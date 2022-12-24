Ступор и горечь Мишиной после упущенного золота: 68 секунд плакала в ладони без движения
На чемпионате России по фигурному катанию-2023 в Красноярске опять нереальная развязка: накануне у мужчин Евгений Семененко обыграл Петра Гуменника с абсолютно одинаковыми оценками, а сегодня судьбу парного золота решили 0,5 балла.
Никто в сильнейшей разминке не откатал чисто.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов (были третьими после короткой) поплыли: двойной сальхов вместо тройного у Тарасовой, сорванный каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, ошибка на тройном выбросе. Задела после короткой и более мощных компонентов хватило, чтобы взять бронзу – шансов на серебро и золото уже не было.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ошиблись на первом же элементе – недокрутили тройной сальхов в каскаде, а под конец программы Бойкова сделала степ-аут после выброса.
После проката пара явно была недовольна – вышло куда чище и увереннее, чем у Тарасовой и Морозова, но все же с ошибками. Обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова с таким прокатом не так просто, тем более если уступаешь им балл после короткой.
Но Мишина и Галлямов дали шанс сразу: партнерша сдвоила сальхов в каскаде 3-1-3, а потом еще и допустила помарку на выбросе.
В итоге пара вообще лишилась первого каскада – судьи засчитали только первый тройной сальхов + комбинацию. И вот это все и поменяло.
Мишина поняла ситуацию мгновенно: после проката лежала на льду, закрыв лицо руками, подняться ей помог Галлямов.
Как только выставили оценки за произвольную (148,51 балла против 150,07 у Бойковой и Козловского), Мишина опять закрыла ладонями лицо и расплакалась.
А их конкуренты в это время считали баллы в уме – хватит или нет?
И вот итоговые оценки – Бойкова и Козловский выигрывают чемпионат России с преимуществом 0,51 балла перед Мишиной и Галлямовым.
Бурная радость у одних:
И горечь от поражения у других:
Мишина плакала в ладони, не меняя положения минимум 68 секунд – после ее перестали показывать.
Бойкова и Козловский тоже расплакались в эфире, но уже от радости – он стали двукратными чемпионами России.
История повторяется: в прошлый раз они выиграли ЧР тоже в Красноярске (в декабре 2019-го) и тоже с подобным преимуществом – в 0,47 балла от Тарасовой и Морозова. Мишина и Галлямов тогда закончили четвертыми.
После победы фигуристы ответили на вопросы Максима Транькова:
– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?
Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.
– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?
Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.
– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?
Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.
– Расскажите про свои планы на этот новый год?
Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.
– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?
Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.
– Дим, а у тебя какие планы?
Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 234,39
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 233,88
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 218,60
4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 213,45
5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 211,44
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 209,53
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Насте не расстраиваться, проигрывает не корову, все победы впереди.
Тамара Николаевна, спасибо!❤
Я поначалу думал, что может упускаю в нём какой-то юмор, иронию, перечитал, вроде как написано всерьёз.
А вы, ребятки, сайтом-то не ошиблись? Тут про спорт высших достижений, и про ведущих спортсменов страны, для которых, представьте себе, есть большая разница, золотая ли медаль или серебряная, а "не корову проигрывают" во дворе или на любительских соревнованиях.
Насте нужно пожелать не сильно депрессовать, но не сочувствовать ей и не понять её может только человек, для которого весь профессиональный спорт вообще - не корова в принципе, но с дивана-то так относиться к вещам легче, нежели будучи с детства впахивающим профи, для которого взрослый чемпионат страны - один из главных стартов карьеры, и стартов этих много быть не может по определению, а в текущей ситуации стартов главнее и не предвидится. Амбициозный спортсмен в расцвете сил ни за что не позволит себе такого никоровьего отношения к ЧР лишь потому, что уже привёз медаль с ОИ. Может тогда и карьеру сразу закончить, раз уж медаль есть?
А ещё, я уверен, Настя, как порядочный человек, так сильно расстроилась не только из-за того, что не просто упустила золото (хотя повод и сам по себе понятный для нормальных людей), а и потому, что посчитала, что подвела не только себя, а и Александра, и тренеров.
Совершенно здоровая и трогательная реакция настоящей спортсменки и порядочного человека.
Только вот чистых пар эшелоном ниже не было. Честно, ЧЯ мне больше ТМ нравятся, но сами же отдали возможность. И Княжуки отдали - а вот на этапе первом не отдавали.
Дима как ребенок стал на минутку, когда радовался.
а так безучастным людям у нас "непонятно", что ж, пусть будет так