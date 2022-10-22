Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?

Александре Трусовой второй (для нее) этап Гран-при России пока дается труднее, чем скромный по результатам первый – много ошибок, только 3-е место в короткой программе и непривычно низкие баллы (69,50).

У Саши всегда были проблемы с тройным акселем, который она упорно вставлял в программы, но падала. На этапе в Самаре Трусова не рискнула (как и до этого в Сочи) – заявила только двойной, но и с ним не справилась. Причем даже не упала, а вовсе лишилась элемента – судьи поставили 0 баллов.

Как так вышло?

• Короткую программу Трусова начала с двойного акселя, но вместо него сделала «бабочку» – прыжок в один оборот. Вообще, одинарный аксель оценивается в 1,10 балла – это минимальная база, которую можно получить за этот прыжок. Саше поставили ноль, как будто элемент она даже не исполняла.

Все дело в том, что в женской короткой программе по правилам нужно исполнить двойной или тройной аксель, а помимо этого другой тройной прыжок и комбинацию прыжков, состоящую либо из двойного и тройного, либо из двух тройных.

Проще говоря – одинарный аксель в короткой программе запрещен и никак не оценивается .

Из-за этой ошибки Трусова потеряла минимум 0,65 балла – именно столько дают за неудачный двойной аксель с падением при GOE (оценка за качество исполнения) в -5, учитывая еще и балл штрафа. А базовая стоимость двойного акселя – 3,30.

• Аксель – пожалуй, самый неудобный прыжок для Саши. Она владеет пятью видами четверных (риттбергер, правда, делала только на тренировках), но вот триксель на соревнованиях ни разу не приземлила чисто.

Т русова бьется над тройным акселем в короткой программе минимум с 2019-го, ведь четверные там делать нельзя, а сильно отставать по баллам перед произвольной не хочется .

Под руководством Тутберидзе триксель у Саши не получался совсем – только падения (одно в сезоне-2019/20, 6 – в олимпийском сезоне-2021/22). В сезоне-2020/21, когда Трусова тренировалась у Евгения Плющенко, дважды удалось хотя бы не упасть: один раз степ-аут, в другой – касание льда рукой. Но ни одной чистой попытки.

Теперь Саша у Светланы Соколовской – и, кажется, что отказавшись от трикселя, она слишком расслабилась: не получается уже и двойной.

• Но даже если забыть про проблемный аксель, прокат Трусовой в Самаре все равно неудачный – много мелкого брака.

У нее лишь 5-я оценка за технику. Впереди не только Самоделкина и Фролова, которые в лидерах после короткой, но и еще две фигуристки – Ксения Гущина и Софья Чаплыгина. С базовой стоимостью программы (то есть без учета надбавок по шкале GOE) еще хуже – Трусова лишь 7-я из 11 участниц .

Обнуленный аксель – не единственная проблема. На тройном флипе судьи отметили неясное ребро, одно из вращений сделано на третий уровень, а дорожка шагов – и вовсе на второй. Впрочем, четвертого уровня за дорожку нет ни у кого, но все лидеры справились хотя бы на третий. Трусову же, вероятно, подвел высокий ритм – она пока не успевает за быстрой музыкой.

Максим Траньков в прямом эфире пытался найти позитив: «Ах, Александра Трусова! Прекрасная новая короткая программа и лишь одинарный аксель на старте. Дорожку тоже не очень эффектно Саша выполнила. Ну… Такая Саша – она катается и получает удовольствие, не расстраивается никогда».

«Мы не знаем, расстраивается она или нет. Сложно не расстроиться после такого выступления. Аксель совсем не получился», – не согласился Александр Гришин.

• А вот сама Саша, похоже, всем довольна – она вышла к журналистам в хорошем настроении:

– Какие впечатления от выступления?

– Хорошие. Публика очень хорошо принимала.

– По поводу самого проката, что можешь сказать?

– Лучше, чем в Сочи.

– Аксель не получился?

– Ну, не получился.

– Перед программой вас громко приветствовали на арене. Это не могло повлиять?

– Нет, мне очень помогает поддержка.

• Зато со второй оценкой у Трусовой порядок: по мнению судей, в этом сезоне она превращается из королевы квадов в королеву компонентов .

Как и на этапе в Сочи, она лидер в этом аспекте – 36,11, близко только Самоделкина (отстает на 0,74), остальные проигрывают от 2 баллов. В оценках за композицию, представление и мастерство катания преобладают 9,25 – таких оценок 9 из 21.

Например, у Анны Фроловой, единственной из топ-3 откатавшей чисто, такие высокие баллы встречаются всего дважды – их поставил один судья, и они отброшены как самые высокие.

• Это четвертый взрослый сезон в карьере Трусовой. И в короткой программе хуже, чем сегодня, она выступала всего раз – на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (64,82 ). Тогда она впервые после выхода из юниоров получила за прокат меньше 70 баллов.

На ЧМ Саша облегчила контент – вместо тройного акселя пошла на двойной, но упала с лутца и осталась без каскада. Несвойственной ошибке удивился даже тренер Трусовой – Евгений Плющенко, потрясенно поднявший брови. В итоге она заняла 12-е место и выбиралась к медали уже в произвольной.

Но вот теперь спасти ситуацию во второй день будет куда сложнее – вряд ли Саша готова на несколько четверных. На тренировке в Самаре у нее получался любимый лутц, но выйдет ли он на соревнованиях – большой вопрос.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Короткая программа

1. Софья Самоделкина – 73,15

2. Анна Фролова – 70,74

3. Александра Трусова – 69,50

4. Ксения Гущина – 69,31

5. Софья Чаплыгина – 62,79

6. Арина Онищенко – 59,65

Видео и скриншоты: Первый канал