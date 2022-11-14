Кто защитит Валиеву в суде? Похоже, британец (!), который помогал РУСАДА и терял работу из-за допинг-скандала дома

Судьбу Камилы Валиевой и золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 решит Спортивный арбитражный суд (CAS), но пока не особенно понятно, кто же будет защищать фигуристку.

В конце ноября выяснилось, что швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd не поможет Камиле на разбирательствах. Именно эта контора работала с Валиевой в Пекине, а еще выступала на стороне РУСАДА в споре против WADA в 2019-м (когда весь наш спорт отстранили на 2 года).

В СМИ говорилось, что швейцарцы «отказались от сотрудничества со стороной российской фигуристки», но на самом деле причина не в нежелании компании работать с Валиевой (или с Россией вообще), а в том, что они этого сделать не могут по новому закону. 24 ноября Федеральный совет Швейцарии запретил швейцарским резидентам оказывать российским гражданам и компаниям юридические услуги.

Пока точно не известно, кому доверят Камилу, но, вероятно, ее адвокатом станет совсем не чужой нам британец Грэм Артур – об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Что о нем известно?

Артур в антидопинге почти 20 лет: работал в Совете Европы и ЮНЕСКО

Вот как Грэм описывает свою работу: «Я независимый юрист со значительным опытом в области спортивного регулирования, борьбы с допингом, управления и защиты данных. Я имею право практиковать в Англии и Уэльсе.

Большая часть моей текущей работы связана с консультированием организаций по вопросам, касающимся борьбы с допингом, спортивного управления и спортивной политики. Я представляю клиентов по вопросам борьбы с допингом и управления как на национальном уровне, так и в CAS. Я также тесно сотрудничаю с рядом организаций по вопросам управления и структурным вопросам».

В антидопинг Грэм пришел в начале 2000-х, до этого 8 лет был юристом сначала в американской адвокатской конторе, а потом даже в Microsoft.

Позже Грэм работал в серьезных организациях консультантом по антидопингу: в Международном паралимпийском комитете (МПК), Совете Европы, ЮНЕСКО (там он трудится и до сих пор), федерациях по пара-волейболу и футболу на колясках.

Еще Артур 7 лет возглавлял юридический отдел Британского антидопингового агентства (UKAD): с 2010-го по 2017-й.

«Я думаю, что мы получаем наибольшее удовлетворение от работы, когда обеспечиваем справедливое отношение к спортсмену. Речь даже о тех спортсменах, которые на самом деле мошенничали и были дисквалифицированы. С ними справедливо обращаются, поскольку у них есть возможность объяснить коллегии свое дело и свою версию истории.

Мы хотим убедиться, что все спортсмены, с которыми мы работаем, получают максимально справедливый результат. Мы стремимся своевременно провести судебное разбирательство, чтобы дать атлетам, принявшим допинг, возможность объяснить свое дело независимой комиссии. Это другой подход, но интересы спортсменов превыше всего», – рассказывал Артур в 2011-м.

Его отстранили от работы в Британии из-за скандала с допинг-врачом

Во время работы в UKAD Грэм вляпался в серьезный скандал и потерял должность.

В 2016-м немецкий журналист Хайо Зеппельт (на фото ниже – да-да, тот самый, из-за его фильмов в 2015-м отстранили всю нашу легкую атлетику) совместно с изданием The Sunday Times провел расследование о допинге в британском спорте. Оказалось, что некий 38-летний доктор Марк Бонар снабжал стероидами и прочей запрещенкой более 150 спортсменов, в том числе и элитных футболистов.

Бонар признался в этом на скрытую камеру (впрочем, позже он обвинения отвергал), а также выписал рецепт на стероиды спортсмену, который был «подсадной уткой» Зеппельта.

Врач работал в клинике Omniya в лондонском районе Найтсбридж и специализировался на пациентах, которые хотели выглядеть моложе. Впрочем, это не мешало Бонару вести и тайную практику – он принимал спортивных звезд, которые хотели улучшить результаты.

Выяснилось, что Британское антидопинговое агентство подозревало о действиях Бонара еще до фильма Зеппельта, но ничего не делало. В 2014-м велогонщик-любитель Дэн Стивенс отказался сдавать допинг-пробу после соревнований и был дисквалифицирован. Позже Стивенс рассказал UKAD, что принимал допинг по назначению Бонара, а еще назвал имена почти 100 человек, которые тоже пользовались услугами доктора. Но в агентстве не стали детально проверять информацию – Стивенсу просто не поверили.

В отношении UKAD началась проверка, по итогам которой эксперты признали: агентство совершило множество непростительных ошибок в этом деле.

А велогонщик Стивенс отдельно обвинял Грэма Артура за бездействие и за то, как велось его дело – гонщику даже не сократили дисквалификацию, несмотря на то, что он активно сотрудничал со следствием и сдал поставщика.

Общественность призывала главу UKAD Николь Сепстид уйти в отставку, но этого не случилось. Позже The Times узнало, что из-за дела Бонара наказан Грэм Артур – его отстранили от должности. Официально эту новость в UKAD не подтвердили, сославшись на то, что это «конфиденциальная информация», но Грэм после скандала действительно ушел из агентства.

Давно работает с РУСАДА: представлял агентство в деле Валиевой в Пекине

Грэм Артур активно сотрудничал с РУСАДА еще во времена работы в Британском антидопинговом агентстве.

Например, в 2016-м он представлял РУСАДА в споре против Международного союза конькобежцев (ISU) в деле шорт-трекистки Александры Мальковой.

Малькова сдала положительную пробу на туаминогептан. Она оправдывала это тем, что закапала в нос капли от синусита, в которых и содержалось запрещенное вещество. РУСАДА сократило дисквалификацию спортсменки до трех месяцев, посчитав, что она приняла допинг непреднамеренно.

ISU подал апелляцию в CAS и выиграл – суд решил, что Малькова не предоставила достаточно доказательств, а потому продлил ее отстранение до 20 месяцев.

Позже РУСАДА неоднократно прибегало к услугам Грэма – интересно, что он никогда не защищал конкретных спортсменов, а всегда выступал адвокатом со стороны агентства.

Грэму доводилось проигрывать дела российским юристам. К примеру, в 2020-м он представлял РУСАДА в деле против бегуна Андрея Исайчева. Агентство дисквалифицировало спортсмена на год за сотрудничество с пожизненно отстраненным тренером Владимиром Казариным, но Исайчев подал апелляцию в CAS. В суде его представляли россияне Сергей Лисин и Сергей Мишин – в итоге спортсмен был оправдан, а его дисквалификация отменена.

Сотрудничество Грэма с РУСАДА не ограничивается присутствием в судах – еще он проводит семинары для сотрудников агентства и участвует в форумах.

В 2018-м Грэм выступал на научно-практической конференции «Будущее чистого спорта» в Москве, а в феврале 2022-го провел серию обучающих вебинаров для членов дисциплинарного комитета РУСАДА.

«В ходе вебинара Грэм Артур рассказал о ключевых правилах распределения бремени доказывания и оценки доказательств, рассмотрел вопросы, касающиеся понятий «намерение» и «степень вины», а также проанализировал практику CAS по антидопинговым спорам.

Члены ДАК РАА «РУСАДА» принимали активное участие в обсуждении теоретических вопросов и анализе судебных прецедентов. Кроме того, всем участникам вебинара были направлены письменные материалы с более подробной информацией по темам», – говорится в пресс-релизе.

Кстати, Артур причастен и к делу Валиевой – на Олимпиаде-2022 в Пекине он не защищал фигуристку, но выступал адвокатом со стороны РУСАДА.

Теперь у юриста новый серьезный вызов – вряд ли в его карьере были дела сложнее, чем ситуация с Валиевой. Если, конечно, он и правда будет ее защищать.

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni, Eibner-Pressefoto