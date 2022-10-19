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А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вновь порассуждал об отстранении российских спортсменов – рекомендации остаются в силе, и неизвестно, когда их снимут.

Удивительно, но еще 8 лет назад Баха в России воспринимали как союзника и друга: он расхваливал Олимпиаду в Сочи, встречался с Путиным и даже получил госнаграду.

Да-да, Владимир Путин отметил (пусть и заочно) Баха указом с любопытной формулировкой.

1. Сразу после Игр в Сочи президент России на волне успеха раздал много наград – в том числе и иностранцам.

Орден Почета получили Бах, на тот момент руководивший МОК полгода, президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен и исполнительный директор МОК Жильбер Фелли.

А гендиректора МПК Хавьера Гонсалеса наградили орденом Дружбы.

Баху присвоили награду «за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов».

2. Торжественная церемония прошла в марте 2014-го в Кремле – всего наградили около 40 человек. Например, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, тогдашний министр спорта Виталий Мутко – такой же орден, но III степени.

Президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Жукову вручили орден Александра Невского, глава Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров и старший тренер мужской биатлонной сборной Николай Лопухов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней.

Что сейчас с «Лаурой» – ареной Сочи-2014, где побеждали Легков и Шипулин? Мы там побывали и увидели дырки вместо олимпийских колец

3. Председатель координационной комиссии МОК Жан-Клод Килли выступил на церемонии с речью, поблагодарив Путина за проведение Игр:

«Результаты нашей подготовки были просто замечательные. Под вашим чутким руководством, господин президент, мы подготовили лучшие в истории зимние Олимпийские игры».

Самого Баха на церемонии не было. Нигде не говорилось, когда и как он получил награду, о которой сообщалось в указе Путина. Впрочем, тогда никто особенно и не интересовался этим вопросом.

4. Бах восхищался организацией Олимпиады: «Эти Игры были великолепными и в определенной степени уникальными в плане логистики, так как спортсмен мог прийти на завтрак и пешком дойти на тренировку за несколько минут.

Мы подошли к концу замечательных Олимпийских игр. Отзывы, которые мы слышим от участников, позитивные. Вы услышите только похвалу в адрес этих Игр.

Необходимо отметить заметный прогресс, который совершили российские спортсмены за последние 4 года после того шока, который был в Ванкувере. Успех хозяев Игр всегда важен для общего успеха Олимпиады.

Это не неожиданность, мы видели успех хозяев Олимпиады раньше, это было два года назад в Лондоне. Впечатляет не то, что Россия выиграла столько медалей, а то, что дала выиграть медали другим, не забрав все».

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

5. А еще Бах обращался с похвалой лично к Путину: «Я считаю, что без вашего личного участия все это было бы невозможным. Благодарю вас за вашу личную приверженность проведению и подготовке этих Олимпийских игр.

Совершенно очевидно, что вы очень любите спорт. Я отмечаю, что вы не просто наблюдаете за тем, как проходят соревнования, – вы принимаете во всем активнейшее участие и сами являетесь спортсменом и образцом для подражания спортсменов во многих странах».

Вообще, казалось, что Бах и Путин в прекрасных отношениях – ходили вместе на хоккей в Сочи, а уже после Олимпиады при встречах касались развития спорта в мире.

«Мы с Путиным обсуждали разные вопросы, прежде всего по сотрудничеству между МОК и ООН в вопросах спорта и вклада России в принятие некоторых резолюций. Мы также обсуждали наследие очень успешных Игр в Сочи, и мы рады, что все больше этапов Кубков мира и чемпионатов мира проводится в Сочи.

Мы также обсуждали роль спорта в обществе, и я поздравил президента Путина с инициативами развития спорта. Я думаю, после такой успешной организации Игр в Сочи у России отличная репутация по организации крупных спортивных соревнований и тому гостеприимству, которое ваша страна оказала всему миру».

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

6. Однако летом 2022-го представитель Баха вдруг сообщил, что никаких орденов от России у главы МОК нет.

«Президент МОК никогда не принимал эту награду и, следовательно, никогда не получал ее», – отметил представитель чиновника.

Также он пояснил, что сам Бах узнал о своем «награждении» только через СМИ. В посольстве России в Берлине, которое обычно вручает подобные награды гражданам Германии, от комментариев отказались.

7. Орден Почета – государственная награда РФ, которая учреждена в 1994 году.

Орден вручается за серьезные достижения граждан России в различных сферах (в промышленности, медицине, науке, образовании), причем, как правило, дается в том случае, если у лауреата уже есть иные госнаграды.

Интересно, что первыми награжденными орденом стали спортсмены и тренеры по итогам зимней Олимпиады-1994 в Лиллехаммере.

Орден могут вручать больше одного раза – за всю историю 4 человека удостоились его дважды. Среди них – семикратная паралимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анна Миленина и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Однако орденом Почета можно награждать и иностранцев: «За особые заслуги в развитии двусторонних (многосторонних) отношений с Российской Федерацией в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и иные заслуги».

8. Еще в 2018-м в России призывали лишить Баха ордена – когда у чемпионов Сочи-2014 начали массово отбирать медали.

К примеру, об этом говорил советский футболист Анзор Кавазашвили (тоже, кстати, кавалер ордена Почета): «Я с удовольствием у него отобрал бы не только орден, но и аннулировал бы все рукопожатия, которых он был удостоен нашими чиновниками и Владимиром Путиным.

Я на месте президента сказал бы ему сейчас дипломатично: господин Бах, лучше вам заниматься музыкой. Россия ему ничего не платит – этот орден не дает никаких льгот и денежных премий. Это просто символ почета и уважения, которых к Баху сейчас нет».

9. Но на самом деле лишить кого-то ордена Почета очень сложно – для этого человек должен быть осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Примеры, впрочем, были: в 2012-м ордена лишили доктора медицинских наук и ректора Северного государственного медицинского университета Павла Сидорова, в 2013-м – губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, в 2018-м – губернатора Сахалинской области Александра Хорошивина.

Всех троих судили за коррупцию.

10. А вот МОК у Владимира Путина награду отозвал.

Олимпийский орден вручается с 1974 года за особые заслуги перед олимпийским движением.

Президент России стал кавалером золотого олимпийского ордена в 2001 году, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак получили эту награду после Сочи-2014.

В самом конце февраля МОК отозвал все три.

Подобный орден остался только у трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина – он его тоже получил в 2001 году.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

В тексте использованы цитаты «Коммерсантъ», «Прессболл».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Никольский, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Yeon-Je Jung – Pool, Harry How ; en.wikipedia.org

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