но его преимущество небольшое. Впереди еще три этапа, два из которых Йоханнес, скорее всего, выиграет – отрыв явно увеличится, и этого почти наверняка хватит для итоговой победы. Достаточно просто вытерпеть на горе.

В прошлом сезоне Йоханнес стал пятым в забеге в гору по чистому времени, уступив Шюру Рете 34,9 секунды. Сейчас тот же Рете отстает от Клэбо на 39 секунд, но есть еще Крюгер (он проигрывает 32 секунды).

На первом этапе в спринте коньком Крюгер проиграл Йоханнесу 59 секунд, Рете – больше минуты. В классическом спринте все будет точно так же, а в классическом масс-старте отыграть что-то у Клэбо вряд ли получится. И это значит, что к горе Йоханнес подойдет с приличным отрывом от главных конкурентов – проиграть будет трудно.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

После 4 гонок из 7

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.31,02

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +12

3. Пол Гульберг (Норвегия) +14

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +32

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +32

6. Вильям Поромаа (Швеция) +37

7. Дидрик Тенсет (Норвегия) +39

8. Шюр Рете (Норвегия) +39

9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +39

10. Калле Халварссон (Швеция) +49

Фото: globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand, Maxim Thore