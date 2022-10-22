Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?
Александре Трусовой второй (для нее) этап Гран-при России пока дается труднее, чем скромный по результатам первый – много ошибок, только 3-е место в короткой программе и непривычно низкие баллы (69,50).
У Саши всегда были проблемы с тройным акселем, который она упорно вставлял в программы, но падала. На этапе в Самаре Трусова не рискнула (как и до этого в Сочи) – заявила только двойной, но и с ним не справилась. Причем даже не упала, а вовсе лишилась элемента – судьи поставили 0 баллов.
Как так вышло?
• Короткую программу Трусова начала с двойного акселя, но вместо него сделала «бабочку» – прыжок в один оборот. Вообще, одинарный аксель оценивается в 1,10 балла – это минимальная база, которую можно получить за этот прыжок. Саше поставили ноль, как будто элемент она даже не исполняла.
Все дело в том, что в женской короткой программе по правилам нужно исполнить двойной или тройной аксель, а помимо этого другой тройной прыжок и комбинацию прыжков, состоящую либо из двойного и тройного, либо из двух тройных.
Проще говоря – одинарный аксель в короткой программе запрещен и никак не оценивается.
Из-за этой ошибки Трусова потеряла минимум 0,65 балла – именно столько дают за неудачный двойной аксель с падением при GOE (оценка за качество исполнения) в -5, учитывая еще и балл штрафа. А базовая стоимость двойного акселя – 3,30.
• Аксель – пожалуй, самый неудобный прыжок для Саши. Она владеет пятью видами четверных (риттбергер, правда, делала только на тренировках), но вот триксель на соревнованиях ни разу не приземлила чисто.
Трусова бьется над тройным акселем в короткой программе минимум с 2019-го, ведь четверные там делать нельзя, а сильно отставать по баллам перед произвольной не хочется.
Под руководством Тутберидзе триксель у Саши не получался совсем – только падения (одно в сезоне-2019/20, 6 – в олимпийском сезоне-2021/22). В сезоне-2020/21, когда Трусова тренировалась у Евгения Плющенко, дважды удалось хотя бы не упасть: один раз степ-аут, в другой – касание льда рукой. Но ни одной чистой попытки.
Теперь Саша у Светланы Соколовской – и, кажется, что отказавшись от трикселя, она слишком расслабилась: не получается уже и двойной.
• Но даже если забыть про проблемный аксель, прокат Трусовой в Самаре все равно неудачный – много мелкого брака.
У нее лишь 5-я оценка за технику. Впереди не только Самоделкина и Фролова, которые в лидерах после короткой, но и еще две фигуристки – Ксения Гущина и Софья Чаплыгина. С базовой стоимостью программы (то есть без учета надбавок по шкале GOE) еще хуже – Трусова лишь 7-я из 11 участниц.
Обнуленный аксель – не единственная проблема. На тройном флипе судьи отметили неясное ребро, одно из вращений сделано на третий уровень, а дорожка шагов – и вовсе на второй. Впрочем, четвертого уровня за дорожку нет ни у кого, но все лидеры справились хотя бы на третий. Трусову же, вероятно, подвел высокий ритм – она пока не успевает за быстрой музыкой.
Максим Траньков в прямом эфире пытался найти позитив: «Ах, Александра Трусова! Прекрасная новая короткая программа и лишь одинарный аксель на старте. Дорожку тоже не очень эффектно Саша выполнила. Ну… Такая Саша – она катается и получает удовольствие, не расстраивается никогда».
«Мы не знаем, расстраивается она или нет. Сложно не расстроиться после такого выступления. Аксель совсем не получился», – не согласился Александр Гришин.
• А вот сама Саша, похоже, всем довольна – она вышла к журналистам в хорошем настроении:
– Какие впечатления от выступления?
– Хорошие. Публика очень хорошо принимала.
– По поводу самого проката, что можешь сказать?
– Лучше, чем в Сочи.
– Аксель не получился?
– Ну, не получился.
– Перед программой вас громко приветствовали на арене. Это не могло повлиять?
– Нет, мне очень помогает поддержка.
• Зато со второй оценкой у Трусовой порядок: по мнению судей, в этом сезоне она превращается из королевы квадов в королеву компонентов.
Как и на этапе в Сочи, она лидер в этом аспекте – 36,11, близко только Самоделкина (отстает на 0,74), остальные проигрывают от 2 баллов. В оценках за композицию, представление и мастерство катания преобладают 9,25 – таких оценок 9 из 21.
Например, у Анны Фроловой, единственной из топ-3 откатавшей чисто, такие высокие баллы встречаются всего дважды – их поставил один судья, и они отброшены как самые высокие.
• Это четвертый взрослый сезон в карьере Трусовой. И в короткой программе хуже, чем сегодня, она выступала всего раз – на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (64,82). Тогда она впервые после выхода из юниоров получила за прокат меньше 70 баллов.
На ЧМ Саша облегчила контент – вместо тройного акселя пошла на двойной, но упала с лутца и осталась без каскада. Несвойственной ошибке удивился даже тренер Трусовой – Евгений Плющенко, потрясенно поднявший брови. В итоге она заняла 12-е место и выбиралась к медали уже в произвольной.
Но вот теперь спасти ситуацию во второй день будет куда сложнее – вряд ли Саша готова на несколько четверных. На тренировке в Самаре у нее получался любимый лутц, но выйдет ли он на соревнованиях – большой вопрос.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Женщины
Короткая программа
1. Софья Самоделкина – 73,15
2. Анна Фролова – 70,74
3. Александра Трусова – 69,50
4. Ксения Гущина – 69,31
5. Софья Чаплыгина – 62,79
6. Арина Онищенко – 59,65
«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки
Видео и скриншоты: Первый канал
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