«Просто неуверенной была, ну че ты?» Акатьева отвлеклась на крики с трибун и испортила прокат

На первом этапе Гран-при России во взрослых дебютировала Софья Акатьева – 15-летняя ученица Этери Тутберидзе.

Международного дебюта по взрослым ей ждать еще долго (даже если не брать в расчет отстранение России) – из-за нового возрастного ценза Софья выйдет из юниорок только в сезоне-2025/26. Но внутри России спокойно можно кататься с лидерами.

Зрители громко поддерживали Акатьеву и показывали плакат с надписью «Добро пожаловать на Землю» (Welcome to Earth) – ее считают неземной с космическим уровнем контента, ведь она владеет тройным акселем и двумя видами четверных.

Плюс в прошлом сезоне она стала первой в истории, кому удалось сделать триксель и три четверных в одной программе.

Но поддержка даже помешала – Акатьевой продолжали кричать с трибун даже после того, как она встала в стартовую позу. Громкое «Давай!» за мгновение до появления музыки явно отвлекло Софью – она нервно улыбнулась.

И (совпадение или нет) сорвала первый же элемент – упала с тройного акселя. Вообще, Акатьева сегодня была единственной, кто зашел на ультра-си: Анастасия Зинина тоже планировала этот прыжок, но в итоге побоялась и сделала двойной, а Камила Валиева к трикселю пока не готова.

Дальше пошло без срывов: чистые тройной флип и связка тройной лутц – тройной тулуп.

Но закончила Софья прокат почти в слезах – хваталась за голову и закрывала лицо ладонями.

Алексей Ягудин, комментирующий этап вместе с Александром Гришиным, сетовал на несдержанных зрителей: «Браво, все равно – браво! Не знаю, увидят ли этот эфир люди, которые продолжают кричать и мешать спортсменам перед тем как начинает звучать музыкальное сопровождение, но большая просьба все-таки дать спортсмену до конца сконцентрироваться перед выступлением. И не нужно забывать, что она еще столь юна».

Тутберидзе встретила ученицу в привычном – деловом – стиле: «Просто неуверенной была, ну че ты? Не по рисунку пошла. А потом ты че на нас начала смотреть, ты мне скажи?»

«Не знаю. От страха», – ответила Акатьева со слезами на глазах.

Но потом после комментариев Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова повеселела и в КиК уже ушла с улыбкой.

Судьи поставили Софью на второе место после Валиевой – 72,70 балла за прокат, которым ни Акатьева, ни Тутберидзе с Дудаковым явно были не очень рады.

«Обидно, расстроилась, обычно тройной аксель у меня получается. Возможно, заволновалась, меньше нужно зацикливаться. По взрослым атмосфера совсем другая, выше ответственность. Старалась собраться в программе и выполнить все остальное.

Призовые? Я таких денег никогда в руках не держала. Куда потрачу? Чтоб потратить, надо сначала заработать! Я про это пока говорить ничего не буду», – сказала Акатьева после проката.

Уже в воскресенье – произвольная программа, в которой Софья готова к четверным: «Постараюсь сделать то, что натренировала на данный момент. Постараюсь не волноваться сильно, делать то, что умею».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92

2. Софья Акатьева – 72,20

3. Анастасия Зинина – 70,19

4. Алина Горбачева – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76

Фото: РИА Новости/Александр Вильф