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Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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Решение по делу Камилы Валиевой с триметазидином уже на подходе – ориентируемся на ближайшие дни.

А это значит – пора вспомнить все нюансы и понять, что же там на горизонте.

Еще раз – в чем обвиняют Камилу?

Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин (ТМЗ) – это вещество принимают при проблемах с сердцем, однако, по мнению экспертов WADA, оно может оказывать и стимулирующий эффект.

Проба сдана еще в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, ее взяли офицеры РУСАДА. Концентрация триметазидина в образце оказалась небольшой – она соответствует примерно одной принятой таблетке за несколько дней до сдачи.

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О пробе стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине – после командного турнира, который открывал фигурную программу. Камила вместе со сборной завоевала в этом команднике золото.

Валиеву отстранили от соревнований, но российская сторона подала апелляцию в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Арбитры разрешили фигуристке выступать, а МОК, погрузившись в дело, отменил церемонию награждения по итогам командника: эти медали до сих пор не распределены.

Важно – CAS во время Игр не рассматривал вину или невиновность спортсменки, а только тот вопрос, может ли она выступать в Пекине дальше. Камила вышла на личный турнир под колоссальным прессингом, который сказался: она лидировала после короткой программы, но сломалась в произвольной, откатившись на 4-е место.

«Ну зато церемонию награждения не отменят», – вряд ли вы забыли жутковатую шутку от зареванной Валиевой в КиКе.

Как препарат попал в пробу Валиевой?

Позиция Камилы и ее тренеров: вещество попало в организм случайно, так как триметазидин употребляет дедушка Валиевой, который перенес операцию на сердце. При этом дедушка много времени проводит с Камилой и часто забирает ее с тренировок.

Пока это единственная версия российской стороны. Врач сборной России Филипп Шветский считает, что ТМЗ не мог попасть через загрязненный БАД: «Я бы эту версию исключил. У нас все БАДы проверяются, да и не стоит преувеличивать их роль. В фигурном катании их применение весьма ограниченно из-за особенностей вида спорта, возраста спортсменов, необходимости удерживать вес.

Нужные фигуристам микроэлементы есть в пище. Спортсмен должен получать достаточный объём воды, восполнять электролиты, аминокислоты, которые теряются из-за нагрузок. Все это содержится в безобидных биодобавках. Фигуристы обычно используют высококачественные аминокислотные комплексы, а не покупают их где-то на рыночном развале».

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При этом Шветский не исключает, что препарат Валиевой могли и подсыпать: «Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» – и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях.

Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения.

Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной. Подчеркиваю, я ничего не утверждаю, просто пытаюсь анализировать».

Почему о пробе узнали только во время Олимпиады?

Пробу Камилы проверяла лаборатория Стокгольма – в России тестировать образцы до сих пор нельзя из-за проблем РУСАДА.

По регламенту лаборатория должна была протестировать пробу еще до Олимпиады, но (по официальной версии) вмешался коронавирус – сотрудники заболели, из-за чего процесс затянулся. Интересно, что еще после Игр-2020 в Токио WADA рекомендовало лабораториям проверять все допинг-пробы спортсменов-участников Игр заранее – до соревнований. Случай с Валиевой в WADA назвали «крайне неудачной ситуацией».

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Кто занимается ее делом?

Расследование по делу Валиевой ведет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как именно оно забирало ту пробу в Петербурге. Процедура началась еще в феврале (во время Олимпиады) и идет до сих пор.

РУСАДА занимается не только Валиевой, но и ее окружением – в том числе и тренером Этери Тутберидзе. Так как Камиле нет 18 лет, за ее антидопинговое нарушение наказать могут и тренеров.

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Вот так гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказывала о ходе расследования: «Все ведется тщательно, стараемся завершить максимально быстро, однако необходимость учесть все нюансы требует времени.

В ходе расследования опрашивается большое число людей, выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, из-за этого можем закончить позже. Официального дедлайна нет. Главное для нас – установить истину.

Используем опросы, интервью, поиск информации в доступных источниках, использование сведений, имеющихся в распоряжении антидопинговых организаций, например, данных биологического паспорта. Рекомендуется задействовать все, что может привести к установлению истины. Но конкретные детали преждевременной огласке не подлежат».

Когда ждать решение?

Изначально оно ожидалось сегодня – 8 августа, однако в WADA сообщили: это не жесткий дедлайн.

Само WADA не имеет отношения к расследованию, но помогает РУСАДА и находится в курсе его хода. В конце июля глава WADA Витольд Банька сообщил, что решения стоит ожидать скоро: «Мы ожидаем, что в ближайшее время слушание будет организовано. В этом месяце РУСАДА запросило материалы, это означает, что они не прекращали расследование.  Они следят и, насколько я знаю, планируют организовать слушания в ближайшее время. Мы будем следить за этим».

Могут ли ее оправдать?

Это вполне вероятно. И версия со случайным употреблением вещества из-за дедушки не кажется изначально провальной.

На самом деле – подобные случаи не редки, причем порой приводят к полному оправданию спортсмена. Относительно недавний пример – в 2021-м чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков сдал положительную пробу на запрещенный диуретик. Сергей и его команда доказали, что бегун случайно принял препарат, когда готовил таблетку малолетнему сыну – все закончилось оправданием.

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Однако у Валиевой ситуация чуть сложнее, так как версия с дедушкой – только предположение. Когда именно и как Камила могла употребить дедушкин ТМЗ – неизвестно. Одна из версий: спортсменка пила воду из одного стакана с родственником.

В июне появилась статья российских врачей о нецелесообразности применения триметазидина в спорте – бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский и другие пришли к выводу, что нет никаких данных о том, что ТМЗ может давать хоть какой-то стимулирующий эффект.

Но вряд ли эту статью применяют в защите – РУСАДА уже заявило, что не будет предлагать WADA исключить ТМЗ из списка запрещенных.

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А если оправдают – все закончится?

Вряд ли. Международный союз конькобежцев (ISU), WADA и МОК имеют право подать апелляцию на решение РУСАДА. Практически нет сомнений, что все три организации пойдут в CAS, если РУСАДА оправдает Валиеву.

В таком случае дело затянется еще как минимум на несколько месяцев, а то и дольше – пока определят арбитров, завершат подготовку, проведут само слушание и вынесут решение. Причем выводы CAS тоже можно будет оспорить (либо со стороны Валиевой, либо со стороны ISU и остальных) в Федеральном суде Швейцарии.

Но оправдательное решение от РУСАДА, по крайней мере, откроет Камиле дорогу в сезоне – да, без международных турниров, но она сможет выступать на внутренних этапах и на ЧР в декабре.

Отчасти настрой нашей стороны показывает реплика президента «Самбо-70» Рената Лайшева о возможной апелляции со стороны ISU: «Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение. Может, это и нехорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального олимпийского комитета России».

Что с золотом в командном турнире? Когда награждение?

Награждения командного турнира Пекина-2022 не состоится до тех пор, пока в деле Валиевой не поставят точку. Если ее оправдают – придется ждать решения по апелляции. Возможно, олимпийские медали разойдутся по обладателям только в 2023-м.

Если же Камилу все-таки признают виновной и накажут, то, скорее всего, сборная России лишится золота. Чемпионом станет сборная США, Япония заберет серебро, а Канада – бронзу.

Чем сейчас занимается Камила?

Валиева в июле активно выступала в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи, где исполняла главную роль. Во время дебютного шоу Навка даже расплакалась, когда представляла Камилу: «Я плачу от счастья, правда. Я безумно за нее рада».

Еще Камиле поставили короткую программу на музыку из фильма «Интерстеллар» – там зашифровано некое послание, о котором сама Камила пока не рассказывает. Музыка очень понравилась Татьяне Тарасовой: «Мне дали послушать музыку к короткой программе Валиевой, от которой я пришла в неописуемый восторг».

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Кстати, Камилу включили в антидопинговый пул ISU на новый сезон, причем не в расширенный, а в регистрируемый – это означает, что теперь за ней будут следить еще пристальнее, чем раньше. 

После перевода в регистрируемый пул спортсмен обязан указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, когда допинг-контролеры гарантированно могут найти его по указанному для этого периода адресу.

Если спортсмен не найдется по этому адресу во время 60-минутного «окна», он получит «флажок» за пропущенный допинг-тест. Три пропуска в течение 12 месяцев приведут к дисквалификации сроком до двух лет. Еще это косвенно означает, что ISU все-таки ожидает увидеть Валиеву на соревнованиях уже в этом сезоне.

Сама Камила летом занималась не только фигурным катанием: она выступила с лекцией на VK Fest, проводила открытые тренировки, пробовала себя в керлинге и каталась на флайборде.

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Похоже, она и правда настраивается на внутрироссийский сезон: «Обидно, конечно, что нельзя выходить на международные старты. Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей».

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