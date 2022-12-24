Ступор и горечь Мишиной после упущенного золота: 68 секунд плакала в ладони без движения

На чемпионате России по фигурному катанию-2023 в Красноярске опять нереальная развязка: накануне у мужчин Евгений Семененко обыграл Петра Гуменника с абсолютно одинаковыми оценками, а сегодня судьбу парного золота решили 0,5 балла.

Никто в сильнейшей разминке не откатал чисто.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (были третьими после короткой) поплыли: двойной сальхов вместо тройного у Тарасовой, сорванный каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, ошибка на тройном выбросе. Задела после короткой и более мощных компонентов хватило, чтобы взять бронзу – шансов на серебро и золото уже не было.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ошиблись на первом же элементе – недокрутили тройной сальхов в каскаде, а под конец программы Бойкова сделала степ-аут после выброса.

После проката пара явно была недовольна – вышло куда чище и увереннее, чем у Тарасовой и Морозова, но все же с ошибками. Обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова с таким прокатом не так просто, тем более если уступаешь им балл после короткой.

Но Мишина и Галлямов дали шанс сразу: партнерша сдвоила сальхов в каскаде 3-1-3, а потом еще и допустила помарку на выбросе.

В итоге пара вообще лишилась первого каскада – судьи засчитали только первый тройной сальхов + комбинацию. И вот это все и поменяло.

Мишина поняла ситуацию мгновенно: после проката лежала на льду, закрыв лицо руками, подняться ей помог Галлямов.

Как только выставили оценки за произвольную (148,51 балла против 150,07 у Бойковой и Козловского), Мишина опять закрыла ладонями лицо и расплакалась.

А их конкуренты в это время считали баллы в уме – хватит или нет?

И вот итоговые оценки – Бойкова и Козловский выигрывают чемпионат России с преимуществом 0,51 балла перед Мишиной и Галлямовым.

Бурная радость у одних:

И горечь от поражения у других:

Мишина плакала в ладони, не меняя положения минимум 68 секунд – после ее перестали показывать.

Бойкова и Козловский тоже расплакались в эфире, но уже от радости – он стали двукратными чемпионами России.

История повторяется: в прошлый раз они выиграли ЧР тоже в Красноярске (в декабре 2019-го) и тоже с подобным преимуществом – в 0,47 балла от Тарасовой и Морозова. Мишина и Галлямов тогда закончили четвертыми.

После победы фигуристы ответили на вопросы Максима Транькова:

– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?

Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.

– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?

Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.

– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?

Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.

– Расскажите про свои планы на этот новый год?

Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.

– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?

Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.

– Дим, а у тебя какие планы?

Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 234,39

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 218,60

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 213,45

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 211,44

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 209,53