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Ступор и горечь Мишиной после упущенного золота: 68 секунд плакала в ладони без движения

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На чемпионате России по фигурному катанию-2023 в Красноярске опять нереальная развязка: накануне у мужчин Евгений Семененко обыграл Петра Гуменника с абсолютно одинаковыми оценками, а сегодня судьбу парного золота решили 0,5 балла.

Никто в сильнейшей разминке не откатал чисто.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (были третьими после короткой) поплыли: двойной сальхов вместо тройного у Тарасовой, сорванный каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, ошибка на тройном выбросе. Задела после короткой и более мощных компонентов хватило, чтобы взять бронзу – шансов на серебро и золото уже не было.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ошиблись на первом же элементе – недокрутили тройной сальхов в каскаде, а под конец программы Бойкова сделала степ-аут после выброса.

После проката пара явно была недовольна – вышло куда чище и увереннее, чем у Тарасовой и Морозова, но все же с ошибками. Обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова с таким прокатом не так просто, тем более если уступаешь им балл после короткой.

Но Мишина и Галлямов дали шанс сразу: партнерша сдвоила сальхов в каскаде 3-1-3, а потом еще и допустила помарку на выбросе.

В итоге пара вообще лишилась первого каскада – судьи засчитали только первый тройной сальхов + комбинацию. И вот это все и поменяло.

Мишина поняла ситуацию мгновенно: после проката лежала на льду, закрыв лицо руками, подняться ей помог Галлямов.

Как только выставили оценки за произвольную (148,51 балла против 150,07 у Бойковой и Козловского), Мишина опять закрыла ладонями лицо и расплакалась.

А их конкуренты в это время считали баллы в уме – хватит или нет?

И вот итоговые оценки – Бойкова и Козловский выигрывают чемпионат России с преимуществом 0,51 балла перед Мишиной и Галлямовым.

Бурная радость у одних:

И горечь от поражения у других:

Мишина плакала в ладони, не меняя положения минимум 68 секунд – после ее перестали показывать.

Бойкова и Козловский тоже расплакались в эфире, но уже от радости – он стали двукратными чемпионами России.

История повторяется: в прошлый раз они выиграли ЧР тоже в Красноярске (в декабре 2019-го) и тоже с подобным преимуществом – в 0,47 балла от Тарасовой и Морозова. Мишина и Галлямов тогда закончили четвертыми.

После победы фигуристы ответили на вопросы Максима Транькова:

– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?

Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.

– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?

Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.

– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?

Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.

– Расскажите про свои планы на этот новый год?

Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.

– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?

Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.

– Дим, а у тебя какие планы?

Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 234,39

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 218,60

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 213,45

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 211,44

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 209,53

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

 

44 комментария

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Лилибет
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Ответ MARG-la
С чем Вас и поздравляю. ( сарказм , если что ).
Ну и чем вызван такой негатив?)
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kuzovatovai
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Ответ Светлана Менова
Непонятно, чего Мишина так распереживалась. Не корову чай проиграла. Они хоть с Галлямовым медаль личную с ОИ привезли, а будет ли таковая у БК ещё неизвестно.
Дело принципа. Настю понять можно. Все расстраиваются когда проигрывают, вон как Бойкова на ЧМ истерила.
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kuzovatovai
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Ответ Хруми
Я сразу вспомнила, как Настя с Сашей сдержанно радовались на ЧМ и как язвила Саша Б.))) Насте не расстраиваться, невозможно всегда выигрывать, проигрыши тоже полезны
Вот, кстати, да. Как хамила Бойкова, это что-то. А Насте что запрещено эмоции показать?
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Блинчик
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Анастасия Мишина в очередной раз демонстрирует себя во всей красе. На ОИ кривила лицо, когда её поставили ниже Суй и Ханя, а потом психовала и ругалась матом на интервью. Теперь на ЧР опять недовольна, что её не поставили на 1 место. Достойно вести себя, достойно проигрывать и отдавать должное мастерству соперников девочка совершенно не умеет. Все черви, только она одна чемпионка и богиня. Испортила праздник Бойковой и Козловскому, а ведь они так долго ждали победы и много трудились ради неё.
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MARG-la
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Ответ Allbee
Саша такой маленькой птичкой прижалась к Диме. Я прям прониклась моментом
Ребят уже здорово затретировали . Поэтому и в возможность победы , кмк, они уже и сами не верили.
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Блинчик
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Ответ Morveena Bum
почему у БК такие эмоции, понять могу. реванш и в Африке реванш. а что такого принципиального было для Анастасии в этом турнире, который даже не решает выход на ЧЕ? из-за денег расстроилась? как переходить к другому тренеру и грибами проезжать поверх более достойной пары, выбив у них почву из-под ног, так вроде не особо была против.
И это всего лишь ЧР. Притом сами наваляли. А Трусову уже 10 месяцев травят за эмоции на ОИ, где её с историческим, недостижимым ни для кого из женщин прокатом тупо засудили. Мишину травить будут, что не кинулась поздравлять конкурентов? Или это другое?
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Morveena Bum
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Ответ Анна Селькина
Вам не стыдно такое писать? Уж кого-кого, а МГ точно грибниками назвать нельзя
я вообще категорию стыда не особо понимаю. либо ты что-то делаешь осознанно и по своему выбору, либо нет - и это от тебя не зависит. а уж тем более подобная мелочь, как чужой комментарий про судейство, такого внимания и такой реакции не стоит.
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Stas Nadtochy
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Какие профессиональные вопросы)) «в чем секрет сибирской земли?»)
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MARG-la
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Ответ Лилибет
Беру с Вас пример😃
С чем Вас и поздравляю. ( сарказм , если что ).
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MARG-la
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Ответ Светлана Менова
Не, ну я понимаю, обидно, но этот сезон вообще ничего не значит, тем более, посмотрите на компоненты и уровни, МГ очень хотели поставить первыми, просто оказалась принципиальная техбригада, что редкость для ЧР, где лидерам прощают обычно всё.
В этот раз справедливость восторжествовала. Люблю МГ . Но далеко не всегда МГ были лучше БК ,но именно МГ упорно делали первыми . Понимаю , что непростой выбор у судей. Рада , что в этот раз они были объективны.
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MARG-la
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Ответ Tania09**
Только в ваших мечтах.
А разве нет ?
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Екатерина Ивановская
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Две мои любимые пары. Но напишу еще раз, эта победа Диме и Саше была нужнее, они обретут дополнительную уверенность, всегда приятно видеть красивую борьбу. Что бы про БК не писали, как они выросли за 3 сезона: от криков "в очередь!" до полного взаимопонимания и гармонии.
Насте не расстраиваться, проигрывает не корову, все победы впереди.
Тамара Николаевна, спасибо!❤
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ɔculpa
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Ответ Светлана Менова
Непонятно, чего Мишина так распереживалась. Не корову чай проиграла. Они хоть с Галлямовым медаль личную с ОИ привезли, а будет ли таковая у БК ещё неизвестно.
Уау. И у этого коммента столько плюсов.
Я поначалу думал, что может упускаю в нём какой-то юмор, иронию, перечитал, вроде как написано всерьёз.
А вы, ребятки, сайтом-то не ошиблись? Тут про спорт высших достижений, и про ведущих спортсменов страны, для которых, представьте себе, есть большая разница, золотая ли медаль или серебряная, а "не корову проигрывают" во дворе или на любительских соревнованиях.
Насте нужно пожелать не сильно депрессовать, но не сочувствовать ей и не понять её может только человек, для которого весь профессиональный спорт вообще - не корова в принципе, но с дивана-то так относиться к вещам легче, нежели будучи с детства впахивающим профи, для которого взрослый чемпионат страны - один из главных стартов карьеры, и стартов этих много быть не может по определению, а в текущей ситуации стартов главнее и не предвидится. Амбициозный спортсмен в расцвете сил ни за что не позволит себе такого никоровьего отношения к ЧР лишь потому, что уже привёз медаль с ОИ. Может тогда и карьеру сразу закончить, раз уж медаль есть?
А ещё, я уверен, Настя, как порядочный человек, так сильно расстроилась не только из-за того, что не просто упустила золото (хотя повод и сам по себе понятный для нормальных людей), а и потому, что посчитала, что подвела не только себя, а и Александра, и тренеров.
Совершенно здоровая и трогательная реакция настоящей спортсменки и порядочного человека.
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Алиса без миелофона
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Ответ Manatusik
Тарасова Морозов вообще развалили прокат.
Определенно развалили. Не добрали 15 баллов от своего максимума только по технике.

Только вот чистых пар эшелоном ниже не было. Честно, ЧЯ мне больше ТМ нравятся, но сами же отдали возможность. И Княжуки отдали - а вот на этапе первом не отдавали.
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Allbee
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Ответ Whiskey cat
Вот точно сказано. Ну а цена ее ошибки- второе место.
Ошибок*
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Анна Селькина
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Ответ Morveena Bum
почему у БК такие эмоции, понять могу. реванш и в Африке реванш. а что такого принципиального было для Анастасии в этом турнире, который даже не решает выход на ЧЕ? из-за денег расстроилась? как переходить к другому тренеру и грибами проезжать поверх более достойной пары, выбив у них почву из-под ног, так вроде не особо была против.
Вам не стыдно такое писать? Уж кого-кого, а МГ точно грибниками назвать нельзя
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Allbee
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Ответ Morveena Bum
почему у БК такие эмоции, понять могу. реванш и в Африке реванш. а что такого принципиального было для Анастасии в этом турнире, который даже не решает выход на ЧЕ? из-за денег расстроилась? как переходить к другому тренеру и грибами проезжать поверх более достойной пары, выбив у них почву из-под ног, так вроде не особо была против.
Наваляла, расстроилась. Мужа нет, который титулы купит, чтобы быть в своей непогрешимости уверенной. Хабалистый и наглый там галямов
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Allbee
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Саша такой маленькой птичкой прижалась к Диме. Я прям прониклась моментом
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Natalia Solomakha
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Красивые ногти у Мишиной...
Дима как ребенок стал на минутку, когда радовался.
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Kuryanin
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Почему Кадырова на четвертом месте? Судья продажная!
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Tania09**
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Ответ Manatusik
Тарасова Морозов вообще развалили прокат.
Только в ваших мечтах.
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Morveena Bum
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почему у БК такие эмоции, понять могу. реванш и в Африке реванш. а что такого принципиального было для Анастасии в этом турнире, который даже не решает выход на ЧЕ? из-за денег расстроилась? как переходить к другому тренеру и грибами проезжать поверх более достойной пары, выбив у них почву из-под ног, так вроде не особо была против.
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Светлана Менова
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Ответ StillInTheGame
если бы каждый относился к ошибкам на своей работе так же, как Мишина, может, и страна бы лучше жила) а так безучастным людям у нас "непонятно", что ж, пусть будет так
Не, ну я понимаю, обидно, но этот сезон вообще ничего не значит, тем более, посмотрите на компоненты и уровни, МГ очень хотели поставить первыми, просто оказалась принципиальная техбригада, что редкость для ЧР, где лидерам прощают обычно всё.
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Vitaliy De
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Она дочка тренера Мишина?
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StillInTheGame
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Ответ Светлана Менова
Непонятно, чего Мишина так распереживалась. Не корову чай проиграла. Они хоть с Галлямовым медаль личную с ОИ привезли, а будет ли таковая у БК ещё неизвестно.
если бы каждый относился к ошибкам на своей работе так же, как Мишина, может, и страна бы лучше жила)
а так безучастным людям у нас "непонятно", что ж, пусть будет так
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