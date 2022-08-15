Первый русский олимпиец в истории: дворянин-журналист добрался до Афин, но запил прямо там и снялся

Многие знают о первом олимпийском чемпионе в истории России – Николай Панин-Коломенкин взял золото в фигурном катании на летних (!) Играх-1908 в Лондоне.

Но все-таки он не был нашим первым олимпийцем – на дебютных Играх 1896 года в Афинах побывал Николай Риттер. Впрочем, официально Риттер на той Олимпиаде так и не выступил, но вот его приключения запомнились.

Спортсмены из Российской империи рвались на первые Игры, но не хватало денег

Сначала – коротко о том, почему из российских спортсменов до той Олимпиады добрался только Риттер.

На самом деле в Российской Империи к Играм готовились и жаждали поучаствовать – прежде всего атлеты из Санкт-Петербурга, Одессы и Киева, и даже шансы на медали у наших были. Но все накрылось по банальной причине: не хватило денег на поездку.

Олимпийские Игры-1896 в Афинах

Спортсмены выдвигались в Афины самостоятельно – некоторые даже добрались до Стамбула, но неправильно рассчитали средства, и пришлось возвращаться на родину.

Тогда в едва созданном МОК работал наш представитель – генерал Алексей Бутовский, в члены комитета его избрал сам барон Пьер де Кубертен. Но Бутовский был небогат и не мог помочь спортсменам финансово.

Так и вышло, что на первую Олимпиаду в истории приехал только один россиянин – 30-летний журналист газеты «Киевлянин».

Уволился с госслужбы ради Олимпиады

Риттер родился в семье русского дворянина немецкого происхождения. Пожалуй, в этом плане ему было проще, чем многим – он получил хорошее образование и сразу после учебы поступил на государственную службу.

Николай рано увлекся спортом и частенько ездил за границу, где тренировался у мастеров: практически все свободное время (а иногда – и рабочее) посвящалось подготовке.

Когда Риттер узнал о возрождении Олимпиад, то по-настоящему загорелся этой идеей. Но было понятно, что служба помешает выступлению на Играх, поэтому Риттер просто уволился с работы – все ради мечты.

Отложенных денег хватало на поездку в Афины – впрочем, Риттер не хотел совсем уж оставаться без заработка, а потому устроился журналистом в газету «Киевлянин» и журнал «Циклист». Получается, он стал и первым российским спортивным журналистом в истории, который побывал на Олимпиаде.

Легкая атлетика на Олимпиаде-1896

К новой работе Николай отнесся серьезно – писал очерки и заметки в оба журнала, рассказывая о своем путешествии и впечатлениях от Олимпийских игр в целом.

«Олимпиада открывает новую эру международных спортивных соревнований, которые станут со временем образцом мирных манифестаций и которых наша эпоха требует больше, чем когда-либо», – писал Риттер.

Выступал в трех видах спорта и победил всех на отборе

Риттер считался по-настоящему универсальным атлетом – на Олимпиаде он планировал выступать сразу в трех видах: стрельбе по движущейся мишени, греко-римской борьбе и фехтовании на рапирах. Причем ставку делал именно на последний вид – много тренировался с итальянскими специалистами, которые предполагали, что Николай станет лучшим фехтовальщиком в мире.

Отборочный турнир прошел прекрасно. Вот как описывал его сам Риттер:

«Русских почти нет, из участников – я один. О себе могу сообщить, что на пробном испытании по стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошел первым: все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть. Пробное испытание было около полудня — в тот же день вечером все афинские газеты дали вечерний отчет. К своему удивлению, я увидел свое изображение в разных позах во всех больших газетах».

По всему выходило, что у Риттера и правда вырисовались очень неплохие шансы на награды, к тому же конкуренция на Олимпиаде тогда была смешной по нынешним меркам – в турнире по борьбе участвовали всего пять атлетов, в фехтовании – 15.

Фехтование на Олимпиаде-1896

Причем борцы-призеры провели всего по две схватки – выиграл немец Карл Шуман (на тех же Играх он взял еще три золота в спортивной гимнастике – да, тогда почти все атлеты были универсалами).

Но почему же у Николая ничего не получилось?

Потерял талисман и снялся с Игр. А еще виновато вино

Несмотря на успех в квалификации, в финальные соревнования Риттер неожиданно не вышел. Позже сам спортсмен объяснил этот «провал» тремя причинами.

Во-первых, растерялся на Олимпиаде и запутался в программе. Риттер писал, что она была составлена неудобно, арены располагались далеко друг от друга, да и время начала Николаю тоже не нравилось. Но это все полбеды – куда серьезнее оказались другие причины.

Во-вторых, Ритттер умудрился потерять в Афинах счастливый талисман – медальон, подаренный мамой. Николай все время носил его на шее и считал, что без него победить не сможет. Потеря так надломила Риттера, что он отказался выходить на старт.

Олимпийские медали в 1896-м

О третьей причине Риттер рассказал намного позже и только друзьям – видимо, стеснялся. Дело в том, что путь из Стамбула в Афины был по морю, и на борту у Риттера развилась морская болезнь. Он сильно страдал, и опытные моряки посоветовали верное средство – сухое вино.

Николай вообще не пил и вел здоровый образ жизни. Но и страдать тоже больше не хотелось, а потому Риттер послушал совета. И настолько пристрастился к новому для себя напитку, что продолжил лечение уже и на суше – прямо во время Олимпиады.

Теперь проще понять, как Риттер потерял счастливый талисман, с которым никогда не расставался.

Хотел создать Олимпийский комитет России, но ему не дали

На Игры Риттер больше не ездил, но и олимпийские идеи его не оставили. После возвращения из Афин Николай активно пропагандировал спорт, здоровый образ жизни и Олимпийские игры в России.

Он по-прежнему писал статьи в газеты и журналы, выступал с лекциями. В апреле 1887 года Риттер вместе с биологом Петром Лесгафтом зачитал в Санкт-Петербурге лекцию на тему «Физическое совершенство человека, телесное развитие, охота и спорт, Олимпийские игры 1896 года».

Риттер мог стать основателем первого Олимпийского комитета России. Через год после игр в Афинах он подал в Министерство народного просвещения прошение об учреждении Российского атлетического комитета «для телесного образования и народного оздоровления с отделением Олимпийских игр и всех спортов».

Но чиновники не восприняли идеи Николая – отказали в финансировании, так как не видели перспектив в развитии олимпийского спорта.

Позже Риттер по приглашению барона де Кубертена поучаствовал в работе второго в истории Олимпийского конгресса в Гавре.

Пьер де Кубертен

Его даже избрали в несколько комиссий, а сам Николай выступил с докладом, в котором призывал допустить профессионалов к участию в Олимпийских играх и ввести особый разряд спортсменов-профессоров (учителей по видам спорта), которые в то время были отнесены к разряду профессионалов и лишены права и возможности участвовать в Играх.

Идею Риттера отвергли, хотя позже, уже в новом столетии, к ней все же вернулись. А спустя 14 лет с прошения Николая в России все же создали Олимпийский комитет – он появился в 1911 году.

Риттер продолжал заниматься спортом и вступил в атлетическое общество графа Георгия Рибопьера, а потом, по слухам, уехал в Европу. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Фото: East News/Historica Graphica Collection, Fine Art Images; Gettyimages.ru; commons.wikimedia.org/Bulgarian Archives State Agency